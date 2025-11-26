Снег всё скрывает — штрафы нет: камеры фиксируют ошибки, о которых водитель узнаёт только по письму

Зимой номера быстро становятся нечитаемыми из-за грязи и снега — Autonews

2:46 Your browser does not support the audio element. Авто

Зимой водители сталкиваются не только с гололёдом и плохой видимостью, но и с рядом скрытых рисков, которые могут привести к крупным штрафам или даже лишению прав. Снег, реагенты, ранние сумерки и сезонные привычки — всё это может обернуться неприятными встречами с инспекторами. Многие нарушения в этот период случаются по невнимательности: грязные фары, непросматриваемая разметка, парковка на заснеженном газоне, а также, казалось бы, безобидные гирлянды на машине. Autonews. ru выделил семь нарушений, которые чаще всего получают водители в холодный сезон.

Почему зимой штрафы "цепляют" чаще

Дороги скрывают разметку, номера моментально покрываются грязью, а привычные маршруты становятся менее предсказуемыми. Если летом многие нарушения заметны заранее, то зимой водителю бывает трудно оценить ситуацию: например, понять, где газон, где кромка дороги или где начинается сплошная. Именно поэтому сезонные штрафы становятся ловушками — особенно для тех, кто ездит ежедневно.

Сравнение зимних нарушений

Нарушение Размер штрафа Возможные последствия Нечитаемые номера 500-5000 руб., возможное лишение Остановка, задержание ТС Гирлянды и иллюминация от 500 руб. до лишения Запрет эксплуатации Нарушение разметки 750-2250 руб. Повторные штрафы, ДТП Парковка на газоне 5000 руб. и выше Штрафы для физ. и юрлиц Тюбинг на прицепе 1000-3000 руб. Адм. ответственность Разные шины 500 руб. Потеря управления Длительный прогрев 1500-3000 руб. Жалобы соседей, камерафиксация

1. Нечитаемые номера и грязные фары

Снег и грязь зимой налипают буквально за несколько минут — особенно на номерах и фарах. Закон же требует, чтобы знаки оставались различимыми.

"Государственный регистрационный знак признается <…> нечитаемым, если с расстояния 20 метров не обеспечивается прочтение…", — говорится в статье 12.2 КоАП РФ.

Если номер загрязнён неумышленно, водитель может отделаться предупреждением или заплатить 500 руб. Но за умышленное сокрытие регистрационного знака предусмотрен штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав до трёх месяцев. Аналогичная ответственность грозит за неработающие или грязные фары.

2. Гирлянды на автомобиле

В предновогодний период многие украшают машину огоньками. Сам по себе декор разрешён, но есть важные ограничения: огни не должны закрывать обзор, фары и зеркала, а также мешать другим участникам движения.

Если гирлянда мигает слишком ярко, может вызвать ослепление или схожесть со спецсигналами — водителя привлекут по ст. 12.5 или 12.20 КоАП. Штраф — 500 руб., а при имитации спецсигналов возможно лишение прав на срок до двух лет.

3. Нарушение разметки

Снежная каша легко скрывает сплошные линии, из-за чего водители пересекают их, сами того не замечая. Но это не освобождает от ответственности.

Разметка, даже если её не видно, продолжает действовать — её пересечение считается нарушением.

За случайный наезд — предупреждение или 750 руб., за поворот с нарушением требований — до 2250 руб.

Особенно часто это происходит в местах с большим количеством снега и редкой уборкой.

4. Газон под снегом

Когда газон скрыт снегом, водители иногда считают площадку подходящей для парковки. Это ошибка: зимой зелёная зона остаётся зелёной зоной.

В Москве штраф составляет 5 тыс. руб. для физических лиц и до 300 тыс. для организаций. Главная проблема — повреждение почвы и корневой системы растений.

5. Тюбинг на прицепе

Зимнее "развлечение", которое каждый год приводит к травмам. Водители привязывают к машине ватрушку и катают пассажиров, забывая, что это запрещено.

Штрафы распределяются так:

1000 руб. по ст. 12.6 КоАП;

1500 руб. по ст. 12.23 за нарушение перевозки людей;

3000 руб., если катают ребёнка;

500 руб. штрафа грозит взрослому пассажиру;

до 1500 руб., если он был в состоянии опьянения.

Риск травм — огромный: заносы, столкновения, вылет на встречную полосу.

6. Разная резина и отсутствие зимних шин

С 1 декабря по закону запрещено эксплуатировать автомобиль без зимней резины. Точно такая же ответственность — за разные типы шин на одной оси.

Это опасно: сцепление оказывается разным, автомобиль уводит в занос. Наказание — предупреждение или 500 руб.

7. Длительный прогрев мотора

В мороз многие оставляют машину на холостом ходу, чтобы она прогрелась. Но если время стоянки превышает пять минут, в крупных городах это нарушение.

В Москве и Петербурге штраф составляет 3000 руб., в остальных регионах — 1500 руб. Контроль ведётся по жалобам жителей и через инспекторов.

Как избежать зимних штрафов

Проверяйте номера и фары на каждой остановке — грязь появляется мгновенно. Используйте незамерзающую жидкость и щётки с подогревом для очистки фар. Не декорируйте авто огнями, если они мешают обзору или напоминают спецсигналы. Перед манёвром ориентируйтесь не только на разметку, но и на дорожные знаки — они "страхуют". Не паркуйтесь на площадках без твёрдого покрытия — особенно во дворах. Следите за резиной: одна модель на всех колёсах и строго зимний тип. Не прогревайте машину долго возле жилых домов — лучше воспользуйтесь автозапуском или подогревами.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Грязные номера

→ Штраф до 5000 руб.

→ Регулярно протирать при каждой остановке

→ Штраф до 5000 руб. → Регулярно протирать при каждой остановке Мигающие гирлянды

→ Лишение прав

→ Использовать только декоративные элементы без света

→ Лишение прав → Использовать только декоративные элементы без света Привязанный тюбинг

→ Травмы + штрафы

→ Кататься только на оборудованных горках

А что если…

В некоторых ситуациях снег действительно скрывает разметку или газон. Но это не смягчает ответственность — ПДД считают нарушение совершённым. Поэтому зимой особенно важно учитывать условия и выбирать безопасное поведение: снижать скорость, парковаться только там, где нет сомнений, а манёвры выполнять осторожно.

Плюсы и минусы строгих зимних правил

Плюсы Минусы Уменьшение аварийности Штрафы иногда кажутся несправедливыми Контроль безопасности Много скрытых рисков Защита природы и дворов Требует внимательности Дисциплина на дорогах Зимой сложнее соблюдать Профилактика правонарушений Нагрузка на водителей

FAQ

Если разметку не видно, меня могут оштрафовать?

Да. Разметка считается действующей даже под снегом.

Можно ли использовать гирлянду внутри автомобиля?

Только если она не мешает обзору и не напоминает спецсигналы.

Разрешён ли длительный прогрев мотора?

Нет. Лимит — 5 минут в жилых зонах.

Мифы и правда

Миф: зимой номера можно не мыть — инспекторы понимают.

Правда: штрафуют при любом загрязнении.

Миф: если газон под снегом, парковаться можно.

Правда: зелёная зона остаётся запрещённой.

Миф: разные колёса "ничего страшного".

Правда: это один из главных факторов зимних заносов.

Три интересных факта

В крупных городах жалобы на длительный прогрев чаще приходят из новостроек. Сильные снегопады увеличивают количество штрафов за разметку почти вдвое. В декабре фиксируют максимальное число штрафов за гирлянды и декоративную подсветку авто.

Исторический контекст

Первый комплекс зимних требований к автомобилям появился в России ещё в начале 2000-х, когда массово стали внедрять камеры фиксации. Тогда основной акцент делался на разметке и номерах. Позднее появились нормы по эксплуатации световых приборов, запреты на парковку на газоне и требования к сезонным шинам. С усилением контроля и цифровизацией большинство нарушений стали фиксировать автоматически, что изменило стиль зимнего вождения: внимание к деталям стало ключевым элементом безопасности.