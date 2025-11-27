BMW закрывает историю легенды: последний родстер уходит с конвейера, оставляя финальный аккорд

BMW завершает выпуск Z4 и представила версию Final Edition по данным компании

Эпоха культового родстера BMW Z4 подходит к концу. После почти двух десятилетий на конвейере компания объявила о завершении производства модели. Чтобы достойно попрощаться с поклонниками, баварцы подготовили специальную серию — Z4 Final Edition, которая станет последним аккордом в истории открытого спортивного автомобиля BMW.

Фото: Own work by Wikisympathisant, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ BMW Z4

Конец эпохи родстеров

Z4 долго оставался символом классического заднеприводного удовольствия от вождения. С момента своего дебюта в 2002 году он прошёл три поколения, каждое из которых балансировало между элегантностью, динамикой и традициями марки.

Но время и рынок берут своё: продажи родстеров падают, а автопроизводители всё чаще делают ставку на кроссоверы и электрокары. Поэтому выпуск Final Edition - не просто жест уважения к фанатам, а прощание с эпохой, где главную роль играл водитель, а не электронные ассистенты.

Что представляет собой Z4 Final Edition

Юбилейная серия доступна только с трёхлитровым рядным мотором R6 мощностью 382 л. с., знакомым по версии Z4 M40i. Покупателям предложат выбор между 8-ступенчатым автоматом и 6-ступенчатой механикой. Последняя идёт в составе пакета Edition Handschalter - это не просто коробка передач, а целый комплекс доработок: уникальные настройки подвески, усиленное сцепление и более отзывчивое рулевое управление.

Z4 Final Edition отличается от стандартной версии тонкими штрихами: особая эмблема, затемнённые вставки на кузове, уникальные диски и минималистичная палитра оттенков. Модель будет собираться ограниченное время — с февраля по апрель 2026 года, а цена стартует с 78 675 долларов.

Детали дизайна и оснащения

Наружные изменения подчёркнуто сдержанные, но внимательный взгляд заметит характерные черты. 19-дюймовые передние и 20-дюймовые задние колёса выполнены в эксклюзивном дизайне с контрастной полировкой, а кузов может быть окрашен в глубокий оттенок Frozen Deep Green, созданный специально для этой версии.

Интерьер выдержан в духе спортивного минимализма: кожа Vernasca и алькантара, контрастная прострочка и алюминиевые вставки с логотипом Final Edition. Стандартно устанавливается премиальная аудиосистема Harman Kardon, подчеркивающая статус модели.

Салон ориентирован на водителя: сиденья с выраженной боковой поддержкой, цифровая приборная панель и классическая компоновка без лишних сенсорных поверхностей — напоминание о том, что Z4 создавался для тех, кто любит управлять автомобилем, а не интерфейсом.

Двигатель и ходовая часть

Параметр BMW Z4 Final Edition Двигатель 3.0 R6 TwinPower Turbo Мощность 382 л. с. Крутящий момент 500 Н·м Привод Задний КПП 6-МКП / 8-АКП Разгон 0-100 км/ч 4,1-4,5 сек Макс. скорость 250 км/ч Выпуск Февраль-апрель 2026 Цена от $78 675

Платформа G29 не изменилась, но подвеска получила обновлённые амортизаторы и иные настройки стабилизаторов поперечной устойчивости. Версия с "механикой" отличается не только передачами, но и иной калибровкой педали газа, что делает отклик двигателя более острым.

Советы шаг за шагом: как выбрать версию Final Edition

Определите приоритет — драйв или комфорт. Если важна скорость и точность переключений, выбирайте 8-АКП. Для ценителей классики и контроля — 6-МКП. Обратите внимание на пакет Edition Handschalter. Он не просто добавляет механику, но и перенастраивает подвеску и руль. Выбирайте индивидуальный цвет. Спецверсия предлагает редкие оттенки и комбинации материалов, доступные только в этой серии. Оцените редкость. Поскольку выпуск ограничен по времени, модель может стать коллекционной. Подумайте о хранении. Для сохранения ценности рекомендуется бережная эксплуатация и зимнее хранение.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Рассматривать Z4 как обычный спорткар.

Последствие: Недооценка коллекционного потенциала.

Альтернатива: Рассматривать покупку как инвестицию в лимитированную модель.

Рассматривать Z4 как обычный спорткар. Недооценка коллекционного потенциала. Рассматривать покупку как инвестицию в лимитированную модель. Ошибка: Игнорировать "механику" в пользу автомата.

Последствие: Потеря ощущения связи с машиной, ради которого создан родстер.

Альтернатива: Пакет Edition Handschalter — для тех, кто ценит чистый драйв.

Игнорировать "механику" в пользу автомата. Потеря ощущения связи с машиной, ради которого создан родстер. Пакет Edition Handschalter — для тех, кто ценит чистый драйв. Ошибка: Откладывать покупку.

Последствие: Пропуск короткого окна производства.

Альтернатива: Заказать модель заранее — поставки ограничены.

А что если Z4 Final Edition станет последним родстером BMW?

Пока баварский бренд не объявил о прямом наследнике Z4. С высокой вероятностью этот автомобиль станет последним классическим родстером марки — без электродвигателя и с задним приводом. В будущем BMW планирует сосредоточиться на электрической линейке Neue Klasse, где спортивные купе будут иметь иную философию.

Таким образом, Z4 Final Edition завершает целую главу истории — эпоху, когда небольшие открытые машины воплощали идею "Freude am Fahren" — радости от вождения.

Плюсы и минусы Z4 Final Edition

Плюсы Минусы Шестициллиндровый мотор и механика Ограниченный выпуск Ретро-спортивный характер Высокая цена Исключительная управляемость Нет гибридных технологий Коллекционный потенциал Отсутствие будущей замены

FAQ

Когда закончится производство Z4?

Выпуск прекратится весной 2026 года, после завершения партии Final Edition.

Будет ли версия с четырёхцилиндровым мотором?

Нет, спецсерия доступна только с R6 3.0.

Можно ли заказать Final Edition вне США и Европы?

Да, поставки планируются в ограниченные страны, включая Японию и ОАЭ.

Есть ли возможность индивидуализации?

Да, клиенты смогут выбрать цвет кузова, тип трансмиссии и материалы отделки салона.

Мифы и правда

Миф: Z4 уходит из-за низких продаж.

Правда: Решение связано с переходом BMW к электрификации и изменением производственной стратегии.

Z4 уходит из-за низких продаж. Решение связано с переходом BMW к электрификации и изменением производственной стратегии. Миф: Final Edition — это просто косметический пакет.

Правда: Серия получила обновлённую механику и уникальные настройки шасси.

Final Edition — это просто косметический пакет. Серия получила обновлённую механику и уникальные настройки шасси. Миф: Родстеры больше не нужны.

Правда: Для ценителей динамики и открытого вождения такие автомобили остаются предметом страсти.

Исторический контекст

Линия Z началась с модели Z1 в 1989 году, за ней последовали Z3 и Z4, каждая из которых отражала дух своего времени. Z3 стал героем фильмов о Джеймсе Бонде, а Z4 — символом элегантного спорткара начала 2000-х. Последнее поколение (G29) появилось в 2018 году и стало совместной разработкой с Toyota, на базе которой создан Supra.

Final Edition закрывает цикл, объединяя всё лучшее: классический двигатель, механическую коробку и бескомпромиссный стиль.

3 интересных факта

Z4 был последним серийным BMW с классической компоновкой RWD + R6 в кузове родстера. Производство модели идёт на заводе Magna Steyr в Австрии. За всё время выпущено более 300 000 экземпляров Z4 трёх поколений.

Что дальше?

После завершения выпуска Z4 BMW сосредоточится на спортивных электромобилях семейства Neue Klasse. Но для ценителей классических машин Final Edition станет символом уходящей эпохи — временем, когда важнее всего было удовольствие за рулём, а не количество экранов в салоне