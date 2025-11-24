Внешне премиум, по цене бюджет: 11 китайских кроссоверов до 2 млн рублей, бьющие рекорды продаж

Российский рынок переживает настоящий бум китайских автомобилей. Если раньше такие машины воспринимались как экзотика, то сегодня они стали нормой. Компании из КНР стремительно закрывают все ниши — от бюджетных седанов до кроссоверов премиум-уровня. И несмотря на общий рост цен, найти новый SUV дешевле двух миллионов всё ещё возможно. Мы собрали 11 моделей, которые предлагают оптимальное сочетание цены, оснащения и надежности.
|Модель
|Двигатель
|Мощность
|КПП
|Цена, млн ₽
|Особенности
|JAC JS3
|1.5 л (атмо)
|109 л. с.
|МКП
|1,55
|Кондиционер, круиз, парктроники
|Livan X3 Pro
|1.5 л
|103 л. с.
|Вариатор
|1,67
|Бесключевой доступ, видеорегистратор
|Bestune T55
|1.5 л (турбо)
|160 л. с.
|Робот
|1,71
|Люк, LED-фары, экран 12,3″
|Haval Jolion
|1.5 л (турбо)
|143 л. с.
|МКП
|1,8
|Самый популярный китайский SUV
|DFSK 500
|1.5 л
|106 л. с.
|Вариатор
|1,9
|Просторный салон, простая механика
|DFSK 580
|1.5 л (турбо)
|145 л. с.
|Вариатор
|1,9
|Семиместный, турбомотор
|Bestune T77
|1.5 л (турбо)
|160 л. с.
|Робот
|1,92
|Молодёжный дизайн, "умная" панель
|BAIC X7
|1.5 л (турбо)
|180 л. с.
|Робот
|1,94
|Отличное оснащение, простор
|Chery Tiggo 4 Pro
|1.5 л
|113 л. с.
|Вариатор
|1,97
|Подогревы, мультируль, ESP
|BAIC X55
|1.5 л (турбо)
|177 л. с.
|Робот
|1,975
|Новая комплектация, LED-оптика
|Haval M6
|1.5 л (турбо)
|143 л. с.
|МКП
|1,98
|Надёжный, экономичный, проверенный мотор
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Покупка без проверки дилера
|Риск серых поставок
|Проверяйте VIN и договор
|Игнорирование тест-драйва
|Неудобная посадка и обзор
|Всегда тестируйте перед покупкой
|Ориентация только на цену
|Потеря в комфорте и безопасности
|Сравнивайте комплектации
|Пренебрежение гарантией
|Допрасходы на обслуживание
|Берите авто с официальной гарантией
Обратите внимание на JAC JS3 и Livan X3 Pro - они самые доступные, но уже оснащены кондиционером и мультимедиа.
Тогда Bestune T77 или BAIC X7 дадут ощущение уверенности на трассе.
Семиместный DFSK 580 или практичный Haval M6 станут оптимальными вариантами.
|Плюсы
|Минусы
|Высокое оснащение за умеренные деньги
|Нестабильная остаточная стоимость
|Современный дизайн
|Не везде развит сервис
|Надёжные турбомоторы нового поколения
|Меньше отзывов о долгосрочной эксплуатации
|Доступные запчасти у популярных брендов
|Не все модели адаптированы под суровый климат
Да, вариатор или робот встречаются у большинства моделей — Livan, Bestune, BAIC, DFSK.
Наиболее проверенные — Haval и Chery, они уже несколько лет присутствуют в России.
Да, многие модели оснащены подогревами, а клиренс позволяет уверенно ездить по снегу, сообщает 110km.ru.
