Городам остаётся лишь смотреть вверх: новые машины рушат привычный транспортный порядок

Мир транспорта снова вступает в эпоху перемен. То, что ещё недавно казалось фантастикой, постепенно становится элементом будущей городской мобильности. Летающие автомобили перестают быть выставочными прототипами: они получают сертификаты, проходят дорожные и авиационные тесты и готовятся к выходу на рынок. Несколько компаний из США, Европы и Китая уже находятся на финишной прямой сертификации. Их разработки задают направление всей индустрии и показывают, какой может стать перевозка людей в ближайшие годы.
Технологии вертикального взлёта, электрическая авиация, компактные трансформируемые конструкции — всё это создаёт новую транспортную нишу между автомобилями, электромобилями и малой авиацией. Летающие машины обещают снять нагрузку с дорог, сократить время в пути и изменить само понятие передвижения в городе. Сегодня мы рассматриваем три наиболее передовые разработки, которые уже готовятся к коммерческому запуску.
Рынок летающих автомобилей развивается стремительно. Ещё в начале 2020-х годов многие считали подобные проекты техническими экспериментами. Сейчас же компании открывают предзаказы, формируют производственные линии и получают документы, позволяющие их транспортным средствам появиться на дорогах и в небе. Хотя массовое внедрение займёт время, появление первых серийных моделей уже в ближайшие годы перестанет быть чем-то необычным. Ниже представлены три проекта, которые выделяются серьёзностью подхода, скоростью сертификации и шагами к реальным продажам.
Компания Alef Aeronautics из Калифорнии стала одним из символов нового этапа транспортной революции. Их Model A — первый летающий автомобиль, который получил Special Airworthiness Certificate от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Это открывает дорогу к его коммерческому использованию и делает Alef одним из ключевых игроков рынка. Проект заинтересовал тысячи покупателей: компания собрала более 3200 предварительных заказов, а запуск серийного производства запланирован на конец 2025 года. Уже в 2026-м производитель рассчитывает выпускать около ста машин ежегодно. Стоимость каждого экземпляра — примерно 300 000 долларов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 23,7 млн рублей. Model A отличается от традиционных автомобилей своей концепцией. Он будет допущен к наземному движению как транспортное средство с ограниченной скоростью — до 40 км/ч. Такой подход делает его не конкурирующим с обычным транспортом, а дополняющим воздушную мобильность в пределах города.
Голландская PAL-V работает над Liberty с 2008 года. За это время компания не только довела конструкцию до стабильного состояния, но и сумела получить важнейшее преимущество — полноценную дорожную сертификацию в Европе. Это делает Liberty одним из немногих летающих автомобилей, которые уже имеют право легально передвигаться по европейским дорогам. После получения European Road Admission в 2022 году производитель приблизился к завершению авиационной сертификации. Поставки европейским покупателям ожидаются в 2026 году, а в ОАЭ модель планируют вывести на рынок в начале 2027-го. Liberty представляет собой автожир, который трансформируется из летающего режима в наземный примерно за 10 минут. Производственная партия уже распродана, что подчёркивает высокий интерес к новому виду транспорта среди людей, которые ищут альтернативу деловой авиации и вертолётам.
XPENG AEROHT — подразделение китайского автомобильного бренда XPENG, известного своими электромобилями. Проект X3 — это многофункциональное транспортное средство, объединяющее автомобиль и электрический летательный аппарат вертикального взлёта. Производитель позиционирует его как "наземный авианосец" — машину, способную перевозить и поднимать собственный летательный модуль. В марте 2024 года X3 получил сертификат летной годности от регионального подразделения гражданской авиации Китая. Затем компания подала заявку на Type Certificate, и в мае 2025 года власти приняли документы на получение производственного разрешения. Сейчас проект находится в стадии, когда запуск на рынок становится вопросом времени. Ориентировочная стоимость X3 — около $140 000 или примерно ¥1 000 000, что делает его более доступным, чем американские и европейские конкуренты. Старт продаж запланирован на 2025 год, сообщает 110 km. ru.
|Характеристика
|Alef Model A
|PAL-V Liberty
|XPENG AEROHT X3
|Страна
|США
|Нидерланды
|Китай
|Тип конструкции
|Электрический летательный автомобиль
|Автожир-трансформер
|Электромобиль + лётный модуль
|Летная сертификация
|FAA Special Airworthiness Certificate
|На финальной стадии
|Региональный сертификат
|Дорожная сертификация
|Ограниченная
|Полная
|В процессе
|Запуск
|2025-2026
|2026
|2025
|Цена
|$300 000
|-
|$140 000
Изучайте тип конструкции — от него зависит безопасность и дальность полёта.
Проверяйте статус сертификации, чтобы понимать возможности эксплуатации.
Учитывайте инфраструктуру: зарядка, площадки вертикального взлёта, место хранения.
Сравнивайте стоимость обслуживания: аккумуляторы и композиты дороже автозапчастей.
Анализируйте стоимость страховки — она может оказаться ближе к авиационной.
• Выбор модели без сертификации
→ Нельзя легально использовать
→ Брать транспорт с действующими сертификатами FAA или европейских регуляторов
• Неправильные условия хранения
→ Быстрая деградация батареи
→ Организовать климатический контроль и сертифицированную зарядку
• Игнорирование стоимости страховки
→ Сильное увеличение расходов
→ Сравнивать предложения авто- и авиастраховщиков
Если летающие автомобили станут массовыми, города получат новые зоны вертикального взлёта, а пробки частично переместятся в воздушное пространство. При снижении стоимости такие машины смогут конкурировать с премиальными электромобилями, а единые правила сертификации откроют путь к международным перелётам на личных аппаратах.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрое перемещение
|Высокая цена
|Свобода маршрутов
|Требуется инфраструктура
|Технологический прогресс
|Ограничения по скорости на дорогах
|Снижение пробок
|Дорогая страховка
|Потенциал массового развития
|Нужны навыки пилотирования
Сколько стоит летающий автомобиль?
От 140 до 300 тысяч долларов в зависимости от модели.
Можно ли ездить на них по дорогам?
Некоторые модели имеют дорожную сертификацию, но порой с ограничениями.
Нужна ли лицензия пилота?
Да, для большинства таких аппаратов потребуется специальная подготовка.
Миф: летающие автомобили — это игрушка для богатых.
Правда: появляются модели, сопоставимые по цене с премиальными электромобилями.
Миф: их негде использовать.
Правда: они рассчитаны на компактные площадки вертикального взлёта.
Миф: это небезопасно.
Правда: машины проходят авиационные проверки и соответствуют стандартам.
Первые попытки создать автомобиль, который мог бы летать, предпринимались ещё в середине прошлого века. Тогда инженеры экспериментировали с гибридными конструкциями, но ограниченность технологий не позволяла вывести такие аппараты в массовое использование. Ситуация изменилась после 2010 года, когда появились лёгкие композиты, мощные батареи и технологии вертикального взлёта. В начале 2020-х стартапы смогли объединить автомобильные платформы и авиационные решения, а авиационные власти начали формировать регуляцию для нового класса транспорта. Сегодня отрасль стоит на пороге серийного производства, и текущие проекты определяют будущие стандарты воздушной мобильности.
