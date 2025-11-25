Только появился — уже в лидерах: новинка обгоняет конкурентов, хотя на рынке всего три месяца

Tenet впервые вошёл в топ-3 недельного рейтинга брендов — по данным Rambler

Российский авторынок редко удивляет резкими переменами, однако ноябрь принёс неожиданную интригу. Всего за три месяца присутствия на рынке новая марка Tenet сумела выбиться в число лидеров продаж и составить конкуренцию тем, кто годами удерживал верхние позиции. В сегменте, где доминируют Lada и Haval, появление новичка в топ-3 выглядит особенно примечательно — и потому вызывает множество вопросов: за счёт чего бренду удалось так быстро закрепиться и как это может повлиять на расстановку сил?

Фото: Telegram-канал губернатора Калужской области by Владислав Шапша Презентация российского автомобиля Tenet

Как Tenet ворвался в тройку

Марка Tenet, принадлежащая компании «АГР Холдинг», появилась летом 2025 года и практически сразу начала набирать обороты. По данным «Автостата», за неделю с 17 по 23 ноября россияне приобрели 2355 автомобилей Tenet — результат, который позволил бренду подняться с четвертого на третье место, пропустив вперёд только традиционных лидеров.

Этот показатель в 3,5 раза превысил продажи Chery — марки, чьи модели стали донором платформ для Tenet T4, T7 и T8. Таким образом, интерес к новому бренду оказался выше, чем к оригинальным прототипам.

Основные цифры: продажи за неделю

Место Бренд Продажи 1 Lada 6246 2 Haval 3891 3 Tenet 2355 4 Geely 2085 5 Belgee 1814

Для марки, которая существует всего несколько месяцев, такие результаты выглядят стремительным стартом. В октябре Tenet впервые вошёл в топ-5 рынка, реализовав 8632 машины. При этом модели T4 и T7 оказались на 7-м и 10-м местах модельного рейтинга, а крупный кроссовер T8 пока не вошёл в десятку.

Почему Tenet так быстро усилил позиции

Успех бренда объясняется сочетанием нескольких факторов:

адаптацией проверенных китайских платформ под интересы российских покупателей;

удачным позиционированием в сегменте доступных семейных кроссоверов;

широкой скупаемостью новинок в условиях ограниченного выбора брендов;

активной рекламной кампанией и присутствием во всех ключевых регионах.

Многие покупатели воспринимают Tenet как сочетание китайской технологичности и локальной адаптации — а это работает в условиях, когда рынок ищет замену прежним популярным маркам.

Как выбирать между Tenet и конкурентами

Определите бюджет. Сравните цену Tenet T4/T7 с Haval Jolion, Geely Coolray и Belgee X50. Оцените оснащение. Смотрите на мультимедиа, ассистенты водителя, качество оптики, объём багажника. Проверьте гарантию. Уточните условия у дилера: срок, ограничения, стоимость запчастей — новые бренды часто предлагают расширенные программы. Пройдите тест-драйв. Особое внимание — подвеска, шумоизоляция, работа трансмиссии. Изучите отзывы владельцев. Первые покупатели уже делятся мнениями о расходе, динамике и зимней эксплуатации.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: покупать новую марку без анализа стоимости владения.

Последствие: возможные сюрпризы с ценами на обслуживание и сроками поставок деталей.

Альтернатива: заранее уточнить прайсы на ТО и проверять наличие запчастей у официальных сервисов.

Ошибка: ориентироваться только на внешний вид.

Последствие: пропуск важных нюансов — объём багажника, расход, надёжность.

Альтернатива: сравнивать Tenet с аналогами в одном классе по объективным параметрам.

Ошибка: ждать, что новинка быстро подешевеет.

Последствие: упущенная выгода — продажи растут, и цена может удерживаться.

Альтернатива: следить за сезонными акциями и программами трейд-ина.

А что если...

Если бренд сохранит текущую динамику, рынок может поменяться сильнее, чем кажется. Новые игроки способны перераспределить покупательский интерес и изменить параметры конкуренции, подталкивая крупные компании к снижению цен, появлению новых комплектаций или увеличению гарантийных сроков.

Впрочем, многое зависит от стабильности поставок и способности держать качество на уровне ожиданий.

Таблица плюсов и минусов бренда Tenet сегодня

Плюсы Минусы Быстрый рост дилерской сети Молодой бренд, мало данных о надёжности Привлекательные комплектации за свою цену Некоторые модели — производные от Chery Современный дизайн и оснащение Неясность с остаточной стоимостью Высокий интерес покупателей Ограниченный выбор моделей

FAQ

Чем Tenet отличается от Chery?

Модели Tenet используют китайские платформы, но адаптированы под российский рынок и имеют собственное оформление.

Стоит ли ждать снижения цен?

Пока спрос растёт, предпосылок для удешевления нет.

Безопасно ли покупать авто нового бренда?

Важно учитывать гарантию, доступность сервиса и репутацию компании «АГР Холдинг».

Мифы и правда

Миф: Tenet — временный проект

Правда: марка активно расширяется, увеличивает продажи и строит долгосрочную дилерскую сеть.

Миф: Tenet полностью копирует Chery

Правда: хоть платформы общие, бренд делает акцент на собственной стилистике и комплектациях.

Миф: новички не могут конкурировать с Lada

Правда: результаты продаж показывают обратное — спрос быстро растёт.

Три интересных факта

Tenet стал самым быстророслым брендом конца 2025 года. Продажи Tenet T4 почти сравнялись с показателями некоторых моделей Geely. За первый квартал присутствия на рынке бренд обогнал более десятка конкурентов.

Исторический контекст

Появление новых брендов на российском рынке уже не раз меняло расстановку сил. В начале 2010-х аналогичный скачок совершил Renault, позже — корейские марки, а после 2022 года рынок стал ещё более открытым для новых игроков. На фоне ухода части компаний образовались свободные ниши, которые заняли китайские автопроизводители и локальные проекты.