Только появился — уже в лидерах: новинка обгоняет конкурентов, хотя на рынке всего три месяца

Российский авторынок редко удивляет резкими переменами, однако ноябрь принёс неожиданную интригу. Всего за три месяца присутствия на рынке новая марка Tenet сумела выбиться в число лидеров продаж и составить конкуренцию тем, кто годами удерживал верхние позиции. В сегменте, где доминируют Lada и Haval, появление новичка в топ-3 выглядит особенно примечательно — и потому вызывает множество вопросов: за счёт чего бренду удалось так быстро закрепиться и как это может повлиять на расстановку сил?
Марка Tenet, принадлежащая компании «АГР Холдинг», появилась летом 2025 года и практически сразу начала набирать обороты. По данным «Автостата», за неделю с 17 по 23 ноября россияне приобрели 2355 автомобилей Tenet — результат, который позволил бренду подняться с четвертого на третье место, пропустив вперёд только традиционных лидеров.
Этот показатель в 3,5 раза превысил продажи Chery — марки, чьи модели стали донором платформ для Tenet T4, T7 и T8. Таким образом, интерес к новому бренду оказался выше, чем к оригинальным прототипам.
|Место
|Бренд
|Продажи
|1
|Lada
|6246
|2
|Haval
|3891
|3
|Tenet
|2355
|4
|Geely
|2085
|5
|Belgee
|1814
Для марки, которая существует всего несколько месяцев, такие результаты выглядят стремительным стартом. В октябре Tenet впервые вошёл в топ-5 рынка, реализовав 8632 машины. При этом модели T4 и T7 оказались на 7-м и 10-м местах модельного рейтинга, а крупный кроссовер T8 пока не вошёл в десятку.
Успех бренда объясняется сочетанием нескольких факторов:
Многие покупатели воспринимают Tenet как сочетание китайской технологичности и локальной адаптации — а это работает в условиях, когда рынок ищет замену прежним популярным маркам.
Определите бюджет. Сравните цену Tenet T4/T7 с Haval Jolion, Geely Coolray и Belgee X50.
Оцените оснащение. Смотрите на мультимедиа, ассистенты водителя, качество оптики, объём багажника.
Проверьте гарантию. Уточните условия у дилера: срок, ограничения, стоимость запчастей — новые бренды часто предлагают расширенные программы.
Пройдите тест-драйв. Особое внимание — подвеска, шумоизоляция, работа трансмиссии.
Изучите отзывы владельцев. Первые покупатели уже делятся мнениями о расходе, динамике и зимней эксплуатации.
Ошибка: покупать новую марку без анализа стоимости владения.
Последствие: возможные сюрпризы с ценами на обслуживание и сроками поставок деталей.
Альтернатива: заранее уточнить прайсы на ТО и проверять наличие запчастей у официальных сервисов.
Ошибка: ориентироваться только на внешний вид.
Последствие: пропуск важных нюансов — объём багажника, расход, надёжность.
Альтернатива: сравнивать Tenet с аналогами в одном классе по объективным параметрам.
Ошибка: ждать, что новинка быстро подешевеет.
Последствие: упущенная выгода — продажи растут, и цена может удерживаться.
Альтернатива: следить за сезонными акциями и программами трейд-ина.
Если бренд сохранит текущую динамику, рынок может поменяться сильнее, чем кажется. Новые игроки способны перераспределить покупательский интерес и изменить параметры конкуренции, подталкивая крупные компании к снижению цен, появлению новых комплектаций или увеличению гарантийных сроков.
Впрочем, многое зависит от стабильности поставок и способности держать качество на уровне ожиданий.
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый рост дилерской сети
|Молодой бренд, мало данных о надёжности
|Привлекательные комплектации за свою цену
|Некоторые модели — производные от Chery
|Современный дизайн и оснащение
|Неясность с остаточной стоимостью
|Высокий интерес покупателей
|Ограниченный выбор моделей
Чем Tenet отличается от Chery?
Модели Tenet используют китайские платформы, но адаптированы под российский рынок и имеют собственное оформление.
Стоит ли ждать снижения цен?
Пока спрос растёт, предпосылок для удешевления нет.
Безопасно ли покупать авто нового бренда?
Важно учитывать гарантию, доступность сервиса и репутацию компании «АГР Холдинг».
Миф: Tenet — временный проект
Правда: марка активно расширяется, увеличивает продажи и строит долгосрочную дилерскую сеть.
Миф: Tenet полностью копирует Chery
Правда: хоть платформы общие, бренд делает акцент на собственной стилистике и комплектациях.
Миф: новички не могут конкурировать с Lada
Правда: результаты продаж показывают обратное — спрос быстро растёт.
Tenet стал самым быстророслым брендом конца 2025 года.
Продажи Tenet T4 почти сравнялись с показателями некоторых моделей Geely.
За первый квартал присутствия на рынке бренд обогнал более десятка конкурентов.
Появление новых брендов на российском рынке уже не раз меняло расстановку сил. В начале 2010-х аналогичный скачок совершил Renault, позже — корейские марки, а после 2022 года рынок стал ещё более открытым для новых игроков. На фоне ухода части компаний образовались свободные ниши, которые заняли китайские автопроизводители и локальные проекты.
