Пожилые владельцы теряют автомобили: новая схема на вторичке превращает сделки в ловушку

Юрист Алла Георгиева рекомендовала при покупке авто общаться с пенсионером
3:42
Авто

Появление на российском авторынке мошеннических схем с участием пожилых продавцов вызывает все больше тревоги у юристов и покупателей. Эксперты предупреждают: за внешне добросовестной сделкой может скрываться давление или обман, а итогом становится потеря автомобиля и длительные разбирательства.

Передача ключей от автомобиля
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Передача ключей от автомобиля

Как вести переговоры с пожилыми продавцами

Как сообщает сайт Москва 24, юрист Алла Георгиева считает, что главным способом защиты остается живое общение. По ее словам, покупатель должен проявлять настойчивость и внимательность: задавать вопросы о причинах продажи, прежних владельцах и том, почему автомобиль не достался родственникам. Чем больше вопросов, тем выше вероятность выявить истинные мотивы продавца, — поясняет эксперт.

Георгиева отмечает, что даже присутствие медицинского специалиста при сделке не гарантирует полной безопасности. Врач может не заметить признаков внушаемости, особенно если продавец под давлением. Поэтому юрист рекомендует заранее связаться с родственниками пожилого человека, уведомить их о планируемой продаже и получить подтверждение, что решение принято добровольно.

Оспаривание сделок и экспертизы

По словам Георгиевой, практика оспаривания сделок с пожилыми людьми в России существует давно, однако случаи, связанные с продажей автомобилей, пока относительно редки. Юрист подчеркивает, что подход к таким ситуациям аналогичен спорам по недвижимости: главное доказать, что продавец действовал под влиянием заблуждения.

В подобных делах часто назначается судебно-психиатрическая экспертиза, которая устанавливает, понимал ли человек последствия своих действий. Георгиева полагает, что со временем может появиться обязательное участие эксперта, официально фиксирующего состояние продавца. "Возможно, это станет сдерживающим фактором для недобросовестных участников рынка", — заявила юрист.

Реальные случаи и новые схемы

Телеграм-канал Baza ранее сообщал о случаях, когда покупатели оказывались жертвами подобных схем. Один из них — житель Москвы, купивший Volkswagen Tiguan за 1,8 миллиона рублей у пожилой женщины. Документы были в порядке, продавец производила приятное впечатление, и сделка прошла без проблем. Однако позже выяснилось, что женщина действовала под давлением мошенников.

Когда новый владелец решил перепродать автомобиль, к нему прибыли сотрудники полиции: машину изъяли, а покупателя признали недобросовестным. Этот случай стал показательным — даже законопослушные граждане могут потерять имущество, если не уделяют внимания деталям и психологическому состоянию продавца.

Законодательные меры

На фоне роста подобных инцидентов в Госдуме готовят инициативу, направленную против так называемой "бабушкиной схемы". Как отмечают председатель партии "Справедливая Россия" Сергей Миронов и депутат Михаил Делягин, законопроект предусматривает введение "периода охлаждения" длительностью от пяти до четырнадцати дней.

В течение этого срока ссылка продавца на "измененное состояние сознания" не будет иметь юридической силы. Разработчики считают, что нововведение позволит защитить права пожилых граждан и добросовестных покупателей, уменьшая количество судебных конфликтов и сомнительных сделок.

 

Автор Дмитрий Тезнев
Куратор Игорь Моржаретто
