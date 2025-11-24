АвтоВАЗ выбрал нового врага для Niva Travel: отечественный SUV нацелился на китайского конкурента

Обновлённая Lada Niva Travel рассчитана на конкуренцию с Haval Jolion- инженеры

АвтоВАЗ официально определил стратегию нового поколения Lada Niva Travel, подчеркнув её как прямого конкурента Haval Jolion. При этом российская модель сохраняет классическую конструкцию внедорожника, оставаясь доступнее примерно на 1 млн рублей. Производитель делает ставку на сочетание проверенной надёжности, проходимости и современной эргономики, обновляя имидж легендарной модели под актуальные рыночные тренды.

Помимо Jolion, в перечень соперников вошли также полный привод Solaris HC и УАЗ "Патриот". Таким образом, Niva Travel теперь позиционируется как автомобиль для тех, кто хочет уверенно чувствовать себя и на асфальте, и за его пределами, не переплачивая за статус и избыточную электронику.

Новое позиционирование: между классикой и кроссовером

АвтоВАЗ стремится объединить традиционную прочность рамной конструкции с современными требованиями к комфорту и дизайну. Обновлённая Travel сохранила базовую платформу, но получила усовершенствованную трансмиссию, доработанную подвеску и улучшенные шумоизоляционные материалы.

Инженеры переработали рулевое управление, сделали кузов устойчивее к коррозии и обновили интерьер. Теперь салон ближе к стандартам городских кроссоверов, но при этом машина остаётся "настоящей Нивой" — с подключаемым полным приводом, редуктором и возможностью преодолевать сложное бездорожье.

Производитель отмечает, что модель должна перетянуть часть спроса у Niva Legend, Bronto и Sport, то есть стать универсальным решением для разных категорий покупателей — от любителей природы до городских водителей.

Экстерьер и дизайн

Внешне обновлённая Niva Travel получила обновлённые бамперы, новую радиаторную решётку и светодиодную оптику. Линии кузова стали более выразительными, а общий облик — ближе к современным SUV. Классические внедорожные элементы — высокий клиренс, короткие свесы, крупные колёсные арки — сохранены без изменений.

В зависимости от комплектации автомобиль предлагается с 15- или 16-дюймовыми колёсами, металлической защитой двигателя и боковыми порогами. Для верхних версий доступны двухцветные кузова и декоративные накладки под алюминий.

Базовая цветовая палитра включает фирменные оттенки — "Горная степь", "Тундра" и "Серебристая глина", вдохновлённые природными ландшафтами России.

Интерьер и эргономика

В салоне обновились материалы и компоновка приборной панели. Центральная консоль стала лаконичнее, а управление климатом и мультимедией теперь более интуитивно. В топовых версиях устанавливается мультимедийная система с 9-дюймовым экраном, поддерживающая Android Auto и Apple CarPlay.

Улучшена посадка водителя, появилась регулировка руля по высоте и вылету. Новый руль и сиденья с боковой поддержкой делают вождение удобнее на длинных маршрутах.

Багажное отделение объёмом 480 литров можно увеличить до 780 литров при сложенных задних сиденьях — показатель, который позволяет Travel конкурировать с компактными кроссоверами иностранного производства.

Техническая часть

Под капотом остаётся 1,7-литровый бензиновый двигатель мощностью 80 л. с., агрегатированный с 5-ступенчатой механикой. Система полного привода с понижающей передачей обеспечивает уверенное движение по грязи, песку и снегу.

В перспективе рассматривается версия с новым мотором 1.8 литра мощностью около 100 л. с., которая улучшит динамику без потери надёжности.

Ходовая часть получила усиленные сайлентблоки, доработанные амортизаторы и новые стабилизаторы поперечной устойчивости. Всё это позволило снизить вибрации и повысить устойчивость на трассе.

Средний расход топлива — около 9,5 литров на 100 км, что сопоставимо с показателями конкурентов.

Цены и комплектации

Стоимость новой Lada Niva Travel варьируется от 1,39 до 1,77 млн рублей в зависимости от уровня оснащения. В базовую комплектацию входят:

подушки безопасности водителя и пассажира;

ABS и система стабилизации;

электрические стеклоподъёмники;

кондиционер;

защита картера двигателя.

В топовых версиях добавляются камера заднего вида, подогрев всех сидений, обогрев лобового стекла, мультимедиа с навигацией и улучшенная шумоизоляция.

Таким образом, по оснащению Travel приближается к уровню городских кроссоверов, но остаётся внедорожником по духу и конструкции.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сравнивать Travel с переднеприводными кроссоверами.

Последствие: неверная оценка проходимости и динамики.

Альтернатива: рассматривать автомобиль в классе полноприводных SUV с механической трансмиссией.

Ошибка: игнорировать техническое обслуживание полного привода.

Последствие: повышенный износ редуктора и раздатки.

Альтернатива: менять масло каждые 40 тыс. км и проводить профилактику муфты.

Ошибка: эксплуатация на неподходящих шинах.

Последствие: ухудшение сцепления на грунтовке и снегу.

Альтернатива: установка всесезонных или грязевых шин AT-типа.

А что если сравнить с конкурентами?

Модель Привод Мощность Цена, млн ₽ Особенности Lada Niva Travel 4x4 80 л. с. 1,39-1,77 Рамная конструкция, блокировка Haval Jolion 4WD 4x4 143 л. с. от 2,6 Современная электроника, турбомотор Solaris HC AWD 4x4 150 л. с. от 2,2 Городской стиль, независимая подвеска УАЗ "Патриот" 4x4 150 л. с. от 1,9 Брутальность, высокий клиренс

Как видно, Niva Travel остаётся самым доступным полноприводным внедорожником в своём классе, при этом обеспечивая достаточную функциональность для повседневной езды и путешествий.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Доступная цена и надёжность Слабая динамика на трассе Настоящий полный привод Отсутствие автоматической коробки Простота обслуживания Устаревший двигатель Улучшенный комфорт и мультимедиа Ограниченный выбор цветов и опций

FAQ

Какой клиренс у новой Niva Travel?

Клиренс составляет 220 мм, что позволяет уверенно преодолевать пересечённую местность.

Когда начнутся продажи обновлённой версии?

Продажи стартуют в начале следующего года после завершения сертификации.

Есть ли версия с автоматом?

Пока нет, но рассматривается возможность установки отечественного автомата на будущих модификациях.

Мифы и правда

Миф: новая Travel — это только косметический рестайлинг.

Правда: изменения коснулись подвески, шумоизоляции, салона и электроники.

Миф: модель полностью заменит Niva Legend.

Правда: Legend останется в производстве как более простая и недорогая альтернатива.

Миф: цена превышает возможности автомобиля.

Правда: с учётом оснащения и полного привода стоимость остаётся одной из самых доступных в сегменте SUV.

Исторический контекст

История Niva Travel началась с модели Chevrolet Niva, выпускавшейся с начала 2000-х. После возвращения бренда под контроль АвтоВАЗа автомобиль несколько раз модернизировался, но сохранял классическую конструкцию.

Обновление 2025 года стало самым серьёзным за последние годы: улучшены качество материалов, шумоизоляция и дизайн, а сама модель получила новое позиционирование. Теперь Niva Travel конкурирует не только с отечественными внедорожниками, но и с иностранными кроссоверами, предлагая баланс цены и реальной проходимости.

