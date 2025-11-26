Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Антирейтинг 2025 разворошил рынок: машины с внешностью любимцев оказались ловушкой на дороге

Чаще всего в ДТП в 2025 году попадали Changan Uni-V и Omoda S5 — Autonews
8:00
Авто

Автомобили меняются, вводятся новые технологии безопасности, но статистика аварийности по-прежнему показывает: одни машины попадают в ДТП чаще других. Разбор страховых компаний за 2025 год позволяет понять, какие модели стали самыми рискованными для водителей, и какие факторы сильнее всего влияют на частоту аварий. На основе этих данных можно точнее выбирать автомобиль, страховую программу, тип шин и дополнительные системы помощи, которые снижают вероятность попадания в неприятности.

Автоавария
Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Автоавария

Что показала статистика страховщиков

Аналитики сразу нескольких крупных страховых компаний собрали данные о ДТП с автомобилями, оформленными по ОСАГО. Исследование инициировал Autonews, и итоговые сводки показали: в 2025 году в антирейтинге заметно выросла доля китайских марок. Это связано не только с их популярностью, но и с тем, что рынок быстро пополнялся новичками — владельцами первых машин без достаточного опыта.

По данным специалистов компании "Согласие", чаще других попадали в аварии Changan Uni-V, Voyah Free и Omoda S5. В расширенном списке также оказались "Москвич 3", Jaecoo J8, Chery Tiggo 4, GAV GS8, Jaecoo J7, Omoda C5 и Jetour Dashing — модели, которые активно продавались в 2025 году и были заметны в городском трафике.

Страховая "Ингосстрах" изучила статистику по брендам и обнаружила, что наибольшая доля ДТП пришлась на владельцев Toyota, Kia, Lada, Hyundai и Nissan. Если смотреть на конкретные модели, то лидируют Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta — машины, которые стабильно оказываются в числе самых аварийных по итогам года.

Сравнение моделей с повышенной аварийностью

Таблица позволяет увидеть, насколько разные автомобили отклоняются от среднего уровня по ДТП.

Сравнение

Марка и модель Частота ДТП относительно среднего
Chery Arrizo 8 +224,8%
Hyundai Porter +191,1%
Geely Emgrand +173,0%
Exeed LX +119,3%
Kia K5 +117,1%
Kia Optima +94,3%
ГАЗ "Газель" +89,8%
Haval Jolion +75,5%
Datsun on-DO +72,9%
Hyundai Sonata +59,1%

Как уменьшить вероятность ДТП

  1. Проверить комплектацию автомобиля. Наличие адаптивного круиз-контроля, системы удержания в полосе, контролера слепых зон и хорошего парковочного ассистента заметно снижает шанс аварии.

  2. Поставить качественные шины. Летние, зимние и всесезонные варианты сильно различаются по поведению на дороге. Лучше выбирать модели с высоким индексом сцепления и рульёжки.

  3. Настроить страховку. Полис каско с опцией телематики или расширенного ОСАГО помогает избежать затрат и быстрее оформлять аварии через приложение.

  4. Следить за техническим состоянием. Тормозная система, амортизаторы, свет и давление в шинах — каждая из этих деталей влияет на управляемость.

  5. Использовать современные сервисы. Приложения с предупреждением о погодных условиях, пробках, ремонтах и стиле вождения помогают снизить риски в реальном времени.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорирование сезонной смены шин → увеличенный тормозной путь → использование сертифицированных зимних моделей с шипами или фрикционных.
  • Перегруженный автомобиль → потеря устойчивости на поворотах → багажные боксы или распределение нагрузки с помощью органайзеров.
  • Экономия на страховке → длительное оформление ДТП и большие траты → расширенное ОСАГО и мобильные сервисы фотофиксации.

А что если…

Даже если машина попала в антирейтинг, это не делает её опасной по определению. Часто высокие показатели объясняются массовостью модели или стилем езды владельцев. Если автомобиль нравится и подходит по бюджету, достаточно усилить безопасность дополнительными системами, обновить шины или выбрать более тщательную программу страхования.

Плюсы и минусы популярных "аварийных" автомобилей

Плюсы Минусы
Доступная цена Высокая доля новичков за рулём
Богатая комплектация Недостаточная подготовка водителей
Дешёвое обслуживание Качество недорогих шин и расходников
Много сервисов и запчастей Повышенная загруженность дорог
Простое оформление страховки Частые мелкие ДТП в городе

FAQ

Как выбрать безопасный автомобиль?
Смотрите на результаты краш-тестов, комплектацию ассистентов и отзывы владельцев. Важны также шины, тормоза и электронные системы стабилизации.

Сколько стоит страхование для моделей из антирейтинга?
Цена зависит от региона и водителя, но автомобили с высокой аварийностью могут иметь повышенные коэффициенты. Проверяйте предложение нескольких компаний.

Что лучше: взять машину из рейтинга или поискать альтернативу?
Если автомобиль нравится, можно компенсировать риск качественными шинами, ассистентами и аккуратным стилем езды. Но при желании есть масса более спокойных моделей.

Мифы и правда

Миф: чем новее автомобиль, тем безопаснее.
Правда: многое зависит от комплектации и качества шин.

Миф: аварийные — только китайские автомобили.
Правда: среди лидеров по ДТП есть бренды из Кореи, Японии и России.

Миф: страховка всегда решает все проблемы.
Правда: оформление действительно проще, но стиль вождения остаётся главным фактором.

Сон и психология

Усталость — один из главных скрытых факторов ДТП. Недосып, долгая дорога и напряжение снижают скорость реакции. Даже хороший электромобиль с автопилотом не компенсирует переутомление водителя. Лучший способ защититься — соблюдать режим отдыха и не садиться за руль после бессонной ночи.

Три интересных факта

  1. Чаще всего в аварии попадают автомобили на дешёвых шинах.

  2. Самые безопасные водители по статистике — те, кто использует ассистенты движения ежедневно.

  3. Фотофиксация аварий через приложения ускорила оформление в 2025 году почти в 1,5 раза.

Исторический контекст

История упрощённого оформления аварий в России начиналась ещё в 2013 году, когда впервые появился европротокол. Это было важным шагом к тому, чтобы уменьшить очереди на дорогах и ускорить взаимодействие водителей со страховщиками. Спустя несколько лет, примерно к 2017-му, стали развиваться мобильные сервисы, позволяющие оформлять ДТП через приложения — тогда это казалось экспериментом, но именно эти технологии подготовили почву для цифрового скачка. К 2025 году оформление аварий стало максимально быстрым: число случаев фотофиксации через электронные сервисы достигло рекордных значений, а водители начали всё чаще обходиться без вызова сотрудников ГАИ.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
