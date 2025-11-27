Зима снова меняет поведение машин: скрытые процессы заставляют бак пустеть быстрее обычного

Каждую зиму водители замечают: автомобиль начинает "есть" больше топлива, даже если пробеги и условия поездок остаются прежними. Это касается и городских маршрутов, и междугородних путешествий. Причины такого поведения не всегда очевидны, но технические факторы играют ключевую роль. Автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT подробно объяснил, почему расход возрастает на 10-15%, и какие процессы скрываются за цифрами на бортовом компьютере.
Зимний режим работы автомобиля отличается от летнего почти во всём: от сцепления шин со скользким покрытием до особенностей холодного запуска. Машина дольше разгоняется, медленнее сбрасывает скорость, нагружает генератор и требует прогрева, что неизбежно отражается на расходе топлива.
Эксперт отмечает, что главное — это изменения условий движения. Зимой автомобиль тратит больше энергии, чтобы компенсировать сопротивление среды, обогрев салона и особенности дорожного покрытия.
"Плотность воздуха и температура влияют тоже. Всё это вместе совокупно 10-15% приращивают к потреблению бензина", — заявил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.
По его словам, на льду и снегу колёса чаще проскальзывают, двигатель делает больше "пустых" циклов, а значит, топливо сгорает, но работа по факту не выполняется. К этому добавляется длительный прогрев, использование фар, печки, подогрева стёкол и сидений — всё это нагружает генератор и увеличивает расход.
|Параметр
|Лето
|Зима
|Сцепление шин
|высокое
|сниженное
|Прогрев
|минимальный
|длительный
|Нагрузка на электросистему
|низкая
|высокая
|Плотность воздуха
|ниже
|выше
|Разгон/торможение
|быстрее
|медленнее
|Средний расход
|ниже
|выше на 10-15%
Проверить давление в шинах — зимой оно падает, увеличивая сопротивление качению.
Использовать качественное зимнее топливо, подходящее для низких температур.
Уменьшить время прогрева: двигатель быстрее выходит на рабочий режим в спокойном движении.
Снять лишний груз из багажника — зимой каждые 20-30 кг начинают играть роль.
Реже пользоваться резкими ускорениями — шины на холодном асфальте хуже цепляются.
Устанавливать тёплые чехлы, чтобы меньше включать подогрев сидений.
Следить за чистотой свечей зажигания и фильтров — зимой нагрузка на топливную систему выше.
При возможности использовать предпусковой подогреватель — он снижает расход при старте.
Долгий прогрев на месте → перерасход топлива → прогревать 1-2 минуты и начинать движение плавно.
Недостаточное давление в шинах → рост сопротивления → подкачать до рекомендованных значений.
Использование "летнего" стиля езды → пробуксовка и перерасход → плавные старты и торможения.
Плохой аккумулятор → генератор работает на пределе → своевременно проверять емкость АКБ.
Зимой электромобили тоже теряют эффективность. Холод снижает ёмкость батареи, а обогрев салона потребляет значительную часть энергии. Однако отсутствие прогрева двигателя и отсутствующие циклы пробуксовки позволяют частично компенсировать потери. Среднее снижение пробега зимой составляет 15-30%.
|Плюсы
|Минусы
|двигатель быстрее достигает оптимальных температур в движении
|увеличенный расход
|меньше рисков перегрева
|падение мощности и динамики
|улучшенное сгорание на холостых
|повышенная нагрузка на генератор
|контроль скольжения системами стабилизации
|сложность разгона и торможения
Почему повышается плотность воздуха и как это влияет?
Холодный воздух плотнее, двигатель получает больше кислорода и использует больше топлива для поддержания работы.
Можно ли прогревать автомобиль "по-старому" 10-15 минут?
Нет — лишнее топливо сжигается впустую. Современным моторам достаточно короткого прогрева.
Почему зимой хуже разгон?
Из-за слабого сцепления шин двигатель вынужден повышать обороты, но не передаёт мощность на дорогу эффективно.
При -20 °C сопротивление качению шин возрастает почти на 30%.
Генератор в морозы может забирать до 2-3 л топлива на 100 км в зависимости от нагрузки.
Двигатели с турбонаддувом зимой работают эффективнее, но расход всё равно растёт из-за скольжения.
Повышенный зимний расход впервые зафиксировали ещё в 1950-х, когда массово начали изучать влияние температуры на ДВС.
В 1990-х производители начали внедрять системы холодного запуска, чтобы уменьшить перерасход.
Современные нормы расхода всегда указываются для "тёплых условий", что не совпадает с реальными зимними поездками.
