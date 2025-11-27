Самые аварийные авто года: в списке оказались модели, которым водители доверяли больше всего

Аварийная статистика 2025 года показала тревожную тенденцию: в числе автомобилей, чаще всего попадающих в ДТП, оказались преимущественно модели китайского производства.
Аналитический отдел страховой компании "Согласие" сообщил, что в 2025 году самые частые участники аварий — автомобили, выпущенные в Китае. Среди них выделяются Changan Uni-V, Voyah Free и Omoda S5. Эти модели не только уверенно закрепились на российском рынке, но и возглавили рейтинг по числу ДТП.
Также в список машин с повышенной аварийностью вошли:
Исследование, проведённое по заказу Autonews. ru при участии крупнейших страховых компаний, выявило марки и модели, которые особенно часто фигурировали в страховых обращениях по ОСАГО.
По словам аналитиков, увеличение доли китайских автомобилей на дорогах напрямую отразилось на страховой статистике. При этом частота аварий с их участием не всегда связана с качеством сборки — нередко решающую роль играют стиль вождения и опыт водителей, выбирающих эти автомобили.
"Резкий рост числа китайских машин на дорогах закономерно привёл к увеличению их участия в ДТП", — отметил представитель аналитического отдела компании "Согласие".
Компания "Ингострах" опубликовала собственные данные, которые в целом подтвердили выводы коллег, но добавили нюансы. Согласно их отчёту, в пятёрку наиболее аварийных марок вошли:
Что касается конкретных моделей, то лидером по числу зафиксированных ДТП стал Hyundai Solaris — 3% всех обращений. За ним следуют Kia Rio (2,9%) и Lada Granta (2,5%). Четвёртое и пятое места поделили Volkswagen Polo и Lada Vesta, каждая с показателем 1,7%.
|Модель
|Доля в ДТП, %
|Страна производства
|Hyundai Solaris
|3,0
|Южная Корея / Россия
|Kia Rio
|2,9
|Южная Корея / Россия
|Lada Granta
|2,5
|Россия
|Volkswagen Polo
|1,7
|Германия / Россия
|Lada Vesta
|1,7
|Россия
По оценке экспертов, частота аварий у этих моделей объясняется не только их популярностью, но и тем, что они чаще всего используются в городских условиях и корпоративных автопарках, где пробеги выше среднего.
Ещё одно исследование провела компания "Ренессанс Страхование". Специалисты сравнили частоту ДТП с участием разных моделей относительно среднего уровня по рынку. Лидерами антирейтинга стали:
Таким образом, именно эти модели оказались самыми "опасными" в пересчёте на количество застрахованных автомобилей.
"Некоторые модели демонстрируют показатели аварийности, превышающие средний уровень более чем в два раза", — пояснил аналитик компании "Ренессанс Страхование".
|Категория
|Лидеры по частоте ДТП
|Основные причины
|Китайские бренды
|Changan, Chery, Omoda
|Рост продаж и низкий опыт владельцев
|Корейские бренды
|Hyundai, Kia
|Массовость, городская эксплуатация
|Отечественные модели
|Lada Granta, Vesta
|Активное использование, износ
|Коммерческий транспорт
|Hyundai Porter
|Высокие пробеги, интенсивная эксплуатация
Если доля китайских машин на рынке продолжит расти, страховые тарифы для этих моделей могут увеличиться. Компании уже пересматривают коэффициенты риска в зависимости от марки и региона эксплуатации. Это значит, что популярные модели вроде Omoda или Changan могут стать дороже в обслуживании, даже при невысокой стоимости самого автомобиля, сообщает carexpo.ru.
|Плюсы
|Минусы
|Современный дизайн и оснащение
|Недостаточный опыт водителей
|Доступная цена
|Недорогие материалы и сборка
|Активное развитие дилерской сети
|Рост страховых тарифов из-за аварийности
По версии "Ингосстраха", чаще всего в аварии попадают автомобили марки Toyota.
Основная причина — быстрый рост продаж и низкий уровень опыта водителей, впервые пересевших на новые модели.
Тип автомобиля, возраст водителя, история страховых случаев и регион регистрации.
|Миф
|Правда
|Китайские автомобили опасны по конструкции
|Большинство моделей сертифицировано и безопасно, но всё решает опыт водителя
|Высокая аварийность — показатель плохого качества
|Не всегда: чаще это следствие массовости и частоты использования
|Отечественные машины реже попадают в ДТП
|Их доля всё ещё высока, особенно среди бюджетных моделей
