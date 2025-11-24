Список такси-2026 обрушил рынок: локальные заводы не прошли невидимый фильтр требований

Когда Министерство промышленности и торговли опубликовало перечень моделей, которые смогут использоваться в такси с 1 марта 2026 года, многие обратили внимание не на тех, кто в списке, а на тех, кого там нет. В документ не вошли автомобили трёх крупных производителей, чьи модели собираются в России: Haval, Solaris и Tenet. На фоне политики локализации такое решение выглядит неожиданным. Разбираемся, как устроена новая система допуска, на что ориентируется государство и почему одни машины подходят под требования, а другие — пока нет.
Перечень, опубликованный Минпромторгом, определяет, какие автомобили смогут выйти на линию такси после вступления в силу обновлённых требований. В него вошли бренды, локализованные на российских заводах и имеющие подтверждённый уровень производства.
В утверждённый список включили модели марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". У некоторых регионов предусмотрены переходные периоды: например, в Калининграде и Сибири требования начинают действовать с 2028 года, а на Дальнем Востоке — с 2030-го. Министерство заранее отметило, что перечень будет корректироваться по мере появления новых локализованных изделий.
Тем не менее отсутствие продукции трёх заводов — один из самых обсуждаемых моментов публикации, особенно если учесть, что эти предприятия давно работают в России.
Производственный комплекс Haval в Тульской области с 2019 года выпускает такие модели, как Jolion, F7, F7x, Dargo и H9. Завод является полноценным предприятием полного цикла: там не только собирают автомобили, но и производят двигатели. В контексте требований локализации это даёт бренду весомое преимущество, поэтому многие ожидали увидеть кроссоверы Haval в списке.
Однако по факту модели марки в перечень не вошли. Причины официально не озвучены, но можно предположить, что вопрос упирается в детали расчёта локализационных баллов, которые производители редко раскрывают публично.
Петербургский автомобильный завод "АГР" (бывшее предприятие Hyundai Motor Manufacturing Rus) сегодня выпускает автомобили под брендом Solaris. В линейке — седаны HS и KRS, кроссовер HC и хэтбек KRX. Все модели основаны на платформе популярных Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta, но производятся под новым российским брендом.
При этом точный уровень локализации не раскрывается. Возможно, он пока недостаточен, чтобы соответствовать баллам, необходимым для допуска в такси, хотя часть технологических операций выполняется в России.
С августа 2025 года на калужской площадке группы "АГР" собирают автомобили марки Tenet, созданной на базе моделей Chery. В линейке — Tenet T4, T7 и T8, соответствующие Chery Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus. Сборка ведётся в России, но степень локализации, судя по всему, также недостаточна для соответствия регуляторным требованиям.
Производитель не раскрывает детали технологий, поэтому сложно оценить, какие элементы производятся локально и сколько операций фактически происходит на российской площадке.
|Группа
|Присутствуют в списке
|Отсутствуют
|Российские бренды
|Lada, УАЗ, Sollers, Москвич
|-
|Электромобили и гибриды
|Evolute, Voyah
|-
|Инофирмы с локализацией
|-
|Haval, Solaris, Tenet
|Причины
|Подтверждённая локализация
|Недостаточная или не подтверждённая локализация
Модели должны набрать минимум 3200 баллов по текущей системе расчёта. Баллы зависят от того, где производятся кузовные панели, сварка, окраска, электрика, двигатель и трансмиссия.
Если автомобиль производится в рамках специального инвестиционного контракта, он автоматически получает право на использование в парках такси.
Чем больше деталей локализовано на территории России, тем выше шансы попасть в список.
Государство требует документальное подтверждение реального выполнения операций на заводе.
Модели, соответствующие требованиям, включаются в список, остальные могут быть добавлены позднее после обновления данных.
Ошибка: ориентироваться только на бренд, а не на локализацию.
Последствие: исключение моделей из допуска.
Альтернатива: прозрачные отчёты о локализации.
Ошибка: выпускать машины по упрощённой схеме сборки.
Последствие: низкие локализационные баллы.
Альтернатива: расширение производственных операций.
Ошибка: игнорировать требования СПИК.
Последствие: невозможность работать в такси.
Альтернатива: заключение инвестиционного контракта.
Ошибка: не раскрывать информацию о производстве.
Последствие: недоверие регулятора.
Альтернатива: публикация данных о сборке и компонентах.
Если Haval, Solaris и Tenet расширят объём локальных операций — например, сварку кузовов, производство отдельных узлов или выпуск двигателей — их модели вполне могут быть добавлены в перечень. Минпромторг прямо указывает, что список открытый и будет корректироваться по мере появления новых локализованных машин.
|Плюсы
|Минусы
|Поддержка российских предприятий
|Сложность расчётов локализации
|Стимул для развития производства
|Исключение популярных моделей
|Появление новых инвестконтрактов
|Непрозрачность балльной системы
|Увеличение рабочих мест
|Некоторым брендам сложно адаптироваться
|Рост спроса на отечественные автомобили
|Ограничение выбора для таксопарков
Что будет с такси, где сейчас ездят иностранные модели?
Их можно будет эксплуатировать до конца срока службы, но новые автомобили должны соответствовать перечню.
Почему важны локализационные баллы?
Они позволяют оценить, что производство действительно происходит в России, а не сводится к сборке из готовых машинокомплектов.
Что даст СПИК?
Инвестконтракт позволяет бренду получить льготный доступ в госзакупки и такси при выполнении обязательств.
Могут ли Haval или Solaris позже войти в список?
Да, если покажут достаточную локализацию или подпишут СПИК.
Миф: список окончательный.
Правда: он открыт и будет обновляться.
Миф: отсутствие моделей в перечне означает запрет.
Правда: это лишь ограничение именно для такси, а не для частного использования.
Миф: локализация — это только сборка.
Правда: учитывается множество операций: сварка, окраска, производство модулей, двигателей, электроники.
Государственное регулирование таксомоторной отрасли менялось постепенно: сначала требования касались только технического состояния автомобилей, затем — возраста машин, а позже — безопасности перевозок. С усилением курса на импортозамещение в 2020-х годах возникла необходимость поддерживать внутреннее производство, и локализационные баллы стали ключевым инструментом этой политики. Переход к жёстким требованиям с 2026 года отражает стремление постепенно сформировать парк такси, состоящий преимущественно из моделей, реально производимых в России.
