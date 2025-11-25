Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Городам остаётся лишь смотреть вверх: новые машины рушат привычный транспортный порядок

Получение X3 сертификата лётной годности в Китае по данным 110km
9:57
Авто

Мир транспорта снова вступает в эпоху перемен. То, что ещё недавно казалось фантастикой, постепенно становится элементом будущей городской мобильности. Летающие автомобили перестают быть выставочными прототипами: они получают сертификаты, проходят дорожные и авиационные тесты и готовятся к выходу на рынок. Несколько компаний из США, Европы и Китая уже находятся на финишной прямой сертификации. Их разработки задают направление всей индустрии и показывают, какой может стать перевозка людей в ближайшие годы.
Технологии вертикального взлёта, электрическая авиация, компактные трансформируемые конструкции — всё это создаёт новую транспортную нишу между автомобилями, электромобилями и малой авиацией. Летающие машины обещают снять нагрузку с дорог, сократить время в пути и изменить само понятие передвижения в городе. Сегодня мы рассматриваем три наиболее передовые разработки, которые уже готовятся к коммерческому запуску.

Машина будущего
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машина будущего

Первые шаги к массовому использованию

Рынок летающих автомобилей развивается стремительно. Ещё в начале 2020-х годов многие считали подобные проекты техническими экспериментами. Сейчас же компании открывают предзаказы, формируют производственные линии и получают документы, позволяющие их транспортным средствам появиться на дорогах и в небе. Хотя массовое внедрение займёт время, появление первых серийных моделей уже в ближайшие годы перестанет быть чем-то необычным. Ниже представлены три проекта, которые выделяются серьёзностью подхода, скоростью сертификации и шагами к реальным продажам.

Alef Aeronautics Model A

Американский лидер в гонке летающих автомобилей

Компания Alef Aeronautics из Калифорнии стала одним из символов нового этапа транспортной революции. Их Model A — первый летающий автомобиль, который получил Special Airworthiness Certificate от Федерального управления гражданской авиации США (FAA). Это открывает дорогу к его коммерческому использованию и делает Alef одним из ключевых игроков рынка. Проект заинтересовал тысячи покупателей: компания собрала более 3200 предварительных заказов, а запуск серийного производства запланирован на конец 2025 года. Уже в 2026-м производитель рассчитывает выпускать около ста машин ежегодно. Стоимость каждого экземпляра — примерно 300 000 долларов, что по текущему курсу эквивалентно примерно 23,7 млн рублей. Model A отличается от традиционных автомобилей своей концепцией. Он будет допущен к наземному движению как транспортное средство с ограниченной скоростью — до 40 км/ч. Такой подход делает его не конкурирующим с обычным транспортом, а дополняющим воздушную мобильность в пределах города.

PAL-V Liberty

Европейский автожир, который уже получил дорожную сертификацию

Голландская PAL-V работает над Liberty с 2008 года. За это время компания не только довела конструкцию до стабильного состояния, но и сумела получить важнейшее преимущество — полноценную дорожную сертификацию в Европе. Это делает Liberty одним из немногих летающих автомобилей, которые уже имеют право легально передвигаться по европейским дорогам. После получения European Road Admission в 2022 году производитель приблизился к завершению авиационной сертификации. Поставки европейским покупателям ожидаются в 2026 году, а в ОАЭ модель планируют вывести на рынок в начале 2027-го. Liberty представляет собой автожир, который трансформируется из летающего режима в наземный примерно за 10 минут. Производственная партия уже распродана, что подчёркивает высокий интерес к новому виду транспорта среди людей, которые ищут альтернативу деловой авиации и вертолётам.

XPENG AEROHT X3

Китайский проект, который продвигает низковысотную электрическую авиацию

XPENG AEROHT — подразделение китайского автомобильного бренда XPENG, известного своими электромобилями. Проект X3 — это многофункциональное транспортное средство, объединяющее автомобиль и электрический летательный аппарат вертикального взлёта. Производитель позиционирует его как "наземный авианосец" — машину, способную перевозить и поднимать собственный летательный модуль. В марте 2024 года X3 получил сертификат летной годности от регионального подразделения гражданской авиации Китая. Затем компания подала заявку на Type Certificate, и в мае 2025 года власти приняли документы на получение производственного разрешения. Сейчас проект находится в стадии, когда запуск на рынок становится вопросом времени. Ориентировочная стоимость X3 — около $140 000 или примерно ¥1 000 000, что делает его более доступным, чем американские и европейские конкуренты. Старт продаж запланирован на 2025 год, сообщает 110 km. ru.

Сравнение проектов

Характеристика Alef Model A PAL-V Liberty XPENG AEROHT X3
Страна США Нидерланды Китай
Тип конструкции Электрический летательный автомобиль Автожир-трансформер Электромобиль + лётный модуль
Летная сертификация FAA Special Airworthiness Certificate На финальной стадии Региональный сертификат
Дорожная сертификация Ограниченная Полная В процессе
Запуск 2025-2026 2026 2025
Цена $300 000 - $140 000

Советы

  1. Изучайте тип конструкции — от него зависит безопасность и дальность полёта.

  2. Проверяйте статус сертификации, чтобы понимать возможности эксплуатации.

  3. Учитывайте инфраструктуру: зарядка, площадки вертикального взлёта, место хранения.

  4. Сравнивайте стоимость обслуживания: аккумуляторы и композиты дороже автозапчастей.

  5. Анализируйте стоимость страховки — она может оказаться ближе к авиационной.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

• Выбор модели без сертификации
→ Нельзя легально использовать
→ Брать транспорт с действующими сертификатами FAA или европейских регуляторов

• Неправильные условия хранения
→ Быстрая деградация батареи
→ Организовать климатический контроль и сертифицированную зарядку

• Игнорирование стоимости страховки
→ Сильное увеличение расходов
→ Сравнивать предложения авто- и авиастраховщиков

А что если…

Если летающие автомобили станут массовыми, города получат новые зоны вертикального взлёта, а пробки частично переместятся в воздушное пространство. При снижении стоимости такие машины смогут конкурировать с премиальными электромобилями, а единые правила сертификации откроют путь к международным перелётам на личных аппаратах.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Быстрое перемещение Высокая цена
Свобода маршрутов Требуется инфраструктура
Технологический прогресс Ограничения по скорости на дорогах
Снижение пробок Дорогая страховка
Потенциал массового развития Нужны навыки пилотирования

FAQ

Сколько стоит летающий автомобиль?
От 140 до 300 тысяч долларов в зависимости от модели.

Можно ли ездить на них по дорогам?
Некоторые модели имеют дорожную сертификацию, но порой с ограничениями.

Нужна ли лицензия пилота?
Да, для большинства таких аппаратов потребуется специальная подготовка.

Мифы и правда

Миф: летающие автомобили — это игрушка для богатых.
Правда: появляются модели, сопоставимые по цене с премиальными электромобилями.

Миф: их негде использовать.
Правда: они рассчитаны на компактные площадки вертикального взлёта.

Миф: это небезопасно.
Правда: машины проходят авиационные проверки и соответствуют стандартам.

Три интересных факта

  1. У Model A необычная сетчатая структура корпуса.
  2. Liberty преодолевает до 500 км за один полёт.
  3. X3 отличается одним из самых тихих взлётов среди электрических VTOL-аппаратов.

Исторический контекст

Первые попытки создать автомобиль, который мог бы летать, предпринимались ещё в середине прошлого века. Тогда инженеры экспериментировали с гибридными конструкциями, но ограниченность технологий не позволяла вывести такие аппараты в массовое использование. Ситуация изменилась после 2010 года, когда появились лёгкие композиты, мощные батареи и технологии вертикального взлёта. В начале 2020-х стартапы смогли объединить автомобильные платформы и авиационные решения, а авиационные власти начали формировать регуляцию для нового класса транспорта. Сегодня отрасль стоит на пороге серийного производства, и текущие проекты определяют будущие стандарты воздушной мобильности.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
