Китайцы создали внедорожник для Антарктики: испытания холодом превратили кроссовер в легенду

В Китае показали Tank 300 Polar Edition с дизелем 2.4 и 9АКП- автопроизводитель

Компания Tank представила особую серию своего знаменитого внедорожника — Tank 300 Polar Edition. Эта версия создана специально для эксплуатации в экстремально низких температурах и предназначена для экспедиций в самых суровых климатических условиях планеты — от северных ледников до антарктических станций. Новинка дебютировала на автосалоне в Гуанчжоу и уже вызвала большой интерес у любителей приключений и поклонников китайского бренда.

Фото: Own work by Jengtingchen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Tank 300

Производитель выпустит всего 300 экземпляров для мирового рынка, подчёркивая эксклюзивность и техническую уникальность модели. Это не просто эффектный внедорожник, а инструмент, рассчитанный на работу там, где большинство машин отказываются двигаться.

Дизайн и особенности экстремальной версии

Polar Edition сразу выделяется фирменным цветом Polar Orange - насыщенным оранжевым оттенком, символизирующим рассвет над арктическими льдами. Цвет выбран не только ради эстетики: он делает автомобиль более заметным в условиях снежной бури или слабой видимости.

Кузов получил дополнительные защитные элементы: расширенные колёсные арки, усиленные бамперы и металлические пороги. Все уплотнители дверей и люков выполнены из морозостойких материалов, выдерживающих температуры до -50 °C.

В основе конструкции — усиленная рамная платформа Tank, известная своей надёжностью и способностью выдерживать экстремальные нагрузки. Для полярной версии шасси и подвеска прошли доработку: изменены характеристики амортизаторов, увеличен клиренс, а узлы получили защиту от обледенения.

Три тематических пакета

Tank 300 Polar Edition доступен сразу с тремя функциональными пакетами, каждый из которых повышает выживаемость машины в условиях экстремального климата.

Winter Guardian Pack - набор зимней защиты, включающий обогрев лобового стекла, форсунок омывателя, зеркал и зоны дворников. Система автоматически регулирует температуру в зависимости от внешних условий, предотвращая образование наледи. Snow Conquest Pack - набор для движения по заснеженным дорогам. Сюда входят шины All Terrain (AT) с усиленным протектором, способным справляться с обледенелыми склонами и глубоким снегом. Также устанавливается дополнительная защита картера и коробки передач. Escort Pack - экспедиционный комплект, в который входит лебёдка с тягой более 4 тонн, комплект буксировочных тросов и крепления под дополнительное освещение.

Такой набор делает Polar Edition полноценным экспедиционным автомобилем, готовым к автономным путешествиям вдали от цивилизации.

Двигатель и трансмиссия

Под капотом установлен 2,4-литровый дизельный двигатель мощностью 186 л. с. и крутящим моментом 490 Н·м. Он работает в паре с 9-ступенчатой автоматической коробкой передач, разработанной для тяжёлых условий.

Эта силовая установка прошла испытания в Антарктике, где подтверждена её способность запускаться при температуре -45 °C. Специальная система подогрева топлива и масла обеспечивает стабильный запуск, даже если автомобиль простоял на морозе несколько суток.

Система полного привода с понижающим рядом и блокировками дифференциалов сохраняет традиционную для Tank геометрию и позволяет преодолевать глубокий снег, каменистые участки и замёрзшие броды.

Расход топлива остаётся на уровне 9-10 литров на 100 км, что впечатляет для столь массивного внедорожника с рамной конструкцией и дизельным мотором.

Интерьер и эргономика

Салон Polar Edition сочетает функциональность и уют. Все материалы адаптированы для холодного климата: сиденья с двойным контуром подогрева, подогреваемый руль, обогреваемые панели дверей и даже подлокотники.

В отделке использованы морозоустойчивые полимеры, не теряющие эластичности при низких температурах. Панель приборов — цифровая, а центральный дисплей интегрирует навигацию, мультимедиа и управление климатом.

В систему входят специальные режимы зимнего ассистента, регулирующие работу антипробуксовочной системы, тормозов и коробки передач, чтобы улучшить сцепление на скользком покрытии.

Багажное отделение оборудовано дополнительной изоляцией и точками крепления для экспедиционного снаряжения. Есть штатные розетки на 12 и 220 В — можно подключить подогрев палатки, освещение или спутниковую связь.

Испытания и надёжность

Перед серийным выпуском Polar Edition прошёл комплекс тестов в условиях реальных полярных температур. Автомобиль выдержал более 1000 часов непрерывных испытаний на морозе и вибрациях, имитирующих движение по льду и снежной целине.

Система отопления салона работает с двойным контуром: тёплый воздух подаётся не только через дефлекторы, но и под пол, обеспечивая комфорт даже при экстремальных -50 °C.

Электроника адаптирована для низких температур — установлены аккумуляторы с повышенным пусковым током и морозоустойчивые провода. Также добавлена система резервного подогрева, которая включается автоматически при сильном падении температуры.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использование обычного дизельного топлива.

Последствие: кристаллизация парафинов и отказ двигателя.

Альтернатива: применение арктического дизеля с температурой фильтруемости до -55 °C.

Ошибка: длительное хранение без запуска.

Последствие: загустевание масла и сбои в гидравлике.

Альтернатива: периодический прогрев и использование подогревателей.

Ошибка: установка стандартных шин вместо AT-комплекта.

Последствие: потеря сцепления и управляемости на снегу.

Альтернатива: эксплуатация с оригинальными зимними колёсами Snow Conquest Pack.

А что если использовать Polar Edition вне экстремальных условий?

Несмотря на то что Tank 300 Polar Edition создан для холода, он прекрасно чувствует себя и в обычных условиях. Адаптивная подвеска и мягкий характер дизеля делают его удобным для городских поездок и туристических маршрутов.

Для владельцев, живущих в регионах с умеренным климатом, автомобиль станет символом надёжности и готовности к любым неожиданностям. По сути, это внедорожник, которому не страшны ни мороз, ни бездорожье, ни жара.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы Исключительная устойчивость к холоду Ограниченный тираж — всего 300 экземпляров Мощный и тяговитый дизель Высокая стоимость из-за экспедиционного оснащения Три комплекта адаптации к разным условиям Небольшой выбор цветовых решений Проходимость и надёжность конструкции Повышенная масса из-за дополнительного оборудования

Часто задаваемые вопросы

Сколько стоит Tank 300 Polar Edition?

Официальная цена пока не объявлена, но ожидается, что стоимость превысит стандартный Tank 300 примерно на 20-25%.

Можно ли заказать автомобиль для России?

Да, часть лимитированной партии предназначена для холодных регионов, включая Сибирь и север Европы.

Какой реальный диапазон рабочих температур?

Модель сертифицирована для эксплуатации от -55 °C до +45 °C, что делает её универсальной для любых широт.

Мифы и правда

Миф: Polar Edition — просто маркетинговая версия.

Правда: автомобиль прошёл реальные испытания в Антарктике, подтверждённые инженерными отчётами.

Миф: дизельные моторы плохо заводятся на морозе.

Правда: двигатель оснащён системой предпускового подогрева и работает стабильно даже при -45 °C.

Миф: внедорожник предназначен только для экспедиций.

Правда: Polar Edition подходит и для повседневного использования, сохраняя все функции обычного Tank 300.

Исторический контекст

Tank 300 изначально создавался как наследник классических рамных внедорожников, сочетающий современную электронику и надёжную механику. С выходом Polar Edition бренд делает шаг в сторону специализированной техники, ориентированной на экстремальные условия.

Это первый китайский внедорожник, прошедший полевые тесты на Южном полюсе, что подчёркивает технологический прогресс и амбиции производителя на международной арене.

