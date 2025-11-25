Рынок такси стоял в шаге от обвала: как одно решение правительства спасло тысячи водителей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:12
Авто

Продление переходного периода для таксистов предотвратит массовый уход водителей с рынка и поможет сохранить доступность услуг. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказал автоэксперт, специалист по контраварийному вождению и автожурналист Егор Васильев.

Такси
Фото: mos.ru by Правительство Москвы, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Такси

Ранее РБК сообщило, что правительство России одобрило законопроект, позволяющий частным водителям такси продолжать работу на личных автомобилях, не соответствующих требованиям по локализации. Для таких машин установлена квота не менее 25% от общего числа транспортных средств в региональном реестре такси. Мера будет действовать до 1 января 2033 года, чтобы дать водителям время адаптироваться к новым правилам.

По словам Васильева, требование использовать полностью локализованные автомобили могло бы привести к сокращению числа водителей и дефициту машин в сфере такси. Он отметил, что покупка нового транспортного средства — серьезная финансовая нагрузка для самозанятых и индивидуальных предпринимателей, особенно с учетом длительного срока его окупаемости.

"Если официального перевозчика можно в каком-то смысле принудить к использованию локализованных моделей, то с частным таксистом возникают сложности законодательного характера. Ведь фактически предполагалось, что водитель, работающий с агрегатором, должен будет купить новый автомобиль, произведенный в России. При этом срок его окупаемости — не год и даже не два, что могло привести к серьезным проблемам и сокращению числа водителей", — пояснил он.

Автоэксперт подчеркнул, что рост стоимости услуг такси обусловлен не только требованиями к автопарку, но и другими экономическими факторами — ростом цен на топливо, запчасти и обслуживание, а также высокой финансовой нагрузкой на бизнес.

"Эта мера может снизить уровень напряженности на рынке, как это произошло после отсрочки повышения утилизационного сбора до 2026 года. Но к снижению стоимости услуг такси она точно не приведет", — заключил Васильев.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
