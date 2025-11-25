Перелом в параллельном импорте: барьер в 160 л. с. переворачивает цены и меняет рынок

Новый порядок расчёта утильсбора, который вступает в силу с 1 декабря, уже стал предметом жарких обсуждений на авторынке. Дилеры и эксперты уверены: обновлённая формула неизбежно изменит правила игры для параллельного импорта. Главный рубеж — показатель мощности двигателя. Всё, что превышает 160 лошадиных сил, автоматически попадает в зону повышенных выплат. Именно такие моторы чаще встречаются у европейских марок, а значит, их стоимость для покупателя вырастет ещё сильнее. На этом фоне внимание сместилось к моделям, которые формально считаются американскими, но выпускаются для разных рынков и имеют версии с более "скромными" двигателями.
Выбор таких машин не так уж мал, если знать, где искать. Автогиганты США давно адаптируют модели под Китай, Латинскую Америку и Европу, предлагая моторы под местные нормы. В результате на рынке появляются автомобили, которые сохраняют знакомый бренд, но укладываются в льготные параметры по мощности. Именно эти машины сейчас рассматривают многие покупатели, выбирая между кроссоверами, компактными седанами и городскими SUV. Ниже — подробный разбор пяти моделей, выделенных Autonews. ru, и всё, что важно знать перед покупкой.
Общий критерий один: двигатель мощностью до 160 л. с., позволяющий проходить по сниженной ставке утильсбора. Однако на практике у каждой модели есть свои нюансы комплектаций, трансмиссий и рынков поставки. Кому-то больше подойдёт компактный седан, кому-то городской кроссовер, а кто-то рассматривает автомобиль как основу для дальнейшей установки газа, мультимедиа или охранных систем. Чтобы проще было сравнить, ниже приведена сводная таблица характеристик.
|Модель
|Объём двигателя
|Мощность
|Коробка передач
|Привод
|Цена на родном рынке
|Chevrolet Monza
|1.5 л
|113 л. с.
|"робот", 6-ступ.
|передний
|¥94,9 тыс.
|Chevrolet Trax
|1.2 л
|137 л. с.
|"автомат", 6-ступ.
|передний
|$21,5 тыс.
|Ford Puma
|1.0 л
|125/155 л. с.
|"механика" или "робот"
|передний
|€28,9 тыс.
|Ford Kuga
|1.5 л
|150 л. с.
|"механика", 6-ступ.
|передний
|€39,95 тыс.
|Buick Envista
|1.2 л
|136 л. с.
|"автомат", 6-ступ.
|передний
|$23,5 тыс.
Оцените бюджет. Не ограничивайтесь ценой на родном рынке — учитывайте доставку, страховку, таможенные платежи, услуги брокера.
Изучайте комплектации. На разных рынках даже одна модель может иметь разные уровни оснащения: мультимедиа, климат-система, системы безопасности.
Проверяйте мощность конкретной модификации. У Puma, например, есть вариант 155 л. с., который уже не проходит по льготе.
Заранее уточняйте стоимость запчастей. Для машин, ориентированных на Китай или США, иногда выгодно сразу докупить расходники: фильтры, лампы, тормозные колодки.
Уделяйте внимание страховке. Полисы на привезённые авто могут стоить дороже, особенно если речь о страховании каско.
Сравнивайте предложения посредников. Агентства, которые работают с параллельным импортом, различаются по комиссиям и срокам.
Рассматривать гибрид или электрический автомобиль? Некоторые американские бренды предлагают гибридные версии с умеренной мощностью, но такие модели могут попадать под другие ставки пошлин. Электромобили же освобождены от части сборов, но требуют развитой инфраструктуры: зарядных станций, адаптеров и домашнего оборудования.
|Плюсы
|Минусы
|Низкий утильсбор
|Моторы слабее "старших" версий
|Доступные цены в базовых комплектациях
|Не все версии имеют русифицированное ПО
|Экономичный расход топлива
|Возможны задержки с поставками запчастей
|Простая конструкция и обслуживание
|Ограниченный выбор цветов и опций
|Широкий выбор кроссоверов и компакт-каров
|Некоторым моделям требуется доп. шумоизоляция
Как выбрать модель под конкретные задачи?
Определите, где будете ездить чаще. Для города удобнее Puma или Trax, для трасс и семейных поездок — Kuga или Envista.
Сколько стоит растаможка таких автомобилей?
Цена зависит от возраста, объёма двигателя и валютного курса. Для небольших моторов сумма может быть значительно ниже, чем у машин мощнее 160 л. с.
Что лучше: покупать через дилера или напрямую через посредника?
Дилер — надёжнее, но дороже. Частный посредник — быстрее и гибче, однако важно проверять его репутацию.
Миф: все американские машины мощные и "не проходят по льготам".
Правда: многие модели для зарубежных рынков имеют моторы 120-150 л. с., полностью подходящие под требования.
Миф: параллельный импорт всегда дороже официальных поставок.
Правда: для некоторых брендов параллельные версии всё ещё доступны по более выгодной цене.
Миф: с запчастями будут проблемы.
Правда: для массовых моделей Chevrolet, Ford и Buick детали есть на крупных маркетплейсах и в сервисных сетях.
Изменения на российском авторынке, связанные с утильсбором, формировались постепенно. Впервые этот сбор ввели в 2014 году, сделав его обязательным для всех автомобилей, включая импортные. Мера должна была компенсировать будущую утилизацию машин и одновременно поддержать отечественный автопром. Несколько лет правила оставались относительно стабильными, а рынок приспособился к новым условиям.
