Современные авто спасают лучше подушек: бренды, которые делают безопасность стратегией

Современный рынок давно ушёл от простого соперничества "мощность против дизайна”. Сегодня автомобиль оценивают иначе: насколько он помогает избегать аварий, как работает электроника в критической ситуации и что производитель сделал, чтобы пассажиры вышли из машины целыми даже при серьёзном ударе. Независимые агентства вроде Euro NCAP, IIHS, NHTSA и Global NCAP задают планку, а ведущие бренды постоянно доказывают, что безопасность — это стратегия, а не маркетинг. В этой подборке — пять компаний, которые годами удерживают репутацию защитников своих водителей.
Безопасность больше не ограничивается подушками и усиленным каркасом. Активные системы — автоматическое торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе, адаптивный круиз — стали нормой даже в бюджетных комплектациях. В свою очередь, пассивные решения вроде деформационных зон, многослойных кузовных панелей и энергоёмких стоек работают как страховка от последствий. Важно, что международные рейтинги оценивают не только краш-тесты, но и способность машины предотвращать опасные сценарии — и здесь разница между брендами бывает огромной.
|Марка
|Сильные стороны
|Примеры моделей с высокими оценками
|Volvo
|Лидар, жёсткие платформы, культ безопасности
|XC90, XC60, EX30
|Subaru
|EyeSight, симметричный полный привод
|Ascent, Outback, Forester
|Toyota
|TSS, прочная TNGA-платформа
|Camry, RAV4, bZ4X
|Ford
|Co-Pilot360, усиленные рамы
|Explorer, Mach-E, F-150
|Tesla
|Камерная ADAS, жёсткий кузов, низкий центр тяжести
|Model Y, Model 3, Model S
Выбирайте машину по реальным тестам Euro NCAP и IIHS, а не по рекламной брошюре производителя.
Смотрите на наличие активных систем в базе: у Toyota TSS идёт практически везде, у Ford Co-Pilot360 покрывает большинство моделей, а у Subaru EyeSight даёт серьёзный бонус в городских условиях.
Для семейных авто учитывайте качество креплений ISOFIX и оценку "защиты детей" — это отдельный важный балл.
Если рассматриваете электрокары вроде Tesla или Toyota bZ4X, проверяйте характеристики батарейного блока — он влияет на жёсткость пола и устойчивость.
На тест-драйве обращайте внимание на работу ассистентов: плавность торможения, адекватность удержания в полосе, реакцию на пешеходов.
Ошибка: ориентироваться только на бренд, не смотря модельный год.
Последствие: одни и те же марки в разные годы могут получить разные рейтинги.
Альтернатива: проверять конкретные результаты тестов именно для той версии, которую покупаете.
Ошибка: считать, что большой кроссовер (например, Ford Explorer или Subaru Ascent) по умолчанию безопаснее седана.
Последствие: ложная уверенность и игнорирование систем помощи водителю.
Альтернатива: смотреть на оснащение ADAS, а не на размеры.
Ошибка: недооценка активных ассистентов, особенно у Volvo или Tesla.
Последствие: сложные случаи, которые электроника могла бы предотвратить, остаются на совести водителя.
Альтернатива: выбирать комплектацию с расширенным набором Safety Assist, если часто ездите по трассам и в плотном трафике.
…модели в рейтинге набрали одинаковое количество звёзд? В таком случае помогает детализация: Volvo обычно лидирует в "защите взрослых", Subaru — в "предотвращении столкновений", Tesla — в "Safety Assist", а Toyota и Ford показывают стабильные результаты во всех категориях. Эти нюансы позволяют выбрать авто под конкретные условия эксплуатации: трасса, город, семья, зима, большие расстояния.
|Плюсы
|Минусы
|Высокий уровень защиты при аварии
|Камеры и радары требуют регулярной калибровки
|Ассистенты уменьшают риск ДТП
|Зимой датчики могут "слепнуть" от снега
|Батарейная конструкция EV повышает жёсткость кузова
|Ремонт после ДТП дороже из-за сложной электроники
|Улучшенная устойчивость и прогнозирование опасностей
|Неумелый водитель может переоценивать возможности ассистентов
Ту, что имеет высокий балл в Euro NCAP или IIHS и оснащена полным набором активных систем — автоматическим торможением, контролем полосы и мониторингом слепых зон.
Многие — да, благодаря низкому центру тяжести и отсутствию двигателя спереди. Tesla Model Y и Model 3 — примеры моделей с отличными оценками.
Бренд помогает, но важно смотреть конкретную модель: XC90 или Forester намного безопаснее отдельных старых версий в линейках.
Миф: крупный внедорожник всегда безопаснее.
Правда: многое решает электроника, не габариты.
Миф: ADAS позволяет расслабиться.
Правда: ассистенты Tesla, Toyota или Ford помогают, но не заменяют реакцию водителя.
Миф: японские авто слабее в безопасности, чем европейские.
Правда: Toyota и Subaru много лет получают высшие оценки IIHS и NHTSA.
Volvo первой поделилась своим трёхточечным ремнём безопасности бесплатно со всей индустрией.
Subaru EyeSight — одна из самых точных камерных систем обнаружения пешеходов.
Tesla Model Y получила один из самых высоких баллов Euro NCAP за всю историю категории "взрослые пассажиры".
В 1970-х начали проводить первые стандартизированные краш-тесты, что изменило конструкцию кузовов.
В 1990-х системы стабилизации, которые сейчас есть у Toyota, Ford и Volvo, стали обязательным элементом безопасности.
После 2015 года рейтинги начали активно учитывать защиту пешеходов и работу ассистентов — здесь Tesla и Subaru сделали большой рывок.
Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...