Очереди на АЗС выводят из себя: водители нашли способ заправляться быстрее, но не все рискуют повторить

Переброс шланга при заправке не нарушает правил АЗС- владелец заправки

На автозаправке часто возникает знакомая ситуация: свободная колонка — не с той стороны, где расположен лючок бензобака. Водитель задумывается — стоит ли тратить время, выжидая очередь, или можно подъехать "наоборот" и просто перекинуть шланг через кузов? Этот вопрос кажется бытовым, но на деле связан с безопасностью и регламентом эксплуатации АЗС.

Чтобы понять, насколько такая манера заправки допустима, нужно рассмотреть устройство заправочных комплексов, конструктивные особенности автомобилей и правила, которые действуют на территории станций.

Почему горловины баков находятся с разных сторон

Производители размещают заливную горловину исходя из конструкции кузова и компоновки топливной системы. Иногда лючок располагается справа — ближе к магистрали подачи топлива, у других слева — ради оптимального размещения выхлопной системы или баков двойного объёма. Универсального стандарта нет.

Чтобы обеспечить удобство, АЗС проектируются с двухсторонними колонками - они снабжены шлангами, позволяющими заправляться как справа, так и слева. В идеале схема движения продумана так, чтобы водитель мог без труда выбрать удобный пост. На практике же свободная колонка бывает не с той стороны, и водителям приходится искать компромисс.

Почему водители перекидывают шланг

Очереди на заправке часто формируются к колонке с одной стороны. В результате часть оборудования простаивает. Некоторые автомобилисты, чтобы не тратить время, подъезжают обратным боком и перебрасывают шланг через крышку багажника или заднюю часть кузова.

На первый взгляд, это ускоряет процесс и даже повышает общую пропускную способность станции: автомобили не простаивают в ожидании "своего" поста. Однако такой манёвр безопасен только при определённых условиях — если конструкция заправочного пистолета и длина шланга позволяют без усилий дотянуться до горловины.

Если шланг короткий, а водитель тянет его с усилием, существует риск повредить соединения или даже сорвать пистолет. Кроме того, возможен контакт металлических элементов с кузовом, что создаёт опасность искрения при статическом разряде.

Правила и рекомендации на АЗС

На территории автозаправок действуют внутренние регламенты и схемы движения. Обычно они дублируются на табличках и указателях. В них можно найти нормы по скорости, парковке, направлению движения и поведению при заправке.

Важно, что в большинстве официальных инструкций отсутствует прямой запрет на использование шланга с противоположной стороны, если длина позволяет выполнить заправку без натяжения. Однако ответственность за корректность действий несёт водитель. Если он повредит оборудование, расходы на ремонт компенсируются за его счёт.

Согласно регламентам безопасности, нельзя переезжать через шланг, тянуть его с усилием или допускать перегибы, создающие риск разгерметизации.

Также запрещается покидать автомобиль во время заправки — необходимо контролировать процесс подачи топлива и убедиться, что пистолет надёжно зафиксирован.

Почему нельзя двигаться против потока

Некоторые водители, стремясь занять удобное место, подъезжают к колонке в обратном направлении, игнорируя указатели и стрелки. Это не просто нарушение внутреннего регламента, но и правил дорожного движения.

Если водитель заезжает под знак "Въезд запрещён", это квалифицируется по части 1 статьи 12.16 КоАП РФ и влечёт штраф в размере 500 рублей. Помимо этого, движение против потока создаёт риск столкновения с выезжающими машинами и мешает нормальной работе персонала.

На каждой заправке существует чёткая схема маршрутов: заезд, зона ожидания, колонка, выезд. Несоблюдение порядка может привести к аварийной ситуации даже при небольшой скорости.

Как безопасно заправляться, если бак с другой стороны

Если удобная колонка занята, а вы спешите, лучше не идти на риск. Вместо этого можно подъехать к колонке максимально близко, соблюдая направление движения и расстояние до соседних машин.

Несколько практических советов:

Выставите автомобиль под углом, чтобы сократить путь шланга. Тяните пистолет плавно, избегая рывков и натяжения. Контролируйте положение шланга, чтобы он не ложился на горячие элементы кузова. Не перекидывайте его через крышу, если длина не позволяет — при малейшем усилии можно повредить оборудование. Следите за фиксацией пистолета и не отходите далеко от машины во время заправки.

После завершения процедуры аккуратно верните пистолет в держатель, избегая перекручивания шланга.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: заехать к колонке против направления движения.

Последствие: штраф и риск столкновения с выезжающим транспортом.

Альтернатива: дождаться очереди или воспользоваться соседней станцией.

Ошибка: чрезмерно натянуть шланг.

Последствие: повреждение оборудования и компенсация ущерба.

Альтернатива: убедиться в длине шланга и подъехать ближе.

Ошибка: перекинуть шланг через крышу и уехать, не сняв его.

Последствие: обрыв пистолета, разлив топлива и штраф.

Альтернатива: следить за завершением заправки и отключением пистолета вручную.

А что если заправляться на автоматической станции?

На станциях самообслуживания алгоритм тот же: водитель должен действовать строго по инструкции. Камеры видеонаблюдения фиксируют любые нарушения. Если шланг оборвётся, АЗС имеет право предъявить счёт за ремонт.

Современные топливораздаточные системы оснащены аварийными муфтами, которые при резком рывке отсоединяют шланг без утечки топлива. Однако это не освобождает от ответственности — устройство одноразовое и требует замены.

Как определить сторону топливной горловины

Не все водители помнят, где у их машины расположен лючок. Узнать это просто — на приборной панели рядом с иконкой бензоколонки есть стрелка, указывающая нужную сторону.

Этот знак введён специально, чтобы облегчить ориентирование на АЗС. На зарубежных автомобилях стрелка часто размещается слева, у японских и британских моделей — справа, поскольку движение в этих странах левостороннее.

Плюсы и минусы заправки "с другой стороны"

Плюсы Минусы Возможность сократить время ожидания Риск повредить шланг или пистолет Повышение пропускной способности АЗС Возможное нарушение регламента движения Гибкость при обслуживании Потенциальная опасность при сильном натяжении

Часто задаваемые вопросы

Можно ли официально заправляться, перекинув шланг?

Да, если на АЗС нет запрета и оборудование позволяет. Главное — не натягивать шланг и не двигаться против потока.

Предусмотрен ли штраф за такую заправку?

Нет, прямого штрафа нет, но при повреждении оборудования водитель оплачивает ремонт.

Что делать, если шланг не достаёт?

Не применять силу — лучше перестроиться к другой колонке. Попытка дотянуть может привести к обрыву.

Почему не делают горловину по центру, как у грузовиков?

Из-за конструкции легковых машин: бак размещён сбоку, а топливопровод проходит вдоль днища. Центральное расположение увеличило бы стоимость и усложнило компоновку.

Мифы и правда

Миф: перекидывать шланг через кузов запрещено законом.

Правда: прямого запрета нет, но требуется соблюдать технику безопасности.

Миф: на всех АЗС шланги одинаковой длины.

Правда: длина варьируется — на старых станциях короче, на новых может достигать пяти метров.

Миф: если шланг сорвался, вина всегда заправщика.

Правда: при доказанном нарушении со стороны водителя ущерб возмещается им.

Исторический контекст

Первые автомобили начала XX века заправляли вручную из металлических канистр. Появление топливораздаточных колонок в 1920-х сделало процедуру безопаснее, но стандартизации тогда не существовало.

Размещение горловины определялось техническими особенностями шасси и баков, и этот принцип сохранился до наших дней. Разработчики АЗС лишь адаптировали оборудование под разные типы машин, создавая симметричные посты и гибкие шланги.

Сегодня станции строятся с учётом потоков движения и безопасности, а типовое расстояние от колонки до автомобиля рассчитано таким образом, чтобы шланг не натягивался даже при заправке "с другой стороны".

