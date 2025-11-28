Geely делает ставку на мировой рынок: переработанный Coolray показывает, куда движется сегмент компактных SUV

Рестайлинговый Coolray сохранил дизайн Binyue L с новым бампером — Geely

Geely вывел на международную сцену переработанный Coolray, и теперь стало понятно, каким кроссовером будут пользоваться водители вне Китая. Модель сохранила фирменный стиль Binyue L, но стала визуально спокойнее и аккуратнее. Для российского читателя тема тоже не потеряла актуальности: компактные бензиновые кроссоверы по-прежнему привлекательны своей динамикой, оснащением и стоимостью владения, а Coolray остаётся одной из самых обсуждаемых моделей китайского автопрома.

Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Geely Coolray

Что изменили снаружи и внутри

Обновление внешности в целом получилось деликатным. Передняя часть выглядит строже из-за нового бампера с широким воздухозаборником, горизонтальными линиями и характерными С-образными элементами по краям. Решётка радиатора сохранила форму, но стала выглядеть иначе благодаря изменённому наполнению. Светотехника спереди осталась прежней, а вот задние фонари получили переработанную графику.

В салоне главная новость — крупная медиасистема Flyme Auto. Центральный дисплей увеличился до 14.6 дюйма, а цифровая приборка — до 8.8 дюйма. Кроссоверу обещают богатое оснащение: до восьми динамиков, круговые камеры, панорамную крышу и адаптивный круиз-контроль. С такими параметрами Coolray напрямую конкурирует с Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion и Omoda C5, предлагая более продвинутую электронику.

Техническая часть

Пока заявлен только один двигатель — 1.5-литровый турбомотор мощностью 181 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7.6 секунды. По китайским ценам модель стоит от 89 800 до 96 800 юаней, что после пересчёта сопоставимо с 8-9 млн руб. в эквиваленте по курсу. Для экспортных рынков стоимость будет зависеть от логистики и налогов.

Таблица "Сравнение"

Параметр Coolray (рестайлинг) Binyue L Сегментные конкуренты Мощность 181 л. с. 181 л. с. 102-150 л. с. Мультимедиа 14.6" Flyme Auto 14.6" Flyme Auto 10-12" Android Разгон 0-100 7.6 с 7.6 с 9-12 с Стоимость в КНР 89 800-96 800 юаней такая же выше в среднем

Советы шаг за шагом: как выбрать комплектацию

Определите, насколько важна мультимедиа: Flyme Auto удобнее в ежедневной езде за счёт навигации и камер 360°. Для поездок по трассе имеет смысл брать версию с адаптивным круиз-контролем — он сильно снижает усталость. Панорамная крыша добавляет пространства в салоне, что особенно заметно детям и пассажирам второго ряда. Для лучшего комфорта выбирайте качественные шины 215/55 R18 — подойдут Michelin, Kumho или Hankook. В страховке обращайте внимание на пакеты с защитой бамперов и оптики — недешёвые элементы у современных авто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: взять базовую версию без камер.

Последствие: трудности при парковке в плотной городской среде.

Альтернатива: комплектации с камерой 360° или установка сертифицированного комплекта у дилера. Ошибка: экономить на резине.

Последствие: хуже управляемость и заметно больший тормозной путь.

Альтернатива: выбрать средний или премиум-бренд, подходящий под ваш стиль вождения. Ошибка: не обновлять ПО Flyme Auto.

Последствие: подтормаживания и ошибки в интерфейсе.

Альтернатива: регулярные OTA-обновления в сервисном центре или через приложение.

А что если…

Если бы на российском рынке присутствовал этот обновлённый Coolray, он мог бы серьёзно усилить конкуренцию в сегменте, где сейчас доминируют модели Chery и Haval. Богатое оснащение и динамика — сильные аргументы, особенно при конкурентной цене. При локальной сборке стоимость могла бы заметно снизиться, сделав модель одним из лидеров продаж.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Крупная медиасистема Flyme Auto Только один двигатель Быстрый разгон и лёгкость в городе Отсутствие полного привода Богатое оснащение за свои деньги Возможный рост цены на экспорт Свежий дизайн Небольшой выбор опций

FAQ

Как выбрать комплектацию Coolray?

Ориентируйтесь на медиасистему, камеры кругового обзора и адаптивный круиз. Эти функции заметнее всего упрощают жизнь ежедневно.

Сколько стоит обслуживание Coolray?

Среднее ТО в российских сервисах может стоить от 12 до 20 тысяч рублей, в зависимости от региона и набора работ.

Что лучше — Coolray или Haval Jolion?

Jolion мягче на ходу и просторнее, а Coolray выигрывает по динамике и оснащению.

Мифы и правда

Миф: "Турбомотор требует только дорогой бензин".

Правда: подходит АИ-92 и АИ-95, но на 95-м мотор тише и отзывчивее. Миф: "Роботизированная коробка быстро выходит из строя".

Правда: ресурс во многом зависит от стиля вождения и соблюдения регламента ТО. Миф: "Китайские кроссоверы плохо продаются на вторичке".

Правда: новые модели Geely и Chery демонстрируют стабильный спрос.

Три интересных факта

Flyme Auto — автомобильная версия системы Meizu, созданная для интеграции с платформами Geely. Перед экспортом обновлённый Coolray тестировали в жарком климате ОАЭ — для проверки ресурса охлаждения. Двигатель 1.5 Turbo — одно из самых распространённых решений Geely в глобальной линейке.

