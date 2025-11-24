Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Экономия сегодня превращается в ремонт завтра: одна привычка зимой бьет по двигателю сильнее мороза

Вода вместо антифриза приводит к повреждению двигателя — автоэксперт Петров
2:03
Авто

Зимой многие водители сталкиваются с трудностями при запуске двигателя после ночных холодов. Как избежать распространенных ошибок и правильно запустить автомобиль, в беседе с Pravda.Ru объяснил независимый автоэксперт Сергей Петров.

Мужчина стоит у машины
Фото: Desiggned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина стоит у машины

По словам автоэксперта, в первую очередь стоит попытаться прогреть автомобиль. Лучше всего, если есть возможность поместить его в теплое помещение или воспользоваться системой подогрева. Эксперт отметил, что нередко причина проблем в разряженном аккумуляторе: в этом случае поможет зарядное устройство или "прикуривание" от другого автомобиля при соблюдении техники безопасности.

"При запуске в мороз важно обеспечить автомобилю постепенный прогрев. Если аккумулятор разряжен, его можно подзарядить или воспользоваться помощью другого автомобиля. Главное — действовать аккуратно и строго соблюдать требования безопасности, чтобы не повредить электронику", — пояснил Петров.

Он добавил, что после запуска двигателя аккумулятор стоит проверить диагностическим оборудованием и при необходимости заменить. При этом, подчеркнул эксперт, исправный автомобиль не должен пострадать от низких температур.

"Если техническое состояние автомобиля в норме, мороз не приведет к серьезным неисправностям. Иногда могут возникать незначительные утечки жидкостей, которые исчезают после прогрева. А вот использование воды вместо антифриза действительно может вызвать повреждения двигателя", — подчеркнул автоэксперт.

Петров отметил, что использование воды вместо антифриза может привести к серьезным последствиям. По его словам, при низких температурах вода замерзает, расширяется и способна повредить двигатель. Эксперт пояснил, что в результате такого нарушения эксплуатации возможно растрескивание блока цилиндров, а ремонт обойдется значительно дороже, чем своевременная замена охлаждающей жидкости.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
