Перелом в параллельном импорте: барьер в 160 л. с. переворачивает цены и меняет рынок

1:22
Авто

Новый порядок расчёта утильсбора, который вступает в силу с 1 декабря, уже стал предметом жарких обсуждений на авторынке. Дилеры и эксперты уверены: обновлённая формула неизбежно изменит правила игры для параллельного импорта. Главный рубеж — показатель мощности двигателя. Всё, что превышает 160 лошадиных сил, автоматически попадает в зону повышенных выплат. Именно такие моторы чаще встречаются у европейских марок, а значит, их стоимость для покупателя вырастет ещё сильнее. На этом фоне внимание сместилось к моделям, которые формально считаются американскими, но выпускаются для разных рынков и имеют версии с более "скромными" двигателями.

Chevrolet Monza
Фото: wikipediа by User3204, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Chevrolet Monza

Выбор таких машин не так уж мал, если знать, где искать. Автогиганты США давно адаптируют модели под Китай, Латинскую Америку и Европу, предлагая моторы под местные нормы. В результате на рынке появляются автомобили, которые сохраняют знакомый бренд, но укладываются в льготные параметры по мощности. Именно эти машины сейчас рассматривают многие покупатели, выбирая между кроссоверами, компактными седанами и городскими SUV. Ниже — подробный разбор пяти моделей, выделенных Autonews. ru, и всё, что важно знать перед покупкой.

Какие модели укладываются в требуемый порог мощности

Общий критерий один: двигатель мощностью до 160 л. с., позволяющий проходить по сниженной ставке утильсбора. Однако на практике у каждой модели есть свои нюансы комплектаций, трансмиссий и рынков поставки. Кому-то больше подойдёт компактный седан, кому-то городской кроссовер, а кто-то рассматривает автомобиль как основу для дальнейшей установки газа, мультимедиа или охранных систем. Чтобы проще было сравнить, ниже приведена сводная таблица характеристик.

Сравнение моделей

Модель Объём двигателя Мощность Коробка передач Привод Цена на родном рынке
Chevrolet Monza 1.5 л 113 л. с. "робот", 6-ступ. передний ¥94,9 тыс.
Chevrolet Trax 1.2 л 137 л. с. "автомат", 6-ступ. передний $21,5 тыс.
Ford Puma 1.0 л 125/155 л. с. "механика" или "робот" передний €28,9 тыс.
Ford Kuga 1.5 л 150 л. с. "механика", 6-ступ. передний €39,95 тыс.
Buick Envista 1.2 л 136 л. с. "автомат", 6-ступ. передний $23,5 тыс.

Как выбирать и привозить такую машину

  1. Оцените бюджет. Не ограничивайтесь ценой на родном рынке — учитывайте доставку, страховку, таможенные платежи, услуги брокера.

  2. Изучайте комплектации. На разных рынках даже одна модель может иметь разные уровни оснащения: мультимедиа, климат-система, системы безопасности.

  3. Проверяйте мощность конкретной модификации. У Puma, например, есть вариант 155 л. с., который уже не проходит по льготе.

  4. Заранее уточняйте стоимость запчастей. Для машин, ориентированных на Китай или США, иногда выгодно сразу докупить расходники: фильтры, лампы, тормозные колодки.

  5. Уделяйте внимание страховке. Полисы на привезённые авто могут стоить дороже, особенно если речь о страховании каско.

  6. Сравнивайте предложения посредников. Агентства, которые работают с параллельным импортом, различаются по комиссиям и срокам.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Купить комплектацию с мощностью выше 160 л. с.
    → Машина теряет право на льготный утильсбор, итоговая цена растёт.
    → Проверять характеристики по VIN, использовать каталоги комплектаций, консультироваться со специалистом по подбору.

  • Полагаться на цену "под ключ" без уточнения списка расходов
    → Итоговая стоимость вырастает на сотни тысяч рублей.
    → Запрашивать детализированный расчёт с учётом логистики, услуг брокера, таможенного оформления.

  • Привозить машину с рынка, где нет русифицированной мультимедиа
    → Нужна перепрошивка, иногда дорогостоящая.
    → Выбирать комплектацию с глобальной версией ПО, либо сразу закладывать стоимость модификации.

А что если…

Рассматривать гибрид или электрический автомобиль? Некоторые американские бренды предлагают гибридные версии с умеренной мощностью, но такие модели могут попадать под другие ставки пошлин. Электромобили же освобождены от части сборов, но требуют развитой инфраструктуры: зарядных станций, адаптеров и домашнего оборудования.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Низкий утильсбор Моторы слабее "старших" версий
Доступные цены в базовых комплектациях Не все версии имеют русифицированное ПО
Экономичный расход топлива Возможны задержки с поставками запчастей
Простая конструкция и обслуживание Ограниченный выбор цветов и опций
Широкий выбор кроссоверов и компакт-каров Некоторым моделям требуется доп. шумоизоляция

FAQ

Как выбрать модель под конкретные задачи?
Определите, где будете ездить чаще. Для города удобнее Puma или Trax, для трасс и семейных поездок — Kuga или Envista.

Сколько стоит растаможка таких автомобилей?
Цена зависит от возраста, объёма двигателя и валютного курса. Для небольших моторов сумма может быть значительно ниже, чем у машин мощнее 160 л. с.

Что лучше: покупать через дилера или напрямую через посредника?
Дилер — надёжнее, но дороже. Частный посредник — быстрее и гибче, однако важно проверять его репутацию.

Мифы и правда

Миф: все американские машины мощные и "не проходят по льготам".
Правда: многие модели для зарубежных рынков имеют моторы 120-150 л. с., полностью подходящие под требования.

Миф: параллельный импорт всегда дороже официальных поставок.
Правда: для некоторых брендов параллельные версии всё ещё доступны по более выгодной цене.

Миф: с запчастями будут проблемы.
Правда: для массовых моделей Chevrolet, Ford и Buick детали есть на крупных маркетплейсах и в сервисных сетях.

Три интересных факта

  1. Buick Envista продаётся в США и Китае, но версии для этих рынков заметно различаются по мультимедиа.
  2. Monza — модель для Китая, но по характеристикам она ближе к европейским седанам С-класса.
  3. Puma изначально разрабатывалась как компактный городской SUV, но получила спортивные версии в Европе.

Исторический контекст

Изменения на российском авторынке, связанные с утильсбором, формировались постепенно. Впервые этот сбор ввели в 2014 году, сделав его обязательным для всех автомобилей, включая импортные. Мера должна была компенсировать будущую утилизацию машин и одновременно поддержать отечественный автопром. Несколько лет правила оставались относительно стабильными, а рынок приспособился к новым условиям.

Автор Андрей Докучаев
Андрей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
