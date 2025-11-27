Китай открывает следующую страницу автогонки: новый пикап Jetour превращается в машину без компромиссов

Jetour F700 готовится к серийному выпуску по данным автомобильных экспертов

На дорогах Китая появился новый пикап Jetour F700 - впервые без камуфляжа и привычной плотной маскировки. Автомобиль был замечен с транспортировочной плёнкой, что обычно свидетельствует о финальной стадии испытаний и скорой подготовке к серийному производству. Для китайского автопрома это важный момент: сегмент рамных гибридных пикапов стремительно растёт, и Jetour явно намерен занять в нём заметное место.

Фото: Own work by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Jetour F700

Новый флагман в семействе Jetour

Jetour F700 — старшая модель в линейке, построенная на базе рамного внедорожника G700. От него пикап унаследовал внушительные пропорции и узнаваемый фирменный облик с массивной решёткой радиатора, подчеркнутой вертикальными полосами и крупным логотипом марки.

Передняя часть полностью повторяет стиль G700, однако задняя часть у F700 выполнена заново: появились оригинальные светодиодные фонари, крупный бампер с металлической вставкой и новая крышка грузового отсека. Такое сочетание делает автомобиль более утилитарным, но при этом визуально мощным и современным.

Длина модели превышает 5,3 метра, что позволяет ей конкурировать с премиальными рамными пикапами вроде Toyota Hilux, Ford Ranger и Great Wall King Kong.

Дизайн и конструкция

Jetour F700 сохранил рамную конструкцию, но инженеры переработали подвеску и усилили элементы шасси под особенности гибридной силовой установки. Это позволило добиться лучшей управляемости и повысить комфорт без потери грузоподъёмности.

Передняя часть выделяется крупными светодиодными блоками, защитой под бампером и углом въезда, характерным для настоящих внедорожников. В задней части заметно стремление объединить эстетику городского пикапа с практичностью: борта стали выше, а крышка кузова получила встроенную подсветку и крепления для аксессуаров.

Салон пока официально не показали, но по неофициальным данным, он будет выполнен в стиле G700 — с горизонтальной архитектурой панели, цифровой приборной доской и большим мультимедийным экраном, встроенным в центральную консоль.

Гибридная установка Kunpeng Super Hybrid

Главная особенность модели — новая гибридная система Kunpeng Super Hybrid, сочетающая 2,0-литровый бензиновый турбомотор и два электродвигателя. Такая архитектура обеспечивает полный привод и высокую мощность, при этом снижая расход топлива почти на 40% по сравнению с традиционными бензиновыми пикапами.

Трансмиссия — автоматическая, с возможностью выбора нескольких режимов движения. Система полного привода имеет три блокировки: межосевую, заднюю и переднюю, что обеспечивает высокий уровень проходимости даже в тяжёлых условиях.

Jetour обещает запас хода более 1000 км и разгон до 100 км/ч менее чем за 6 секунд — показатели, которые делают F700 одним из самых динамичных пикапов в своём классе.

Сравнение с G700 и конкурентами

Параметр Jetour F700 Jetour G700 Great Wall King Kong Toyota Hilux Тип кузова Пикап Внедорожник Пикап Пикап Двигатель 2.0 Hybrid 2.0 Turbo 2.0 Turbo 2.4 Diesel Привод Полный Полный Задний / полный Полный Трансмиссия Автомат Автомат Механика / Автомат Автомат Длина >5300 мм 5100 мм 5365 мм 5325 мм Запас хода ~1000 км 850 км 700 км 800 км

Jetour позиционирует F700 как премиальный гибридный пикап для активных путешествий, а не просто рабочий автомобиль. При этом разработчики стараются удержать цену в пределах массового сегмента, чтобы привлечь покупателей, ранее выбирающих традиционные дизельные модели.

Советы шаг за шагом: как выбрать гибридный пикап

Определите приоритет. Если важна динамика и низкий расход — гибрид будет оптимальным выбором. Проверьте систему полного привода. У моделей с тремя блокировками (как у F700) выше проходимость, что важно для бездорожья. Изучите инфраструктуру. В городах с развитой зарядной сетью гибриды становятся более выгодными. Оцените стоимость обслуживания. Гибридные модели требуют меньше затрат на топливо, но дороже в ремонте электроники. Обратите внимание на гарантию. На батарею гибридов обычно действует расширенная гарантия до 8 лет.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: Считать гибриды менее надёжными, чем дизели.

Последствие: Отказ от покупки более технологичной модели.

Альтернатива: Ознакомьтесь с тестами Kunpeng Super Hybrid, где надёжность подтверждена серийными испытаниями.

Последствие: Повышенный износ батареи.

Альтернатива: Установка защиты аккумуляторного блока и использование заводских режимов Off-Road.

Последствие: Потеря эффективности гибридной системы.

Альтернатива: Регулярная подзарядка от бытовой сети или использование системы рекуперации.

А что если F700 станет экспортной моделью?

Jetour активно рассматривает экспорт нового пикапа на рынки Ближнего Востока, Южной Америки и России. Для этих регионов адаптация может включать усиленную подвеску, увеличенный клиренс и дополнительную защиту кузова.

Если F700 действительно появится за пределами Китая, он может стать первым китайским гибридным пикапом, способным конкурировать с Toyota Hilux и Ford Ranger не только по цене, но и по технологиям.

Плюсы и минусы Jetour F700

Плюсы Минусы Мощная гибридная установка Высокая масса Три блокировки для бездорожья Пока нет данных о расходе в реальных условиях Просторный кузов и салон Неизвестна финальная цена Инновационная электроника Ограниченные данные о надежности

FAQ

Когда начнётся производство Jetour F700?

Серийный выпуск ожидается в начале 2026 года, после завершения финальных дорожных испытаний.

Будет ли версия только с ДВС?

Пока планируется исключительно гибридная версия, но компания рассматривает вариант дизельного исполнения для экспортных рынков.

Какой запас хода на электротяге?

По предварительным данным, около 120 км — достаточно для ежедневных городских поездок.

Можно ли буксировать прицеп?

Да, конструкция рамы и система охлаждения рассчитаны на буксировку до 2,5 тонн.

Мифы и правда

Миф: Гибриды не подходят для тяжёлых условий.

Правда: Трёхблокировочная система и усиленная рама делают F700 полноценным внедорожным пикапом.

Правда: В гибридной схеме они работают с пониженной нагрузкой, что увеличивает срок службы.

Правда: Большинство систем обслуживаются так же, как у обычных автомобилей, а гарантия покрывает ключевые узлы.

Исторический контекст

Бренд Jetour, созданный в рамках Chery Holding, с момента основания делал ставку на сочетание дизайна, технологий и доступности. За несколько лет компания превратилась из нишевого производителя в одного из заметных игроков SUV-сегмента Китая.

Модель F700 логично продолжает эту стратегию: переход от городских кроссоверов к утилитарным, но комфортабельным автомобилям для активного отдыха и путешествий. Гибридная система Kunpeng Super Hybrid станет важным шагом в развитии всей линейки бренда.

3 интересных факта

Система Kunpeng Super Hybrid уже используется на нескольких моделях Chery и показала эффективность выше 45%. Jetour F700 станет первой моделью марки с тройной системой блокировок. Производство планируется на новом заводе в Аньхое, рассчитанном на выпуск 150 000 машин в год.

Что дальше?

Jetour готовит целое семейство гибридных внедорожников и пикапов, и F700 — лишь начало. Следом ожидается версия с укороченной базой и новым салоном, ориентированная на экспорт. Появление F700 без камуфляжа — знак, что проект вышел на финальную стадию, и вскоре рынок получит нового игрока, способного изменить представление о китайских пикапах.