Шокирующие выводы исследования: владельцы авто уверены — рынок движется в опасном направлении

Покупатели считают, что меры властей делают автомобиль роскошью — Роман Бумагин

6:58 Your browser does not support the audio element. Авто

Автовладельцы в России всё чаще говорят о том, что автомобиль перестал быть обычным средством передвижения. На фоне мер, которые предпринимают регуляторы для "стабилизации рынка", настроение водителей становится заметно напряжённым. Это подтверждает исследование, результаты которого озвучили на пресс-конференции, посвящённой вручению премии "Автомобиль года в России". По факту, неожиданно не сама премия привлекла внимание, а данные опроса, которые фонд "Общественное мнение" получил среди активных участников голосования.

Фото: Generated by AI by DALL·E 3 by OpenAI is licensed under Free for commercial use Автокредит

Что показало исследование: общее настроение и восприятие мер властей

Пользователи сайта премии, принимавшие участие в опросе, высказали совершенно недвусмысленную позицию: большинство не верят в искренность и эффективность нынешней модели регулирования рынка. Люди устали от резких манёвров вроде высоких ключевых ставок, скачков утильсбора и непрозрачных инициатив, которые, по мнению респондентов, больше запутывают ситуацию, чем улучшают её.

"Сегодня, если резюмировать так кратко текущий исторический момент, то настроение потребителей можно выразить словами — машина постепенно становится не средством передвижения, а роскошью", — отметил руководитель группы партнёрских коммуникаций фонда "Общественное мнение" Роман Бумагин.

В ответах участников исследования чётко прослеживается скепсис: кому-то кажется, что власти просто пытаются увеличить поступления в бюджет, кому-то — что речь идёт о защите отдельных производителей. Лишь меньшинство связывает происходящее с реальными попытками оздоровить отрасль.

Сравнение восприятия заявленных целей регуляторов

Предполагаемая цель Доля респондентов Пополнение бюджета 26,7% Протекционизм в пользу отечественного автопрома 35,8% Снижение покупательной способности населения 25% Локализация производства 2,9% Экология 0,6%

Как водителю адаптироваться к новым реалиям

Пересчитать экономику владения. Учитывайте страховку, утильсбор, проценты по кредиту, цену ТО — это поможет понять реальные затраты. Не торопиться менять автомобиль. Пока рынок нестабилен, рационально продлить жизнь текущей машины за счёт своевременного обслуживания. Использовать сервисы сравнения цен. Это актуально как для страховых продуктов, так и для сервисных услуг — экономия может быть значительной. Подбирать оптимальный формат страховки. Если автомобиль старше пяти лет, нередко выгоднее приобретать комбинированные программы вместо полного КАСКО. Следить за новостями по утильсбору и господдержке. Иногда регионы вводят дополнительные льготы для семей с детьми или многодетных водителей.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: брать автокредит под растущую ключевую ставку, не просчитав итоговую переплату.

Последствие: monthly-платёж становится неподъёмным, машина превращается в финансовую ношу.

Альтернатива: рассмотреть лизинг для частных лиц или подписку на авто.

Ошибка: менять автомобиль только потому, что текущий кажется морально устаревшим.

Последствие: переплата из-за повышенных цен на новые машины.

Альтернатива: модернизация — установка современной мультимедийной системы, новых шин, обновление оптики.

Ошибка: рассчитывать на немедленное снижение цен после изменения ставки.

Последствие: ожидания не совпадают с реальностью, решение откладывается на годы.

Альтернатива: ориентироваться не на "рынок в целом", а на конкретные модели и динамику их стоимости.

А что если…

Если предположить, что попытки властей направлены на повышение устойчивости отрасли, тогда можно ожидать постепенного перехода к локализации, снижению зависимости от импорта и развитию параллельных каналов поставок. Однако респонденты опроса не верят в такой сценарий: большинство уверено, что ограничительные меры не подтолкнут азиатских производителей к строительству заводов, а рынок будет продолжать сжиматься. И всё же нельзя исключать, что часть компаний всё же увидит потенциал для локального производства — при правильной системе стимулов.

Плюсы и минусы текущей ситуации

Плюсы Минусы Возможность роста отечественного производства и появления новых нишевых брендов. Рост ставки и утильсбора делает автомобили менее доступными. Переосмысление формата владения авто: подписка, каршеринг, долгосрочная аренда. Объём продаж может продолжить сокращаться. Потенциал развития локальных сервисов и рынка запчастей. Недоверие потребителей к регуляторам усиливается.

FAQ

Почему покупатели так негативно восприняли меры регуляторов?

Потому что новые правила повлекли подорожание автомобилей и повлияли на доступность кредитов.

Повлияет ли повышение утильсбора на цены?

Да, производители обычно перекладывают этот рост на конечного покупателя.

Можно ли ожидать массовой локализации китайских брендов?

Согласно опросу, большинство сомневается в этом, однако единичные проекты возможны при выгодных условиях.

Мифы и правда

Миф: новые регуляторные меры помогут быстро снизить цены

Правда: опрос показывает обратное — большинство уверено, что автомобили станут ещё менее доступными.

Миф: ужесточение условий заставит китайские бренды открывать заводы в России

Правда: 61,3% респондентов считают, что этого не произойдёт.

Миф: высокие ставки — временное явление

Правда: на практике они могут продержаться дольше, чем ожидают покупатели.

Три интересных факта

Доля тех, кто считает экологические цели приоритетом регуляторов, упала в десять раз — с 7% до 0,6%. Более половины участвовавших уверены, что рынок продолжит сокращение. Несмотря на пессимизм, 17,3% всё же верят в локализацию иностранных брендов.

Исторический контекст

За последние десять лет автомобильный рынок России неоднократно менял траекторию. После бурного роста начала 2010-х годов ситуация стала ухудшаться из-за экономических ограничений, скачков валют и изменения логистики. Позже появились новые вызовы, связанные с пересмотром правил ввоза, кредитной политикой и трансформацией мировой индустрии.