Новая Iskra заставила Vesta меркнуть: три детали ломают привычный образ российских седанов

Lada Iskra постепенно обзаводится собственным стилем, оставаясь частью актуальной линейки АвтоВАЗа. В официальном канале производителя представили разбор ключевых визуальных решений, сделавших модель самостоятельной, хотя и связанной с Vesta общими дизайнерскими мотивами. Новинка получила элементы, которые формируют узнаваемость и создают отличия от флагманского семейства. Помимо внешности, постепенно проясняются технические обновления и особенности производства.
АвтоВАЗ выделил три главных визуальных решения, ставших основой нового фирменного образа Iskra. Эти элементы затрагивают светотехнику, кузовной рельеф и оформление интерьера.
Передние и задние фонари оформлены в "стреловидном" стиле. На передних фарах используется характерный треугольный элемент, переходящий на бампер и создающий цельное восприятие фронтальной части. Такая геометрия делает Iskra узнаваемой и отличает её от Vesta, сохраняя при этом Х-образный мотив марки.
На боковинах кузова применены стреловидные линии, напоминающие решения Vesta, но выполненные более компактно. Они подчёркивают динамику силуэта и визуально облегчают автомобиль.
Интерьер выделяется ромбовидной формой дефлекторов. Такая геометрия повторяется в подстаканниках — из-за неё смартфон можно устанавливать вертикально, что удобно при использовании навигации или зарядки. АвтоВАЗ отмечает, что форма выбрана не ради декоративности, а для повышения функциональности.
|Параметр
|Lada Iskra
|Lada Vesta
|Фары
|стреловидная оптика с треугольным элементом
|Х-образная графика
|Боковые линии
|компактные стреловидные подштамповки
|более крупные рельефы
|Интерьер
|ромбовидные дефлекторы и подстаканники
|классическая прямоугольная геометрия
|Доступные кузова
|седан и универсал SW
|седан, универсал, кросс-версии
|Ориентация
|доступная модель новой линейки
|старшее семейство марки
Первые партии Iskra SW начали оснащать крышей из оцинкованного металлопроката. Это увеличивает долговечность покрытия и снижает риск коррозии в случаях повреждения лакокрасочного слоя. АвтоВАЗ сообщает, что такие машины уже поступают к дилерам.
Производство модели распределено между Тольятти и Санкт-Петербургом. Заводы суммарно собирают около 15 автомобилей в час. До конца 2025 года планируется выпустить более 3 тысяч экземпляров.
Изучить пропорции автомобиля и визуальные элементы на реальной машине или демо-стенде.
Сравнить Iskra и Vesta по светотехнике, чтобы понять, как различается передняя часть.
Проверить удобство ромбовидных дефлекторов: направление потока, лёгкость регулировки.
Оценить посадку смартфона в подстаканнике — это одно из практичных решений.
Внимательно осмотреть крытую часть кузова, чтобы убедиться в качестве металлопроката.
Сопоставить комплектации, так как набор функций может отличаться.
Если ромбовидная геометрия будет воспринята положительно, АвтоВАЗ может развивать этот стиль в других моделях. Это создаст новый визуальный язык бренда и выделит следующие поколения автомобилей на фоне привычного Х-образного стиля.
|Плюсы
|Минусы
|узнаваемая оптика
|дизайн может разделить мнения
|удобные дефлекторы
|нестандартная форма не всем привычна
|практичные подстаканники
|габариты салона могут ограничивать функциональность
|оцинкованная крыша
|доступна не для всех модификаций
|лёгкая боковая штамповка
|ограниченный эффект на аэродинамику
Чем Iskra отличается от Vesta?
Тремя ключевыми элементами дизайна: стреловидной оптикой, изменёнными подштамповками и ромбовидными деталями в салоне.
Есть ли у Iskra универсал?
Да, версия SW уже поступает дилерам.
Что даёт оцинкованная крыша?
Дополнительную защиту от коррозии при повреждениях ЛКП.
Подстаканники рассчитаны на установку смартфона вертикально — необычное для сегмента решение.
Создание стреловидной оптики потребовало переработки бампера и передних крыльев.
Iskra стала первой моделью АвтоВАЗа с серийным использованием обновлённого оцинкованного металлопроката на крыше.
Первые концепции новой линейки появились ещё до запуска Vesta NG.
Переход к оригинальным решениям стал частью стратегии обновления модельного ряда после 2022 года.
Производственные мощности Санкт-Петербурга впервые получили крупную нагрузку благодаря выпуску Iskra.
Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.