Взрыв на скорости — вопрос времени: 4 признака, что шины могут подвести в самый опасный момент

Шины — единственная часть автомобиля, которая постоянно соприкасается с дорогой. От их состояния зависит не только комфорт, но и безопасность. Однако водители часто меняют их слишком рано — теряя деньги, или слишком поздно — рискуя жизнью. Разобраться, когда именно пришло время для замены, поможет внимательный осмотр и знание четырёх ключевых признаков.
Главный показатель пригодности шины — глубина протектора. Для летней резины критическая отметка — 1,6 мм, для зимней — 4 мм. Но на практике важно учитывать не только цифры, а реальные условия эксплуатации.
Если автомобиль часто ездит по очищенным дорогам, фрикционные шины стираются быстрее, а у шипованных со временем теряются и шипы, и сцепление.
У многих моделей есть индикаторы износа: например, снежинка в рисунке протектора у зимних шин. Исчезла — пришло время на замену.
Если ваши зимние шины начали "лысеть" в буквальном смысле, это тревожный знак. Шипованные шины, потерявшие крепления, не становятся липучками: у них совсем другой состав резины и структура блоков.
Восстановить утраченные шипы можно, если протектор ещё высок — 6-7 мм. Процесс называется дошиповка и доступен даже самостоятельно.
Дошиповка имеет смысл только в случае, если шина крупная, дорогая и относительно новая. Если же она уже заметно изношена, проще и безопаснее купить новую.
Любое физическое нарушение целостности шины — сигнал действовать немедленно. Есть несколько критических случаев, при которых эксплуатация категорически запрещена:
Любой из этих дефектов делает шину опасной даже при небольшой скорости.
Даже если резина выглядит как новая, она имеет срок годности. Большинство производителей указывают — до 10 лет при правильном хранении.
Но зимой этот срок сокращается. Резина твердеет на морозе, и старая шина теряет эластичность.
В тёплом климате можно использовать шины до 10 лет, но только при условии, что протектор в норме и нет повреждений. В северных регионах лучше менять каждые 5-6 лет, сообщает zr.ru.
|Признак
|Летние шины
|Зимние шины
|Решение
|Износ протектора
|<1,6 мм
|<4 мм
|Замена
|Потеря шипов
|-
|>30%
|Дошиповка или замена
|Грыжи, трещины
|Любые
|Любые
|Срочная замена
|Возраст
|>10 лет
|>6 лет
|Замена при первых признаках старения
Автомобиль с изношенной или "задубевшей" резиной теряет сцепление уже при лёгком торможении. На мокрой дороге путь остановки увеличивается на 20-30%, а при гололёде — в два раза.
Старые шины могут разорваться от перегрева даже на скорости 80 км/ч. Именно поэтому производители рекомендуют не экспериментировать с предельным сроком службы — особенно зимой.
Смотрите на боковину — код DOT содержит неделю и год выпуска (например, 1020 = 10 неделя 2020 года).
Да, если остальные в хорошем состоянии и одинаковой модели, но предпочтительно менять по оси.
Держите давление в норме, не перегружайте автомобиль, избегайте резких торможений и езды по бордюрам.
