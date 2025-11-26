Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Не нужно быть механиком, чтобы понять, что деталь устала: эксперты рассказали, когда пора менять комплект шин

При высоте протектора ниже нормы шины необходимо заменить- эксперт
3:34
Авто

Шины — один из самых ответственных элементов автомобиля, напрямую влияющий на безопасность, управляемость и комфорт. Однако даже самые прочные покрышки со временем теряют свои свойства. Эксперт издания "За рулем" рассказал, по каким признакам можно определить, что пришло время заменить шины, и как при этом избежать лишних расходов.

грыжа на шине
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
грыжа на шине

Износ протектора и потеря шипов

Как сообщает сайт "За рулем", ключевым показателем пригодности шин остается высота протектора. Для зимних шин минимально допустимая глубина составляет 4 мм, для летних — 1,6 мм. Однако на практике стоит ориентироваться не только на цифры, но и на реальные условия эксплуатации. При активной езде, особенно в городе, фрикционные шины могут стереться уже к весне, а шипованные — лишиться и шипов, и сцепления.

Проверить высоту протектора можно обычной линейкой, измеряя глубину в нескольких точках. На летних шинах для этого предусмотрен специальный индикатор износа, а на зимних нередко используется фирменный маркер, например, изображение снежинки. Если он исчез — покрышку нужно менять. Потеря шипов — еще один важный критерий. При хорошем остатке протектора шину можно дошиповать: услуга в мастерской стоит около 50 рублей за элемент, но самостоятельная установка обойдется дешевле.

Повреждения и возраст шин

Заметное биение, грыжи и трещины — безусловный повод для замены. При вращении колеса на стенде или при прокатывании по ровной поверхности протектор не должен "уходить вбок". Вздутия на боковинах указывают на порванные нити корда, а торчащие металлические проволочки — на разрушение конструкции. В таких случаях эксплуатация опасна: шина может лопнуть даже на небольшой скорости.

Возраст также играет важную роль. Крупные производители допускают срок службы до 10 лет, но для зимних моделей это ограничение условно. Старая резина твердеет, теряет эластичность и хуже сцепляется с дорогой. Если шина покрылась микротрещинами или стала жесткой на ощупь, её нужно менять, независимо от остатка протектора.

Как сэкономить при замене

Эксперт советует подходить к замене рационально. Если повреждена одна шина, можно приобрести точно такую же и установить её на переднюю ось. При значительном износе пары шин на моноприводных автомобилях допускается их частичная замена, но на одной оси обязательно должны стоять шины одного типа, рисунка и производителя.

Владельцам полноприводных машин рекомендуется искать бывшие в употреблении аналоги, чтобы избежать дисбаланса в системе привода. Наиболее свежие и качественные шины всегда следует ставить спереди — это повышает устойчивость и управляемость автомобиля.

Баланс между безопасностью и экономией

Регулярная проверка состояния шин позволяет избежать непредвиденных затрат и аварийных ситуаций. Небольшие дефекты вроде мелких проколов можно устранить без потери ресурса, но критические повреждения или чрезмерный износ требуют немедленной замены. Экономия на безопасности может обойтись слишком дорого, напоминает эксперт.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
