Снежно-водяная плёнка маскирует опасность: свежие зимние шины могут потерять контакт в миг

Фрикционные шины обеспечили лучший дренаж на оттепелях
6:14
Авто

Зимняя дорога редко прощает легкомысленность: стоит температуре уйти в "плюс", как под колёсами появляется коварная смесь из талого снега, воды и реагентов. Внешне она кажется безобидной, но именно в этот момент автомобиль может неожиданно потерять контакт с асфальтом. Водитель ощущает, будто руль "отключили", а машина продолжает движение сама по себе. Такое явление называют зимним аквапланированием, и для многих оно становится неприятным сюрпризом, ведь большинство уверено, что "всплытие" колес возможно только летом.

Езда по зимней дороге
Фото: PHOTOPQR/L’ALSACE/MAXPPP
Езда по зимней дороге

Что представляет собой зимнее аквапланирование

По сути, это момент, когда между покрышкой и дорогой образуется плотная снежно-водяная прослойка. Протектор не успевает отводить вязкую массу, и колесо теряет контакт с покрытием. В отличие от летнего аквапланирования, где виновником выступает чистая вода, зимой ситуация усложняется ледяной крошкой и слякотью — они намного тяжелее и плотнее.

Что делает зимнее "всплытие" особенно опасным

  1. Смешанная консистенция слякоти увеличивает время, необходимое шине для дренажа.

  2. "Всплытие" возможно уже на 50-60 км/ч, а иногда и ниже.

  3. Под слоем слякоти может скрываться лёд, поэтому даже после восстановления сцепления ситуация способна резко ухудшиться.

  4. Температурные перепады делают резину жёстче, особенно если шины старые или изношенные.

Летнее и зимнее аквапланирование

Параметр Летнее аквапланирование Зимний слэшпленинг
Среда Чистая вода Слякоть, ледяная крошка, реагенты
Скорость возникновения 80 км/ч и выше 40-60 км/ч
Предсказуемость Более очевидные участки Часто скрытое состояние дороги
Контроль после восстановления сцепления Стабильнее Возможен мгновенный занос на льду

Советы шаг за шагом

Чтобы минимизировать вероятность неприятного сюрприза, полезно выработать привычку проверять несколько ключевых моментов ещё до выезда.

  1. Контроль состояния шин. Используйте глубиномер — для зимних покрышек показатель менее 4 мм критичен.

  2. Выбор типа резины. Для регионов с частыми оттепелями подойдут фрикционные покрышки европейского типа.

  3. Коррекция давления. Нормализуйте давление согласно рекомендациям производителя — отклонения ухудшают дренаж.

  4. Проверка подвески. Слабые амортизаторы провоцируют "подпрыгивание" колеса и ускоряют потерю контакта.

  5. Поддержание видимости. Своевременная замена щёток стеклоочистителя, использование качественной незамерзайки и профилактика обмерзания фар повысят вашу реактивность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: въехать в лужу на скорости без предварительного сброса газа.
    Последствие: передние колёса всплывают, руль "пустеет".
    Альтернатива: заранее снизить скорость и держаться правее или левее колеи.
  • Ошибка: резко ударить по тормозам при появлении аквапланирования.
    Последствие: блокировка колес, последующий рывок и занос.
    Альтернатива: плавно отпустить газ и удерживать прямое положение руля.
  • Ошибка: использование старой резины, даже если протектор "ещё нормальный".
    Последствие: затвердевшая смесь плохо цепляется за холодный асфальт.
    Альтернатива: замена шин каждые 5-6 лет, даже при визуально приемлемом состоянии.

А что если…

…аквапланирование произошло на повороте?
Не пытайтесь выруливать: оставьте руль в текущем положении. Как только сцепление восстановится, скорректируйте траекторию мягким движением.

…машина перед вами резко замедлилась?
Тормозить можно только после восстановления сцепления. Если вы едете по слякоти, увеличенная дистанция — ваш лучший защитный инструмент.

Плюсы и минусы подходов к зимнему выбору шин

Решение Плюсы Минусы
Фрикционные шины Хороший контакт на мокром асфальте, тишина, уверенный дренаж Слабее на чистом льду
Шипованные шины Выигрывают на укатанном снегу и льду В слякоти эффективность шипов минимальна
Асимметричный рисунок Универсальность, устойчивость на трассе Модели выше в цене
V-образный рисунок Отличный отвод слякоти Более быстрый износ при неправильном давлении

FAQ

Как выбрать зимние шины для частых оттепелей?
Смотрите на количество дренажных канавок и мягкость смеси: подходит европейский тип фрикционных шин.

Сколько стоят качественные зимние покрышки?
Средний сегмент для распространённых размеров — от 5 до 12 тысяч рублей за штуку.

Что лучше в городе: шипы или "липучка"?
Для условий частой влажности и пропитанного реагентами асфальта чаще выигрывает фрикционная резина.

Мифы и правда

Электроника действительно помогает, но только когда колёса соприкасаются с покрытием. При аквапланировании системы становятся бесполезными до возвращения сцепления.

Три интересных факта

У лёгких хэтчбеков аквапланирование происходит чаще, чем у тяжёлых кроссоверов.
Шины с направленным рисунком эффективнее всего работают при правильном направлении установки.
На толщину слякоти в колее влияет температура воздуха: при -1…+1 °C она становится особенно плотной.

Исторический контекст

  • Появление первых покрышек с глубокими дренажными канавками в 1960-х стало прорывом в борьбе с аквапланированием.
  • Производители начали разделять зимние шины по типам (европейские и скандинавские) лишь к концу 1990-х.
  • Современные смеси, устойчивые к "дубению", появились только после 2010 года благодаря полимерным добавкам.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
