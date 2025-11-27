Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Грецкие орехи повышают концентрацию и память — диетологи
Гузеева развелась с мужем из-за жёсткого характера — продюсер Дворцов
Казеин обеспечивает длительное насыщение вечером по данным специалистов по питания
Плотный тональный крем усиливает морщины — блогер Наталья Кононова
Ничья вместо Апокалипсиса: политолог назвал единственное условие выживания мира
Бутовый камень десятилетиями держит каркасные постройки — инженер-строитель
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Чужой приговор: условный срок дяде журналиста аукнется его племяннику
Тарасова сообщила следствию, что не знала точного состава вейпа

Рынок авто входит в 2026 год вслепую: Китай затягивает вентиль, а цены готовят сюрприз без радости

Спрос на новые авто в начале 2026 снизится из-за НДС и утильсбора — Николай Иванов
7:59
Авто

Российский рынок новых автомобилей вступает в период перемен, который может оказаться одним из самых заметных за последние годы. На фоне налоговых реформ, изменений в логистике и возможного сокращения поставок из Китая покупатели и производители одновременно готовятся к перестройке правил игры. Все ключевые участники рынка — от крупных дилерских сетей до аналитических агентств — сходятся во мнении: 2026 год станет непростым, а привычный темп продаж изменится под давлением сразу нескольких факторов.

haval
Фото: haval is licensed under Free More info
haval

Основные наблюдения и выводы экспертов

По оценкам специалистов, рынок новых легковых автомобилей в 2026 году способен выйти на показатель от 1,35 до 1,4 млн проданных машин. Такой прогноз озвучил руководитель отдела продаж новых авто компании "Рольф" Николай Иванов, который подчёркивает, что расчёты основываются на уже заметных тенденциях и ожидаемых изменениях в налоговой политике.

Однако рост может оказаться под вопросом. В начале года спрос, как предполагают аналитики, проседает — и связано это прежде всего с индексацией утилизационного сбора, изменением схемы его расчёта и повышением НДС до 22%. Все эти решения автоматически увеличивают стоимость автомобилей, особенно в массовом сегменте, где важна каждая тысяча рублей. Для покупателей это означает снижение доступности моделей, а для рынка — медленное восстановление объёмов.

Ситуацию осложняет и внешняя политика Китая в сфере экспорта. Некоторые модели уже сейчас поставляются ограниченными партиями. Если ограничения сохранятся или станут жёстче, дефицит усилится, а рынок не сможет быстро компенсировать нехватку машин.

Сравнение прогнозов разных компаний

Компания Оценка продаж в 2026 году Комментарий
Рольф 1,35-1,4 млн Опора на текущие тенденции и налоговые изменения
Авилон 1,3-1,4 млн Сценарий умеренного роста
Major Auto На уровне 2025 года Прогноз сдержанный, высокая зависимость от внешней политики

Дополнительным фактором неопределённости остаются колебания курса рубля, ключевая ставка и неожиданные события, способные повлиять на логистику, кредиты и стоимость владения автомобилем.

Как подготовиться покупателю

  1. Рассчитать бюджет заранее. В итоговую стоимость теперь нужно включать НДС, увеличенный утильсбор, страховку, обслуживание, цену шин и расходников.

  2. Сравнить несколько вариантов владения: покупка, кредит, лизинг или подписка. В период перестройки рынка гибкие схемы часто выгоднее прямой покупки.

  3. Обращать внимание на локализацию. Машины, собираемые в России, могут оказаться стабильнее по цене и поставкам.

  4. Уточнить наличие дилерских сервисов. Особенно важно для китайских марок, которые могут покинуть рынок.

  5. Сравнить страховщиков. Стоимость каско и ОСАГО может различаться вдвое, особенно для новых моделей.

  6. Следить за курсом валют. Он напрямую влияет на стоимость импортных запчастей и итоговую цену обслуживания.

  7. Проверить условия на конкретную модель. Ряд популярных автомобилей уже демонстрирует риск дефицита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Покупка машины до индексации утильсбора без проверки конечных затрат → неожиданные расходы → предварительный расчёт полной стоимости владения.
  • Выбор чисто импортной модели → рост цены и задержки поставок → поиск аналогов с локальной сборкой.
  • Ориентация только на рекламные скидки → переплата из-за скрытых платежей → сравнение итоговой цены у нескольких дилеров.

А что если...

Эксперты допускают, что реальность может отклониться от базовых прогнозов. Если экспортные ограничения Китая усилятся, а НДС продолжит расти, рынок способен просесть сильнее, чем prognoziruyut аналитики. В таком сценарии производители ускорят локализацию, а дилеры будут активнее использовать скидки, расширенные гарантии и трейд-ин.

Но есть и обратный вариант: если курс рубля стабилизируется, внешние ограничения ослабнут, а логистика улучшится, объёмы продаж могут вырасти быстрее ожидаемого. Это создаст благоприятный период для покупателей, особенно в начале 2026 года.

Плюсы и минусы перестройки авторынка

Плюсы Минусы
Рост локального производства Повышение НДС и удорожание владения
Стабилизация поставок запчастей Риск ухода части китайских брендов
Создание новых сборочных площадок Дефицит импортных моделей
Возможность расширения сервисной сети Удорожание коммерческого транспорта
Уменьшение зависимости от импорта Сокращение параллельного импорта

FAQ

Как выбрать автомобиль в условиях перестройки?
Стоит смотреть на локализованные модели, стоимость владения и стабильность сервисных центров. Важны двигатель, тип трансмиссии и доступность запчастей.

Сколько могут стоить новые автомобили в 2026 году?
Рост НДС, индексация утильсбора и изменение курса могут увеличить цены на десятки тысяч рублей. Точная стоимость зависит от бренда и происхождения модели.

Что лучше — покупать в начале года или ждать?
Если автомобиль нужен срочно, ориентируйтесь на доступные предложения. Если нет — можно дождаться стабилизации после январских изменений.

Мифы и правда

Миф: китайские бренды уйдут все сразу.
Правда: уйдут только те, кто не готов локализовать производство; остальные усилят позиции.

Миф: автомобили подорожают вдвое.
Правда: рост будет постепенно распространяться на комлектующие и обслуживание, но не будет резким скачком.

Миф: локальная сборка снизит качество.
Правда: качество зависит от технологии, оборудования и контроля производителя, а не от географии сборки.

Три интересных факта

  1. После индексации утильсбора в разные годы рынок несколько месяцев адаптировался, но затем выравнивался.

  2. Локальная сборка снижает зависимость от транспортировки даже при росте цен на комплектующие.

  3. Ограничения на экспорт машин из Китая влияют не только на массовые модели, но и на сегмент гибридов и электрокаров.

Исторический контекст

За последние двадцать лет российский авторынок пережил несколько волн перестройки. В 2009 году рынок просел из-за глобального кризиса, но затем быстро восстановился. В 2014–2015 годах ситуация изменилась вновь — закрытие офисов иностранных брендов и колебания курса рубля привели к росту цен и перестройке логистики. После 2022 года структура рынка изменилась кардинально: европейские марки ушли, а долю заняли китайские автопроизводители и проекты локальной сборки. Перестройка 2026 года продолжает эту цепочку изменений, сочетая налоговые факторы, корректировку экспорта и новые модели производства.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Новости спорта
Индуистские приседания повышают координацию — тренеры
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Наука и техника
Средиземное море признано одной из тревожных зон — Mercator Ocean Internation
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Домашние животные
Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Популярное
Предвестник бедствий вышел на берег: гигант из глубины напомнил о легендах, давно скрытых в океане

На пляже Тасмании нашли загадочного трёхметрового обитателя глубин. Редкая находка привлекла внимание учёных и напомнила о морских легендах и забытых страхах.

Редкую глубоководную рыбу нашли на берегу Презервейшен-Бэй — данные профессора Калума
Археологи углубились в прошлое этого французского города
Сенон потрясён: археологи нашли артефакты, переворачивающие прошлое города
Морской монстр с челюстями, дробившими кости: существо, которое сама Земля обрекла на гибель
Холодный балкон становится уютной жилой зоной: материалы, которые работают даже в -20°C
АдГ представила план по спасению Германии. Первый пункт - вернуть российский газ Любовь Степушова ФБР рассекретило дело о снежном человеке по запросу FOIA Игорь Буккер Тракторы для экспорта в СССР окрашивались в красный цвет Сергей Милешкин
Костюм подвёл в самый ответственный момент: образ Чеботиной превратил сцену в минное поле
Мини-шубы не спасают: 5 пород кошек, которым зима приносит больше всего страданий
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Запасной выход открыт: Китай запускает корабль без экипажа для спасения тайконавтов
Последние материалы
Гузеева развелась с мужем из-за жёсткого характера — продюсер Дворцов
Казеин обеспечивает длительное насыщение вечером по данным специалистов по питания
Плотный тональный крем усиливает морщины — блогер Наталья Кононова
Ничья вместо Апокалипсиса: политолог назвал единственное условие выживания мира
Бутовый камень десятилетиями держит каркасные постройки — инженер-строитель
Конфискация $200 млрд: Россия нашла способ заставить Запад отказаться от кражи
Чужой приговор: условный срок дяде журналиста аукнется его племяннику
Тарасова сообщила следствию, что не знала точного состава вейпа
40 000 финских компаний ищут новых владельцев — Yle
Уровень запаха собаки напрямую связан с гигиеной и питанием
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.