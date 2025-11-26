Октябрь обернулся гонкой за ключами: цифры намекнули на декабрьский сюрприз, к которому не готовы

Россияне потратили 568 млрд рублей на новые автомобили в октябре 2025 года — Autonews

7:13 Your browser does not support the audio element. Авто

Рост автомобильного рынка в 2025 году оказался намного резче, чем ожидали даже оптимистичные аналитики. Осень принесла не просто увеличение продаж, а настоящий скачок: расходы россиян на покупку новых машин превысили отметку, которую рынок не видел больше года. Рывок пришёлся именно на октябрь — месяц, когда многие автовладельцы приняли решение не откладывать покупку до декабря, опасаясь подорожания и роста обязательных платежей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автосалон

Рекордные траты на новые автомобили

Совместное исследование "Газпромбанк автолизинга" и агентства "Автостат" показало: в октябре 2025 года россияне потратили на новые машины 568 млрд рублей — это на 38,6% больше, чем месяцем ранее. При сравнении с октябрём прошлого года рост оказался умеренным, всего 4,7%, однако именно переход через отметку в полтриллиона стал ключевым событием месяца.

"Финансовая емкость рынка впервые за последние 12 месяцев преодолела отметку в полтриллиона рублей, установив новый рекорд. Напомним, что прежний максимум по объему затрат был зафиксирован как раз в октябре прошлого года", — отмечено в исследовании.

Основная часть расходов пришлась на китайские марки — 290,9 млрд рублей. Несмотря на постепенное снижение их доли, именно эти автомобили остаются самыми востребованными в сегменте новых машин. За октябрь траты на них увеличились почти на 37%, что сопоставимо с общим приростом рынка.

Почему спрос взлетел именно в октябре

Эксперты объясняют всплеск интереса простым фактором — вступлением в силу нового утилизационного сбора с 1 декабря. Многие покупатели решили опередить подорожание и заключили сделки заранее. Сыграли роль и привычные осенние колебания, когда растёт число кредитных программ, скидок и комплектаций, появляющихся у дилеров.

По данным "Автостата", в октябре 2025 года в стране продали 165 702 новых автомобиля — на 35% больше, чем в сентябре. До этого максимальный показатель составлял 122 659 машин.

Сравнение динамики продаж

Период Продажи новых авто Изменение Сентябрь 2025 122 659 - Октябрь 2025 165 702 +35% Октябрь 2024 ~158 000 +4,7% к году

Как действовать покупателю: пошаговые рекомендации

Проверить политику утилизационного сбора — новые правила влияют на итоговую стоимость даже бюджетных моделей. Выбрать способ оплаты: автокредит, рассрочка или лизинг. У банков в октябре-декабре традиционно обновляются программы, а дилеры предлагают сезонные бонусы. Оценить варианты комплектаций. Иногда более дорогая версия оказывается выгоднее за счёт ассистентов, зимнего пакета и мультимедийных функций. Уточнить условия страховки. ОСАГО и каско у разных компаний могут различаться по стоимости в 1,5 раза, особенно для новых машин. Проверить доступность запчастей и обслуживания: для популярных китайских моделей сервис относительно дешёвый, но для некоторых брендов поставки всё ещё нестабильны.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка автомобиля перед реформой налога без расчёта бюджета → нехватка средств на страховку и обслуживание → выбор модели с более низкой стоимостью владения.

Неучёт роста цен на шины и обслуживание → завышенные расходы зимой → покупка шин заранее или использование программ рассрочки у крупных сервисов.

Выбор редкой комплектации → длительное ожидание → переход на массовые версии, которые есть в наличии у дилеров.

А что если…

Подорожание — не всегда причина торопиться. Вне зависимости от роста налогов рынку свойственны сезонные акции, обновление линеек и новые кредитные программы. Если покупка не срочная, можно дождаться зимних распродаж или мартовского снижения спроса. Иногда разница в цене нивелируется скидками дилеров и бонусами производителей.

Плюсы и минусы роста рынка

Плюсы Минусы Большой выбор новых моделей Рост цен из-за налогов и курса Активные сезонные скидки Высокая загрузка дилерских центров Легче найти авто в наличии Увеличение времени оформления Больше программ лизинга и кредита Сложнее оценить реальную выгоду Широкий выбор китайских моделей Постепенное снижение их доли в структуре рынка

FAQ

Как выбрать автомобиль в период роста цен?

Ориентируйтесь на стоимость владения, доступность обслуживания и комплектацию. Не всегда выгоднее самая низкая цена.

Что лучше: купить машину сейчас или подождать?

Если бюджет ограничен — стоит рассмотреть покупку до резких изменений налогов. Если время терпит — подождите сезонных предложений.

Повлияет ли новый утильсбор на подержанные авто?

Да, косвенно: рост цен на новые машины повышает интерес к рынку б/у автомобилей.

Мифы и правда

Миф: все китайские машины дорожают сильнее остальных.

Правда: рост цен зависит от конкретной модели и курса валют.

Миф: в конце года всегда выгоднее покупать.

Правда: бывают периоды, когда скидки минимальны, особенно перед налоговыми реформами.

Миф: рост продаж означает доступность автомобилей.

Правда: высокий спрос часто приводит к дефициту ходовых моделей.

Три интересных факта

Октябрь традиционно самый "горячий" месяц на авторынке из-за обновления программ дилеров. Рост продаж на 35% — самый резкий месячный скачок за последние годы. Доля китайского сегмента превышает 50%, несмотря на постепенное снижение.

Исторический контекст

Перемены в структуре автомобильного рынка происходят не впервые. За последние десять лет Россия пережила несколько волн обновления автопарка: переход на электронные сервисы, изменение правил страхования, выход с рынка крупных иностранных брендов и стремительный рост азиатских производителей. Реформирование утилизационного сбора стало очередным этапом регулирования, который стимулировал покупателей активнее выходить на рынок в ожидании дальнейшего подорожания.