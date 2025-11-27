Китай открывает следующую страницу автогонки: новый пикап Jetour превращается в машину без компромиссов

На дорогах Китая появился новый пикап Jetour F700 - впервые без камуфляжа и привычной плотной маскировки. Автомобиль был замечен с транспортировочной плёнкой, что обычно свидетельствует о финальной стадии испытаний и скорой подготовке к серийному производству. Для китайского автопрома это важный момент: сегмент рамных гибридных пикапов стремительно растёт, и Jetour явно намерен занять в нём заметное место.
Jetour F700 — старшая модель в линейке, построенная на базе рамного внедорожника G700. От него пикап унаследовал внушительные пропорции и узнаваемый фирменный облик с массивной решёткой радиатора, подчеркнутой вертикальными полосами и крупным логотипом марки.
Передняя часть полностью повторяет стиль G700, однако задняя часть у F700 выполнена заново: появились оригинальные светодиодные фонари, крупный бампер с металлической вставкой и новая крышка грузового отсека. Такое сочетание делает автомобиль более утилитарным, но при этом визуально мощным и современным.
Длина модели превышает 5,3 метра, что позволяет ей конкурировать с премиальными рамными пикапами вроде Toyota Hilux, Ford Ranger и Great Wall King Kong.
Jetour F700 сохранил рамную конструкцию, но инженеры переработали подвеску и усилили элементы шасси под особенности гибридной силовой установки. Это позволило добиться лучшей управляемости и повысить комфорт без потери грузоподъёмности.
Передняя часть выделяется крупными светодиодными блоками, защитой под бампером и углом въезда, характерным для настоящих внедорожников. В задней части заметно стремление объединить эстетику городского пикапа с практичностью: борта стали выше, а крышка кузова получила встроенную подсветку и крепления для аксессуаров.
Салон пока официально не показали, но по неофициальным данным, он будет выполнен в стиле G700 — с горизонтальной архитектурой панели, цифровой приборной доской и большим мультимедийным экраном, встроенным в центральную консоль.
Главная особенность модели — новая гибридная система Kunpeng Super Hybrid, сочетающая 2,0-литровый бензиновый турбомотор и два электродвигателя. Такая архитектура обеспечивает полный привод и высокую мощность, при этом снижая расход топлива почти на 40% по сравнению с традиционными бензиновыми пикапами.
Трансмиссия — автоматическая, с возможностью выбора нескольких режимов движения. Система полного привода имеет три блокировки: межосевую, заднюю и переднюю, что обеспечивает высокий уровень проходимости даже в тяжёлых условиях.
Jetour обещает запас хода более 1000 км и разгон до 100 км/ч менее чем за 6 секунд — показатели, которые делают F700 одним из самых динамичных пикапов в своём классе.
|Параметр
|Jetour F700
|Jetour G700
|Great Wall King Kong
|Toyota Hilux
|Тип кузова
|Пикап
|Внедорожник
|Пикап
|Пикап
|Двигатель
|2.0 Hybrid
|2.0 Turbo
|2.0 Turbo
|2.4 Diesel
|Привод
|Полный
|Полный
|Задний / полный
|Полный
|Трансмиссия
|Автомат
|Автомат
|Механика / Автомат
|Автомат
|Длина
|>5300 мм
|5100 мм
|5365 мм
|5325 мм
|Запас хода
|~1000 км
|850 км
|700 км
|800 км
Jetour позиционирует F700 как премиальный гибридный пикап для активных путешествий, а не просто рабочий автомобиль. При этом разработчики стараются удержать цену в пределах массового сегмента, чтобы привлечь покупателей, ранее выбирающих традиционные дизельные модели.
Определите приоритет. Если важна динамика и низкий расход — гибрид будет оптимальным выбором.
Проверьте систему полного привода. У моделей с тремя блокировками (как у F700) выше проходимость, что важно для бездорожья.
Изучите инфраструктуру. В городах с развитой зарядной сетью гибриды становятся более выгодными.
Оцените стоимость обслуживания. Гибридные модели требуют меньше затрат на топливо, но дороже в ремонте электроники.
Обратите внимание на гарантию. На батарею гибридов обычно действует расширенная гарантия до 8 лет.
Jetour активно рассматривает экспорт нового пикапа на рынки Ближнего Востока, Южной Америки и России. Для этих регионов адаптация может включать усиленную подвеску, увеличенный клиренс и дополнительную защиту кузова.
Если F700 действительно появится за пределами Китая, он может стать первым китайским гибридным пикапом, способным конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger не только по цене, но и по технологиям.
|Плюсы
|Минусы
|Мощная гибридная установка
|Высокая масса
|Три блокировки для бездорожья
|Пока нет данных о расходе в реальных условиях
|Просторный кузов и салон
|Неизвестна финальная цена
|Инновационная электроника
|Ограниченные данные о надежности
Когда начнётся производство Jetour F700?
Серийный выпуск ожидается в начале 2026 года, после завершения финальных дорожных испытаний.
Будет ли версия только с ДВС?
Пока планируется исключительно гибридная версия, но компания рассматривает вариант дизельного исполнения для экспортных рынков.
Какой запас хода на электротяге?
По предварительным данным, около 120 км — достаточно для ежедневных городских поездок.
Можно ли буксировать прицеп?
Да, конструкция рамы и система охлаждения рассчитаны на буксировку до 2,5 тонн.
Бренд Jetour, созданный в рамках Chery Holding, с момента основания делал ставку на сочетание дизайна, технологий и доступности. За несколько лет компания превратилась из нишевого производителя в одного из заметных игроков SUV-сегмента Китая.
Модель F700 логично продолжает эту стратегию: переход от городских кроссоверов к утилитарным, но комфортабельным автомобилям для активного отдыха и путешествий. Гибридная система Kunpeng Super Hybrid станет важным шагом в развитии всей линейки бренда.
Система Kunpeng Super Hybrid уже используется на нескольких моделях Chery и показала эффективность выше 45%.
Jetour F700 станет первой моделью марки с тройной системой блокировок.
Производство планируется на новом заводе в Аньхое, рассчитанном на выпуск 150 000 машин в год.
Jetour готовит целое семейство гибридных внедорожников и пикапов, и F700 — лишь начало. Следом ожидается версия с укороченной базой и новым салоном, ориентированная на экспорт. Появление F700 без камуфляжа — знак, что проект вышел на финальную стадию, и вскоре рынок получит нового игрока, способного изменить представление о китайских пикапах.
