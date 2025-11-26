Антирейтинг 2025 разворошил рынок: машины с внешностью любимцев оказались ловушкой на дороге

Автомобили меняются, вводятся новые технологии безопасности, но статистика аварийности по-прежнему показывает: одни машины попадают в ДТП чаще других. Разбор страховых компаний за 2025 год позволяет понять, какие модели стали самыми рискованными для водителей, и какие факторы сильнее всего влияют на частоту аварий. На основе этих данных можно точнее выбирать автомобиль, страховую программу, тип шин и дополнительные системы помощи, которые снижают вероятность попадания в неприятности.
Аналитики сразу нескольких крупных страховых компаний собрали данные о ДТП с автомобилями, оформленными по ОСАГО. Исследование инициировал Autonews, и итоговые сводки показали: в 2025 году в антирейтинге заметно выросла доля китайских марок. Это связано не только с их популярностью, но и с тем, что рынок быстро пополнялся новичками — владельцами первых машин без достаточного опыта.
По данным специалистов компании "Согласие", чаще других попадали в аварии Changan Uni-V, Voyah Free и Omoda S5. В расширенном списке также оказались "Москвич 3", Jaecoo J8, Chery Tiggo 4, GAV GS8, Jaecoo J7, Omoda C5 и Jetour Dashing — модели, которые активно продавались в 2025 году и были заметны в городском трафике.
Страховая "Ингосстрах" изучила статистику по брендам и обнаружила, что наибольшая доля ДТП пришлась на владельцев Toyota, Kia, Lada, Hyundai и Nissan. Если смотреть на конкретные модели, то лидируют Hyundai Solaris, Kia Rio и Lada Granta — машины, которые стабильно оказываются в числе самых аварийных по итогам года.
Таблица позволяет увидеть, насколько разные автомобили отклоняются от среднего уровня по ДТП.
|Марка и модель
|Частота ДТП относительно среднего
|Chery Arrizo 8
|+224,8%
|Hyundai Porter
|+191,1%
|Geely Emgrand
|+173,0%
|Exeed LX
|+119,3%
|Kia K5
|+117,1%
|Kia Optima
|+94,3%
|ГАЗ "Газель"
|+89,8%
|Haval Jolion
|+75,5%
|Datsun on-DO
|+72,9%
|Hyundai Sonata
|+59,1%
Проверить комплектацию автомобиля. Наличие адаптивного круиз-контроля, системы удержания в полосе, контролера слепых зон и хорошего парковочного ассистента заметно снижает шанс аварии.
Поставить качественные шины. Летние, зимние и всесезонные варианты сильно различаются по поведению на дороге. Лучше выбирать модели с высоким индексом сцепления и рульёжки.
Настроить страховку. Полис каско с опцией телематики или расширенного ОСАГО помогает избежать затрат и быстрее оформлять аварии через приложение.
Следить за техническим состоянием. Тормозная система, амортизаторы, свет и давление в шинах — каждая из этих деталей влияет на управляемость.
Использовать современные сервисы. Приложения с предупреждением о погодных условиях, пробках, ремонтах и стиле вождения помогают снизить риски в реальном времени.
Даже если машина попала в антирейтинг, это не делает её опасной по определению. Часто высокие показатели объясняются массовостью модели или стилем езды владельцев. Если автомобиль нравится и подходит по бюджету, достаточно усилить безопасность дополнительными системами, обновить шины или выбрать более тщательную программу страхования.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена
|Высокая доля новичков за рулём
|Богатая комплектация
|Недостаточная подготовка водителей
|Дешёвое обслуживание
|Качество недорогих шин и расходников
|Много сервисов и запчастей
|Повышенная загруженность дорог
|Простое оформление страховки
|Частые мелкие ДТП в городе
Как выбрать безопасный автомобиль?
Смотрите на результаты краш-тестов, комплектацию ассистентов и отзывы владельцев. Важны также шины, тормоза и электронные системы стабилизации.
Сколько стоит страхование для моделей из антирейтинга?
Цена зависит от региона и водителя, но автомобили с высокой аварийностью могут иметь повышенные коэффициенты. Проверяйте предложение нескольких компаний.
Что лучше: взять машину из рейтинга или поискать альтернативу?
Если автомобиль нравится, можно компенсировать риск качественными шинами, ассистентами и аккуратным стилем езды. Но при желании есть масса более спокойных моделей.
Миф: чем новее автомобиль, тем безопаснее.
Правда: многое зависит от комплектации и качества шин.
Миф: аварийные — только китайские автомобили.
Правда: среди лидеров по ДТП есть бренды из Кореи, Японии и России.
Миф: страховка всегда решает все проблемы.
Правда: оформление действительно проще, но стиль вождения остаётся главным фактором.
Усталость — один из главных скрытых факторов ДТП. Недосып, долгая дорога и напряжение снижают скорость реакции. Даже хороший электромобиль с автопилотом не компенсирует переутомление водителя. Лучший способ защититься — соблюдать режим отдыха и не садиться за руль после бессонной ночи.
Чаще всего в аварии попадают автомобили на дешёвых шинах.
Самые безопасные водители по статистике — те, кто использует ассистенты движения ежедневно.
Фотофиксация аварий через приложения ускорила оформление в 2025 году почти в 1,5 раза.
История упрощённого оформления аварий в России начиналась ещё в 2013 году, когда впервые появился европротокол. Это было важным шагом к тому, чтобы уменьшить очереди на дорогах и ускорить взаимодействие водителей со страховщиками. Спустя несколько лет, примерно к 2017-му, стали развиваться мобильные сервисы, позволяющие оформлять ДТП через приложения — тогда это казалось экспериментом, но именно эти технологии подготовили почву для цифрового скачка. К 2025 году оформление аварий стало максимально быстрым: число случаев фотофиксации через электронные сервисы достигло рекордных значений, а водители начали всё чаще обходиться без вызова сотрудников ГАИ.
