Мороз сильнее мотора: реальное время прогрева зимой оказалось совсем не таким, как думают водители

Долгий прогрев на холостых повышает износ цилиндров

Зимой вопрос о том, нужно ли прогревать двигатель перед поездкой, остаётся одним из самых обсуждаемых среди автомобилистов. Одни уверены, что мотор должен работать на холостых до полного нагрева, другие предпочитают сразу ехать. Истина, как обычно, посередине: прогрев действительно необходим, но его длительность зависит от температуры за окном и типа двигателя.

Зачем вообще прогревать двигатель

Холодный мотор испытывает повышенную нагрузку. Масло густеет, детали работают с сухим трением, аккумулятор теряет мощность. Если сразу начать движение, не дав маслу распределиться по системе, это ускорит износ поршней и цилиндров. Короткий прогрев позволяет довести смазку до рабочей вязкости и уменьшить сопротивление, помогая двигателю выйти на оптимальный режим без вреда.

При этом важно не переусердствовать: слишком долгий прогрев не только расходует топливо, но и наносит вред мотору.

Сколько греть двигатель при разных температурах

Оптимальное время прогрева зависит от температуры воздуха и особенностей автомобиля. Средние значения выглядят так:

Температура воздуха Время прогрева Особенности +5…0 °C 1-2 минуты Масло быстро становится жидким, можно начинать движение почти сразу 0…-5 °C 3-5 минут Этого достаточно, чтобы мотор достиг нужной вязкости -5…-15 °C 5-8 минут При умеренном морозе желательно немного подождать перед поездкой -15…-25 °C 8-12 минут Масло густеет, стоит дождаться появления тепла в салоне Ниже -25 °C 12-15 минут В сильные морозы поможет только предпусковой подогреватель

Как только стрелка температуры охлаждающей жидкости достигает 50-60 °C, можно спокойно трогаться. Первые километры лучше ехать плавно и без рывков — двигатель и коробка передач окончательно прогреются уже в движении.

Почему долгий прогрев вреден

Работа на холостом ходу дольше 10-15 минут не имеет смысла. Топливо не успевает полностью сгорать и оседает на стенках цилиндров, смывая масляную плёнку. В результате растёт расход бензина, увеличивается нагар, ускоряется износ деталей.

Кроме того, длительный прогрев в стоящем автомобиле вреден и для окружающей среды — двигатель выделяет больше выхлопных газов, чем при равномерной езде.

Как правильно прогревать машину зимой

Очистить стекла и кузов: пока мотор работает, уберите снег и наледь.

пока мотор работает, уберите снег и наледь. Не повышать обороты: газовать в первые минуты не нужно — двигатель должен прогреваться равномерно.

газовать в первые минуты не нужно — двигатель должен прогреваться равномерно. Следить за показаниями температуры: когда стрелка поднимается выше нижней отметки, можно начинать движение.

когда стрелка поднимается выше нижней отметки, можно начинать движение. Ехать плавно: первые 3-5 километров держать обороты в пределах 1500-2000 в минуту.

первые 3-5 километров держать обороты в пределах 1500-2000 в минуту. Избегать резких ускорений: коробка передач прогревается дольше, поэтому лучше воздержаться от активного разгона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива Сразу ехать при морозе Повышенный износ двигателя Прогрев 3-5 минут и плавное движение Долгий прогрев на месте Перерасход топлива и нагар Достаточно 5-8 минут Газовать при холодном моторе Повреждение поршней и клапанов Ждать стабильных оборотов холостого хода Игнорировать коробку передач Рывки и шум при переключении Первые километры ехать без перегрузки

Дизель и турбомотор: особый подход

Дизельные и турбированные двигатели прогреваются медленнее. Им требуется больше времени для циркуляции масла, особенно в мороз. Если температура ниже -15 °C, стоит заложить 10-12 минут на прогрев или использовать автономный подогреватель, сообщает avtovzglyad.ru.

Частые вопросы

Можно ли прогревать машину во дворе

Да, но не более пяти минут — это требование действует во многих городах.

Нужно ли прогревать современные моторы

Да, но недолго — достаточно пары минут. Современные масла быстро достигают рабочей вязкости.

Как понять, что двигатель прогрелся

Обороты холостого хода стабилизировались, а воздух из печки стал тёплым.

Как ускорить прогрев

Можно использовать систему автозапуска или предпусковой подогреватель.

Мифы и правда

Миф Правда Современным моторам прогрев не нужен Он необходим, особенно при минусовых температурах Чем дольше греешь, тем лучше После 10 минут двигатель просто перерасходует топливо Можно прогреть на месте до 90 °C Это вредно — перегреваются цилиндры и катализатор Прогрев расходует много топлива За 5 минут тратится около 0,1 литра бензина

Интересные факты

В СССР считалось нормой прогревать двигатель не менее 10 минут независимо от погоды.

Современные системы впрыска автоматически регулируют подачу топлива при холодном пуске.

Грамотный прогрев сокращает износ двигателя до 40 % и экономит до 5 % топлива.

