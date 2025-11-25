G-Class готовится к перерождению: электрическая версия объединит форму легенды и технологии будущего

Mercedes-Benz готовит к выпуску новую страницу в истории легендарного G-Class — компактный электрический внедорожник, вдохновлённый культовым "Гелендвагеном". Испытательные прототипы уже проходят дорожные тесты, демонстрируя узнаваемые черты классического кузова, но в уменьшенном и более технологичном исполнении.
Модель станет частью электрифицированной линейки бренда, сохранив ДНК оригинала, но с акцентом на экологичность и современные решения. Конкурировать ей предстоит с будущим Land Rover mini-Defender и другими премиальными компактными SUV.
Mercedes ставит перед собой цель — сделать легенду доступнее и современнее, не жертвуя её характером. Внешне новый G-Class сохранил традиционные пропорции: квадратный кузов, вертикальные стойки, массивные двери и запаску на задней двери. Даже дверные ручки и выступающие петли отсылают к оригинальному дизайну.
Однако размеры стали заметно компактнее: длина — около 4,3 метра, что делает модель ближе к классу B-SUV. Такое решение позволит привлечь новую аудиторию, особенно в Европе и Азии, где компактные автомобили пользуются спросом, но при этом сохранят дух "настоящего Гелика".
Основная версия нового внедорожника выйдет в полностью электрическом исполнении. У модели будет закрытая решётка радиатора с глянцевыми вставками и интегрированной подсветкой — элемент, который уже стал фирменным признаком электромобилей Mercedes.
Электрическая трансмиссия обеспечит моментальный отклик и тягу, что идеально подходит для движения по бездорожью. Предполагается использование двухмоторной схемы с полным приводом, где каждый двигатель отвечает за свою ось.
Запас хода пока не раскрывается, но, по предварительным оценкам, он составит около 400-450 км. Mercedes рассматривает возможность внедрения модульной батареи с повышенной плотностью энергии, аналогичной применяемой в EQG и моделях EQB.
Хотя модель изначально разрабатывается как электромобиль, инженеры не исключают появление гибридных и бензиновых модификаций. Это позволит адаптировать автомобиль под рынки, где инфраструктура зарядных станций ещё недостаточно развита.
Гибридная версия может получить 1,5-литровый двигатель с электромотором и системой рекуперации энергии. Такой вариант обеспечит компромисс между динамикой и экономичностью, сохранив низкий расход топлива.
Несмотря на уменьшенные габариты, конструкция останется рамной, что отличает новый компактный G-Class от большинства кроссоверов. Это решение обеспечивает высокую прочность и устойчивость к деформациям.
Подвеска — независимая спереди и многорычажная сзади. Инженеры доработали геометрию для максимального комфорта на асфальте и уверенного поведения вне дорог.
Автомобиль будет оснащён современными внедорожными ассистентами:
С клиренсом около 220 мм и углами въезда/съезда, близкими к оригинальному G-Class, модель сохранит внедорожную генетику.
Дизайн нового G-Class остаётся в духе оригинала — строгие линии, прямые поверхности и мощные колёсные арки. Но теперь всё подчинено аэродинамике.
Задняя часть получила интегрированную световую полосу, а запасное колесо сохранилось в привычном месте — на двери багажника. На тестовых образцах видна панорамная крыша, новые ручки дверей и камеры кругового обзора, встроенные в зеркала.
Фары выполнены в виде квадратных блоков с адаптивным светом и анимированной подсветкой при запуске.
Внутреннее пространство выполнено в духе минимализма и технологичности. Основное внимание уделено двум парящим экранам - цифровой приборной панели и мультимедийной системе MBUX последнего поколения.
Салон, несмотря на компактность, сохранит вертикальную архитектуру приборной панели, крупные дефлекторы и прямоугольные блоки управления. Используются устойчивые к износу материалы: переработанная кожа, ткань и декоративные вставки под металл.
Продуманная эргономика и улучшенная шумоизоляция создают атмосферу премиального городского внедорожника.
Mercedes оснащает новинку полным пакетом электронных помощников:
система удержания в полосе;
адаптивный круиз-контроль с автоторможением;
система предотвращения столкновений;
ассистент парковки и контроля слепых зон.
Кроме того, в комплектацию войдёт программируемая платформа обновлений по воздуху (OTA) - автомобиль сможет получать новые функции без визита в сервис.
Внедорожные режимы интегрированы в интерфейс MBUX: водителю доступны данные о кренах, глубине брода и углах наклона.
Ошибка: заправка электромобиля от неподходящей станции.
Последствие: повреждение электрооборудования.
Альтернатива: использовать сертифицированные зарядные комплексы Mercedes Charging Network.
Ошибка: эксплуатация на неподходящей резине.
Последствие: снижение проходимости и управляемости.
Альтернатива: установка шин класса A/T, рекомендованных производителем.
Ошибка: пренебрежение сервисными обновлениями.
Последствие: ограничение функциональности систем безопасности.
Альтернатива: активировать автообновления OTA через MBUX.
Компактный G-Class займёт нишу между электрическими кроссоверами EQB и полноразмерным EQG. Среди потенциальных соперников — Land Rover mini-Defender, Jeep Recon EV и Ford Bronco Sport.
Главное преимущество Mercedes — наследие легендарного G-Class и сохранение рамной архитектуры, чего нет у большинства конкурентов.
|Модель
|Тип привода
|Мощность
|Запас хода
|Цена (ожидаемая)
|Mercedes Compact G
|Электро
|~300 л. с.
|450 км
|от €60 000
|Land Rover mini-Defender
|Гибрид
|250 л. с.
|600 км
|от €55 000
|Jeep Recon EV
|Электро
|280 л. с.
|400 км
|от €58 000
|Плюсы
|Минусы
|Легендарный дизайн G-Class
|Высокая цена для сегмента
|Электрическая платформа нового поколения
|Ограниченный запас хода в холоде
|Рамная конструкция и внедорожный потенциал
|Более тяжёлый кузов
|Продвинутая электроника и MBUX
|Не рассчитан на буксировку крупных прицепов
Когда состоится премьера?
Официальная презентация ожидается в конце 2025 года, продажи стартуют в 2026 году.
Будет ли версия AMG?
Пока не подтверждено, но обсуждается вариант компактного AMG-EV с усиленной батареей.
Какой тип привода используется?
Двухмоторная система с интеллектуальным распределением тяги между осями.
Можно ли заряжать от бытовой сети?
Да, комплектуется адаптером для розеток 220 В, но быстрая зарядка обеспечивает 80% за 30 минут.
Миф: электрический G-Class потеряет внедорожные качества.
Правда: рамная конструкция и электронные блокировки сохраняют полный потенциал.
Миф: электрический привод не подходит для бездорожья.
Правда: электромотор обеспечивает моментальную тягу и контроль на скользком покрытии.
Миф: компактный формат — отказ от премиальности.
Правда: салон и оснащение соответствуют стандартам Mercedes-Benz высокого уровня.
Оригинальный G-Class появился в 1979 году и быстро стал символом надёжности и статуса. На протяжении десятилетий автомобиль эволюционировал, оставаясь верным своим принципам. Появление компактной электрической версии продолжает философию "Geländewagen", адаптируя её под реалии эпохи электромобилей.
Mercedes стремится сохранить связь поколений, сочетая традиционную форму с инновационным содержимым. Новый компактный G-Class — это не просто уменьшенная копия, а символ будущего бренда, где легенда встречается с экологичными технологиями.
Прототипы тестировались при температуре -30 °C, чтобы проверить устойчивость батарей и электроники.
Mercedes рассматривает выпуск лимитированной версии с классическими элементами интерьера от G-Class 1980-х.
В разработке участвуют инженеры подразделения G manufaktur, отвечающие за индивидуализацию и эксклюзивные пакеты оформления.
