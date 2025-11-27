Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зима снова меняет поведение машин: скрытые процессы заставляют бак пустеть быстрее обычного

Скользкие дороги увеличивают расход топлива — эксперт Дмитрий Попов
Авто

Каждую зиму водители замечают: автомобиль начинает "есть" больше топлива, даже если пробеги и условия поездок остаются прежними. Это касается и городских маршрутов, и междугородних путешествий. Причины такого поведения не всегда очевидны, но технические факторы играют ключевую роль. Автомобильный эксперт Дмитрий Попов в беседе с RT подробно объяснил, почему расход возрастает на 10-15%, и какие процессы скрываются за цифрами на бортовом компьютере.

Заправка автомобиля
Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use
Заправка автомобиля

Зимний режим работы автомобиля отличается от летнего почти во всём: от сцепления шин со скользким покрытием до особенностей холодного запуска. Машина дольше разгоняется, медленнее сбрасывает скорость, нагружает генератор и требует прогрева, что неизбежно отражается на расходе топлива.

Почему зимой бензина уходит больше

Эксперт отмечает, что главное — это изменения условий движения. Зимой автомобиль тратит больше энергии, чтобы компенсировать сопротивление среды, обогрев салона и особенности дорожного покрытия.

"Плотность воздуха и температура влияют тоже. Всё это вместе совокупно 10-15% приращивают к потреблению бензина", — заявил автомобильный эксперт Дмитрий Попов.

По его словам, на льду и снегу колёса чаще проскальзывают, двигатель делает больше "пустых" циклов, а значит, топливо сгорает, но работа по факту не выполняется. К этому добавляется длительный прогрев, использование фар, печки, подогрева стёкол и сидений — всё это нагружает генератор и увеличивает расход.

Летний и зимний режимы

Параметр Лето Зима
Сцепление шин высокое сниженное
Прогрев минимальный длительный
Нагрузка на электросистему низкая высокая
Плотность воздуха ниже выше
Разгон/торможение быстрее медленнее
Средний расход ниже выше на 10-15%

Как уменьшить расход зимой

  1. Проверить давление в шинах — зимой оно падает, увеличивая сопротивление качению.

  2. Использовать качественное зимнее топливо, подходящее для низких температур.

  3. Уменьшить время прогрева: двигатель быстрее выходит на рабочий режим в спокойном движении.

  4. Снять лишний груз из багажника — зимой каждые 20-30 кг начинают играть роль.

  5. Реже пользоваться резкими ускорениями — шины на холодном асфальте хуже цепляются.

  6. Устанавливать тёплые чехлы, чтобы меньше включать подогрев сидений.

  7. Следить за чистотой свечей зажигания и фильтров — зимой нагрузка на топливную систему выше.

  8. При возможности использовать предпусковой подогреватель — он снижает расход при старте.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Долгий прогрев на месте → перерасход топлива → прогревать 1-2 минуты и начинать движение плавно.

  2. Недостаточное давление в шинах → рост сопротивления → подкачать до рекомендованных значений.

  3. Использование "летнего" стиля езды → пробуксовка и перерасход → плавные старты и торможения.

  4. Плохой аккумулятор → генератор работает на пределе → своевременно проверять емкость АКБ.

А что если машина — электромобиль

Зимой электромобили тоже теряют эффективность. Холод снижает ёмкость батареи, а обогрев салона потребляет значительную часть энергии. Однако отсутствие прогрева двигателя и отсутствующие циклы пробуксовки позволяют частично компенсировать потери. Среднее снижение пробега зимой составляет 15-30%.

Плюсы и минусы зимнего режима для ДВС

Плюсы Минусы
двигатель быстрее достигает оптимальных температур в движении увеличенный расход
меньше рисков перегрева падение мощности и динамики
улучшенное сгорание на холостых повышенная нагрузка на генератор
контроль скольжения системами стабилизации сложность разгона и торможения

FAQ

Почему повышается плотность воздуха и как это влияет?
Холодный воздух плотнее, двигатель получает больше кислорода и использует больше топлива для поддержания работы.

Можно ли прогревать автомобиль "по-старому" 10-15 минут?
Нет — лишнее топливо сжигается впустую. Современным моторам достаточно короткого прогрева.

Почему зимой хуже разгон?
Из-за слабого сцепления шин двигатель вынужден повышать обороты, но не передаёт мощность на дорогу эффективно.

Мифы и правда

  • Миф: зимой расход растёт из-за плохого бензина.
    Правда: главные причины — скольжение, прогрев, работа электроприборов.
  • Миф: расход увеличивается только в сильный мороз.
    Правда: даже при +2…-5 °C расход уже выше летнего.
  • Миф: полный бак снижает расход.
    Правда: наоборот, увеличивает массу машины.

Три интересных факта

  1. При -20 °C сопротивление качению шин возрастает почти на 30%.

  2. Генератор в морозы может забирать до 2-3 л топлива на 100 км в зависимости от нагрузки.

  3. Двигатели с турбонаддувом зимой работают эффективнее, но расход всё равно растёт из-за скольжения.

Исторический контекст

  1. Повышенный зимний расход впервые зафиксировали ещё в 1950-х, когда массово начали изучать влияние температуры на ДВС.

  2. В 1990-х производители начали внедрять системы холодного запуска, чтобы уменьшить перерасход.

  3. Современные нормы расхода всегда указываются для "тёплых условий", что не совпадает с реальными зимними поездками.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Липкие ловушки сократили число взрослых сциарид
