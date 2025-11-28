Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Низкий огонь предотвратил жёсткость говядины в гуляше
Новый накопитель получил двойной разъём USB-A и USB-C — инженеры
Валерия призналась, что боится стать обузой для своих детей
В Госдуме предложили новые законы для защиты покупателей недвижимости
Плотный грунт и отсутствие рыхления усиливают появление мха
Поток туристов из Саудовской Аравии вырос на 22% по данным вице-президента РСТ
Производство флагманского Tenet T9 отложили — представители предприятия
Вишнёво-красный и бледно-розовый относят к универсальным оттенкам маникюра — Vita
Авторы "Очень странных дел" раскроют тайну Изнанки в пятом сезоне

Geely делает ставку на мировой рынок: переработанный Coolray показывает, куда движется сегмент компактных SUV

Рестайлинговый Coolray сохранил дизайн Binyue L с новым бампером — Geely
Авто

Geely вывел на международную сцену переработанный Coolray, и теперь стало понятно, каким кроссовером будут пользоваться водители вне Китая. Модель сохранила фирменный стиль Binyue L, но стала визуально спокойнее и аккуратнее. Для российского читателя тема тоже не потеряла актуальности: компактные бензиновые кроссоверы по-прежнему привлекательны своей динамикой, оснащением и стоимостью владения, а Coolray остаётся одной из самых обсуждаемых моделей китайского автопрома.

Geely Coolray
Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Geely Coolray

Что изменили снаружи и внутри 

Обновление внешности в целом получилось деликатным. Передняя часть выглядит строже из-за нового бампера с широким воздухозаборником, горизонтальными линиями и характерными С-образными элементами по краям. Решётка радиатора сохранила форму, но стала выглядеть иначе благодаря изменённому наполнению. Светотехника спереди осталась прежней, а вот задние фонари получили переработанную графику.

В салоне главная новость — крупная медиасистема Flyme Auto. Центральный дисплей увеличился до 14.6 дюйма, а цифровая приборка — до 8.8 дюйма. Кроссоверу обещают богатое оснащение: до восьми динамиков, круговые камеры, панорамную крышу и адаптивный круиз-контроль. С такими параметрами Coolray напрямую конкурирует с Chery Tiggo 4 Pro, Haval Jolion и Omoda C5, предлагая более продвинутую электронику.

Техническая часть

Пока заявлен только один двигатель — 1.5-литровый турбомотор мощностью 181 л. с. Он работает в паре с 7-ступенчатым "роботом" и обеспечивает разгон до 100 км/ч за 7.6 секунды. По китайским ценам модель стоит от 89 800 до 96 800 юаней, что после пересчёта сопоставимо с 8-9 млн руб. в эквиваленте по курсу. Для экспортных рынков стоимость будет зависеть от логистики и налогов.

Таблица "Сравнение"

Параметр Coolray (рестайлинг) Binyue L Сегментные конкуренты
Мощность 181 л. с. 181 л. с. 102-150 л. с.
Мультимедиа 14.6" Flyme Auto 14.6" Flyme Auto 10-12" Android
Разгон 0-100 7.6 с 7.6 с 9-12 с
Стоимость в КНР 89 800-96 800 юаней такая же выше в среднем

Советы шаг за шагом: как выбрать комплектацию

  1. Определите, насколько важна мультимедиа: Flyme Auto удобнее в ежедневной езде за счёт навигации и камер 360°.

  2. Для поездок по трассе имеет смысл брать версию с адаптивным круиз-контролем — он сильно снижает усталость.

  3. Панорамная крыша добавляет пространства в салоне, что особенно заметно детям и пассажирам второго ряда.

  4. Для лучшего комфорта выбирайте качественные шины 215/55 R18 — подойдут Michelin, Kumho или Hankook.

  5. В страховке обращайте внимание на пакеты с защитой бамперов и оптики — недешёвые элементы у современных авто.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Ошибка: взять базовую версию без камер.
    Последствие: трудности при парковке в плотной городской среде.
    Альтернатива: комплектации с камерой 360° или установка сертифицированного комплекта у дилера.

  2. Ошибка: экономить на резине.
    Последствие: хуже управляемость и заметно больший тормозной путь.
    Альтернатива: выбрать средний или премиум-бренд, подходящий под ваш стиль вождения.

  3. Ошибка: не обновлять ПО Flyme Auto.
    Последствие: подтормаживания и ошибки в интерфейсе.
    Альтернатива: регулярные OTA-обновления в сервисном центре или через приложение.

А что если…

Если бы на российском рынке присутствовал этот обновлённый Coolray, он мог бы серьёзно усилить конкуренцию в сегменте, где сейчас доминируют модели Chery и Haval. Богатое оснащение и динамика — сильные аргументы, особенно при конкурентной цене. При локальной сборке стоимость могла бы заметно снизиться, сделав модель одним из лидеров продаж.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Крупная медиасистема Flyme Auto Только один двигатель
Быстрый разгон и лёгкость в городе Отсутствие полного привода
Богатое оснащение за свои деньги Возможный рост цены на экспорт
Свежий дизайн Небольшой выбор опций

FAQ

Как выбрать комплектацию Coolray?
Ориентируйтесь на медиасистему, камеры кругового обзора и адаптивный круиз. Эти функции заметнее всего упрощают жизнь ежедневно.

Сколько стоит обслуживание Coolray?
Среднее ТО в российских сервисах может стоить от 12 до 20 тысяч рублей, в зависимости от региона и набора работ.

Что лучше — Coolray или Haval Jolion?
Jolion мягче на ходу и просторнее, а Coolray выигрывает по динамике и оснащению.

Мифы и правда

  1. Миф: "Турбомотор требует только дорогой бензин".
    Правда: подходит АИ-92 и АИ-95, но на 95-м мотор тише и отзывчивее.

  2. Миф: "Роботизированная коробка быстро выходит из строя".
    Правда: ресурс во многом зависит от стиля вождения и соблюдения регламента ТО.

  3. Миф: "Китайские кроссоверы плохо продаются на вторичке".
    Правда: новые модели Geely и Chery демонстрируют стабильный спрос.

Три интересных факта

  1. Flyme Auto — автомобильная версия системы Meizu, созданная для интеграции с платформами Geely.

  2. Перед экспортом обновлённый Coolray тестировали в жарком климате ОАЭ — для проверки ресурса охлаждения.

  3. Двигатель 1.5 Turbo — одно из самых распространённых решений Geely в глобальной линейке.

Исторический контекст

  1. 2018 — дебют модели Binyue в Китае.

  2. 2021 — глобальный выход под именем Coolray.

  3. 2025 — рестайлинг и премьера экспортной версии.

  4. 2027 — ожидаемое расширение международных поставок.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Домашние животные
Резкое похолодание вызвало гибель дунклеостеев — исследование Biology Letters
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Недвижимость
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Популярное
Мир будет съеден заживо за пару месяцев: вот что сдерживает 500 миллионов тонн голодных вредителей

Учёные обновили оценки того, сколько насекомых ежегодно съедают птицы. Новые данные показывают масштабы природного механизма, от которого зависит устойчивость экосистем.

Птицы съедают 500 млн тонн насекомых ежегодно — университет Базеля
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Солнце сорвалось с цепи: в космос ушло нечто, превышающее Землю в десятки раз
Переворот в науке: сознание правит материей, а не наоборот
США выделили 30 млн долларов на оборону Молдавии Андрей Николаев На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами Сергей Милешкин Пожар в Тай По унес жизни 44 человек — пожарный инженер Хо Винчанг Игорь Буккер
Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти
Тьма океана раскрыла невозможное: открытие в бездне ставит под сомнение основы происхождения жизни
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Плюшевые игрушки со стальными челюстями: 11 пород собак, которые могут раздавить кость одним укусом
Последние материалы
На ЗиМ-12 впервые применили тормоза с двумя цилиндрами
Картофельные очистки обогащают почву калием и крахмалом — эксперт Николай Хромов
Кремниевый гель снижает влажность в погребе — портал "Наша Гаzета"
Аэробные упражнения снижают симптомы депрессии после беременности
Горячий пар размягчает присохшие остатки еды в микроволновке — дзен-канал "Карамелька
Пожар в Тай По унес жизни 44 человек — пожарный инженер Хо Винчанг
Живущая в США супруга Цекало удивилась российской зиме
Секвенирован крупнейший геном головоногих моллюсков — iScience
Археологи нашли первую гробницу короля Те К'аб Чаака в Караколе — Sciencepost
Глазной чип восстановил чтение у пациентов с атрофией — офтальмологи
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.