Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Перепады влажности вызывают ржавчину и трещины на инвентаре по данным Antonovsad
Удаление тату фрезой увеличило риск заражения ВИЧ — врач Наталья Турская
Полина Диброва была инициатором нового романа бывшего мужа
Таможня может ввести ограничения на ввоз автомобилей через Белоруссию — Лев Воропаев
Говяжий фарш безопаснее для быстрых беляшей
Средиземное море в Египте подходит для лета, Красное — для зимы — Lonely Planet
Индекс Мосбиржи снизился до 2621 пунктов по данным БКС Мир инвестиций
Лазарева* рассказала о формировании ощущения дома в эмиграции
Маленькие квартиры в Японии рассчитаны на одного жильца

Реформа ОСАГО набирает обороты: как старые машины могут обернуться золотыми минами

Цыганов предупредил о риске роста числа автоподстав после реформы ОСАГО
4:30
Авто

Планы реформировать систему ОСАГО в России разделили экспертное сообщество и вызвали неоднозначную реакцию у автомобилистов. Министерство финансов предлагает пересмотреть принципы возмещения ущерба — страховые компании должны будут оплачивать ремонт без учёта износа деталей. Идея кажется справедливой, но её реализация может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.

осаго
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
осаго

Что хотят водители

Опросы показывают, что около четверти российских водителей по-прежнему предпочитают денежные выплаты, чтобы самостоятельно чинить машину или обратиться в неофициальный сервис. Об этом пишет новостной портал "Царьград". Среди тех, кто выбирает ремонт по полису ОСАГО, скорость оказалась важнее качества: 74% респондентов готовы получить услугу быстрее, даже если результат окажется не идеальным.

"Если люди выбирают ремонт, они хотят, чтобы его сделали как можно быстрее — ведь нередко зарабатывают на этой машине", — пояснил заведующий кафедрой страхования Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов. Эксперт отметил, что инициатива Минфина может быть воспринята положительно, однако она требует точных механизмов защиты от злоупотреблений и мошенничества.

Возможные риски

По мнению Цыганова, реформа способна спровоцировать рост числа фиктивных ДТП. "Я даже представляю ситуацию, когда владельцы старых машин начнут подставляться на дороге с этой целью", — отметил он. Чтобы избежать подобных злоупотреблений, необходимо предусмотреть систему фильтров и проверки обстоятельств каждого страхового случая.

Средний возраст автомобилей в России составляет 17 лет. Это значит, что для большинства машин износ деталей в нынешней системе достигает 50%. При новой схеме расчёта выплаты могут увеличиться, но одновременно возрастёт и риск роста тарифов для всех участников рынка.

"Робин гуды" и подставные юристы

Директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании "МАКС" Иван Попов уверен, что инициатива Минфина направлена также на борьбу с так называемыми "робин гудами" - юристами, которые навязывают водителям договоры переуступки прав на получение страхового возмещения.

"Они выкупают все права за три копейки — значительно ниже тех сумм, которые потом взыскивают со страховщиков", — рассказал Попов. Эти юристы появляются на месте ДТП почти сразу, убеждая пострадавших, что страховые компании их обманут. В итоге потерпевший получает меньше, чем должен, а страховщики несут убытки, которые впоследствии перекладываются на клиентов через повышение стоимости полисов.

Цена реформы

Екатерина Гринёва из Российского союза автостраховщиков считает, что отказ от учёта износа деталей приведёт к подорожанию полиса ОСАГО. При этом часть автовладельцев, особенно владельцы новых машин, готовы платить больше за возможность получить полноценный ремонт. Однако для регионов с устаревшим автопарком подобное нововведение может стать серьёзной нагрузкой на семейный бюджет.

"Страна у нас большая и разная, поэтому к этому вопросу нужно подходить поэтапно и очень осторожно", — подчеркнула Гринёва. По её мнению, реформа должна проводиться постепенно, чтобы избежать резких изменений в тарифах и не вызвать социального недовольства.

Законодательные ограничения

Директор департамента бизнес-анализа АО "Национальная страховая информационная система" Алексей Мерцалов напомнил, что действующее законодательство не позволяет возмещать ущерб без учёта износа, поскольку страховая выплата компенсирует потери, а не улучшает состояние автомобиля. Кроме того, нынешние внешнеэкономические условия делают легальную покупку оригинальных запчастей крайне сложной.

"Если покупать детали через серый импорт, страховщик не может гарантировать качество и безопасность ремонта", — отметил Мерцалов. Он подчеркнул, что без обновления нормативной базы проводить реформу будет невозможно: для этого нужно адаптировать закон к новым экономическим и техническим реалиям.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Санкции США достигли предела и создают риски для нефтяного рынка — эксперт Юшков
Точка зрения
Санкции США достигли предела и создают риски для нефтяного рынка — эксперт Юшков
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Недвижимость
Плёнка от влаги и герметичные швы помогают утеплить балкон
Популярное
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот

Ученые предлагают революционный взгляд на сознание: не продукт мозга, а основа всего сущего. Новая модель объединяет квантовую физику и философию.

Создана модель, где сознание правит Вселенной — профессор Стремме
Гигантский протуберанец в 80 раз больше Земли отделился от Солнца — ИКИ РАН
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей
Короткий световой день замедляет рост комнатных растений зимой Валерия Жемчугова Испытания ГАЗ М-73 выявили проблемы герметизации моторного отсека Сергей Милешкин Вор картины Рембрандта вернул её в обмен на срок — следователь Энтони Аморе Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Макаревич* взорвал ностальгию по СССР: его слова ломают самый живучий советский миф
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Стройка становится вдвое дешевле: альтернатива сваям неожиданно побеждает по прочности
Последние материалы
Говяжий фарш безопаснее для быстрых беляшей
Средиземное море в Египте подходит для лета, Красное — для зимы — Lonely Planet
Индекс Мосбиржи снизился до 2621 пунктов по данным БКС Мир инвестиций
Лазарева* рассказала о формировании ощущения дома в эмиграции
Маленькие квартиры в Японии рассчитаны на одного жильца
Мини-растяжку для снятия скованности корпуса предложил профессиональный тренер
Мир недооценивает опасность "спящих" вулканов — вулканолог Кэссиди
Туристы в Таиланде еле-еле добились компенсации за потерянный багаж — Pravda
Сельдь помогает снизить риск сердечно-сосудистых болезней — Галина Смирнова
Горчица разрыхляет верхний слой глинистой почвы — эксперт Николай Хромов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.