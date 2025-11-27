Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В 2026 году тарифы на ЖКУ вырастут дважды по всей России
Птица-слон откладывала яйца по 10 кг по данным биологов New-Science
Перезапуск отношений становится возможен при готовности пары — психолог Леонова
Мягкая челка снижает визуальный возраст лица — стилист Коваль
Кевин Спейси предстанет перед судом Лондона по новым искам
Физическая активность ускоряет спад эмоционального напряжения — психолог Бенетт
Лариса Долина заработает 105 миллионов рублей за праздники
Горький шоколад даёт антиоксидантный эффект при 80% какао — диетологи
Фитолампа остановила вытягивание побегов эвкалипта

Три признака скорой поломки автоматической коробки: что проверять в первую очередь

Перегрев масла в пробках ускоряет поломку коробки передач — автоэксперт Ракитин
Авто

Задержки при переключении передач, посторонние звуки и запах гари являются признаками неисправности автоматической коробки передач. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автомобильный эксперт, главный редактор издания Quto.Ru Максим Ракитин.

коробка передач
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
коробка передач

Автоэксперт отметил, любые отклонения в работе трансмиссии требуют внимания. Если передачи переключаются с задержкой, появляются рывки, металлические звуки или запах гари, это повод как можно скорее провести диагностику. Любые посторонние шумы из-под днища автомобиля свидетельствуют о том, что коробка работает с перегрузкой.

"Если коробка пинается, передачи включаются с задержкой или слышен металлический звук, — это тревожный сигнал. В исправной трансмиссии посторонних звуков быть не должно. Когда коробка начинает скрипеть или издавать рычащие звуки, это значит, что она фактически вышла из строя", — пояснил Ракитин.

Он подчеркнул, что основными причинами неисправностей становятся редкое техническое обслуживание и жесткие условия эксплуатации. Особенно опасно длительное движение в пробках, при котором масло в коробке перегревается и теряет свои смазывающие свойства. Это приводит к повышенному износу деталей и может вызвать серьезные повреждения агрегата.

"Автоматическая коробка не рассчитана на постоянные перегрузки и перегрев. Несмотря на то что производители заявляют о масле на весь срок службы, его необходимо менять каждые 30–60 тысяч километров. Это особенно важно, если автомобиль часто стоит в пробках, используется на бездорожье или тянет прицеп", — подчеркнул Ракитин.

Эксперт добавил, что контроль состояния масла и своевременное техническое обслуживание позволяют значительно продлить срок службы коробки передач. Он также посоветовал водителям быть внимательными к любым изменениям в поведении автомобиля и не откладывать диагностику при первых признаках неисправности.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Еда и рецепты
Взбитое масло смягчает густоту варёной сгущёнки
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ
Паника на Титанике: Вайдель из АдГ предлагает вернуть в Германию российский газ
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Саммит ОДКБ в Бишкеке не обсудил острые моменты: Армению и Курскую область Любовь Степушова Экстремальные диеты вредят здоровью в декабре — психолог Наталья Филиппова Валерия Жемчугова Инверсионные следы усиливают климатический эффект полётов Александр Приходько
Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
За шаг до орбиты: Что стало причиной взрыва и как это повлияет на миссию Artemis III
Последние материалы
У беременной блогера Лерчек диагностировали анемию и гестоз
Спрос на ржаной хлеб снизился на рынке по данным профессора Александра Сафонова
В торговых сетях фиксируется снижение цен на мандарины — АКОРТ
Мушки перед глазами есть у всех людей — офтальмолог Куренков
Чем сильнее ваши мышцы, тем активнее работает метаболизм — эксперты VivaGym
В ТРЦ "НЕБО" стартовал детский вокальный конкурс
Ретиноиды снижают образование закрытых комедонов — дерматолог Екатерина Каминская
Космические лучи могут поддерживать жизнь под льдом Марса и Энцелада — Арти
Киркоров заступился за Аглаю Тарасову после приговора суда
В России могут расширить туристический налог
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.