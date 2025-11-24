Список такси-2026 обрушил рынок: локальные заводы не прошли невидимый фильтр требований

Solaris не вошёл в перечень допуска в такси из-за уровня локализации — Rambler

9:02 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда Министерство промышленности и торговли опубликовало перечень моделей, которые смогут использоваться в такси с 1 марта 2026 года, многие обратили внимание не на тех, кто в списке, а на тех, кого там нет. В документ не вошли автомобили трёх крупных производителей, чьи модели собираются в России: Haval, Solaris и Tenet. На фоне политики локализации такое решение выглядит неожиданным. Разбираемся, как устроена новая система допуска, на что ориентируется государство и почему одни машины подходят под требования, а другие — пока нет.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ такси

Что представляет собой новый список

Перечень, опубликованный Минпромторгом, определяет, какие автомобили смогут выйти на линию такси после вступления в силу обновлённых требований. В него вошли бренды, локализованные на российских заводах и имеющие подтверждённый уровень производства.

В утверждённый список включили модели марок Lada, УАЗ, Sollers, Evolute, Voyah и "Москвич". У некоторых регионов предусмотрены переходные периоды: например, в Калининграде и Сибири требования начинают действовать с 2028 года, а на Дальнем Востоке — с 2030-го. Министерство заранее отметило, что перечень будет корректироваться по мере появления новых локализованных изделий.

Тем не менее отсутствие продукции трёх заводов — один из самых обсуждаемых моментов публикации, особенно если учесть, что эти предприятия давно работают в России.

Почему отсутствие Haval выглядит особенно неожиданным

Производственный комплекс Haval в Тульской области с 2019 года выпускает такие модели, как Jolion, F7, F7x, Dargo и H9. Завод является полноценным предприятием полного цикла: там не только собирают автомобили, но и производят двигатели. В контексте требований локализации это даёт бренду весомое преимущество, поэтому многие ожидали увидеть кроссоверы Haval в списке.

Однако по факту модели марки в перечень не вошли. Причины официально не озвучены, но можно предположить, что вопрос упирается в детали расчёта локализационных баллов, которые производители редко раскрывают публично.

Что происходит с Solaris

Петербургский автомобильный завод "АГР" (бывшее предприятие Hyundai Motor Manufacturing Rus) сегодня выпускает автомобили под брендом Solaris. В линейке — седаны HS и KRS, кроссовер HC и хэтбек KRX. Все модели основаны на платформе популярных Hyundai Solaris, Kia Rio и Hyundai Creta, но производятся под новым российским брендом.

При этом точный уровень локализации не раскрывается. Возможно, он пока недостаточен, чтобы соответствовать баллам, необходимым для допуска в такси, хотя часть технологических операций выполняется в России.

Почему модели Tenet тоже остались за рамками списка

С августа 2025 года на калужской площадке группы "АГР" собирают автомобили марки Tenet, созданной на базе моделей Chery. В линейке — Tenet T4, T7 и T8, соответствующие Chery Tiggo 4, Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus. Сборка ведётся в России, но степень локализации, судя по всему, также недостаточна для соответствия регуляторным требованиям.

Производитель не раскрывает детали технологий, поэтому сложно оценить, какие элементы производятся локально и сколько операций фактически происходит на российской площадке.

Сравнение: какие бренды вошли в список, а какие — нет

Группа Присутствуют в списке Отсутствуют Российские бренды Lada, УАЗ, Sollers, Москвич - Электромобили и гибриды Evolute, Voyah - Инофирмы с локализацией - Haval, Solaris, Tenet Причины Подтверждённая локализация Недостаточная или не подтверждённая локализация

Как формируется допуск в такси: пошагово

1. Оценка локализационных баллов

Модели должны набрать минимум 3200 баллов по текущей системе расчёта. Баллы зависят от того, где производятся кузовные панели, сварка, окраска, электрика, двигатель и трансмиссия.

2. Возможность пройти по СПИК

Если автомобиль производится в рамках специального инвестиционного контракта, он автоматически получает право на использование в парках такси.

3. Проверка комплектующих

Чем больше деталей локализовано на территории России, тем выше шансы попасть в список.

4. Подтверждение производства

Государство требует документальное подтверждение реального выполнения операций на заводе.

5. Формирование итогового перечня

Модели, соответствующие требованиям, включаются в список, остальные могут быть добавлены позднее после обновления данных.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: ориентироваться только на бренд, а не на локализацию.

Последствие: исключение моделей из допуска.

Альтернатива: прозрачные отчёты о локализации. Ошибка: выпускать машины по упрощённой схеме сборки.

Последствие: низкие локализационные баллы.

Альтернатива: расширение производственных операций. Ошибка: игнорировать требования СПИК.

Последствие: невозможность работать в такси.

Альтернатива: заключение инвестиционного контракта. Ошибка: не раскрывать информацию о производстве.

Последствие: недоверие регулятора.

Альтернатива: публикация данных о сборке и компонентах.

А что если…

Если Haval, Solaris и Tenet расширят объём локальных операций — например, сварку кузовов, производство отдельных узлов или выпуск двигателей — их модели вполне могут быть добавлены в перечень. Минпромторг прямо указывает, что список открытый и будет корректироваться по мере появления новых локализованных машин.

Плюсы и минусы новой системы допуска

Плюсы Минусы Поддержка российских предприятий Сложность расчётов локализации Стимул для развития производства Исключение популярных моделей Появление новых инвестконтрактов Непрозрачность балльной системы Увеличение рабочих мест Некоторым брендам сложно адаптироваться Рост спроса на отечественные автомобили Ограничение выбора для таксопарков

FAQ

Что будет с такси, где сейчас ездят иностранные модели?

Их можно будет эксплуатировать до конца срока службы, но новые автомобили должны соответствовать перечню.

Почему важны локализационные баллы?

Они позволяют оценить, что производство действительно происходит в России, а не сводится к сборке из готовых машинокомплектов.

Что даст СПИК?

Инвестконтракт позволяет бренду получить льготный доступ в госзакупки и такси при выполнении обязательств.

Могут ли Haval или Solaris позже войти в список?

Да, если покажут достаточную локализацию или подпишут СПИК.

Мифы и правда

Миф: список окончательный.

Правда: он открыт и будет обновляться.

Миф: отсутствие моделей в перечне означает запрет.

Правда: это лишь ограничение именно для такси, а не для частного использования.

Миф: локализация — это только сборка.

Правда: учитывается множество операций: сварка, окраска, производство модулей, двигателей, электроники.

Три интересных факта

Россия — одна из немногих стран, использующих систему баллов для оценки локализации. Локализация влияет не только на такси, но и на участие производителей в госзакупках. Некоторые модели могут изменить свои позиции уже в течение года — по мере переработки требований.

Исторический контекст

Государственное регулирование таксомоторной отрасли менялось постепенно: сначала требования касались только технического состояния автомобилей, затем — возраста машин, а позже — безопасности перевозок. С усилением курса на импортозамещение в 2020-х годах возникла необходимость поддерживать внутреннее производство, и локализационные баллы стали ключевым инструментом этой политики. Переход к жёстким требованиям с 2026 года отражает стремление постепенно сформировать парк такси, состоящий преимущественно из моделей, реально производимых в России.