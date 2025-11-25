Рынок авто шатает: россияне массово переходят в сегмент, который раньше обходили стороной

Автомобильный рынок продолжает перестраиваться, и одним из заметных трендов 2025 года стал рост интереса к новым автомобилям. Покупатели активнее рассматривают обновлённые модели, изучают предложения дилеров и переходят на онлайн-сервис, который стал основным инструментом выбора машины. Данные Авито Авто подтверждают: спрос смещается, а предпочтения россиян значительно обновились по сравнению с прошлым годом.
За первые десять месяцев 2025 года доля россиян, заинтересованных в покупке нового автомобиля, достигла 37%. Это на десять процентных пунктов выше, чем год назад. Примечательно, что две трети покупателей, начав поиск модели в интернете, в итоге завершили сделку онлайн.
Средний ценовой сегмент — от 2 до 3 млн рублей — стал наиболее востребованным. Именно сюда пришёлся 31,5% интереса. Модели стоимостью от 1 до 2 млн рублей заняли 27%, а автомобили ценой 3-5 млн — лишь 24,2%.
На вторичном рынке ситуация иная: россияне выбирают в основном бюджетные машины стоимостью менее 2 млн рублей, на которые пришлось 87% интереса.
Меняется и способ коммуникации между продавцами и покупателями. В 66% случаев общение происходит в чатах, а не по телефону. Такой формат удобен для сравнения предложений и сокращает время поиска, сообщает Авито Авто.
|Категория
|Доля интереса
|Причины популярности
|Новые авто 2-3 млн ₽
|31,5%
|оптимальный баланс цены и оснащения
|Новые авто 1-2 млн ₽
|27%
|бюджетный сегмент, доступность онлайн
|Новые авто 3-5 млн ₽
|24,2%
|меньше доступных моделей
|Б/у авто <2 млн ₽
|87%
|доступность, высокий выбор
|Покупка из другого города
|34%
|расширенный ассортимент
По данным маркетплейсов, среди молодёжи 20-29 лет растёт число тех, кто не знает заранее, какую модель выбрать. Покупатели всё чаще рассматривают несколько вариантов, меняют решение в процессе поиска и ориентируются на рекомендации площадок. Каждый второй готов воспользоваться доставкой автомобиля, если уверен в его техническом состоянии.
Определить бюджет с учётом страховки, шин, первого ТО.
Установить фильтры по цене, классу, коробке передач, типу двигателя.
Изучить историю модели, отзывы, обновления комплектаций.
Проверить рейтинги продавцов и условия доставки.
Запросить фото, видеообзор, диагностические данные.
Оформить сделку через защищённый сервис оплаты.
Получить автомобиль и пройти финальную проверку перед регистрацией.
Такой подход даёт гарантию состояния машины, но увеличивает расходы. Многие покупатели комбинируют стратегии: изучают новые модели в пределах 2-3 млн рублей, а затем сравнивают их с недавними авто с пробегом, которые стоят на 20-30% дешевле при минимальном износе. Это помогает находить оптимальное предложение.
|Плюсы
|Минусы
|широкий выбор моделей по всей стране
|сложнее оценить состояние без диагностики
|экономия времени и быстрые сделки
|риск попасть на недостоверное объявление
|возможность доставки
|зависит от качества логистики
|прозрачная история переписки с продавцом
|не всегда доступна офлайн-проверка
Какие авто чаще всего ищут онлайн?
Модели стоимостью 2-3 млн рублей — самый популярный сегмент среди покупателей.
Реально ли купить автомобиль полностью дистанционно?
Да, большинство площадок предлагает оплату, оформление и доставку.
Почему молодёжь чаще меняет решение по модели?
Из-за большого выбора и доступности сравнения комплектаций онлайн.
В начале 2010-х онлайн-покупка авто была редкостью.
После 2020 года цифровые сервисы стали основным каналом продаж.
К 2025 году онлайн-коммуникации охватили более 60% сделок на рынке автомобилей.
