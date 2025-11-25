Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Инфекции на деревьях усиливаются из-за температурных перепадов
Юлия Такшина рассказала о болезни из-за замечания брата
Жёлтые бананы достигли максимума антиоксидантов по данным TechInsider
Джордж Клуни рассказал о реакции детей на свою известность
Сметанный крем с медом делает Медовик нежным
Нарколог Шуров рассказал, что звёзды нередко страдают зависимостями
Длительная изоляция вызывает депрессию у собак — ветеринар Смирнова
Музей Козла в Твери вошёл в список необычных музеев России — АТОР
Упражнения стоя ускоряют расход калорий после 45 лет — тренер Карен Энн Кэнхэм

G-Class готовится к перерождению: электрическая версия объединит форму легенды и технологии будущего

Mercedes тестирует компактный внедорожник в стиле G-Class- инженеры
10:04
Авто

Mercedes-Benz готовит к выпуску новую страницу в истории легендарного G-Class — компактный электрический внедорожник, вдохновлённый культовым "Гелендвагеном". Испытательные прототипы уже проходят дорожные тесты, демонстрируя узнаваемые черты классического кузова, но в уменьшенном и более технологичном исполнении.

Mercedes-Benz
Фото: commons.wikimedia.org by David Adam Kess, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Mercedes-Benz

Модель станет частью электрифицированной линейки бренда, сохранив ДНК оригинала, но с акцентом на экологичность и современные решения. Конкурировать ей предстоит с будущим Land Rover mini-Defender и другими премиальными компактными SUV.

Новый формат культового внедорожника

Mercedes ставит перед собой цель — сделать легенду доступнее и современнее, не жертвуя её характером. Внешне новый G-Class сохранил традиционные пропорции: квадратный кузов, вертикальные стойки, массивные двери и запаску на задней двери. Даже дверные ручки и выступающие петли отсылают к оригинальному дизайну.

Однако размеры стали заметно компактнее: длина — около 4,3 метра, что делает модель ближе к классу B-SUV. Такое решение позволит привлечь новую аудиторию, особенно в Европе и Азии, где компактные автомобили пользуются спросом, но при этом сохранят дух "настоящего Гелика".

Электрическая архитектура и закрытая решётка

Основная версия нового внедорожника выйдет в полностью электрическом исполнении. У модели будет закрытая решётка радиатора с глянцевыми вставками и интегрированной подсветкой — элемент, который уже стал фирменным признаком электромобилей Mercedes.

Электрическая трансмиссия обеспечит моментальный отклик и тягу, что идеально подходит для движения по бездорожью. Предполагается использование двухмоторной схемы с полным приводом, где каждый двигатель отвечает за свою ось.

Запас хода пока не раскрывается, но, по предварительным оценкам, он составит около 400-450 км. Mercedes рассматривает возможность внедрения модульной батареи с повышенной плотностью энергии, аналогичной применяемой в EQG и моделях EQB.

Возможные версии и альтернативные моторы

Хотя модель изначально разрабатывается как электромобиль, инженеры не исключают появление гибридных и бензиновых модификаций. Это позволит адаптировать автомобиль под рынки, где инфраструктура зарядных станций ещё недостаточно развита.

Гибридная версия может получить 1,5-литровый двигатель с электромотором и системой рекуперации энергии. Такой вариант обеспечит компромисс между динамикой и экономичностью, сохранив низкий расход топлива.

Конструкция: рама и внедорожные возможности

Несмотря на уменьшенные габариты, конструкция останется рамной, что отличает новый компактный G-Class от большинства кроссоверов. Это решение обеспечивает высокую прочность и устойчивость к деформациям.

Подвеска — независимая спереди и многорычажная сзади. Инженеры доработали геометрию для максимального комфорта на асфальте и уверенного поведения вне дорог.

Автомобиль будет оснащён современными внедорожными ассистентами:

  • Off-Road Control с выбором покрытий;
  • Hill Descent Control для безопасного спуска;
  • Virtual Diff Lock - электронная имитация блокировки дифференциалов;
  • Trail View Camera - обзор под колёсами для преодоления препятствий.

С клиренсом около 220 мм и углами въезда/съезда, близкими к оригинальному G-Class, модель сохранит внедорожную генетику.

Дизайн: минимализм и функциональность

Дизайн нового G-Class остаётся в духе оригинала — строгие линии, прямые поверхности и мощные колёсные арки. Но теперь всё подчинено аэродинамике.

Задняя часть получила интегрированную световую полосу, а запасное колесо сохранилось в привычном месте — на двери багажника. На тестовых образцах видна панорамная крыша, новые ручки дверей и камеры кругового обзора, встроенные в зеркала.

Фары выполнены в виде квадратных блоков с адаптивным светом и анимированной подсветкой при запуске.

Интерьер: цифровая экосистема Mercedes

Внутреннее пространство выполнено в духе минимализма и технологичности. Основное внимание уделено двум парящим экранам - цифровой приборной панели и мультимедийной системе MBUX последнего поколения.

Салон, несмотря на компактность, сохранит вертикальную архитектуру приборной панели, крупные дефлекторы и прямоугольные блоки управления. Используются устойчивые к износу материалы: переработанная кожа, ткань и декоративные вставки под металл.

Продуманная эргономика и улучшенная шумоизоляция создают атмосферу премиального городского внедорожника.

Технологии и безопасность

Mercedes оснащает новинку полным пакетом электронных помощников:

  • система удержания в полосе;

  • адаптивный круиз-контроль с автоторможением;

  • система предотвращения столкновений;

  • ассистент парковки и контроля слепых зон.

Кроме того, в комплектацию войдёт программируемая платформа обновлений по воздуху (OTA) - автомобиль сможет получать новые функции без визита в сервис.

Внедорожные режимы интегрированы в интерфейс MBUX: водителю доступны данные о кренах, глубине брода и углах наклона.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заправка электромобиля от неподходящей станции.
    Последствие: повреждение электрооборудования.
    Альтернатива: использовать сертифицированные зарядные комплексы Mercedes Charging Network.

  • Ошибка: эксплуатация на неподходящей резине.
    Последствие: снижение проходимости и управляемости.
    Альтернатива: установка шин класса A/T, рекомендованных производителем.

  • Ошибка: пренебрежение сервисными обновлениями.
    Последствие: ограничение функциональности систем безопасности.
    Альтернатива: активировать автообновления OTA через MBUX.

А что если сравнить с конкурентами?

Компактный G-Class займёт нишу между электрическими кроссоверами EQB и полноразмерным EQG. Среди потенциальных соперников — Land Rover mini-Defender, Jeep Recon EV и Ford Bronco Sport.

Главное преимущество Mercedes — наследие легендарного G-Class и сохранение рамной архитектуры, чего нет у большинства конкурентов.

Модель Тип привода Мощность Запас хода Цена (ожидаемая)
Mercedes Compact G Электро ~300 л. с. 450 км от €60 000
Land Rover mini-Defender Гибрид 250 л. с. 600 км от €55 000
Jeep Recon EV Электро 280 л. с. 400 км от €58 000

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Легендарный дизайн G-Class Высокая цена для сегмента
Электрическая платформа нового поколения Ограниченный запас хода в холоде
Рамная конструкция и внедорожный потенциал Более тяжёлый кузов
Продвинутая электроника и MBUX Не рассчитан на буксировку крупных прицепов

Часто задаваемые вопросы

Когда состоится премьера?
Официальная презентация ожидается в конце 2025 года, продажи стартуют в 2026 году.

Будет ли версия AMG?
Пока не подтверждено, но обсуждается вариант компактного AMG-EV с усиленной батареей.

Какой тип привода используется?
Двухмоторная система с интеллектуальным распределением тяги между осями.

Можно ли заряжать от бытовой сети?
Да, комплектуется адаптером для розеток 220 В, но быстрая зарядка обеспечивает 80% за 30 минут.

Мифы и правда

  • Миф: электрический G-Class потеряет внедорожные качества.
    Правда: рамная конструкция и электронные блокировки сохраняют полный потенциал.

  • Миф: электрический привод не подходит для бездорожья.
    Правда: электромотор обеспечивает моментальную тягу и контроль на скользком покрытии.

  • Миф: компактный формат — отказ от премиальности.
    Правда: салон и оснащение соответствуют стандартам Mercedes-Benz высокого уровня.

Исторический контекст

Оригинальный G-Class появился в 1979 году и быстро стал символом надёжности и статуса. На протяжении десятилетий автомобиль эволюционировал, оставаясь верным своим принципам. Появление компактной электрической версии продолжает философию "Geländewagen", адаптируя её под реалии эпохи электромобилей.

Mercedes стремится сохранить связь поколений, сочетая традиционную форму с инновационным содержимым. Новый компактный G-Class — это не просто уменьшенная копия, а символ будущего бренда, где легенда встречается с экологичными технологиями.

3 интересных факта

  1. Прототипы тестировались при температуре -30 °C, чтобы проверить устойчивость батарей и электроники.

  2. Mercedes рассматривает выпуск лимитированной версии с классическими элементами интерьера от G-Class 1980-х.

  3. В разработке участвуют инженеры подразделения G manufaktur, отвечающие за индивидуализацию и эксклюзивные пакеты оформления.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
