Самые аварийные авто года: в списке оказались модели, которым водители доверяли больше всего

Авто

Аварийная статистика 2025 года показала тревожную тенденцию: в числе автомобилей, чаще всего попадающих в ДТП, оказались преимущественно модели китайского производства.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Китайские марки в лидерах по числу ДТП

Аналитический отдел страховой компании "Согласие" сообщил, что в 2025 году самые частые участники аварий — автомобили, выпущенные в Китае. Среди них выделяются Changan Uni-V, Voyah Free и Omoda S5. Эти модели не только уверенно закрепились на российском рынке, но и возглавили рейтинг по числу ДТП.

Также в список машин с повышенной аварийностью вошли:

  • "Москвич 3": отечественная модель, собранная на китайской платформе;
  • Jaecoo J8 и Jaecoo J7;
  • Chery Tiggo 4 и Omoda C5;
  • GAC GS8 и Jetour Dashing.

Исследование, проведённое по заказу Autonews. ru при участии крупнейших страховых компаний, выявило марки и модели, которые особенно часто фигурировали в страховых обращениях по ОСАГО.

По словам аналитиков, увеличение доли китайских автомобилей на дорогах напрямую отразилось на страховой статистике. При этом частота аварий с их участием не всегда связана с качеством сборки — нередко решающую роль играют стиль вождения и опыт водителей, выбирающих эти автомобили.

"Резкий рост числа китайских машин на дорогах закономерно привёл к увеличению их участия в ДТП", — отметил представитель аналитического отдела компании "Согласие".

Рейтинг Ингосстраха: самые аварийные марки и модели

Компания "Ингострах" опубликовала собственные данные, которые в целом подтвердили выводы коллег, но добавили нюансы. Согласно их отчёту, в пятёрку наиболее аварийных марок вошли:

  • Toyota: 9,4% случаев;
  • Kia: 7,5%;
  • Lada: 7,4%;
  • Hyundai: 7,3%;
  • Nissan: 5%.

Что касается конкретных моделей, то лидером по числу зафиксированных ДТП стал Hyundai Solaris — 3% всех обращений. За ним следуют Kia Rio (2,9%) и Lada Granta (2,5%). Четвёртое и пятое места поделили Volkswagen Polo и Lada Vesta, каждая с показателем 1,7%.

Модель Доля в ДТП, % Страна производства
Hyundai Solaris 3,0 Южная Корея / Россия
Kia Rio 2,9 Южная Корея / Россия
Lada Granta 2,5 Россия
Volkswagen Polo 1,7 Германия / Россия
Lada Vesta 1,7 Россия

По оценке экспертов, частота аварий у этих моделей объясняется не только их популярностью, но и тем, что они чаще всего используются в городских условиях и корпоративных автопарках, где пробеги выше среднего.

Ренессанс Страхование: антирейтинг по степени риска

Ещё одно исследование провела компания "Ренессанс Страхование". Специалисты сравнили частоту ДТП с участием разных моделей относительно среднего уровня по рынку. Лидерами антирейтинга стали:

  • Chery Arrizo 8: превышение среднего показателя на 224,8%;
  • Hyundai Porter: 191,1%;
  • Geely Emgrand: 173,0%.

Таким образом, именно эти модели оказались самыми "опасными" в пересчёте на количество застрахованных автомобилей.

"Некоторые модели демонстрируют показатели аварийности, превышающие средний уровень более чем в два раза", — пояснил аналитик компании "Ренессанс Страхование".

Кто чаще попадает в ДТП

Категория Лидеры по частоте ДТП Основные причины
Китайские бренды Changan, Chery, Omoda Рост продаж и низкий опыт владельцев
Корейские бренды Hyundai, Kia Массовость, городская эксплуатация
Отечественные модели Lada Granta, Vesta Активное использование, износ
Коммерческий транспорт Hyundai Porter Высокие пробеги, интенсивная эксплуатация

А что если тенденция сохранится

Если доля китайских машин на рынке продолжит расти, страховые тарифы для этих моделей могут увеличиться. Компании уже пересматривают коэффициенты риска в зависимости от марки и региона эксплуатации. Это значит, что популярные модели вроде Omoda или Changan могут стать дороже в обслуживании, даже при невысокой стоимости самого автомобиля, сообщает carexpo.ru.

Плюсы и минусы китайских автомобилей

Плюсы Минусы
Современный дизайн и оснащение Недостаточный опыт водителей
Доступная цена Недорогие материалы и сборка
Активное развитие дилерской сети Рост страховых тарифов из-за аварийности

Часто задаваемые вопросы

Какая марка чаще всего фигурирует в ДТП по данным 2025 года

По версии "Ингосстраха", чаще всего в аварии попадают автомобили марки Toyota.

Почему китайские автомобили стали лидерами антирейтинга

Основная причина — быстрый рост продаж и низкий уровень опыта водителей, впервые пересевших на новые модели.

Что влияет на размер страховой премии

Тип автомобиля, возраст водителя, история страховых случаев и регион регистрации.

Мифы и правда

Миф Правда
Китайские автомобили опасны по конструкции Большинство моделей сертифицировано и безопасно, но всё решает опыт водителя
Высокая аварийность — показатель плохого качества Не всегда: чаще это следствие массовости и частоты использования
Отечественные машины реже попадают в ДТП Их доля всё ещё высока, особенно среди бюджетных моделей

Интересные факты

  • Hyundai Solaris остаётся самым страхуемым автомобилем в России уже четвёртый год подряд.
  • Omoda C5 вошла в десятку популярных кроссоверов, несмотря на рост страховых выплат.
  • В октябре 2025 года число ДТП, оформленных онлайн через европротокол, выросло на 10,9%.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
