Реформа ОСАГО набирает обороты: как старые машины могут обернуться золотыми минами

Цыганов предупредил о риске роста числа автоподстав после реформы ОСАГО

4:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Планы реформировать систему ОСАГО в России разделили экспертное сообщество и вызвали неоднозначную реакцию у автомобилистов. Министерство финансов предлагает пересмотреть принципы возмещения ущерба — страховые компании должны будут оплачивать ремонт без учёта износа деталей. Идея кажется справедливой, но её реализация может оказаться сложнее, чем кажется на первый взгляд.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain осаго

Что хотят водители

Опросы показывают, что около четверти российских водителей по-прежнему предпочитают денежные выплаты, чтобы самостоятельно чинить машину или обратиться в неофициальный сервис. Об этом пишет новостной портал "Царьград". Среди тех, кто выбирает ремонт по полису ОСАГО, скорость оказалась важнее качества: 74% респондентов готовы получить услугу быстрее, даже если результат окажется не идеальным.

"Если люди выбирают ремонт, они хотят, чтобы его сделали как можно быстрее — ведь нередко зарабатывают на этой машине", — пояснил заведующий кафедрой страхования Финансового университета при Правительстве России Александр Цыганов. Эксперт отметил, что инициатива Минфина может быть воспринята положительно, однако она требует точных механизмов защиты от злоупотреблений и мошенничества.

Возможные риски

По мнению Цыганова, реформа способна спровоцировать рост числа фиктивных ДТП. "Я даже представляю ситуацию, когда владельцы старых машин начнут подставляться на дороге с этой целью", — отметил он. Чтобы избежать подобных злоупотреблений, необходимо предусмотреть систему фильтров и проверки обстоятельств каждого страхового случая.

Средний возраст автомобилей в России составляет 17 лет. Это значит, что для большинства машин износ деталей в нынешней системе достигает 50%. При новой схеме расчёта выплаты могут увеличиться, но одновременно возрастёт и риск роста тарифов для всех участников рынка.

"Робин гуды" и подставные юристы

Директор департамента урегулирования убытков по автотранспорту страховой компании "МАКС" Иван Попов уверен, что инициатива Минфина направлена также на борьбу с так называемыми "робин гудами" - юристами, которые навязывают водителям договоры переуступки прав на получение страхового возмещения.

"Они выкупают все права за три копейки — значительно ниже тех сумм, которые потом взыскивают со страховщиков", — рассказал Попов. Эти юристы появляются на месте ДТП почти сразу, убеждая пострадавших, что страховые компании их обманут. В итоге потерпевший получает меньше, чем должен, а страховщики несут убытки, которые впоследствии перекладываются на клиентов через повышение стоимости полисов.

Цена реформы

Екатерина Гринёва из Российского союза автостраховщиков считает, что отказ от учёта износа деталей приведёт к подорожанию полиса ОСАГО. При этом часть автовладельцев, особенно владельцы новых машин, готовы платить больше за возможность получить полноценный ремонт. Однако для регионов с устаревшим автопарком подобное нововведение может стать серьёзной нагрузкой на семейный бюджет.

"Страна у нас большая и разная, поэтому к этому вопросу нужно подходить поэтапно и очень осторожно", — подчеркнула Гринёва. По её мнению, реформа должна проводиться постепенно, чтобы избежать резких изменений в тарифах и не вызвать социального недовольства.

Законодательные ограничения

Директор департамента бизнес-анализа АО "Национальная страховая информационная система" Алексей Мерцалов напомнил, что действующее законодательство не позволяет возмещать ущерб без учёта износа, поскольку страховая выплата компенсирует потери, а не улучшает состояние автомобиля. Кроме того, нынешние внешнеэкономические условия делают легальную покупку оригинальных запчастей крайне сложной.

"Если покупать детали через серый импорт, страховщик не может гарантировать качество и безопасность ремонта", — отметил Мерцалов. Он подчеркнул, что без обновления нормативной базы проводить реформу будет невозможно: для этого нужно адаптировать закон к новым экономическим и техническим реалиям.