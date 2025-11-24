Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Внешне премиум, по цене бюджет: 11 китайских кроссоверов до 2 млн рублей, бьющие рекорды продаж

JAC JS3 — самый доступный кроссовер на рынке РФ
6:44
Авто

Российский рынок переживает настоящий бум китайских автомобилей. Если раньше такие машины воспринимались как экзотика, то сегодня они стали нормой. Компании из КНР стремительно закрывают все ниши — от бюджетных седанов до кроссоверов премиум-уровня. И несмотря на общий рост цен, найти новый SUV дешевле двух миллионов всё ещё возможно. Мы собрали 11 моделей, которые предлагают оптимальное сочетание цены, оснащения и надежности.

JAC JS3 1.6
Фото: commons.wikimedia.org by RL GNZLZ from Chile, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
JAC JS3 1.6

Кроссоверы из Китая до 2 млн рублей

Модель Двигатель Мощность КПП Цена, млн ₽ Особенности
JAC JS3 1.5 л (атмо) 109 л. с. МКП 1,55 Кондиционер, круиз, парктроники
Livan X3 Pro 1.5 л 103 л. с. Вариатор 1,67 Бесключевой доступ, видеорегистратор
Bestune T55 1.5 л (турбо) 160 л. с. Робот 1,71 Люк, LED-фары, экран 12,3″
Haval Jolion 1.5 л (турбо) 143 л. с. МКП 1,8 Самый популярный китайский SUV
DFSK 500 1.5 л 106 л. с. Вариатор 1,9 Просторный салон, простая механика
DFSK 580 1.5 л (турбо) 145 л. с. Вариатор 1,9 Семиместный, турбомотор
Bestune T77 1.5 л (турбо) 160 л. с. Робот 1,92 Молодёжный дизайн, "умная" панель
BAIC X7 1.5 л (турбо) 180 л. с. Робот 1,94 Отличное оснащение, простор
Chery Tiggo 4 Pro 1.5 л 113 л. с. Вариатор 1,97 Подогревы, мультируль, ESP
BAIC X55 1.5 л (турбо) 177 л. с. Робот 1,975 Новая комплектация, LED-оптика
Haval M6 1.5 л (турбо) 143 л. с. МКП 1,98 Надёжный, экономичный, проверенный мотор

Как выбрать китайский кроссовер

  • Определите приоритет: если нужен простор — выбирайте семиместный DFSK 580, если экономия топлива — JAC JS3.
  • Сравните коробки передач: робот подойдёт для трассы, вариатор — для города, "механика" — для тех, кто ценит надёжность.
  • Уточните условия гарантии: некоторые бренды дают до 7 лет или 200 000 км пробега.
  • Проверяйте дилера: официальные центры предлагают скидки и сервисные акции.
  • Учтите стоимость страховки и запчастей: для популярных моделей (Haval, Chery) цены ниже.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка Последствие Альтернатива
Покупка без проверки дилера Риск серых поставок Проверяйте VIN и договор
Игнорирование тест-драйва Неудобная посадка и обзор Всегда тестируйте перед покупкой
Ориентация только на цену Потеря в комфорте и безопасности Сравнивайте комплектации
Пренебрежение гарантией Допрасходы на обслуживание Берите авто с официальной гарантией

А что если…

У вас ограниченный бюджет до 1,7 млн

Обратите внимание на JAC JS3 и Livan X3 Pro - они самые доступные, но уже оснащены кондиционером и мультимедиа.

Нужна динамика

Тогда Bestune T77 или BAIC X7 дадут ощущение уверенности на трассе.

Ищете семейный автомобиль

Семиместный DFSK 580 или практичный Haval M6 станут оптимальными вариантами.

Плюсы и минусы китайских кроссоверов

Плюсы Минусы
Высокое оснащение за умеренные деньги Нестабильная остаточная стоимость
Современный дизайн Не везде развит сервис
Надёжные турбомоторы нового поколения Меньше отзывов о долгосрочной эксплуатации
Доступные запчасти у популярных брендов Не все модели адаптированы под суровый климат

FAQ

Можно ли купить китайский кроссовер до 2 млн с автоматом

Да, вариатор или робот встречаются у большинства моделей — Livan, Bestune, BAIC, DFSK.

Какие марки самые надёжные

Наиболее проверенные — Haval и Chery, они уже несколько лет присутствуют в России.

Подойдут ли китайские кроссоверы для зимы

Да, многие модели оснащены подогревами, а клиренс позволяет уверенно ездить по снегу, сообщает 110km.ru.

Мифы и правда

  • Миф: китайские автомобили не переживают зиму.
    Правда: современные модели адаптированы для холодного климата и прошли испытания в России.
  • Миф: запчасти трудно найти.
    Правда: крупные бренды открыли склады и сервисные центры в большинстве регионов.
  • Миф: китайцы быстро теряют цену.
    Правда: популярные модели Haval и Chery сохраняют ликвидность на уровне корейских конкурентов.

Интересные факты

  • Китай впервые стал крупнейшим поставщиком автомобилей в Россию в 2024 году.
  • Более 40% новых машин на российском рынке сегодня — кроссоверы из Китая.
  • Модели Haval собираются на заводе в Тульской области, а BAIC — на предприятии в Елабуге.

Исторический контекст

  • Первые китайские автомобили появились в России в начале 2000-х, но не выдержали конкуренции.
  • После 2020 года бренды нового поколения (Chery, Haval, Geely, BAIC) радикально улучшили качество и дизайн.
  • Сегодня китайские кроссоверы стали не временной заменой, а полноценной частью российского авторынка.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
