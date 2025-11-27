Секрет прочности Tenet раскрыт: в России нашли способ защитить кузов от всего, кроме зависти

Автопром России постепенно восстанавливает темпы, и одним из главных примеров этого процесса стал калужский завод Tenet. За несколько месяцев предприятие сумело достичь впечатляющего результата — выпуск тридцатитысячного автомобиля. Для завода, где конвейер запущен всего летом 2025 года, это не просто цифра, а важный знак стабилизации отрасли и возвращения доверия к отечественной сборке.
Калужский завод Tenet начал работу в июле, и уже к концу осени сумел перейти на стабильное производство полного цикла. На предприятии собирают три модели: кроссоверы T7, T4 и семиместный T8. Каждая из них рассчитана на разные категории покупателей — от городских семей до владельцев бизнеса, которым важен простор и надёжность.
Особое внимание уделено автоматизации: уровень роботизации сварочного участка достиг 90%, что делает процесс сборки точным и предсказуемым. Используются современные линии с адаптивным контролем качества, благодаря которым кузов каждого автомобиля проходит многоступенчатую проверку.
Производственные мощности предприятия рассчитаны на десятки тысяч машин в год. Основная часть компонентов производится локально, что снижает зависимость от поставок и укрепляет позицию завода на внутреннем рынке.
Каждый автомобиль проходит дополнительную адаптацию к климатическим особенностям страны. Конструкторы усилили антикоррозийную и антигравийную защиту, внедрили обработку днища восковыми составами, а также улучшили шумоизоляцию.
Такие меры особенно важны для эксплуатации в северных и центральных регионах, где дороги обрабатываются реагентами, а перепады температур нередко превышают 40 °C в течение года.
Эта локальная адаптация стала ключевым преимуществом Tenet перед иностранными брендами, которые зачастую не учитывают российские реалии в полной мере.
|Параметр
|Tenet T4
|Tenet T7
|Tenet T8
|Тип кузова
|Кроссовер
|Кроссовер
|Семиместный SUV
|Привод
|Передний / полный
|Полный
|Полный
|Двигатель
|1.5 Turbo
|2.0 Turbo
|2.0 Turbo
|Мощность
|150 л. с.
|190 л. с.
|210 л. с.
|Средний расход
|7,2 л / 100 км
|8,1 л / 100 км
|8,9 л / 100 км
|Особенности
|Компактность
|Баланс комфорта и динамики
|Просторный салон и высокая проходимость
Модель T4 ориентирована на город, T7 - универсальное решение для семьи, а T8 подходит для тех, кто ищет максимальный комфорт и объём багажника.
Определите приоритет. Если вы чаще передвигаетесь по городу — выбирайте T4. Для дальних поездок и зимних условий лучше подойдёт T7 или T8.
Уточните условия эксплуатации. На бездорожье пригодится полный привод и защита кузова.
Сравните комплектации. В старших версиях предлагаются системы кругового обзора, адаптивный круиз-контроль и зимний пакет.
Оцените сервис. В Калуге и крупных городах уже действуют авторизованные центры, где доступны оригинальные запчасти и диагностика.
Проверяйте гарантию. Tenet даёт расширенную гарантию на кузов и антикоррозийную обработку — до 7 лет.
Tenet уже вошёл в топ-3 крупнейших автобрендов России, обогнав Geely, Solaris и Toyota. Если динамика сохранится, бренд может стать новым символом локализации автомобильного производства в стране. Для покупателей это означает больше доступных моделей, стабильные поставки и снижение зависимости от импорта.
Завод в Калуге постепенно становится не только производственной площадкой, но и технологическим центром, где тестируются новые решения в области автоматизации, эргономики и безопасности.
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень локализации
|Относительно короткая история бренда
|Адаптация под климат России
|Ограниченное число дилеров
|Современный дизайн и оснащение
|Высокий спрос — возможны очереди
|Гарантия на кузов 7 лет
|Пока небольшое количество отзывов от владельцев
Какое топливо использовать для T7 и T8?
Рекомендуется бензин не ниже АИ-95, с соблюдением интервалов замены масла каждые 10 000 км.
Сколько стоит обслуживание Tenet?
Средняя стоимость планового ТО составляет от 15 000 до 20 000 рублей, что ниже среднего уровня по сегменту SUV.
Есть ли у Tenet электромобили?
Компания планирует вывести первую электрическую модель в 2026 году, которая будет собираться на той же площадке в Калуге.
Как работает гарантия на кузов?
Гарантия покрывает сквозную коррозию в течение 7 лет и действует при условии ежегодной проверки у официального дилера.
Калужский регион стал одним из центров автомобильной промышленности России ещё в начале 2010-х годов. Здесь располагались производства Volkswagen, Peugeot и Mitsubishi. После ухода ряда иностранных компаний инфраструктура региона была сохранена и переориентирована на новые бренды.
Tenet стал примером успешного использования этих мощностей. Компания не только восстановила производство, но и модернизировала его, внедрив автоматизацию и собственные стандарты контроля. В итоге Калуга вновь стала точкой притяжения для специалистов и инвестиций.
За первые пять месяцев работы завод Tenet выпустил больше машин, чем некоторые бренды за полный год.
Роботы на сварочной линии выполняют более 300 операций на кузове каждого автомобиля.
В планах компании — создание центра тестирования климатической адаптации, который позволит проводить испытания при температурах от -40 до +45 °C.
Дальнейшие планы Tenet включают расширение модельного ряда, запуск сборки гибридных версий и увеличение экспорта. Основной акцент — на устойчивое производство, высокую локализацию и развитие инженерных компетенций в России.
Если компания сохранит текущие темпы, к концу 2026 года Калуга может стать одним из крупнейших автомобильных хабов Восточной Европы. Tenet уже доказал, что современный российский автопром способен конкурировать с мировыми лидерами не только по объёмам, но и по качеству.
