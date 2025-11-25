Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
"Мороз-экспресс" превращает поездку в Великий Устюг в незабываемое приключение — rzd
Львы издают два типа рыка, показало исследование Эксетерского университета
Вояджер-1 достиг рубежа в один световой день — NASA
Отеки часто связаны с дисбалансом в питании — нутрициолог Виктория Вишнякова
Кулинары предложили тушить голубцы в молоке для сочности
Каркасный дом в 60 кв. м стоит 1,5–1,8 млн рублей — директор НАТЭК Орехов
Возрастные показатели Роналду оценили как 28 лет — аналитики Whoop
Дочь Гай Германики рано вышла замуж под влиянием коуча
Антиоксиданты улучшают восстановление после тренировок — спортивные тренеры

Холодный старт перестал быть проблемой: приёмы, которые делают зиму комфортной даже без автозапуска

Тепловентилятор помогает согреть салон до прогрева антифриза
5:46
Авто

Морозное утро, запотевшие стёкла и ледяной руль — знакомая картина для каждого водителя. Большинство машин обогревают салон за счёт тепла от охлаждающей жидкости, которая разогревается только после прогрева двигателя. Пока антифриз не достигнет хотя бы +20 °C, тёплый воздух в салоне не появится. Обычно на это уходит до семи минут — а при сильном минусе ждать приходится и дольше.

Машины в снежный день
Фото: Desiggned by Freepik by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Машины в снежный день

Автомеханики уверены: есть несколько способов сократить это время без ущерба для двигателя и комфорта.

Почему салон прогревается так долго

Система отопления автомобиля работает по простому принципу — тепло от двигателя через радиатор печки передаётся воздуху, поступающему в салон. Но если мотор холодный, циркулирующая жидкость не греет радиатор, и печка остаётся бесполезной.

По его словам, на морозе время ожидания увеличивается почти вдвое: холодный двигатель тратит больше топлива и работает менее эффективно, а прогрев занимает до десяти минут.

Стандартный и ускоренный прогрев

Параметр Обычный прогрев С дополнительным оборудованием
Время до появления тепла 6-8 минут 2-3 минуты
Расход топлива Повышенный при холостом ходе Ниже за счёт сокращения времени
Температура стекла Запотевание сохраняется Быстро очищается
Комфорт в салоне Холодно первые 5-7 минут Тепло почти сразу
Энергопитание Не требуется Возможна работа от 220 В

Как ускорить прогрев салона

  • Не включайте печку сразу: после запуска дайте двигателю поработать 1-2 минуты — это ускорит прогрев антифриза.
  • Закройте все воздуховоды, кроме лобового: так тёплый поток быстрее поднимет температуру стекла и салона.
  • Используйте тепловентилятор: устройство можно подключить к прикуривателю или установить у радиатора. Оно начинает греть сразу после запуска.
  • Поставьте предпусковой подогреватель: работает от сети 220 В и прогревает охлаждающую жидкость заранее, за 30 минут до поездки.
  • Следите за состоянием термостата: неисправный термостат мешает антифризу нагреваться и циркулировать, из-за чего обогрев становится слабым.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Включать печку сразу после старта Потеря мощности, дольше прогрев Подождать 1-2 минуты
Использовать подогреватель без заземления Риск короткого замыкания Применять сертифицированные модели
Не следить за уровнем антифриза Перегрев двигателя, слабый обогрев Проверять уровень раз в неделю
Оставлять тепловентилятор включённым без контроля Опасность возгорания Использовать модели с термозащитой

А что если

В машине нет возможности подключиться к сети 220 В

Подойдёт автономный подогреватель, работающий на топливе. Он греет двигатель и салон, потребляя минимум бензина или дизеля.

Авто стоит на улице

Используйте термочехол на капот — он сохраняет остаточное тепло мотора и ускоряет следующий запуск.

Нужно быстро очистить лобовое стекло

Направьте поток воздуха только на него, включив рециркуляцию, сообщает naavtotrasse.ru.

Плюсы и минусы предпусковых подогревателей

Плюсы Минусы
Комфортный тёплый старт Требуется электросеть или топливо
Меньше износ двигателя Стоимость установки от 15 000 ₽
Экономия топлива на прогреве Не подходит для старых авто без доработки
Быстрое оттаивание стёкол Необходим контроль за подключением

FAQ

Сколько времени нужно подогревателю, чтобы прогреть мотор

Обычно 30 минут достаточно, чтобы жидкость нагрелась до +40…+60 °C.

Можно ли использовать тепловентилятор в движении

Да, но только модели, подключаемые через предохранитель — это безопаснее.

Как понять, что термостат неисправен

Если стрелка температуры долго не поднимается или печка греет слабо, термостат нужно заменить.

Мифы и правда

  • Миф: длительный холостой прогрев полезен для мотора.
    Правда: из-за неполного сгорания топлива образуется конденсат, что ускоряет износ. Лучше начинать движение через 1-2 минуты.
  • Миф: электрический подогрев вреден для аккумулятора.
    Правда: современные устройства берут энергию от сети, не нагружая АКБ.
  • Миф: тепловентиляторы пожароопасны.
    Правда: сертифицированные модели с автоматическим отключением безопасны при правильной установке.

Интересные факты

  • Первые предпусковые подогреватели появились в 1940-х годах в Скандинавии — они работали на керосине.
  • В современных моделях используется точная электроника: температура регулируется автоматически, что снижает расход энергии.
  • В северных странах подогреватели встроены на заводе — без них эксплуатация зимой считается некомфортной.

Исторический контекст

  • До 1980-х годов большинство автомобилей имели механические заслонки и прогревались дольше.
  • Появление жидкостных подогревателей (Webasto, Eberspächer) изменило подход к зимней эксплуатации.
  • Сегодня производители внедряют гибридные системы — двигатель и салон греются одновременно при минимальном расходе топлива.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Садоводство, цветоводство
Перьевые подушки повышают плодородие почвы — сообщают садовники
Выращен ячмень на имитированном марсианском грунте — Евгения Празднова
Наука и техника
Выращен ячмень на имитированном марсианском грунте — Евгения Празднова
Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна
Наука и техника
Шторм Эдди становится самым мощным за 34 года — океанограф Фабриса Ардуэна
Популярное
Советское наследие под угрозой: почему русскоязычные блогеры Казахстана оказались на передовой

Спецкор Pravda.Ru Дарья Асламова побывала в Казахстане. О настроениях и истинном положении вещей в бывшей советской республике...

Почему русофобия неизбежное зло в постсоветских республиках
Су-30СМ2 впервые уничтожил ЗРК Patriot на Украине — MWM
Когда зонтик превращается в решето: удар Су-30СМ2 стал тревожным сигналом Западу
ВС РФ взяли Затишье: до Гуляйполя рукой подать, в Запорожье будет развязка СВО
Проблемы автопрома Германии связали с нелюбовью немцев к электромобилям
Представления о женском колдовстве совпадают в разных культурах — данные антропологов Игорь Буккер ЛиАЗ выпустил опытный автобус-гармошку в 1962 году Сергей Милешкин Трамп выдвинул ультиматум: Европа уходит в тень мировой политики Юрий Бочаров
Вьетнам под водой: трагедия унесла жизни, цифры шокируют
Мотор греется, а выхлоп продолжает плакать: начинается процесс, который способен добить двигатель
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Лёд хранил это 39 тысяч лет: находка раскрыла тайный механизм смерти доисторического детёныша
Последние материалы
Вояджер-1 достиг рубежа в один световой день — NASA
Отеки часто связаны с дисбалансом в питании — нутрициолог Виктория Вишнякова
Кулинары предложили тушить голубцы в молоке для сочности
Каркасный дом в 60 кв. м стоит 1,5–1,8 млн рублей — директор НАТЭК Орехов
Возрастные показатели Роналду оценили как 28 лет — аналитики Whoop
Дочь Гай Германики рано вышла замуж под влиянием коуча
Антиоксиданты улучшают восстановление после тренировок — спортивные тренеры
Мини-парники из плёнки повышают приживаемость черенков по данным Actualno
Пеноплекс требует вентиляционного зазора при утеплении дерева
Кулинары представили замороженные десерты из ананаса — tudogostoso.com.br
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.