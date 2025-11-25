Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Формулы сывороток с пчелиными компонентами улучшают восстановление кожи — ELLE
Интерес к гастротуризму Подмосковья вырос по данным туристического портала
Окучивание и укрытие роз перед холодами — инструкция садовника Петрова
Шон Леви рассказал о презентации "Очень странных дел" в 2015 году
Скоблянка — традиционное мясное блюдо славянской кухни
Айза рассказала о проблемах в отношениях с Кузьменко
Симптомы инфаркта маскируются под проблемы желудка — кардиолог Шляхто
Длительный сезон больше не спасает деревья от засухи — Nature Communications
Растяжка снижает тревожность почти вдвое — физиотерапевт Анна Громова.

Современные авто спасают лучше подушек: бренды, которые делают безопасность стратегией

Краш-тесты Euro NCAP подтвердили высокий уровень защиты Volvo — эксперты
6:56
Авто

Современный рынок давно ушёл от простого соперничества "мощность против дизайна”. Сегодня автомобиль оценивают иначе: насколько он помогает избегать аварий, как работает электроника в критической ситуации и что производитель сделал, чтобы пассажиры вышли из машины целыми даже при серьёзном ударе. Независимые агентства вроде Euro NCAP, IIHS, NHTSA и Global NCAP задают планку, а ведущие бренды постоянно доказывают, что безопасность — это стратегия, а не маркетинг. В этой подборке — пять компаний, которые годами удерживают репутацию защитников своих водителей.

Volvo
Фото: Wikipedia by Lord of the Wings©, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Volvo

Почему безопасность стала ключевым критерием 

Безопасность больше не ограничивается подушками и усиленным каркасом. Активные системы — автоматическое торможение, контроль слепых зон, удержание в полосе, адаптивный круиз — стали нормой даже в бюджетных комплектациях. В свою очередь, пассивные решения вроде деформационных зон, многослойных кузовных панелей и энергоёмких стоек работают как страховка от последствий. Важно, что международные рейтинги оценивают не только краш-тесты, но и способность машины предотвращать опасные сценарии — и здесь разница между брендами бывает огромной.

Пять марок и их сильные стороны безопасности

Марка Сильные стороны Примеры моделей с высокими оценками
Volvo Лидар, жёсткие платформы, культ безопасности XC90, XC60, EX30
Subaru EyeSight, симметричный полный привод Ascent, Outback, Forester
Toyota TSS, прочная TNGA-платформа Camry, RAV4, bZ4X
Ford Co-Pilot360, усиленные рамы Explorer, Mach-E, F-150
Tesla Камерная ADAS, жёсткий кузов, низкий центр тяжести Model Y, Model 3, Model S

Советы шаг за шагом

  1. Выбирайте машину по реальным тестам Euro NCAP и IIHS, а не по рекламной брошюре производителя.

  2. Смотрите на наличие активных систем в базе: у Toyota TSS идёт практически везде, у Ford Co-Pilot360 покрывает большинство моделей, а у Subaru EyeSight даёт серьёзный бонус в городских условиях.

  3. Для семейных авто учитывайте качество креплений ISOFIX и оценку "защиты детей" — это отдельный важный балл.

  4. Если рассматриваете электрокары вроде Tesla или Toyota bZ4X, проверяйте характеристики батарейного блока — он влияет на жёсткость пола и устойчивость.

  5. На тест-драйве обращайте внимание на работу ассистентов: плавность торможения, адекватность удержания в полосе, реакцию на пешеходов.

Ошибка → последствие → альтернатива

  1. Ошибка: ориентироваться только на бренд, не смотря модельный год.
    Последствие: одни и те же марки в разные годы могут получить разные рейтинги.
    Альтернатива: проверять конкретные результаты тестов именно для той версии, которую покупаете.

  2. Ошибка: считать, что большой кроссовер (например, Ford Explorer или Subaru Ascent) по умолчанию безопаснее седана.
    Последствие: ложная уверенность и игнорирование систем помощи водителю.
    Альтернатива: смотреть на оснащение ADAS, а не на размеры.

  3. Ошибка: недооценка активных ассистентов, особенно у Volvo или Tesla.
    Последствие: сложные случаи, которые электроника могла бы предотвратить, остаются на совести водителя.
    Альтернатива: выбирать комплектацию с расширенным набором Safety Assist, если часто ездите по трассам и в плотном трафике.

А что если…

…модели в рейтинге набрали одинаковое количество звёзд? В таком случае помогает детализация: Volvo обычно лидирует в "защите взрослых", Subaru — в "предотвращении столкновений", Tesla — в "Safety Assist", а Toyota и Ford показывают стабильные результаты во всех категориях. Эти нюансы позволяют выбрать авто под конкретные условия эксплуатации: трасса, город, семья, зима, большие расстояния.

Плюсы и минусы современной автомобильной безопасности

Плюсы Минусы
Высокий уровень защиты при аварии Камеры и радары требуют регулярной калибровки
Ассистенты уменьшают риск ДТП Зимой датчики могут "слепнуть" от снега
Батарейная конструкция EV повышает жёсткость кузова Ремонт после ДТП дороже из-за сложной электроники
Улучшенная устойчивость и прогнозирование опасностей Неумелый водитель может переоценивать возможности ассистентов

FAQ

Какую машину считать реально безопасной?

Ту, что имеет высокий балл в Euro NCAP или IIHS и оснащена полным набором активных систем — автоматическим торможением, контролем полосы и мониторингом слепых зон.

Правда, что электромобили безопаснее?

Многие — да, благодаря низкому центру тяжести и отсутствию двигателя спереди. Tesla Model Y и Model 3 — примеры моделей с отличными оценками.

Стоит ли брать машину только ради бренда Volvo или Subaru?

Бренд помогает, но важно смотреть конкретную модель: XC90 или Forester намного безопаснее отдельных старых версий в линейках.

Мифы и правда

  1. Миф: крупный внедорожник всегда безопаснее.
    Правда: многое решает электроника, не габариты.

  2. Миф: ADAS позволяет расслабиться.
    Правда: ассистенты Tesla, Toyota или Ford помогают, но не заменяют реакцию водителя.

  3. Миф: японские авто слабее в безопасности, чем европейские.
    Правда: Toyota и Subaru много лет получают высшие оценки IIHS и NHTSA.

Три интересных факта

  1. Volvo первой поделилась своим трёхточечным ремнём безопасности бесплатно со всей индустрией.

  2. Subaru EyeSight — одна из самых точных камерных систем обнаружения пешеходов.

  3. Tesla Model Y получила один из самых высоких баллов Euro NCAP за всю историю категории "взрослые пассажиры".

Исторический контекст

  1. В 1970-х начали проводить первые стандартизированные краш-тесты, что изменило конструкцию кузовов.

  2. В 1990-х системы стабилизации, которые сейчас есть у Toyota, Ford и Volvo, стали обязательным элементом безопасности.

  3. После 2015 года рейтинги начали активно учитывать защиту пешеходов и работу ассистентов — здесь Tesla и Subaru сделали большой рывок.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Новости спорта
Тест на отжимания оценивает выносливость и стабильность плеч — eatthis.com
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Авто
Конденсат остаётся главной причиной воды из выхлопа по данным Actualno
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Недвижимость
Средство из лавра, уксуса и чеснока отпугивает тараканов
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Вазелин создаёт защитный слой и предотвращает ломкость ресниц
Средство за копейки стало звездой макияжа — с ним ресницы выглядят как после салонного ухода
Планета трещит по водному шву: Средиземное море вступает в самый опасный этап своей истории
Климатический перелом: почему зимы в России становятся бесснежными
Си Цзиньпин раскрыл двухходовку Трампа и использовал её в дипломатической игре Любовь Степушова Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин
Природа вернула забытое: в реке появилось существо, исчезнувшее век назад и всколыхнувшее экосистему
Вода хранила его тысячу лет: лик, найденный под озером, оказался отражением славянской души
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Последние материалы
Шон Леви рассказал о презентации "Очень странных дел" в 2015 году
Скоблянка — традиционное мясное блюдо славянской кухни
Айза рассказала о проблемах в отношениях с Кузьменко
Симптомы инфаркта маскируются под проблемы желудка — кардиолог Шляхто
Краш-тесты Euro NCAP подтвердили высокий уровень защиты Volvo — эксперты
Длительный сезон больше не спасает деревья от засухи — Nature Communications
Растяжка снижает тревожность почти вдвое — физиотерапевт Анна Громова.
Сода и уксус разрушают биоплёнку, устраняя запах из слива Modenavoltapagina
Владельцы стали чаще критиковать качество лечения животных — VCMS
Ключевые изменения в такси с 1 марта 2026 года в переходный период — Минпромторг
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.