Город её не понимает, а бездорожье влюбляется: Niva Sport раскрывает скрытый азарт на виражах

Новая Niva Sport получила 122-сильный мотор и усиленную подвеску — сообщает Rambler

8:15 Your browser does not support the audio element. Авто

Появление Lada Niva Sport стало для российского рынка событием, которого ждали несколько поколений поклонников модели. Легендарная "Нива", созданная ещё в 1977 году как рабочая машина для сельских дорог, геологов, охотников и тех, кому нужен был настоящий внедорожник, впервые получила заводскую спортивную версию. Марка давно "светилась" в истории автоспорта — достаточно вспомнить знаменитую победу на ралли "Фараоны" в 1983 году или успешные заезды на "Париж-Дакар". Но серийного спорт-варианта раньше не существовало, поэтому любопытство к модели было неизбежным.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Lada Niva Urban в Валенсии

Первые журналистские тесты выявили недочёты в задней подвеске, и производитель доработал машину буквально "на ходу". В нашем обзоре — впечатления после нескольких дней за рулём обновлённой версии, где выясняется, куда именно перенесли акценты инженеры и что почувствует реальный владелец.

Что изменилось в новой Niva Sport

Модель сохранила узнаваемые черты: трёхдверный кузов, простоту салона, характерную посадку и честный внедорожный характер. Но в деталях здесь куда больше отличий, чем кажется.

Спортивная модификация получила:

122-сильный двигатель 1.6;

5-ступенчатую механику;

усиленную заднюю подвеску новой схемы;

17-дюймовые легкосплавные диски;

модернизированный интерьер с улучшенной отделкой.

Внешне машина выглядит "заводным апельсином": яркий цвет, наклейки и брутальная атрибутика подчёркивают идею спортивной версии, но не пытаются сделать её похожей на современный кроссовер.

Как она ведёт себя на дороге

Городская эксплуатация остаётся вызовом. Посадка всё ещё требует привычки, руль хоть и регулируется по высоте, но меняет положение незначительно, шумы трансмиссии отдают тем самым "голосом прошлого". Однако мотор делает характер машины живее: он раскрывается на высоких оборотах, что помогает встроиться в плотный поток, быстро уйти со светофора или обогнать автобус.

Разгон до 100 км/ч занимает около 12 секунд, но субъективно машина ощущается медленнее. Ехать быстрее 90-100 км/ч некомфортно: аэродинамика, шумы и короткая база дают о себе знать.

Где Niva Sport раскрывается полностью

Как только асфальт заканчивается, отношение к машине меняется. Здесь спортивная "Нива" показывает свой настоящий характер: подвеска проглатывает кочки с азартом, кузов держится собранно, авто буквально летит по грейдеру. В песке и на подъёмах помогает "понижайка". Мощность мотора проявляется только на высоких оборотах — это необычно для внедорожника, но добавляет эффекта раллийной езды.

Именно на бездорожье все компромиссы городской эксплуатации становятся объяснимыми: машина создана для движения по грунту, лесным дорогам, просёлкам, а не для офисных парковок.

Для кого эта машина

Lada Niva Sport — выбор либо энтузиаста, которому хочется эмоционального внедорожника в дополнение к основному автомобилю, либо жителя сельской местности, которому важна проходимость и неприхотливость. Универсальность модели ограничена: как семейный автомобиль она уступает современным кроссоверам, а городской комфорт всё так же минимален.

Зато по-настоящему уникальна в сегменте простых и честных внедорожников.

Сравнение Niva Sport и стандартной Niva Legend

Характеристика Niva Sport Niva Legend Двигатель 1.6, 122 л. с. 1.7, 83 л. с. Динамика быстрее, но в городе шумнее классическая "Нива", медленнее Подвеска обновлённая задняя схема базовая Оснащение улучшенная отделка, 17" колёса минимальное Цена от 1 699 000 ₽ заметно ниже Комфорт ограниченный скромный Безопасность такая же архетипичная типичная для модели

Как безопасно выбирать и тестировать Niva Sport

Проверьте подвеску

Оцените работу задней схемы: обновлённая конструкция должна отрабатывать ямы без "подскакиваний". Протестируйте мотор в разных диапазонах

После 3000-5000 оборотов характер меняется — важно понять, подходит ли вам такая верховая тяга. Проверьте удобство посадки

Салон остаётся специфичным: руль, кресло и педали стоит примерить заранее. Оцените шумы трансмиссии

"Нивовские" звуки — норма, но посторонние вибрации должны насторожить. Осмотрите автомобиль снизу

При активной внедорожной езде защита картера, шины и элементы подвески — важная часть долговечности.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: выбор Sport как основной городской машины

Последствие: быстрая усталость от шума и эргономики

Альтернатива: бюджетный кроссовер (Renault Duster, Chery Tiggo)

Ошибка: оценка динамики только по паспорту

Последствие: ожидание "взрывного" ускорения, которого нет

Альтернатива: реальные тесты на трассе

Ошибка: использование шоссейной резины на бездорожье

Последствие: зарывание в песке и грязи

Альтернатива: А/Т-шины (Cordiant Off Road, BFGoodrich)

А что если…

Правильно подобранные шины меняют характер машины сильнее, чем кажется.

На А/Т-резине она становится тянучей на асфальте, но цепкой вне дороги. На М/Т — почти раллийной по грязи, но шумной.

Выбор комплекта важнее, чем лошадиные силы двигателя.

Плюсы и минусы Lada Niva Sport

Плюсы Минусы Отличная проходимость Слабый городской комфорт Уникальный дизайн Высокие шумы Живой двигатель Динамика ниже ожиданий Улучшенная подвеска Маленький багажник Простая конструкция Цена выше, чем у Legend

FAQ

Можно ли использовать Niva Sport как единственный автомобиль?

Можно, но комфорт и оснащение ограничены. Для ежедневного города есть более удобные варианты.

Сколько реально расходует топлива?

В смешанном цикле — около 10 литров. На бездорожье — больше из-за высоких оборотов.

Что лучше для бездорожья: Sport или обычная Niva?

Sport быстрее на грейдере, но обычная Niva тяговитее на низах.

Стоит ли переплачивать за 122 л. с.?

Только если важны эмоции, динамика в потоке и езда по грунтовкам.

Мифы и правда

Миф: спортивная версия — это почти раллийная машина.

Правда: характер бодрый, но конструкция остаётся классической.

Миф: мощности хватит для трассы.

Правда: быстрее 100 км/ч ехать некомфортно.

Миф: новая подвеска решает все проблемы.

Правда: она улучшает поведение вне асфальта, но не превращает модель в кроссовер.

Три интересных факта

У "Нивы" один из самых длинных "автомобильных стажей" на российском рынке среди внедорожников. Машина по-прежнему собирается на классической платформе без модульных архитектур. Модель входит в число самых ремонтопригодных внедорожников — стоимость деталей остаётся низкой.

Исторический контекст

История модели начинается в 1977 году, когда в Тольятти появилась первая "Нива" — машина, изменившая представление о доступных внедорожниках. В 1980-е автомобиль заявил о себе далеко за пределами СССР: участие в крупных международных ралли, включая "Париж-Дакар" и "Фараоны", принесло ей статус легенды и показало, что даже серийный внедорожник способен на серьёзные спортивные достижения.