Китайцы снова пошли по следу Volkswagen: простота и логика вытесняют азиатский крикливый стиль

Авто

Кроссовер Jetta VS5, поступивший в тестовый парк издания, с первых дней эксплуатации привлек внимание сочетанием немецкой аккуратности и китайской адаптации под современный рынок. Автомобиль, выпущенный в 2024 году с 1,4-литровым турбированным двигателем мощностью 150 л. с. и автоматической трансмиссией, сразу продемонстрировал узнаваемый "фольксвагеновский" характер.

Jetta VS5
Фото: commons.wikimedia.org by JamesYoung8167, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Jetta VS5

Немецкий дух в китайском кузове

Как сообщает сайт "За рулем", Jetta VS5 радует продуманным интерьером, в котором чувствуется инженерный подход концерна Volkswagen. Блок климатической установки, круглый переключатель света слева от руля, эргономичное рулевое колесо с настоящими кнопками и удобным профилем обода — все эти детали напоминают модели немецкого бренда. Селектор трансмиссии и подрулевые переключатели выполнены лаконично, без лишних вращающихся элементов, что придает управлению уверенность и простоту.

Дизайн интерьера производит впечатление цельности и функциональности: приборы читаются легко, органы управления расположены логично, а общее оформление выглядит дороже, чем можно ожидать от модели, предназначенной для китайского и российского рынков.

Практичность и удобство

Одной из заметных особенностей кроссовера стал продуманный набор мест для хранения мелких вещей. Водитель и пассажиры найдут множество удобных отсеков — от полочки в левом углу передней панели до ниши на центральной консоли перед селектором трансмиссии. Есть и оригинальное пространство за клавишей ручного тормоза, что особенно оценят те, кто проводит за рулем много времени.

Такая организация салона подчеркивает, что в Jetta VS5 ставка сделана не на эффект, а на повседневную практичность. Машина создавалась как универсальный семейный автомобиль, подходящий и для городской среды, и для дальних поездок.

Планы и ожидания

Авторы отмечают, что в тестовом парке издания автомобиль только начинает эксплуатацию, но уже произвел положительное впечатление своей собранностью, тишиной в салоне и добротным качеством отделки. Впереди — проверка динамики, комфорта и экономичности, а также сравнение с другими моделями сегмента.

Редакция "За рулем" планирует подробно рассказать, как ведет себя Jetta VS5 на российских дорогах, насколько удобна его мультимедийная система и как он проявит себя в зимних условиях. Пока же кроссовер подтверждает статус "китайского Volkswagen" — автомобиля, в котором немецкий стиль сочетается с доступностью и вниманием к деталям.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
