Новый Lexus ES меняет всё: как седан превращается в технологичный гибрид между бизнесом и спортом

9:46
Авто

Весной 2026 года Lexus представит новое поколение бизнес-седана ES - одну из самых узнаваемых моделей бренда. Презентация запланирована на апрель, и уже известно, что автомобиль станет ключевым этапом в развитии премиальной линейки марки. Обновлённый ES объединит фирменный комфорт, новые силовые установки и технологии, характерные для электромобилей нового поколения.

Lexus
Фото: flickr.com is licensed under CC BY 2.0
Lexus

Главная новинка — версия ES 350e, полностью электрическая модификация с обновлённым дизайном, новым салоном и переработанной архитектурой.

Новый облик и аэродинамика

Lexus сохраняет свой фирменный стиль, но делает его более лаконичным и утончённым. Новый ES получил купеобразный силуэт с покатой линией крыши, плавными переходами и уменьшенной высотой кормы. Благодаря изменённой геометрии кузова улучшен радиус разворота, что делает крупный седан удобнее для городского движения.

Передняя часть выполнена в духе последних концептов Lexus Electrified — фирменная решётка "песочные часы" уступила место закрытой панели с трёхмерным рисунком. Узкие светодиодные фары и интегрированные воздуховоды подчеркивают спортивный характер модели.

Задняя часть оформлена минималистично: вытянутые горизонтальные фонари объединены световой линией, а логотип Lexus теперь расположен по центру крышки багажника. Новая платформа позволяет снизить центр тяжести и добиться лучшего распределения веса, что положительно сказывается на управляемости и плавности хода.

Интерьер: цифровая трансформация

Салон нового ES создавался с акцентом на технологичность и пространство. Центральное место занимает полностью цифровая приборная панель и два "парящих" дисплея — мультимедийный экран и дополнительный интерфейс для климат-контроля и систем автомобиля.

Организация кабины построена вокруг концепции Tazuna, где водитель управляет всеми функциями, не отвлекаясь от дороги. Физические кнопки сведены к минимуму, но основные команды остаются доступными для быстрого нажатия.

Кресла получили улучшенную форму и регулируемую боковую поддержку, обивка выполнена из премиальной экокожи или ткани из переработанных материалов. В топовых версиях доступна атмосферная подсветка с 64 оттенками и акустика Mark Levinson с технологией подавления внешнего шума.

Особое внимание уделено шумоизоляции — благодаря новой архитектуре пола и двойным стеклопакетам уровень тишины в салоне стал одним из лучших в классе.

Линейка двигателей и электрификация

Модельный ряд нового поколения будет включать как гибридные, так и полностью электрические версии:

  • Lexus ES 300h - гибрид с двигателем 2.5 литра и бесступенчатым вариатором E-CVT, мощность — 160 кВт (218 л. с.).

  • Lexus ES 350e - полностью электрический вариант с новой батареей повышенной ёмкости, адаптированной для быстрой зарядки и увеличенного пробега.

  • Lexus ES 500e - версия с двумя электромоторами и системой полного привода, ориентированная на динамику и премиальный уровень комфорта.

Lexus делает ставку на гибкость: покупатель сможет выбрать между классическим гибридом для повседневных поездок и электромобилем для городских маршрутов. Ожидается, что запас хода электрических версий превысит 600 км по циклу WLTP.

Аэродинамика и инновации платформы

Новая платформа Lexus e-TNGA II объединяет стальные и алюминиевые элементы, что снижает массу кузова без ущерба для прочности. Коэффициент лобового сопротивления опущен до 0,25, а активные жалюзи в решётке радиатора закрываются при высокой скорости, уменьшая турбулентность.

Подвеска стала адаптивной: амортизаторы регулируются в реальном времени в зависимости от состояния дороги и стиля вождения. Это даёт ощущение лёгкости при маневрировании и стабильности на трассе.

Система рулевого управления с переменным передаточным числом позволяет легко парковаться и точно проходить повороты, а электронный усилитель меняет усилие на руле в зависимости от скорости движения.

Электроника и безопасность

Lexus традиционно уделяет внимание системам безопасности. В новый ES встроен пакет Lexus Safety System+ нового поколения, включающий:

  • интеллектуальное распознавание препятствий;
  • адаптивный круиз-контроль с удержанием в полосе;
  • систему предотвращения столкновений на перекрёстках;
  • функцию автоматического маневрирования при угрозе столкновения.

Кроме того, автомобиль будет поддерживать обновления "по воздуху" (OTA), что позволит улучшать функциональность без визита в сервис.

Советы владельцам

  1. Выбирайте гибрид для дальних поездок - экономия топлива и большой запас хода делают ES 300h универсальным.

  2. Для города подойдёт электроверсия ES 350e - моментальная тяга, бесшумная езда и простое обслуживание.

  3. Следите за состоянием батареи - регулярная зарядка при 20-80% продлевает срок службы аккумулятора.

  4. Используйте фирменное приложение Lexus Link+ для контроля климата, зарядки и навигации.

  5. Планируйте зарядку заранее - встроенный маршрутный ассистент поможет выбрать станции с быстрой подзарядкой.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: частое использование быстрой зарядки на 100%.
    Последствие: ускоренная деградация батареи.
    Альтернатива: использовать медленную зарядку дома для повседневных поездок.

  • Ошибка: игнорирование обновлений программного обеспечения.
    Последствие: снижение эффективности систем безопасности.
    Альтернатива: включить автоматическое обновление через Lexus Cloud.

  • Ошибка: использование несертифицированных аксессуаров для зарядки.
    Последствие: возможное повреждение разъёмов и электроники.
    Альтернатива: применять фирменные кабели и станции Lexus Charge.

А что если сравнить с конкурентами?

Новый ES будет конкурировать с BMW 5 Series, Mercedes-Benz E-Class и Genesis G80. Однако в отличие от немецких соперников, Lexus делает акцент на электрификации без компромиссов в надёжности. Японская марка предлагает более мягкую подвеску, тишину в салоне и простое обслуживание при высоком уровне технологий.

Электроверсия ES 500e обещает стать мостом между классическим бизнес-седаном и миром премиальных EV, сохранив традиционный комфорт Lexus.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Элегантный дизайн с улучшенной аэродинамикой Отсутствие механических коробок передач
Гибридные и электрические версии Возможная высокая цена на старте
Новая платформа e-TNGA II Сложность обслуживания вне официальных дилеров
Высокий уровень комфорта и безопасности Не самая динамичная управляемость в базовых версиях

FAQ

Когда начнутся продажи нового Lexus ES?
Официальный старт продаж запланирован на середину 2026 года.

Будет ли дизельная версия?
Нет, в рамках стратегии Lexus все новые модели переходят на гибридные и электрические силовые установки.

Какой запас хода у ES 350e?
Предварительно — до 620 км по циклу WLTP, в зависимости от конфигурации батареи.

Мифы и правда

  • Миф: электрические Lexus не рассчитаны на холодный климат.
    Правда: новые батареи оснащены системой терморегулирования, позволяющей работать при -30 °C.

  • Миф: гибриды Lexus сложно обслуживать.
    Правда: сервисная сеть адаптирована, а интервалы ТО составляют до 15 000 км.

  • Миф: электроника полностью исключила участие водителя.
    Правда: системы помогают, но контроль остаётся за человеком — философия марки не изменилась.

Исторический контекст

Премьера первого ES состоялась в 1989 году — тогда модель стала символом тихой роскоши и альтернативой немецким бизнес-седанам. Каждое поколение привносило инновации: шумоизоляцию, гибриды, интеллектуальные системы безопасности.

Переход к электрическим версиям 2026 года продолжает эту линию, соединяя наследие бренда и будущее автомобильной индустрии. Новый ES призван доказать, что комфорт, экологичность и удовольствие от вождения могут существовать вместе.

3 интересных факта

  1. Платформа e-TNGA II позволяет выпускать как седаны, так и кроссоверы без изменения конструкции пола.

  2. Lexus впервые предложит индивидуальную подсветку салона, синхронизированную с музыкой.

  3. Версия ES 500e получит систему управления задними колёсами для уменьшения радиуса разворота.

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
