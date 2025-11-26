Премиальные авто столкнулись с неожиданной конкуренцией: исследование раскрыло альтернативы люксу

Покупатели люксовых авто чаще всего переходят на BMW X5 — Авито Авто

Российский рынок автомобилей премиум-сегмента с пробегом переживает насыщенный период: спрос растёт, а покупатели всё активнее сравнивают модели разных брендов. Выбор автомобилей стоимостью более 5 миллионов рублей уже давно перестал ограничиваться только люксовыми марками. Наравне с классическими премиальными SUV всё чаще появляются новые китайские кроссоверы и электромобили, а также "долгоиграющие" модели с репутацией надёжных. Аналитики "Авито Авто" изучили кросс-интересы пользователей и выяснили, какие машины становятся реальными конкурентами флагманам вторичного рынка.

Фото: Wikipedia by M 93, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ BMW X5

Что показало исследование по автомобилям дороже 5 млн рублей

Эксперты проанализировали поведение пользователей, выбирающих такие модели, как BMW 5 серии, BMW X5, Range Rover, Li Auto L7, Mercedes-Benz GLS и S-класс, Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser Prado. Оказалось, что аудитория действует рационально и внимательно сравнивает разные сегменты — от рамных внедорожников до электромобилей.

"Статистика показала, что при выборе автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей пользователи не ограничиваются одним сегментом или брендом. Они активно сравнивают премиальные кроссоверы с новыми китайскими моделями, рассматривают электромобили наравне с рамными внедорожниками и часто возвращаются к проверенным временем автомобилям с пробегом — таким как BMW X5 или Toyota Land Cruiser. Это говорит о том, что решение о покупке все чаще строится в первую очередь на соотношении цены, функциональности и надежности", — отметил представитель "Авито" Андрей Ковалев.

По его словам, ключевыми факторами становятся цена, оснащение и реальная надёжность, а не только статус.

Какие модели чаще всего становятся альтернативами

Покупатели BMW 5 серии

Основной интерес смещается к SUV. Лидером стал BMW X5, на который смотрят 13,2% пользователей. Далее идут X6 и X3 (по 6%), Toyota Land Cruiser (5,7%) и Land Cruiser Prado (4,7%). Среди новых машин выделяются Geely Monjaro (4,1%), Jetour T2 (3%) и Li Auto L7 (2,3%).

Покупатели BMW X5

Вторичный X5 чаще сравнивают с X6 (8,6%), Toyota Land Cruiser и X3 (по 6,7%), Prado (5,8%) и Audi Q7 (3,6%). Среди новых моделей в фокусе Geely Monjaro (3,4%) и Li Auto L7 (3,2%).

Покупатели Range Rover

На вторичном рынке внимание распределяется между BMW X5 (9,1%), Toyota Land Cruiser (6,4%), BMW X6 (5,1%) и Prado (5%). Среди новых машин — Li Auto L7 (3,2%), Jetour T2 и GAC GS8 (по 2,3%).

Покупатели Li Auto L7

Интерес почти поровну между новыми и подержанными авто. Основные альтернативы — Li Auto L6 (6,9%), BMW X5 (7,4%), Toyota Land Cruiser (4,9%), Voyah Free и Li Auto L9 (по 4,5%), BMW X3, Prado и Geely Monjaro (по 4-4,5%).

Покупатели Mercedes-Benz GLS

Чаще переходят к BMW X5 (8%), реже — к X7 (3,5%). Среди альтернатив также Toyota Land Cruiser (6,7%), Prado (4,5%), BMW X6 (4,6%) и X3 (4,2%). В сегменте новых моделей лидируют Li Auto L7 (3%), GAC GS8 (2,4%), Geely Monjaro (2,3%) и Li Auto L9 (2,2%).

Покупатели Mercedes-Benz S-класса

Наибольший интерес — кроссоверы: BMW X5 (9,2%), Toyota Land Cruiser (7%), X6 (4,8%), Prado (4,4%). Среди новых авто лидируют Jetour T2 и Li Auto L7 (по 2,5%), Geely Monjaro (2,2%) и GAC GS8 (2,1%).

Покупатели Porsche Cayenne

Переходят к BMW X5 (9,7%), BMW X6 (5,7%), Toyota Land Cruiser и BMW X3 (по 5,1%). Среди новых — Geely Monjaro (3,1%), Li Auto L7 (2,6%) и Li Auto L6 (2%).

Покупатели Toyota Land Cruiser Prado

Наиболее частая альтернатива — Land Cruiser (15,7%). Также рассматриваются BMW X5 (8,1%), X3 (4,6%), X6 (4,2%) и Lexus LX (4%). Среди новых моделей популярны Geely Monjaro (3,9%), Tank 300 (3,3%), GAC GS8 (3,2%) и Haval H9 (3,1%).

Сравнение автомобилей

Модель Основные альтернативы Процент интереса BMW 5 серии BMW X5 13,2% BMW X5 BMW X6 8,6% Range Rover BMW X5 9,1% Li Auto L7 BMW X5 7,4% Mercedes GLS BMW X5 8% Mercedes S-class BMW X5 9,2% Porsche Cayenne BMW X5 9,7% Prado Land Cruiser 15,7%

Как выбрать авто свыше 5 млн на вторичном рынке

Определить ключевой критерий: статус, надёжность или оснащение. Сравнить предложения "классики" — BMW X5, Land Cruiser — с новыми китайскими моделями. Проверить историю автомобиля через онлайн-сервисы. Оценить стоимость страховки и обслуживания. Сравнить ликвидность — одни модели продаются быстрее. Проверить электромобили на предмет пробега и деградации батареи. Делать тест-драйв двух-трёх альтернатив подряд.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Покупка "по фотографии" → скрытые дефекты → диагностика на сервисе. Ориентация только на бренд → переплата → сравнение по функциям и рынку. Игнорирование TCO → рост расходов → анализ стоимости владения.

А что если хочется новый, но подешевле

В этом сегменте часто выигрывают модели Geely Monjaro, Tank 300, Jetour T2 и GAC GS8 — они дают современное оснащение при меньшей стоимости владения.

Плюсы и минусы покупки дорогих авто с пробегом

Плюсы Минусы Большая экономия относительно новых Сложнее подобрать "чистый" экземпляр Широкий выбор премиальных моделей Высокая стоимость ремонта Потеря в цене уже произошла Риск скрытого износа

FAQ

Что лучше: премиальный авто с пробегом или новый китайский SUV?

Зависит от приоритетов: премиум даёт комфорт, новые модели — оснащение и гарантию.

Сколько стоит обслуживание таких машин?

Сильно варьируется: у премиума — выше, у новых китайских SUV — заметно ниже.

Электромобиль или рамный внедорожник?

Электромобили — комфортны, внедорожники — универсальны. Всё зависит от сценария эксплуатации.

Мифы и правда

Миф: китайские модели не конкурируют с премиумом.

Правда: в сегменте до 7 млн они уже занимают значимую долю.

Правда: диагностика снижает риски почти полностью.

Правда: Land Cruiser и Lexus LX сохраняют стоимость лучше других.

Интересные факты

BMW X5 присутствует в списке альтернатив почти по всем моделям. Land Cruiser остаётся самым востребованным внедорожником в кросс-интересах. Jetour и Geely стремительно усиливают позиции в дорогом сегменте.

Исторический контекст