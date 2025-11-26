Премиальные авто столкнулись с неожиданной конкуренцией: исследование раскрыло альтернативы люксу

Российский рынок автомобилей премиум-сегмента с пробегом переживает насыщенный период: спрос растёт, а покупатели всё активнее сравнивают модели разных брендов. Выбор автомобилей стоимостью более 5 миллионов рублей уже давно перестал ограничиваться только люксовыми марками. Наравне с классическими премиальными SUV всё чаще появляются новые китайские кроссоверы и электромобили, а также "долгоиграющие" модели с репутацией надёжных. Аналитики "Авито Авто" изучили кросс-интересы пользователей и выяснили, какие машины становятся реальными конкурентами флагманам вторичного рынка.
Эксперты проанализировали поведение пользователей, выбирающих такие модели, как BMW 5 серии, BMW X5, Range Rover, Li Auto L7, Mercedes-Benz GLS и S-класс, Porsche Cayenne и Toyota Land Cruiser Prado. Оказалось, что аудитория действует рационально и внимательно сравнивает разные сегменты — от рамных внедорожников до электромобилей.
"Статистика показала, что при выборе автомобиля стоимостью более 5 миллионов рублей пользователи не ограничиваются одним сегментом или брендом. Они активно сравнивают премиальные кроссоверы с новыми китайскими моделями, рассматривают электромобили наравне с рамными внедорожниками и часто возвращаются к проверенным временем автомобилям с пробегом — таким как BMW X5 или Toyota Land Cruiser. Это говорит о том, что решение о покупке все чаще строится в первую очередь на соотношении цены, функциональности и надежности", — отметил представитель "Авито" Андрей Ковалев.
По его словам, ключевыми факторами становятся цена, оснащение и реальная надёжность, а не только статус.
Основной интерес смещается к SUV. Лидером стал BMW X5, на который смотрят 13,2% пользователей. Далее идут X6 и X3 (по 6%), Toyota Land Cruiser (5,7%) и Land Cruiser Prado (4,7%). Среди новых машин выделяются Geely Monjaro (4,1%), Jetour T2 (3%) и Li Auto L7 (2,3%).
Вторичный X5 чаще сравнивают с X6 (8,6%), Toyota Land Cruiser и X3 (по 6,7%), Prado (5,8%) и Audi Q7 (3,6%). Среди новых моделей в фокусе Geely Monjaro (3,4%) и Li Auto L7 (3,2%).
На вторичном рынке внимание распределяется между BMW X5 (9,1%), Toyota Land Cruiser (6,4%), BMW X6 (5,1%) и Prado (5%). Среди новых машин — Li Auto L7 (3,2%), Jetour T2 и GAC GS8 (по 2,3%).
Интерес почти поровну между новыми и подержанными авто. Основные альтернативы — Li Auto L6 (6,9%), BMW X5 (7,4%), Toyota Land Cruiser (4,9%), Voyah Free и Li Auto L9 (по 4,5%), BMW X3, Prado и Geely Monjaro (по 4-4,5%).
Чаще переходят к BMW X5 (8%), реже — к X7 (3,5%). Среди альтернатив также Toyota Land Cruiser (6,7%), Prado (4,5%), BMW X6 (4,6%) и X3 (4,2%). В сегменте новых моделей лидируют Li Auto L7 (3%), GAC GS8 (2,4%), Geely Monjaro (2,3%) и Li Auto L9 (2,2%).
Наибольший интерес — кроссоверы: BMW X5 (9,2%), Toyota Land Cruiser (7%), X6 (4,8%), Prado (4,4%). Среди новых авто лидируют Jetour T2 и Li Auto L7 (по 2,5%), Geely Monjaro (2,2%) и GAC GS8 (2,1%).
Переходят к BMW X5 (9,7%), BMW X6 (5,7%), Toyota Land Cruiser и BMW X3 (по 5,1%). Среди новых — Geely Monjaro (3,1%), Li Auto L7 (2,6%) и Li Auto L6 (2%).
Наиболее частая альтернатива — Land Cruiser (15,7%). Также рассматриваются BMW X5 (8,1%), X3 (4,6%), X6 (4,2%) и Lexus LX (4%). Среди новых моделей популярны Geely Monjaro (3,9%), Tank 300 (3,3%), GAC GS8 (3,2%) и Haval H9 (3,1%).
|Модель
|Основные альтернативы
|Процент интереса
|BMW 5 серии
|BMW X5
|13,2%
|BMW X5
|BMW X6
|8,6%
|Range Rover
|BMW X5
|9,1%
|Li Auto L7
|BMW X5
|7,4%
|Mercedes GLS
|BMW X5
|8%
|Mercedes S-class
|BMW X5
|9,2%
|Porsche Cayenne
|BMW X5
|9,7%
|Prado
|Land Cruiser
|15,7%
Определить ключевой критерий: статус, надёжность или оснащение.
Сравнить предложения "классики" — BMW X5, Land Cruiser — с новыми китайскими моделями.
Проверить историю автомобиля через онлайн-сервисы.
Оценить стоимость страховки и обслуживания.
Сравнить ликвидность — одни модели продаются быстрее.
Проверить электромобили на предмет пробега и деградации батареи.
Делать тест-драйв двух-трёх альтернатив подряд.
Покупка "по фотографии" → скрытые дефекты → диагностика на сервисе.
Ориентация только на бренд → переплата → сравнение по функциям и рынку.
Игнорирование TCO → рост расходов → анализ стоимости владения.
В этом сегменте часто выигрывают модели Geely Monjaro, Tank 300, Jetour T2 и GAC GS8 — они дают современное оснащение при меньшей стоимости владения.
|Плюсы
|Минусы
|Большая экономия относительно новых
|Сложнее подобрать "чистый" экземпляр
|Широкий выбор премиальных моделей
|Высокая стоимость ремонта
|Потеря в цене уже произошла
|Риск скрытого износа
Что лучше: премиальный авто с пробегом или новый китайский SUV?
Зависит от приоритетов: премиум даёт комфорт, новые модели — оснащение и гарантию.
Сколько стоит обслуживание таких машин?
Сильно варьируется: у премиума — выше, у новых китайских SUV — заметно ниже.
Электромобиль или рамный внедорожник?
Электромобили — комфортны, внедорожники — универсальны. Всё зависит от сценария эксплуатации.
BMW X5 присутствует в списке альтернатив почти по всем моделям.
Land Cruiser остаётся самым востребованным внедорожником в кросс-интересах.
Jetour и Geely стремительно усиливают позиции в дорогом сегменте.
Вторичный рынок премиальных SUV стал расти после 2014 года.
Массовое появление китайских моделей изменило структуру спроса.
Электромобили впервые вошли в рейтинги альтернатив после 2021 года.
Впервые за сто лет в реке МакКлауд появилось существо, исчезнувшее из неё почти век назад. Его неожиданный возврат ставит новые вопросы о силе природных инстинктов.