Город её не понимает, а бездорожье влюбляется: Niva Sport раскрывает скрытый азарт на виражах

Появление Lada Niva Sport стало для российского рынка событием, которого ждали несколько поколений поклонников модели. Легендарная "Нива", созданная ещё в 1977 году как рабочая машина для сельских дорог, геологов, охотников и тех, кому нужен был настоящий внедорожник, впервые получила заводскую спортивную версию. Марка давно "светилась" в истории автоспорта — достаточно вспомнить знаменитую победу на ралли "Фараоны" в 1983 году или успешные заезды на "Париж-Дакар". Но серийного спорт-варианта раньше не существовало, поэтому любопытство к модели было неизбежным.
Первые журналистские тесты выявили недочёты в задней подвеске, и производитель доработал машину буквально "на ходу". В нашем обзоре — впечатления после нескольких дней за рулём обновлённой версии, где выясняется, куда именно перенесли акценты инженеры и что почувствует реальный владелец.
Модель сохранила узнаваемые черты: трёхдверный кузов, простоту салона, характерную посадку и честный внедорожный характер. Но в деталях здесь куда больше отличий, чем кажется.
Спортивная модификация получила:
Внешне машина выглядит "заводным апельсином": яркий цвет, наклейки и брутальная атрибутика подчёркивают идею спортивной версии, но не пытаются сделать её похожей на современный кроссовер.
Городская эксплуатация остаётся вызовом. Посадка всё ещё требует привычки, руль хоть и регулируется по высоте, но меняет положение незначительно, шумы трансмиссии отдают тем самым "голосом прошлого". Однако мотор делает характер машины живее: он раскрывается на высоких оборотах, что помогает встроиться в плотный поток, быстро уйти со светофора или обогнать автобус.
Разгон до 100 км/ч занимает около 12 секунд, но субъективно машина ощущается медленнее. Ехать быстрее 90-100 км/ч некомфортно: аэродинамика, шумы и короткая база дают о себе знать.
Как только асфальт заканчивается, отношение к машине меняется. Здесь спортивная "Нива" показывает свой настоящий характер: подвеска проглатывает кочки с азартом, кузов держится собранно, авто буквально летит по грейдеру. В песке и на подъёмах помогает "понижайка". Мощность мотора проявляется только на высоких оборотах — это необычно для внедорожника, но добавляет эффекта раллийной езды.
Именно на бездорожье все компромиссы городской эксплуатации становятся объяснимыми: машина создана для движения по грунту, лесным дорогам, просёлкам, а не для офисных парковок.
Lada Niva Sport — выбор либо энтузиаста, которому хочется эмоционального внедорожника в дополнение к основному автомобилю, либо жителя сельской местности, которому важна проходимость и неприхотливость. Универсальность модели ограничена: как семейный автомобиль она уступает современным кроссоверам, а городской комфорт всё так же минимален.
Зато по-настоящему уникальна в сегменте простых и честных внедорожников.
|Характеристика
|Niva Sport
|Niva Legend
|Двигатель
|1.6, 122 л. с.
|1.7, 83 л. с.
|Динамика
|быстрее, но в городе шумнее
|классическая "Нива", медленнее
|Подвеска
|обновлённая задняя схема
|базовая
|Оснащение
|улучшенная отделка, 17" колёса
|минимальное
|Цена
|от 1 699 000 ₽
|заметно ниже
|Комфорт
|ограниченный
|скромный
|Безопасность
|такая же архетипичная
|типичная для модели
Проверьте подвеску
Оцените работу задней схемы: обновлённая конструкция должна отрабатывать ямы без "подскакиваний".
Протестируйте мотор в разных диапазонах
После 3000-5000 оборотов характер меняется — важно понять, подходит ли вам такая верховая тяга.
Проверьте удобство посадки
Салон остаётся специфичным: руль, кресло и педали стоит примерить заранее.
Оцените шумы трансмиссии
"Нивовские" звуки — норма, но посторонние вибрации должны насторожить.
Осмотрите автомобиль снизу
При активной внедорожной езде защита картера, шины и элементы подвески — важная часть долговечности.
Ошибка: выбор Sport как основной городской машины
Последствие: быстрая усталость от шума и эргономики
Альтернатива: бюджетный кроссовер (Renault Duster, Chery Tiggo)
Ошибка: оценка динамики только по паспорту
Последствие: ожидание "взрывного" ускорения, которого нет
Альтернатива: реальные тесты на трассе
Ошибка: использование шоссейной резины на бездорожье
Последствие: зарывание в песке и грязи
Альтернатива: А/Т-шины (Cordiant Off Road, BFGoodrich)
Правильно подобранные шины меняют характер машины сильнее, чем кажется.
На А/Т-резине она становится тянучей на асфальте, но цепкой вне дороги. На М/Т — почти раллийной по грязи, но шумной.
Выбор комплекта важнее, чем лошадиные силы двигателя.
|Плюсы
|Минусы
|Отличная проходимость
|Слабый городской комфорт
|Уникальный дизайн
|Высокие шумы
|Живой двигатель
|Динамика ниже ожиданий
|Улучшенная подвеска
|Маленький багажник
|Простая конструкция
|Цена выше, чем у Legend
Можно ли использовать Niva Sport как единственный автомобиль?
Можно, но комфорт и оснащение ограничены. Для ежедневного города есть более удобные варианты.
Сколько реально расходует топлива?
В смешанном цикле — около 10 литров. На бездорожье — больше из-за высоких оборотов.
Что лучше для бездорожья: Sport или обычная Niva?
Sport быстрее на грейдере, но обычная Niva тяговитее на низах.
Стоит ли переплачивать за 122 л. с.?
Только если важны эмоции, динамика в потоке и езда по грунтовкам.
Миф: спортивная версия — это почти раллийная машина.
Правда: характер бодрый, но конструкция остаётся классической.
Миф: мощности хватит для трассы.
Правда: быстрее 100 км/ч ехать некомфортно.
Миф: новая подвеска решает все проблемы.
Правда: она улучшает поведение вне асфальта, но не превращает модель в кроссовер.
История модели начинается в 1977 году, когда в Тольятти появилась первая "Нива" — машина, изменившая представление о доступных внедорожниках. В 1980-е автомобиль заявил о себе далеко за пределами СССР: участие в крупных международных ралли, включая "Париж-Дакар" и "Фараоны", принесло ей статус легенды и показало, что даже серийный внедорожник способен на серьёзные спортивные достижения.
