Когда китайский SUV дешевле Гранты: топ-10 моделей до 2 млн перевернул представление о доступности

Цена Livan X3 Pro установлена на уровне 1,67 млн рублей

Китайские автопроизводители укрепили позиции в России настолько уверенно, что сегмент бюджетных кроссоверов оказался практически полностью под их контролем. На фоне подорожавших автомобилей других марок именно китайские SUV стали реальной возможностью купить новый автомобиль за адекватные деньги. "Автоновости дня" собрали десятку моделей, которые укладываются в сумму до 2 млн рублей, а покупатели получают вполне полноценные городские и семейные автомобили.

Фото: flickr by RL GNZLZ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Haval Jolion

Эта подборка демонстрирует, как изменился рынок: от базовых переднеприводных машин до внушительных трёхрядных кроссоверов — всё это вписывается в диапазон от 1,5 до 2 млн рублей. Для анализа важно учитывать не только цену, но и оснащение, тип трансмиссии, экономичность, комплектацию, а также дальнейшие расходы владельца.

Основные модели до 2 млн рублей: краткое описание

1. JAC JS3

Самый доступный вариант — от 1 549 000 рублей. Базовая версия с МКП, атмосферным мотором 1.5 (109 л. с.) и достойным набором опций: кондиционер, безопасность, круиз-контроль, аудиосистема.

2. Livan X3 Pro

Цена — 1 669 900 рублей. Фактически это копия Geely Vision X3, оснащённая мотором 1.5 на 103 л. с. и вариатором. В комплектации — мультимедиа на 8 дюймов, парктроники, видеорегистратор.

3. Bestune T55

Стоимость — от 1 711 000 рублей с учётом крупной скидки. Турбомотор 1.5 (124 л. с.), роботизированная коробка и солидный набор электронных ассистентов.

4. Haval Jolion

Цена начинается с 1 799 000 рублей. Мощный мотор 1.5T, передний или полный привод, современная мультимедиа, хорошее оснащение.

5. DFSK 500 и DFSK 580

Обе модели стоят от 1 899 000 рублей. Первый — компактный вариант, второй — семиместный SUV с турбомотором и продвинутой мультимедиа.

6. Bestune T77

Цена — 1 924 000 рублей. Турбомотор 160 л. с., "робот", передний привод и богатый набор опций.

7. BAIC X7

Стоимость — 1 940 000 рублей. Турбомотор 1.5 (180 л. с.), 7-ступенчатый робот, климат-контроль и круговой обзор.

8. Chery Tiggo 4 Pro

Цена — 1 970 000 рублей. Один из самых популярных вариантов в сегменте с 1.5-литровым мотором, вариатором и длинным списком подогревов.

9. BAIC X55

Стоимость — 1 975 000 рублей. Комфортный кроссовер с богатым набором систем безопасности и современным дизайном.

10. Haval M6

Финальный участник списка — от 1 979 000 рублей. Практичный и надёжный автомобиль со 143-сильным мотором и современными опциями.

Сравнение ключевых характеристик

Модель Мотор Мощность Трансмиссия Привод Цена от JAC JS3 1.5 109 МКП/вариатор FWD 1.55 млн Livan X3 Pro 1.5 103 вариатор FWD 1.66 млн Bestune T55 1.5T 124 робот FWD 1.71 млн Haval Jolion 1.5T 143 МКП/робот FWD/AWD 1.79 млн DFSK 500 1.5 106 вариатор FWD 1.89 млн DFSK 580 1.5T 145 вариатор AWD 1.89 млн Bestune T77 1.5T 160 робот FWD 1.92 млн BAIC X7 1.5T 180 робот FWD 1.94 млн Tiggo 4 Pro 1.5 113 вариатор FWD 1.97 млн BAIC X55 1.5T - робот FWD 1.97 млн Haval M6 1.5T 143 МКП FWD 1.97 млн

Как выбрать китайский кроссовер до 2 млн рублей

Определить задачи: город, трасса, семья, багаж. Рассчитать эксплуатационные затраты: топливо, страховка, шины. Проверить наличие скидок и акций у дилеров. Уточнить мощность выделенной электросети (для зарядки гибридов — если рассматриваются). Проверить комплектации: подогревы, ассистенты, камера обзора. Оценить ликвидность модели — насколько она потеряет в цене. Провести тест-драйв: шум, подвеска, реакция на газ.

А что если…

Если курс валют резко изменится, сегмент до 2 млн может исчезнуть почти полностью — именно такие модели первыми дорожают. Поэтому часть покупателей предпочитает брать кроссовер сейчас, пока рынок остаётся относительно стабильным.

Плюсы и минусы китайских кроссоверов до 2 млн

Плюсы Минусы богатое оснащение быстрый рост цен современные мультимедиа падение цены при перепродаже хорошие гарантии вариаторы и "роботы" требуют аккуратности доступность запчастей нет полного привода у большинства понятная система скидок много малоизвестных брендов

FAQ

Какой самый дешёвый кроссовер?

JAC JS3 — от 1,549 млн рублей.

Есть ли полноприводные варианты до 2 млн рублей?

Редко, но DFSK 580 предлагает AWD в бюджете.

Стоит ли брать вариатор?

Современные вариаторы надёжнее, но требуют аккуратного стиля вождения.

Мифы и правда

Миф: китайские кроссоверы быстро ломаются.

Правда: большинство моделей имеют достойный ресурс при регулярном обслуживании.

Правда: запчасти часто дешевле, чем у корейских и японских брендов.

Правда: мультимедийные системы — одно из их сильных мест.

Три интересных факта

Несколько моделей в списке имеют скидки до 700 тысяч рублей — это рекорд рынка. Кроссоверы до 2 млн рублей сейчас составляют более трети всех продаж новых авто. Трёхрядные модели за такую сумму ранее были доступны только на вторичном рынке.

Исторический контекст