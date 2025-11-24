Безопасность дорог стала делом государства: дорожная стратегия впервые признана частью нацбезопасности

Президент утвердил документ о повышении безопасности на дорогах- МВД России

Авто

Новая государственная программа по снижению смертности на дорогах задает амбициозные цели и подчеркивает, что дорожная безопасность становится элементом национальной политики. Документ охватывает не только транспортную сферу, но и вопросы культуры вождения, технического состояния автомобилей и взаимодействия ведомств.

Фото: Designed by Freepik by rorozoa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Автоавария

Повышение статуса и горизонта планирования

Как сообщает сайт За рулем, президент России утвердил разработанную МВД Стратегию повышения безопасности дорожного движения на период до 2030 года и с перспективой до 2036-го. Главная цель программы — сократить смертность в ДТП в полтора раза к 2030 году и в два раза к 2036 году по сравнению с уровнем 2023 года.

В отличие от предыдущего документа, действовавшего с 2018 по 2024 годы, новая стратегия получила статус президентского акта, что значительно усиливает её политическую и правовую значимость. Она отнесена к числу документов, обеспечивающих национальную безопасность, а планирование теперь ведется не на шесть, а на двенадцать лет вперед. Основой подхода стали проактивные и рискориентированные методы, направленные не столько на реагирование, сколько на предупреждение происшествий.

Результаты и международное сравнение

Анализ, приведенный в документе, демонстрирует заметный прогресс за последние двадцать лет. В России снизилось количество дорожно-транспортных происшествий, уменьшилась смертность и количество аварий из-за технических неисправностей. Среди стран с населением свыше 100 миллионов человек Россия сегодня входит в число лидеров по уровню безопасности дорожного движения, опережая Бангладеш, Вьетнам, Китай, Бразилию, Индию, США, Мексику и Индонезию. При этом страна уступает лишь Японии и Египту.

Показатель социального риска, выражающий число погибших в ДТП на каждые 100 тысяч жителей, в России сейчас составляет 9,86. К 2030 году его планируют снизить до 6,8, а к 2035 году — до 5,1. Таким образом, Россия намерена догнать по уровню безопасности Хорватию, а затем и Италию.

Проблемные направления

При всех успехах разработчики стратегии отмечают рост аварийности с участием отдельных категорий участников движения. Среди них — несовершеннолетние водители, таксисты, пользователи каршеринга, начинающие водители и владельцы самокатов и других СИМ. Отдельной проблемой становится старение автопарка: свыше 15 лет эксплуатируется 23% легковых, 38% грузовых автомобилей, 20% автобусов и около 80% мотоциклов. Чем старше техника, тем выше риск неисправностей, влияющих на безопасность.

Экономические и технологические вызовы

Рост цен на автомобили и комплектующие, а также введение долгосрочной шкалы индексации утилизационного сбора могут замедлить обновление парка. Производственные мощности автопрома, по оценке экспертов, пока не позволяют полностью компенсировать выбывающий транспорт. Кроме того, в российских моделях по-прежнему редко применяются современные системы безопасности, а часть машин не оснащена даже базовыми средствами защиты.

Дополнительные риски создают подорожание обслуживания, использование неоригинальных деталей и увеличение межсервисных интервалов. Эти факторы, по мнению разработчиков, напрямую влияют на уровень аварийности и должны учитываться при планировании мер.

Главные задачи и перспективы реализации

Документ выделяет пять ключевых направлений: эффективное взаимодействие ведомств, повышение культуры поведения на дорогах, стимулирование обновления автопарка, модернизацию дорожной сети и совершенствование системы спасения пострадавших. В ближайшие шесть месяцев правительство должно разработать план конкретных мероприятий по реализации стратегии.

Реализация программы потребует совместных действий МВД, Минпромторга, Минтранса, Минэкономразвития, Минпросвещения и других структур. От эффективности их взаимодействия будет зависеть, удастся ли превратить стратегию в реальный инструмент снижения смертности на дорогах.