Рынок авто шатает: россияне массово переходят в сегмент, который раньше обходили стороной

Модели за 2–3 млн рублей заняли 31,5% спроса по данным Авито Авто
Авто

Автомобильный рынок продолжает перестраиваться, и одним из заметных трендов 2025 года стал рост интереса к новым автомобилям. Покупатели активнее рассматривают обновлённые модели, изучают предложения дилеров и переходят на онлайн-сервис, который стал основным инструментом выбора машины. Данные Авито Авто подтверждают: спрос смещается, а предпочтения россиян значительно обновились по сравнению с прошлым годом.

Мужчина в автосалоне
Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина в автосалоне

Что изменилось на рынке новых автомобилей

За первые десять месяцев 2025 года доля россиян, заинтересованных в покупке нового автомобиля, достигла 37%. Это на десять процентных пунктов выше, чем год назад. Примечательно, что две трети покупателей, начав поиск модели в интернете, в итоге завершили сделку онлайн.

Средний ценовой сегмент — от 2 до 3 млн рублей — стал наиболее востребованным. Именно сюда пришёлся 31,5% интереса. Модели стоимостью от 1 до 2 млн рублей заняли 27%, а автомобили ценой 3-5 млн — лишь 24,2%.

На вторичном рынке ситуация иная: россияне выбирают в основном бюджетные машины стоимостью менее 2 млн рублей, на которые пришлось 87% интереса.

Меняется и способ коммуникации между продавцами и покупателями. В 66% случаев общение происходит в чатах, а не по телефону. Такой формат удобен для сравнения предложений и сокращает время поиска, сообщает Авито Авто.

Сравнение интереса по ценовым категориям

Категория Доля интереса Причины популярности
Новые авто 2-3 млн ₽ 31,5% оптимальный баланс цены и оснащения
Новые авто 1-2 млн ₽ 27% бюджетный сегмент, доступность онлайн
Новые авто 3-5 млн ₽ 24,2% меньше доступных моделей
Б/у авто <2 млн ₽ 87% доступность, высокий выбор
Покупка из другого города 34% расширенный ассортимент

Какие покупатели меняют поведение

По данным маркетплейсов, среди молодёжи 20-29 лет растёт число тех, кто не знает заранее, какую модель выбрать. Покупатели всё чаще рассматривают несколько вариантов, меняют решение в процессе поиска и ориентируются на рекомендации площадок. Каждый второй готов воспользоваться доставкой автомобиля, если уверен в его техническом состоянии.

Как выбрать автомобиль онлайн

  1. Определить бюджет с учётом страховки, шин, первого ТО.

  2. Установить фильтры по цене, классу, коробке передач, типу двигателя.

  3. Изучить историю модели, отзывы, обновления комплектаций.

  4. Проверить рейтинги продавцов и условия доставки.

  5. Запросить фото, видеообзор, диагностические данные.

  6. Оформить сделку через защищённый сервис оплаты.

  7. Получить автомобиль и пройти финальную проверку перед регистрацией.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Выбор модели только по цене → высокая потеря стоимости при перепродаже → учитывать ликвидность и востребованность моделей.
  • Отсутствие диагностики при покупке б/у → скрытые поломки → заказ расширенной проверки на сервисе.
  • Игнорирование доставки → ограниченный выбор в одном городе → использование проверенных площадок с гарантией.
  • Переплата за дополнительные услуги → рост итоговой стоимости → заранее изучать условия страховки и дилерских сборов.

А что если выбирать только среди новых автомобилей

Такой подход даёт гарантию состояния машины, но увеличивает расходы. Многие покупатели комбинируют стратегии: изучают новые модели в пределах 2-3 млн рублей, а затем сравнивают их с недавними авто с пробегом, которые стоят на 20-30% дешевле при минимальном износе. Это помогает находить оптимальное предложение.

Плюсы и минусы покупки автомобиля онлайн

Плюсы Минусы
широкий выбор моделей по всей стране сложнее оценить состояние без диагностики
экономия времени и быстрые сделки риск попасть на недостоверное объявление
возможность доставки зависит от качества логистики
прозрачная история переписки с продавцом не всегда доступна офлайн-проверка

FAQ

Какие авто чаще всего ищут онлайн?
Модели стоимостью 2-3 млн рублей — самый популярный сегмент среди покупателей.

Реально ли купить автомобиль полностью дистанционно?
Да, большинство площадок предлагает оплату, оформление и доставку.

Почему молодёжь чаще меняет решение по модели?
Из-за большого выбора и доступности сравнения комплектаций онлайн.

Мифы и правда

  • Миф: онлайн-покупка рискованнее, чем офлайн.
    Правда: при использовании защищённых сервисов и диагностики риски снижаются.
  • Миф: новые автомобили дешевле поддержанных в долгосрочной перспективе.
    Правда: расходы на страховку и обслуживание выше, особенно у новых моделей.
  • Миф: сегмент до 2 млн рублей полностью исчез.
    Правда: бюджетные модели есть, но их меньше, и они быстро раскупаются.

Интересные факты

  • Доля онлайн-сделок в 2025 году достигла рекордных значений.
  • Более 70% пользователей изучают минимум три модели перед покупкой.
  • Каждый третий покупатель готов приобрести автомобиль из другого региона.

Исторический контекст

  1. В начале 2010-х онлайн-покупка авто была редкостью.

  2. После 2020 года цифровые сервисы стали основным каналом продаж.

  3. К 2025 году онлайн-коммуникации охватили более 60% сделок на рынке автомобилей.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
