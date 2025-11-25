Azimut набирает обороты ещё до выхода: сертификация подтверждает готовность модели

Российский автопром продолжает обновляться, и одним из наиболее ожидаемых проектов стал кроссовер Lada Azimut. Работы над сертификацией идут с 2025 года, и производитель подтверждает: к началу серийного выпуска в 2026-м автомобиль получит полное одобрение для выхода на рынок. Модель должна занять место в массовом сегменте и расширить линейку легковых автомобилей отечественного производства.
Компания приступила к государственным испытаниям осенью 2025 года. Это один из ключевых этапов подготовки, после которого автомобиль получает статус "Одобрение типа транспортного средства" и допускается к продаже. Для оценки надёжности и рабочих параметров изготовлены около сотни тестовых автомобилей.
Глава компании подтвердил сроки:
"Сертификация завершится до начала запуска на конвейер — подтверждаю, что это произойдет в следующем году. Для сертификационных испытаний произведено около 100 автомобилей, которые проходят сертификацию по отдельным узлам и агрегатам. Это автомобили, собранные не только по предсерийной технологии, но и конвейерным способом. В следующем году модель выйдет в продажу", — сказал Максим Соколов.
Работа над проектом ведётся в рамках подготовки к запуску серийного производства, которое ожидается в первой половине 2026 года.
По информации производителя, базовая версия Azimut получит модернизированные двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с. соответственно. Трансмиссия — шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Позже появится модификация с турбированным мотором мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой передач.
|Версия
|Мощность
|Коробка передач
|Особенности
|1.6 атмосферный
|120 л. с.
|МКПП / вариатор
|модернизированная линейка
|1.8 атмосферный
|132 л. с.
|МКПП / вариатор
|повышенная тяга
|1.5 турбо (будущая)
|150 л. с.
|АКПП
|более динамичная версия
В этом случае производитель может увеличить объёмы выпуска и ускорить появление новых комплектаций. Турбоверсия и автоматическая коробка могут стать не дополнением, а одним из ключевых элементов всей линейки. Кроме того, возможен вывод модели на некоторые экспортные рынки, если спрос будет стабильно высоким.
|Плюсы
|Минусы
|модернизированные двигатели
|отсутствие полной информации о комплектациях
|вариатор и механика на выбор
|турбоверсия появится позже
|ожидаемая доступность
|первые партии ограничены
|развитие российской линейки кроссоверов
|сроки могут корректироваться
Когда Lada Azimut появится в продаже?
По планам — в 2026 году, после завершения сертификации.
Будет ли турбированная версия?
Да, позже выйдет мотор на 150 л. с. с автоматической коробкой.
Сколько тестовых машин сделали?
Около 100, и они проходят независимые испытания узлов.
Сертификация российских автомобилей жёстко обновилась после 2015 года.
Переход к современным двигателям начался в середине 2020-х.
Запуск Azimut — один из ключевых индустриальных проектов 2026 года.
