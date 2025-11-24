Китайцы не оставили шансов конкурентам: как Geely готовит удар по рынку семейных SUV

Обновлённый Geely Okavango, известный на внутреннем рынке Китая под именем Haoyue L, выходит на рынок в новом облике. Автомобиль стал заметно технологичнее, получил улучшенную эргономику, современный интерьер и больше внимания к деталям, ориентированным на комфорт. Теперь кроссовер можно заказать в версиях на 5, 6 или 7 мест, с двумя бензиновыми моторами и продуманной мультимедийной системой. Модель рассчитана на широкий круг покупателей, которым важны практичность, дизайн и удобство для семьи.
Geely придала кроссоверу более выразительный и современный внешний вид. Основное изменение коснулось решётки радиатора — она стала крупнее и получила горизонтальные рёбра, визуально расширяющие переднюю часть. Светодиодная оптика выполнена в новом фирменном стиле, а линия капота стала более массивной, придавая автомобилю внушительность.
Кузов сохранил общие очертания предшественника, но детали переработаны: улучшены стыки панелей, пересмотрена аэродинамика, модернизированы зеркала и пороги. В задней части появились горизонтальные фонари, объединённые световой перемычкой. Обновлённые бамперы и колёсные диски придают автомобилю более гармоничный и технологичный вид.
Geely уделила внимание мелочам: улучшена шумоизоляция, изменены уплотнители дверей, а капот и крышка багажника получили амортизированные упоры для более плавного открывания.
Салон стал ключевым аргументом обновлённой модели. Теперь в центре передней панели расположен 14,6-дюймовый экран мультимедийной системы, работающей на платформе Flyme Auto. Эта система поддерживает беспроводное подключение смартфонов, голосовое управление и возможность персонализации интерфейса.
Второй ряд кресел теперь оснащён электрорегулировками, вентиляцией, подогревом и даже функцией массажа. Такое решение делает Okavango полноценным семейным автомобилем для дальних поездок.
Покупатели могут выбрать компоновку салона:
Качество материалов выросло: в отделке применяются мягкие панели, декоративные вставки под металл и кожу, а также контурная подсветка с возможностью выбора оттенка. Передняя панель имеет плавные линии, и все органы управления сгруппированы интуитивно.
Обновлённый Geely Okavango получил два турбомотора:
1.5 литра мощностью 180 л. с.;
2.0 литра мощностью 218 л. с.
Оба двигателя работают с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями, обеспечивающей плавное и быстрое переключение. Привод в стандартных версиях — передний, но для более мощной модификации доступен полный с электронным управлением, который перераспределяет тягу между осями в зависимости от дорожных условий.
Подвеска адаптирована под комфортное движение и устойчивость при активном маневрировании. Инженеры доработали геометрию рычагов и установили новые амортизаторы с изменёнными характеристиками.
Средний расход топлива составляет около 7,5-8,2 литра на 100 км, что для автомобиля таких размеров является достойным показателем.
Geely оснастила кроссовер современными электронными системами помощи водителю. В их числе:
адаптивный круиз-контроль;
система удержания полосы;
мониторинг слепых зон;
автоматическое экстренное торможение;
камера кругового обзора;
интеллектуальный парковочный ассистент.
В старших версиях добавлены проекционный дисплей и умный ключ, который можно синхронизировать со смартфоном. Также автомобиль получил функцию обновления программного обеспечения по воздуху (OTA), что позволяет улучшать системы без визита в сервис.
На рынке Китая модель предлагается в четырёх вариантах исполнения. Стоимость находится в диапазоне от 94 000 до 124 000 юаней, что эквивалентно примерно 1,0-1,4 миллиона рублей. Даже базовая версия богато оснащена, включая климат-контроль, систему стабилизации, светодиодную оптику и камеру заднего вида.
В дорогих комплектациях покупатель получает:
Таким образом, Geely стремится объединить функциональность, удобство и технологичность в одном автомобиле среднего ценового сегмента.
Ошибка: игнорировать необходимость регулярных обновлений программного обеспечения.
Последствие: нестабильная работа мультимедиа и систем безопасности.
Альтернатива: подключать автомобиль к сети для автоматических обновлений Flyme Auto.
Ошибка: использование топлива ниже рекомендованного.
Последствие: преждевременный износ турбонагнетателя и падение мощности.
Альтернатива: применять бензин не ниже 95-го октанового числа.
Ошибка: эксплуатация автомобиля с несвоевременной заменой фильтров и масла.
Последствие: сокращение ресурса двигателя и перегрев трансмиссии.
Альтернатива: соблюдать регламент ТО, используя оригинальные расходники.
Okavango соперничает с другими китайскими и международными кроссоверами — Changan UNI-K, Haval H6, GAC GS8, а также с зарубежными моделями Hyundai Santa Fe и Mitsubishi Outlander. Преимуществом Geely остаются простор, высокое качество отделки и сбалансированная цена.
При этом модель выделяется продуманным интерьером и технологичными решениями, которые раньше встречались только в более дорогих автомобилях. В перспективе Geely рассматривает выпуск гибридной версии, которая объединит бензиновый мотор с электродвигателем для улучшенной экономичности.
|Плюсы
|Минусы
|Просторный салон и несколько вариантов посадки
|Нет дизельных версий
|Модернизированные турбомоторы
|Только роботизированная трансмиссия
|Интеллектуальная мультимедиа Flyme Auto
|Отсутствие адаптации под холодный климат
|Богатое оснащение и высокая безопасность
|Пока недоступен гибрид
Можно ли выбрать версию с полным приводом и семью местами?
Да, такая комбинация доступна в старшей комплектации с 2-литровым мотором.
Каков реальный расход топлива?
По отзывам тестировщиков, среднее значение составляет около 8 литров при смешанном цикле.
Будет ли автомобиль поставляться за пределы Китая?
Компания планирует экспортировать обновлённый Okavango на другие рынки, включая страны Азии и Ближнего Востока.
Миф: обновление коснулось только внешности.
Правда: переработана подвеска, салон, мультимедиа и система кондиционирования.
Миф: 7-местные автомобили всегда теряют комфорт.
Правда: второй ряд имеет независимые регулировки, а третий ряд складывается полностью, не уменьшая полезное пространство.
Миф: китайские кроссоверы быстро теряют надёжность.
Правда: современные модели Geely проходят строгую сертификацию и используют международные стандарты качества.
Первая версия Okavango появилась как ответ на растущий спрос на семейные кроссоверы. Модель сразу завоевала популярность благодаря практичности и соотношению цены и качества. С обновлением Haoyue L компания делает ставку на более высокий класс и цифровизацию.
Переход на новую мультимедийную платформу стал частью глобальной стратегии Geely, направленной на интеграцию автомобилей в цифровую экосистему. Теперь автомобиль не просто средство передвижения, а интеллектуальный помощник в повседневной жизни.
Название Okavango отсылает к знаменитой африканской дельте, символизирующей простор и естественный баланс.
Платформа автомобиля позволяет легко адаптировать его под гибридные и электрические версии без изменения геометрии кузова.
Система Flyme Auto совместима с большинством современных гаджетов и позволяет управлять функциями автомобиля с помощью смартфона.
