Три признака скорой поломки автоматической коробки: что проверять в первую очередь

Перегрев масла в пробках ускоряет поломку коробки передач — автоэксперт Ракитин

Задержки при переключении передач, посторонние звуки и запах гари являются признаками неисправности автоматической коробки передач. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор издания Quto.Ru Максим Ракитин.

Автоэксперт отметил, любые отклонения в работе трансмиссии требуют внимания. Если передачи переключаются с задержкой, появляются рывки, металлические звуки или запах гари, это повод как можно скорее провести диагностику. Любые посторонние шумы из-под днища автомобиля свидетельствуют о том, что коробка работает с перегрузкой.

"Если коробка пинается, передачи включаются с задержкой или слышен металлический звук, — это тревожный сигнал. В исправной трансмиссии посторонних звуков быть не должно. Когда коробка начинает скрипеть или издавать рычащие звуки, это значит, что она фактически вышла из строя", — пояснил Ракитин.

Он подчеркнул, что основными причинами неисправностей становятся редкое техническое обслуживание и жесткие условия эксплуатации. Особенно опасно длительное движение в пробках, при котором масло в коробке перегревается и теряет свои смазывающие свойства. Это приводит к повышенному износу деталей и может вызвать серьезные повреждения агрегата.

"Автоматическая коробка не рассчитана на постоянные перегрузки и перегрев. Несмотря на то что производители заявляют о масле на весь срок службы, его необходимо менять каждые 30–60 тысяч километров. Это особенно важно, если автомобиль часто стоит в пробках, используется на бездорожье или тянет прицеп", — подчеркнул Ракитин.

Эксперт добавил, что контроль состояния масла и своевременное техническое обслуживание позволяют значительно продлить срок службы коробки передач. Он также посоветовал водителям быть внимательными к любым изменениям в поведении автомобиля и не откладывать диагностику при первых признаках неисправности.