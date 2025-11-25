Azimut набирает обороты ещё до выхода: сертификация подтверждает готовность модели

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Российский автопром продолжает обновляться, и одним из наиболее ожидаемых проектов стал кроссовер Lada Azimut. Работы над сертификацией идут с 2025 года, и производитель подтверждает: к началу серийного выпуска в 2026-м автомобиль получит полное одобрение для выхода на рынок. Модель должна занять место в массовом сегменте и расширить линейку легковых автомобилей отечественного производства.

Lada Azimut
Фото: Lada is licensed under public domain
Lada Azimut

Что известно о ходе сертификации

Компания приступила к государственным испытаниям осенью 2025 года. Это один из ключевых этапов подготовки, после которого автомобиль получает статус "Одобрение типа транспортного средства" и допускается к продаже. Для оценки надёжности и рабочих параметров изготовлены около сотни тестовых автомобилей.

Глава компании подтвердил сроки:

"Сертификация завершится до начала запуска на конвейер — подтверждаю, что это произойдет в следующем году. Для сертификационных испытаний произведено около 100 автомобилей, которые проходят сертификацию по отдельным узлам и агрегатам. Это автомобили, собранные не только по предсерийной технологии, но и конвейерным способом. В следующем году модель выйдет в продажу", — сказал Максим Соколов.

Работа над проектом ведётся в рамках подготовки к запуску серийного производства, которое ожидается в первой половине 2026 года.

Технические характеристики: что предложат в начале продаж

По информации производителя, базовая версия Azimut получит модернизированные двигатели объёмом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 л. с. соответственно. Трансмиссия — шестиступенчатая механическая коробка передач или вариатор. Позже появится модификация с турбированным мотором мощностью 150 л. с. и автоматической коробкой передач.

Сравнение версий Lada Azimut

Версия Мощность Коробка передач Особенности
1.6 атмосферный 120 л. с. МКПП / вариатор модернизированная линейка
1.8 атмосферный 132 л. с. МКПП / вариатор повышенная тяга
1.5 турбо (будущая) 150 л. с. АКПП более динамичная версия

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Недооценка значимости сертификации → задержка продаж → параллельная сборка предсерийных и конвейерных авто.
  • Ограниченный набор двигателей → снижение интереса покупателей → расширение линейки турбоверсий.
  • Слабая подготовка производства → проблемы при старте модели → внедрение смешанной схемы тестирования.

А что если спрос окажется выше прогнозов

В этом случае производитель может увеличить объёмы выпуска и ускорить появление новых комплектаций. Турбоверсия и автоматическая коробка могут стать не дополнением, а одним из ключевых элементов всей линейки. Кроме того, возможен вывод модели на некоторые экспортные рынки, если спрос будет стабильно высоким.

Плюсы и минусы будущего кроссовера

Плюсы Минусы
модернизированные двигатели отсутствие полной информации о комплектациях
вариатор и механика на выбор турбоверсия появится позже
ожидаемая доступность первые партии ограничены
развитие российской линейки кроссоверов сроки могут корректироваться

FAQ

Когда Lada Azimut появится в продаже?
По планам — в 2026 году, после завершения сертификации.

Будет ли турбированная версия?
Да, позже выйдет мотор на 150 л. с. с автоматической коробкой.

Сколько тестовых машин сделали?
Около 100, и они проходят независимые испытания узлов.

Мифы и правда

  • Миф: Azimut выйдет без полноценной сертификации.
    Правда: сертификация завершается полностью до запуска конвейера.
  • Миф: модель ограничится двумя двигателями.
    Правда: производитель заявляет будущую турбоверсию.
  • Миф: кроссовер создаётся только для внутреннего рынка.
    Правда: структура испытаний предполагает и расширение экспортных вариантов.

Интересные факты

  • Кроссовер стал одним из самых обсуждаемых проектов предприятия.
  • Испытания проводят как на стендах, так и на дорожных тестах.
  • Модернизированные двигатели проходят отдельную сертификацию.

Исторический контекст

  1. Сертификация российских автомобилей жёстко обновилась после 2015 года.

  2. Переход к современным двигателям начался в середине 2020-х.

  3. Запуск Azimut — один из ключевых индустриальных проектов 2026 года.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
