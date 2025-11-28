Geely делает ставку на мировой рынок: переработанный Coolray показывает, куда движется сегмент компактных SUV

Geely вывел на международную сцену переработанный Coolray, и теперь стало понятно, каким кроссовером будут пользоваться водители вне Китая. Модель сохранила фирменный стиль Binyue L, но стала визуально спокойнее и аккуратнее. Для российского читателя тема тоже не потеряла актуальности: компактные бензиновые кроссоверы по-прежнему привлекательны своей динамикой, оснащением и стоимостью владения, а Coolray остаётся одной из самых обсуждаемых моделей китайского автопрома.
Обновление внешности в целом получилось деликатным. Передняя часть выглядит строже из-за нового бампера с широким воздухозаборником, горизонтальными линиями и характерными С-образными элементами по краям. Решётка радиатора сохранила форму, но стала выглядеть иначе благодаря изменённому наполнению. Светотехника спереди осталась прежней, а вот задние фонари получили переработанную графику.
В салоне главная новость — крупная медиасистема Flyme Auto. Центральный дисплей увеличился до 14.6 дюйма, а цифровая приборка — до 8.8 дюйма. Кроссоверу обещают богатое оснащение: до восьми динамиков, круговые камеры, панорамную крышу и адаптивный круиз-контроль. С такими параметрами Coolray напрямую конкурирует с Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion и Omoda C5, предлагая более продвинутую электронику.
Пока заявлен только один двигатель — 1.5-литровый турбомотор мощностью 181 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7.6 секунды. По китайским ценам модель стоит от 89 800 до 96 800 юаней, что после пересчёта сопоставимо с 8-9 млн руб. в эквиваленте по курсу. Для экспортных рынков стоимость будет зависеть от логистики и налогов.
|Параметр
|Coolray (рестайлинг)
|Binyue L
|Сегментные конкуренты
|Мощность
|181 л. с.
|181 л. с.
|102-150 л. с.
|Мультимедиа
|14.6" Flyme Auto
|14.6" Flyme Auto
|10-12" Android
|Разгон 0-100
|7.6 с
|7.6 с
|9-12 с
|Стоимость в КНР
|89 800-96 800 юаней
|такая же
|выше в среднем
Определите, насколько важна мультимедиа: Flyme Auto удобнее в ежедневной езде за счёт навигации и камер 360°.
Для поездок по трассе имеет смысл брать версию с адаптивным круиз-контролем — он сильно снижает усталость.
Панорамная крыша добавляет пространства в салоне, что особенно заметно детям и пассажирам второго ряда.
Для лучшего комфорта выбирайте качественные шины 215/55 R18 — подойдут Michelin, Kumho или Hankook.
В страховке обращайте внимание на пакеты с защитой бамперов и оптики — недешёвые элементы у современных авто.
Ошибка: взять базовую версию без камер.
Последствие: трудности при парковке в плотной городской среде.
Альтернатива: комплектации с камерой 360° или установка сертифицированного комплекта у дилера.
Ошибка: экономить на резине.
Последствие: хуже управляемость и заметно больший тормозной путь.
Альтернатива: выбрать средний или премиум-бренд, подходящий под ваш стиль вождения.
Ошибка: не обновлять ПО Flyme Auto.
Последствие: подтормаживания и ошибки в интерфейсе.
Альтернатива: регулярные OTA-обновления в сервисном центре или через приложение.
Если бы на российском рынке присутствовал этот обновлённый Coolray, он мог бы серьёзно усилить конкуренцию в сегменте, где сейчас доминируют модели Chery и Haval. Богатое оснащение и динамика — сильные аргументы, особенно при конкурентной цене. При локальной сборке стоимость могла бы заметно снизиться, сделав модель одним из лидеров продаж.
|Плюсы
|Минусы
|Крупная медиасистема Flyme Auto
|Только один двигатель
|Быстрый разгон и лёгкость в городе
|Отсутствие полного привода
|Богатое оснащение за свои деньги
|Возможный рост цены на экспорт
|Свежий дизайн
|Небольшой выбор опций
Как выбрать комплектацию Coolray?
Ориентируйтесь на медиасистему, камеры кругового обзора и адаптивный круиз. Эти функции заметнее всего упрощают жизнь ежедневно.
Сколько стоит обслуживание Coolray?
Среднее ТО в российских сервисах может стоить от 12 до 20 тысяч рублей, в зависимости от региона и набора работ.
Что лучше — Coolray или Haval Jolion?
Jolion мягче на ходу и просторнее, а Coolray выигрывает по динамике и оснащению.
Миф: "Турбомотор требует только дорогой бензин".
Правда: подходит АИ-92 и АИ-95, но на 95-м мотор тише и отзывчивее.
Миф: "Роботизированная коробка быстро выходит из строя".
Правда: ресурс во многом зависит от стиля вождения и соблюдения регламента ТО.
Миф: "Китайские кроссоверы плохо продаются на вторичке".
Правда: новые модели Geely и Chery демонстрируют стабильный спрос.
Flyme Auto — автомобильная версия системы Meizu, созданная для интеграции с платформами Geely.
Перед экспортом обновлённый Coolray тестировали в жарком климате ОАЭ — для проверки ресурса охлаждения.
Двигатель 1.5 Turbo — одно из самых распространённых решений Geely в глобальной линейке.
2018 — дебют модели Binyue в Китае.
2021 — глобальный выход под именем Coolray.
2025 — рестайлинг и премьера экспортной версии.
2027 — ожидаемое расширение международных поставок.
