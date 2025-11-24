Когда китайский SUV дешевле Гранты: топ-10 моделей до 2 млн перевернул представление о доступности

Китайские автопроизводители укрепили позиции в России настолько уверенно, что сегмент бюджетных кроссоверов оказался практически полностью под их контролем. На фоне подорожавших автомобилей других марок именно китайские SUV стали реальной возможностью купить новый автомобиль за адекватные деньги. "Автоновости дня" собрали десятку моделей, которые укладываются в сумму до 2 млн рублей, а покупатели получают вполне полноценные городские и семейные автомобили.
Эта подборка демонстрирует, как изменился рынок: от базовых переднеприводных машин до внушительных трёхрядных кроссоверов — всё это вписывается в диапазон от 1,5 до 2 млн рублей. Для анализа важно учитывать не только цену, но и оснащение, тип трансмиссии, экономичность, комплектацию, а также дальнейшие расходы владельца.
Самый доступный вариант — от 1 549 000 рублей. Базовая версия с МКП, атмосферным мотором 1.5 (109 л. с.) и достойным набором опций: кондиционер, безопасность, круиз-контроль, аудиосистема.
Цена — 1 669 900 рублей. Фактически это копия Geely Vision X3, оснащённая мотором 1.5 на 103 л. с. и вариатором. В комплектации — мультимедиа на 8 дюймов, парктроники, видеорегистратор.
Стоимость — от 1 711 000 рублей с учётом крупной скидки. Турбомотор 1.5 (124 л. с.), роботизированная коробка и солидный набор электронных ассистентов.
Цена начинается с 1 799 000 рублей. Мощный мотор 1.5T, передний или полный привод, современная мультимедиа, хорошее оснащение.
Обе модели стоят от 1 899 000 рублей. Первый — компактный вариант, второй — семиместный SUV с турбомотором и продвинутой мультимедиа.
Цена — 1 924 000 рублей. Турбомотор 160 л. с., "робот", передний привод и богатый набор опций.
Стоимость — 1 940 000 рублей. Турбомотор 1.5 (180 л. с.), 7-ступенчатый робот, климат-контроль и круговой обзор.
Цена — 1 970 000 рублей. Один из самых популярных вариантов в сегменте с 1.5-литровым мотором, вариатором и длинным списком подогревов.
Стоимость — 1 975 000 рублей. Комфортный кроссовер с богатым набором систем безопасности и современным дизайном.
Финальный участник списка — от 1 979 000 рублей. Практичный и надёжный автомобиль со 143-сильным мотором и современными опциями.
|Модель
|Мотор
|Мощность
|Трансмиссия
|Привод
|Цена от
|JAC JS3
|1.5
|109
|МКП/вариатор
|FWD
|1.55 млн
|Livan X3 Pro
|1.5
|103
|вариатор
|FWD
|1.66 млн
|Bestune T55
|1.5T
|124
|робот
|FWD
|1.71 млн
|Haval Jolion
|1.5T
|143
|МКП/робот
|FWD/AWD
|1.79 млн
|DFSK 500
|1.5
|106
|вариатор
|FWD
|1.89 млн
|DFSK 580
|1.5T
|145
|вариатор
|AWD
|1.89 млн
|Bestune T77
|1.5T
|160
|робот
|FWD
|1.92 млн
|BAIC X7
|1.5T
|180
|робот
|FWD
|1.94 млн
|Tiggo 4 Pro
|1.5
|113
|вариатор
|FWD
|1.97 млн
|BAIC X55
|1.5T
|-
|робот
|FWD
|1.97 млн
|Haval M6
|1.5T
|143
|МКП
|FWD
|1.97 млн
Определить задачи: город, трасса, семья, багаж.
Рассчитать эксплуатационные затраты: топливо, страховка, шины.
Проверить наличие скидок и акций у дилеров.
Уточнить мощность выделенной электросети (для зарядки гибридов — если рассматриваются).
Проверить комплектации: подогревы, ассистенты, камера обзора.
Оценить ликвидность модели — насколько она потеряет в цене.
Провести тест-драйв: шум, подвеска, реакция на газ.
Если курс валют резко изменится, сегмент до 2 млн может исчезнуть почти полностью — именно такие модели первыми дорожают. Поэтому часть покупателей предпочитает брать кроссовер сейчас, пока рынок остаётся относительно стабильным.
|Плюсы
|Минусы
|богатое оснащение
|быстрый рост цен
|современные мультимедиа
|падение цены при перепродаже
|хорошие гарантии
|вариаторы и "роботы" требуют аккуратности
|доступность запчастей
|нет полного привода у большинства
|понятная система скидок
|много малоизвестных брендов
Какой самый дешёвый кроссовер?
JAC JS3 — от 1,549 млн рублей.
Есть ли полноприводные варианты до 2 млн рублей?
Редко, но DFSK 580 предлагает AWD в бюджете.
Стоит ли брать вариатор?
Современные вариаторы надёжнее, но требуют аккуратного стиля вождения.
Несколько моделей в списке имеют скидки до 700 тысяч рублей — это рекорд рынка.
Кроссоверы до 2 млн рублей сейчас составляют более трети всех продаж новых авто.
Трёхрядные модели за такую сумму ранее были доступны только на вторичном рынке.
В начале 2010-х китайские кроссоверы считались нишевыми и малонадёжными.
После 2022 года они заняли освободившиеся сегменты рынка.
К 2025 году китайские бренды заняли более 60% российского рынка новых автомобилей.
