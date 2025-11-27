Реформа ОСАГО набирает обороты: как старые машины могут обернуться золотыми минами

Планы реформировать систему ОСАГО в России разделили экспертное сообщество и вызвали неоднозначную реакцию у автомобилистов. Министерство финансов предлагает пересмотреть принципы возмещения ущерба — страховые компании должны будут оплачивать ремонт без учёта износа деталей. Идея кажется справедливой, но её реализация может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.
Опросы показывают, что около четверти российских водителей по-прежнему предпочитают денежные выплаты, чтобы самостоятельно чинить машину или обратиться в неофициальный сервис. Об этом пишет новостной портал "Царьград". Среди тех, кто выбирает ремонт по полису ОСАГО, скорость оказалась важнее качества: 74% респондентов готовы получить услугу быстрее, даже если результат окажется не идеальным.
"Если люди выбирают ремонт, они хотят, чтобы его сделали как можно быстрее — ведь нередко зарабатывают на этой машине", — пояснил заведующий кафедрой страхования Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов. Эксперт отметил, что инициатива Минфина может быть воспринята положительно, однако она требует точных механизмов защиты от злоупотреблений и мошенничества.
По мнению Цыганова, реформа способна спровоцировать рост числа фиктивных ДТП. "Я даже представляю ситуацию, когда владельцы старых машин начнут подставляться на дороге с этой целью", — отметил он. Чтобы избежать подобных злоупотреблений, необходимо предусмотреть систему фильтров и проверки обстоятельств каждого страхового случая.
Средний возраст автомобилей в России составляет 17 лет. Это значит, что для большинства машин износ деталей в нынешней системе достигает 50%. При новой схеме расчёта выплаты могут увеличиться, но одновременно возрастёт и риск роста тарифов для всех участников рынка.
Директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании "МАКС" Иван Попов уверен, что инициатива Минфина направлена также на борьбу с так называемыми "робин гудами" - юристами, которые навязывают водителям договоры переуступки прав на получение страхового возмещения.
"Они выкупают все права за три копейки — значительно ниже тех сумм, которые потом взыскивают со страховщиков", — рассказал Попов. Эти юристы появляются на месте ДТП почти сразу, убеждая пострадавших, что страховые компании их обманут. В итоге потерпевший получает меньше, чем должен, а страховщики несут убытки, которые впоследствии перекладываются на клиентов через повышение стоимости полисов.
Екатерина Гринёва из Российского союза автостраховщиков считает, что отказ от учёта износа деталей приведёт к подорожанию полиса ОСАГО. При этом часть автовладельцев, особенно владельцы новых машин, готовы платить больше за возможность получить полноценный ремонт. Однако для регионов с устаревшим автопарком подобное нововведение может стать серьёзной нагрузкой на семейный бюджет.
"Страна у нас большая и разная, поэтому к этому вопросу нужно подходить поэтапно и очень осторожно", — подчеркнула Гринёва. По её мнению, реформа должна проводиться постепенно, чтобы избежать резких изменений в тарифах и не вызвать социального недовольства.
Директор департамента бизнес-анализа АО "Национальная страховая информационная система" Алексей Мерцалов напомнил, что действующее законодательство не позволяет возмещать ущерб без учёта износа, поскольку страховая выплата компенсирует потери, а не улучшает состояние автомобиля. Кроме того, нынешние внешнеэкономические условия делают легальную покупку оригинальных запчастей крайне сложной.
"Если покупать детали через серый импорт, страховщик не может гарантировать качество и безопасность ремонта", — отметил Мерцалов. Он подчеркнул, что без обновления нормативной базы проводить реформу будет невозможно: для этого нужно адаптировать закон к новым экономическим и техническим реалиям.
