Lada притормозила будущее: почему ключевые проекты уходят в долгую заморозку

Перспективные проекты Lada отложены на несколько лет по данным автопрома

9:57 Your browser does not support the audio element. Авто

В российском автопроме наметился новый поворот — крупные планы АвтоВАЗа по расширению модельного ряда снова пересмотрены. Компания сдвинула сроки сразу трёх ожидаемых проектов: удлинённого универсала Lada Granta, минивэна RGB (B-Van) и модернизированной Lada Niva Travel RGM с увеличенным багажником. По оценкам специалистов, задержка составит не менее полутора-двух лет, а некоторые из этих машин могут вовсе не дойти до конвейера.

Фото: Lada is licensed under public domain Lada Azimut

Почему проекты приостановлены

Решение о переносе сроков связано не с одной, а сразу с несколькими причинами. Главная — перегруженность производственных мощностей и нехватка компонентов для одновременного запуска нескольких новых платформ. После масштабного обновления Granta и подготовки к выпуску кроссовера Azimut ресурсы АвтоВАЗа распределены крайне неравномерно.

Также влияние оказали экономические факторы: растущие затраты на логистику, ограниченные поставки электронных компонентов и необходимость перераспределения бюджета в пользу более массовых и прибыльных моделей.

Инженеры предприятия продолжают работу над проектом RGB (B-Van), однако, по данным из отрасли, фактический прогресс минимален. В ближайшие годы компания сосредоточится на более реалистичных направлениях — прежде всего на кроссовере Azimut, который должен стать флагманом нового цикла обновлений Lada.

Что известно о замороженных моделях

Lada Granta универсал (удлинённая версия)

Этот проект предполагал появление более вместительного универсала на базе существующей Granta. Машина должна была получить увеличенную длину кузова, расширенный багажник и обновлённую заднюю подвеску. Основной целевой аудиторией были семьи и службы доставки. Однако экономическая нецелесообразность проекта и конкуренция внутри собственного модельного ряда сделали запуск маловероятным до 2027 года.

Lada RGB (B-Van)

Под индексом RGB скрывается компактный минивэн на новой платформе B. Концепт предполагал 5-7 мест, высокий кузов и трансформируемый салон. На ранних этапах рассматривался вариант использования гибридного силового агрегата, но от идеи временно отказались. Производство планировалось в Тольятти, где уже есть сборочные линии под подобный формат, однако проект оказался слишком затратным для текущих условий.

Lada Niva Travel RGM

Версия RGM (Rear Growth Module) — это переработанная Niva Travel с увеличенным задним свесом, что позволяло бы расширить багажное пространство и улучшить развесовку. Прототипы с модифицированным кузовом уже проходили испытания, но в серию автомобиль, вероятно, не попадёт. Производитель сосредоточится на обновлении классической Niva Legend и новой платформы Niva Next, запланированной к 2026 году.

Приоритетный проект — Lada Azimut

В ближайшее время главным новшеством станет кроссовер Lada Azimut, который рассматривается как стратегическая модель для укрепления позиций марки в среднем сегменте. Автомобиль разрабатывается с прицелом на экспорт и внутренний рынок одновременно.

Azimut получит современную платформу с увеличенным клиренсом, улучшенную шумоизоляцию, новый интерьер и силовую установку, соответствующую экологическому стандарту Евро-5. По предварительным данным, старт продаж может состояться в 2026 году.

Сравнение ключевых проектов

Проект Тип кузова Этап разработки Вероятность запуска Особенности Lada Granta (универсал удлинённый) Универсал Заморожен Низкая Просторный салон, семейный формат Lada RGB (B-Van) Минивэн Разработка формально идёт Средняя 5-7 мест, высокий кузов Lada Niva RGM SUV Испытания завершены Низкая Увеличенный багажник Lada Azimut Кроссовер Активная стадия Высокая Новая платформа, современный дизайн

Такой расклад отражает стратегию "точечного расширения" — компания не стремится запускать все проекты одновременно, предпочитая концентрироваться на одном, но наиболее перспективном.

Советы шаг за шагом: как выбрать актуальную Lada

Определите свои приоритеты. Если нужен практичный автомобиль для семьи — подождите Azimut, который заменит сразу два сегмента. Рассмотрите актуальные версии Granta и Niva. Обе модели уже обновлены и доступны в разных комплектациях. Следите за локализацией. Новые партии автомобилей производятся преимущественно на российских компонентах, что упрощает обслуживание. Оцените гарантию. Lada предлагает гарантию до 3 лет и программу продления обслуживания у официальных дилеров. Следите за новостями Azimut. Эта модель, по словам представителей компании, станет первой с полностью цифровой архитектурой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Ожидание редких или замороженных моделей.

Последствие: Потеря времени и возможный рост цен.

Альтернатива: Рассмотрение текущих версий Niva Legend и Granta Cross.

Ожидание редких или замороженных моделей. Потеря времени и возможный рост цен. Рассмотрение текущих версий Niva Legend и Granta Cross. Ошибка: Покупка автомобилей прошлых серий без обновлений.

Последствие: Сложности с сервисом и запасными частями.

Альтернатива: Выбор новых комплектаций 2024-2025 годов выпуска.

Покупка автомобилей прошлых серий без обновлений. Сложности с сервисом и запасными частями. Выбор новых комплектаций 2024-2025 годов выпуска. Ошибка: Игнорирование факта приостановки проектов.

Последствие: Ожидание моделей, которых может не быть в продаже.

Альтернатива: Своевременный переход на реальные предложения дилеров.

А что если Lada всё-таки вернётся к отложенным проектам?

Некоторые эксперты считают, что откладывание проектов не означает окончательный отказ. Возможен сценарий, при котором разработки будут использованы в будущих моделях. Например, наработки по RGB могут лечь в основу нового семейного электромобиля, а кузовные решения Niva RGM — перейти на платформу Niva Next.

Такие подходы уже применялись в истории АвтоВАЗа: многие элементы, впервые показанные на концептах, позже становились частью серийных машин.

Плюсы и минусы стратегии АвтоВАЗа

Плюсы Минусы Сосредоточение ресурсов на ключевых моделях Замедление темпов обновления Оптимизация бюджета и логистики Потеря интереса к бренду у части покупателей Поддержка текущих производственных линий Устаревание отдельных моделей Возможность доработки платформ Снижение экспортного потенциала

FAQ

Когда появится Lada Azimut?

Старт продаж запланирован на 2026 год, при этом прототип может быть показан уже в конце 2025-го.

Что будет с минивэном RGB?

Проект сохраняется как исследовательский. При благоприятных условиях производство возможно не ранее 2027 года.

Останется ли Lada Niva Travel на рынке?

Да, она продолжит выпускаться в текущем виде, с периодическими обновлениями комплектаций.

Почему Granta универсал не запускается в серию?

Экономический расчёт показал, что спрос на удлинённую версию недостаточен для быстрой окупаемости проекта.

Мифы и правда

Миф: Lada полностью отказалась от новых моделей.

Правда: Производитель сосредоточился на Azimut и модернизации Niva, остальные проекты приостановлены.

Lada полностью отказалась от новых моделей. Производитель сосредоточился на Azimut и модернизации Niva, остальные проекты приостановлены. Миф: Замороженные разработки означают банкротство.

Правда: Перенос сроков — обычная практика в автопроме при изменении конъюнктуры.

Замороженные разработки означают банкротство. Перенос сроков — обычная практика в автопроме при изменении конъюнктуры. Миф: Новые модели будут копиями старых.

Правда: Azimut разрабатывается на обновлённой платформе и получит совершенно другой дизайн.

Исторический контекст

Подобные задержки уже случались в истории АвтоВАЗа. В начале 2000-х компания откладывала выпуск универсала Kalina и внедорожника 4x4 Urban, но в итоге оба проекта были реализованы и стали успешными. Сегодняшняя ситуация во многом повторяет те времена: рынок перестраивается, а приоритет отдается проектам с наибольшим коммерческим потенциалом.

Сдвиг сроков не обязательно означает спад — скорее это способ адаптироваться к новым реалиям. Если планы по Azimut будут реализованы, он станет новой точкой отсчёта для бренда Lada.

3 интересных факта

Название Azimut выбрано в честь морского термина, символизирующего направление и движение вперёд. Lada планирует полностью обновить линейку к 2030 году, включая электроверсии. Первые макеты RGB создавались в цифровом формате с применением виртуальной сборки.

Что дальше?

В ближайшие годы АвтоВАЗ будет развивать три направления: модернизацию текущих моделей, запуск Azimut и подготовку к новой архитектуре Niva. Замороженные проекты могут вернуться позже, но только если рынок покажет стабильный рост и появятся возможности для расширения производства.

Для российских покупателей это означает одно — ставка делается на качество, а не на количество. Azimut должен стать не просто новым кроссовером, а символом возвращения уверенности в отечественном автопроме.