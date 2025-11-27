Зима снова меняет поведение машин: скрытые процессы заставляют бак пустеть быстрее обычного

Скользкие дороги увеличивают расход топлива — эксперт Дмитрий Попов

Каждую зиму водители замечают: автомобиль начинает "есть" больше топлива, даже если пробеги и условия поездок остаются прежними. Это касается и городских маршрутов, и междугородних путешествий. Причины такого поведения не всегда очевидны, но технические факторы играют ключевую роль. Автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT подробно объяснил, почему расход возрастает на 10-15%, и какие процессы скрываются за цифрами на бортовом компьютере.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Заправка автомобиля

Зимний режим работы автомобиля отличается от летнего почти во всём: от сцепления шин со скользким покрытием до особенностей холодного запуска. Машина дольше разгоняется, медленнее сбрасывает скорость, нагружает генератор и требует прогрева, что неизбежно отражается на расходе топлива.

Почему зимой бензина уходит больше

Эксперт отмечает, что главное — это изменения условий движения. Зимой автомобиль тратит больше энергии, чтобы компенсировать сопротивление среды, обогрев салона и особенности дорожного покрытия.

"Плотность воздуха и температура влияют тоже. Всё это вместе совокупно 10-15% приращивают к потреблению бензина", — заявил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По его словам, на льду и снегу колёса чаще проскальзывают, двигатель делает больше "пустых" циклов, а значит, топливо сгорает, но работа по факту не выполняется. К этому добавляется длительный прогрев, использование фар, печки, подогрева стёкол и сидений — всё это нагружает генератор и увеличивает расход.

Летний и зимний режимы

Параметр Лето Зима Сцепление шин высокое сниженное Прогрев минимальный длительный Нагрузка на электросистему низкая высокая Плотность воздуха ниже выше Разгон/торможение быстрее медленнее Средний расход ниже выше на 10-15%

Как уменьшить расход зимой

Проверить давление в шинах — зимой оно падает, увеличивая сопротивление качению. Использовать качественное зимнее топливо, подходящее для низких температур. Уменьшить время прогрева: двигатель быстрее выходит на рабочий режим в спокойном движении. Снять лишний груз из багажника — зимой каждые 20-30 кг начинают играть роль. Реже пользоваться резкими ускорениями — шины на холодном асфальте хуже цепляются. Устанавливать тёплые чехлы, чтобы меньше включать подогрев сидений. Следить за чистотой свечей зажигания и фильтров — зимой нагрузка на топливную систему выше. При возможности использовать предпусковой подогреватель — он снижает расход при старте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Долгий прогрев на месте → перерасход топлива → прогревать 1-2 минуты и начинать движение плавно. Недостаточное давление в шинах → рост сопротивления → подкачать до рекомендованных значений. Использование "летнего" стиля езды → пробуксовка и перерасход → плавные старты и торможения. Плохой аккумулятор → генератор работает на пределе → своевременно проверять емкость АКБ.

А что если машина — электромобиль

Зимой электромобили тоже теряют эффективность. Холод снижает ёмкость батареи, а обогрев салона потребляет значительную часть энергии. Однако отсутствие прогрева двигателя и отсутствующие циклы пробуксовки позволяют частично компенсировать потери. Среднее снижение пробега зимой составляет 15-30%.

Плюсы и минусы зимнего режима для ДВС

Плюсы Минусы двигатель быстрее достигает оптимальных температур в движении увеличенный расход меньше рисков перегрева падение мощности и динамики улучшенное сгорание на холостых повышенная нагрузка на генератор контроль скольжения системами стабилизации сложность разгона и торможения

FAQ

Почему повышается плотность воздуха и как это влияет?

Холодный воздух плотнее, двигатель получает больше кислорода и использует больше топлива для поддержания работы.

Можно ли прогревать автомобиль "по-старому" 10-15 минут?

Нет — лишнее топливо сжигается впустую. Современным моторам достаточно короткого прогрева.

Почему зимой хуже разгон?

Из-за слабого сцепления шин двигатель вынужден повышать обороты, но не передаёт мощность на дорогу эффективно.

Мифы и правда

Миф: зимой расход растёт из-за плохого бензина.

Правда: главные причины — скольжение, прогрев, работа электроприборов.

зимой расход растёт из-за плохого бензина. главные причины — скольжение, прогрев, работа электроприборов. Миф: расход увеличивается только в сильный мороз.

Правда: даже при +2…-5 °C расход уже выше летнего.

расход увеличивается только в сильный мороз. даже при +2…-5 °C расход уже выше летнего. Миф: полный бак снижает расход.

Правда: наоборот, увеличивает массу машины.

Три интересных факта

При -20 °C сопротивление качению шин возрастает почти на 30%. Генератор в морозы может забирать до 2-3 л топлива на 100 км в зависимости от нагрузки. Двигатели с турбонаддувом зимой работают эффективнее, но расход всё равно растёт из-за скольжения.

Исторический контекст