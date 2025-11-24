АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента

АвтоВАЗ официально определил стратегию нового поколения Lada Niva Travel, подчеркнув её как прямого конкурента Haval Jolion. При этом российская модель сохраняет классическую конструкцию внедорожника, оставаясь доступнее примерно на 1 млн рублей. Производитель делает ставку на сочетание проверенной надёжности, проходимости и современной эргономики, обновляя имидж легендарной модели под актуальные рыночные тренды.
Помимо Jolion, в перечень соперников вошли также полный привод Solaris HC и УАЗ "Патриот". Таким образом, Niva Travel теперь позиционируется как автомобиль для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя и на асфальте, и за его пределами, не переплачивая за статус и избыточную электронику.
АвтоВАЗ стремится объединить традиционную прочность рамной конструкции с современными требованиями к комфорту и дизайну. Обновлённая Travel сохранила базовую платформу, но получила усовершенствованную трансмиссию, доработанную подвеску и улучшенные шумоизоляционные материалы.
Инженеры переработали рулевое управление, сделали кузов устойчивее к коррозии и обновили интерьер. Теперь салон ближе к стандартам городских кроссоверов, но при этом машина остаётся "настоящей Нивой" — с подключаемым полным приводом, редуктором и возможностью преодолевать сложное бездорожье.
Производитель отмечает, что модель должна перетянуть часть спроса у Niva Legend, Bronto и Sport, то есть стать универсальным решением для разных категорий покупателей — от любителей природы до городских водителей.
Внешне обновлённая Niva Travel получила обновлённые бамперы, новую радиаторную решётку и светодиодную оптику. Линии кузова стали более выразительными, а общий облик — ближе к современным SUV. Классические внедорожные элементы — высокий клиренс, короткие свесы, крупные колёсные арки — сохранены без изменений.
В зависимости от комплектации автомобиль предлагается с 15- или 16-дюймовыми колёсами, металлической защитой двигателя и боковыми порогами. Для верхних версий доступны двухцветные кузова и декоративные накладки под алюминий.
Базовая цветовая палитра включает фирменные оттенки — "Горная степь", "Тундра" и "Серебристая глина", вдохновлённые природными ландшафтами России.
В салоне обновились материалы и компоновка приборной панели. Центральная консоль стала лаконичнее, а управление климатом и мультимедией теперь более интуитивно. В топовых версиях устанавливается мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay.
Улучшена посадка водителя, появилась регулировка руля по высоте и вылету. Новый руль и сиденья с боковой поддержкой делают вождение удобнее на длинных маршрутах.
Багажное отделение объёмом 480 литров можно увеличить до 780 литров при сложенных задних сиденьях — показатель, который позволяет Travel конкурировать с компактными кроссоверами иностранного производства.
Под капотом остаётся 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 80 л. с., агрегатированный с 5-ступенчатой механикой. Система полного привода с понижающей передачей обеспечивает уверенное движение по грязи, песку и снегу.
В перспективе рассматривается версия с новым мотором 1.8 литра мощностью около 100 л. с., которая улучшит динамику без потери надёжности.
Ходовая часть получила усиленные сайлентблоки, доработанные амортизаторы и новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Всё это позволило снизить вибрации и повысить устойчивость на трассе.
Средний расход топлива — около 9,5 литров на 100 км, что сопоставимо с показателями конкурентов.
Стоимость новой Lada Niva Travel варьируется от 1,39 до 1,77 млн рублей в зависимости от уровня оснащения. В базовую комплектацию входят:
подушки безопасности водителя и пассажира;
В топовых версиях добавляются камера заднего вида, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, мультимедиа с навигацией и улучшенная шумоизоляция.
Таким образом, по оснащению Travel приближается к уровню городских кроссоверов, но остаётся внедорожником по духу и конструкции.
Ошибка: сравнивать Travel с переднеприводными кроссоверами.
Последствие: неверная оценка проходимости и динамики.
Альтернатива: рассматривать автомобиль в классе полноприводных SUV с механической трансмиссией.
Ошибка: игнорировать техническое обслуживание полного привода.
Последствие: повышенный износ редуктора и раздатки.
Альтернатива: менять масло каждые 40 тыс. км и проводить профилактику муфты.
Ошибка: эксплуатация на неподходящих шинах.
Последствие: ухудшение сцепления на грунтовке и снегу.
Альтернатива: установка всесезонных или грязевых шин AT-типа.
|Модель
|Привод
|Мощность
|Цена, млн ₽
|Особенности
|Lada Niva Travel
|4x4
|80 л. с.
|1,39-1,77
|Рамная конструкция, блокировка
|Haval Jolion 4WD
|4x4
|143 л. с.
|от 2,6
|Современная электроника, турбомотор
|Solaris HC AWD
|4x4
|150 л. с.
|от 2,2
|Городской стиль, независимая подвеска
|УАЗ "Патриот"
|4x4
|150 л. с.
|от 1,9
|Брутальность, высокий клиренс
Как видно, Niva Travel остаётся самым доступным полноприводным внедорожником в своём классе, при этом обеспечивая достаточную функциональность для повседневной езды и путешествий.
|Плюсы
|Минусы
|Доступная цена и надёжность
|Слабая динамика на трассе
|Настоящий полный привод
|Отсутствие автоматической коробки
|Простота обслуживания
|Устаревший двигатель
|Улучшенный комфорт и мультимедиа
|Ограниченный выбор цветов и опций
Какой клиренс у новой Niva Travel?
Клиренс составляет 220 мм, что позволяет уверенно преодолевать пересечённую местность.
Когда начнутся продажи обновлённой версии?
Продажи стартуют в начале следующего года после завершения сертификации.
Есть ли версия с автоматом?
Пока нет, но рассматривается возможность установки отечественного автомата на будущих модификациях.
Миф: новая Travel — это только косметический рестайлинг.
Правда: изменения коснулись подвески, шумоизоляции, салона и электроники.
Миф: модель полностью заменит Niva Legend.
Правда: Legend останется в производстве как более простая и недорогая альтернатива.
Миф: цена превышает возможности автомобиля.
Правда: с учётом оснащения и полного привода стоимость остаётся одной из самых доступных в сегменте SUV.
История Niva Travel началась с модели Chevrolet Niva, выпускавшейся с начала 2000-х. После возвращения бренда под контроль АвтоВАЗа автомобиль несколько раз модернизировался, но сохранял классическую конструкцию.
Обновление 2025 года стало самым серьёзным за последние годы: улучшены качество материалов, шумоизоляция и дизайн, а сама модель получила новое позиционирование. Теперь Niva Travel конкурирует не только с отечественными внедорожниками, но и с иностранными кроссоверами, предлагая баланс цены и реальной проходимости.
В проекте обновлённой Niva Travel участвовали специалисты, ранее работавшие над платформой Vesta NG.
Тестовые экземпляры проходили испытания на полигонах в Астраханской области при +45 °C.
Планируется выпуск ограниченной версии Offroad Edition с дополнительной защитой кузова и грязевыми шинами.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...