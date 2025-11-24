Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Фиолетовые и коричневые оттенки туши подчёркивают зелёные глаза — сообщает Elle
Банки давят на маркетплейсы через ЦБ, чтобы сохранить доходы — аналитик Беляев
Кошки садятся на ноутбук из-за тепла и запаха владельца
Свежий компост в ноябре губит корни растений и почву
Рост оборота наличных вызван перебоями интернета — экономист Лежава
Артефакт с изображением лица нашли в озере Ледница — учёные NCU
Добавление воды уменьшает концентрацию соли в пересоленном супе
Милонов призвал изолировать Диброва после скандального инцидента
Красная икра хранится до года в холодильнике — заявил глава Росрыболовства

Морозы сбивают цену сильнее торга: зимой машина превращается в лотерею для продавца

Зимний спад спроса снизил ликвидность авто по данным аналитиков рынка
8:12
Авто

Продажа машины в морозы обычно превращается в историю про лишние движения, непредсказуемое поведение техники и крайне разогретый рынок дилеров. Покупателей мало, запросов много, и приходится выкладываться по полной, чтобы объект выглядел живым и не отпугивал с порога. Разберёмся, какие подводные камни ждут продавца в холодный сезон и как минимизировать риски.

Крупный план менеджера по продажам
Фото: Desingned by Freepik by standret, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Крупный план менеджера по продажам

Почему зимний сезон почти всегда идёт в минус

Основная проблема зимы — низкая ликвидность. Платёжеспособность просела после праздников, дилеры заманивают скидками, а частникам приходится играть в догонялки с ценами. Плюс психологический момент: даже уверенные водители не хотят адаптироваться к снегу, гололёду и ранним сумеркам.

Суть проста: чтобы клиент хотя бы доехал на просмотр, автомобиль должен быть в состоянии "сел — поехал", без сюрпризов в виде плохого пуска, дубовой подвески и неприятных шумов.

Подготавливаем кузов к показам

Зимний цикл "снег — реагенты — ледяная корка" выбивает из машины всё лишнее, включая слабую краску. Клиент приходит смотреть не только на внешний вид, но и на честность продавца: если сколы аккуратно подкрашены и об этом сказано прямо, вопросов почти не возникает.

На что обратить внимание

  • устранить видимые сколы и царапины;
  • выровнять элементы наружной отделки, чтобы машина не выглядела уставшей;
  • проверить арки и подкрылки — именно там скапливается снежная каша с песком и химией;
  • заменить треснувшие элементы оптики;
  • отполировать фары, если они потеряли прозрачность.

Наводим порядок в салоне

Внутреннее пространство зимой играет решающую роль: покупатель сразу проверяет прогрев, кондиционирование, работу печки и общее состояние материалов. Если в салоне холодно дольше пары минут, человек насторожится.

Что делать

  • проверить термостат и контур охлаждения;
  • выгнать воздух из системы, если из-за него слабая циркуляция антифриза;
  • убрать загрязнения, заменить потрёпанные элементы — пистоны, ручки, клавиши;
  • применить автохимию против запахов;
  • обязательно проветрить салон и высушить ковры.

Устраняем подкапотные проблемы

Для зимнего покупателя запуск "на холодную" — главный маркер состояния машины. Если мотор тупит, стартер крутит через раз или аккумулятор сдувается, сделка рассыпается в ноль.

Что проверить

  1. Аккумулятор — его плотность, заряд и общее состояние.

  2. Стартер — втягивающее, щётки, проводку.

  3. Уровень масла — проверяется до первого запуска и после прогрева.

  4. Технические жидкости — антифриз, тормозная жидкость, смазка ГУР, жидкость сцепления.

  5. Состояние патрубков и мест возможных течей.

Не стоит натирать мотор до блеска — это создаёт ощущение маскировки дефектов.

Восстанавливаем ходовую часть

Зимой резина и сайлентблоки дубеют, а стуки появляются даже у исправной ходовой. Поэтому продавцу важно заранее прогреть авто в помещении, объективно оценить все звуки и убрать лишнее. Летом такие мелочи часто незаметны, а зимой — усиливаются в разы.

Ключевые шаги

  • заменить потрескавшиеся резинки и уплотнители;
  • проверить шаровые, стойки и втулки стабилизатора;
  • смазать и обновить соединения;
  • поставить свежую зимнюю резину или предложить комплект как бонус.

Зимние шины — важный триггер доверия. Лысая летняя резина в январе выглядит как "снижение стоимости за счёт безопасности".

Как сформировать цену и показать честность

Оценку лучше строить на свежих данных с онлайн-площадок. Адекватный сценарий — поставить цену чуть выше рынка, чтобы было пространство для торга. Покупатель почти всегда пытается сбить стоимость на последних метрах сделки.

Что влияет на доверие

  • фото на чистом фоне, без сугробов и сосулек над капотом;
  • демонстрация всех недостатков в описании;
  • отчёт об истории авто (штрафы, ограничения, аресты, залоги);
  • прозрачный диалог без попытки скрыть мелочи.

Чистая юридическая история повышает шанс на быстрый и честный торг.

Сравнение

Параметр Продажа зимой Продажа весной
Спрос Низкий Выше среднего
Торг Агрессивный Умеренный
Конкуренция с дилерами Высокая Стабильная
Работа ходовой Шумы усиливаются Нейтрально
Затраты на подготовку Повышенные Средние
Состояние кузова Уязвим из-за реагентов Выглядит чище

Советы шаг за шагом

  1. Прогрейте авто заранее в боксе и устраните шумы.

  2. Замените расходники под зиму — масло, свечи, фильтры.

  3. Подготовьте салон: химчистка, замена мелких деталей, антизапах.

  4. Проверьте аккумулятор и стартер.

  5. Поставьте зимнюю резину или подготовьте комплект на выдачу.

  6. Сделайте честные фото без лишнего антуража.

  7. Приложите отчёт по истории авто и подготовьте документы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Игнорировать шумы подвески → покупатель уедет, решив, что авто "убитое" → провести диагностику перед показом.
  • Пытаться скрыть окрасы → недоверие и сбитая цена → честно показать результаты толщиномера.
  • Не менять старую резину → отказ от сделки → поставить свежие зимние шины известных брендов (Continental, Nokian, Michelin).
  • Оставить грязный салон → ощущение "уставшей" машины → сделать химчистку и обработку пластика.

А что если…

…попробовать продать машину в середине зимы? Можно, но вероятность быстрой сделки низкая: рынок малоактивен, а покупатель чаще ищет "готовое к весне" решение.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Меньше конкурентов-частников Покупателей мало
Возможность выделиться подготовкой Дилеры демпингуют
Торг можно контролировать, если авто идеально Высокие затраты на приведение в порядок
Можно выгодно купить новые шины как инвестицию Ходовая шумит сильнее, чем летом

FAQ

Как выбрать цену для зимней продажи?
Ориентируйтесь на площадки, смотрите аналоги и закладывайте небольшой запас под торг.

Сколько стоит подготовка авто к показу?
Средний набор процедур — от 3 до 15 тысяч: мойка, полировка, химчистка, дребезг подвески, мелкие замены.

Что лучше: продавать зимой или ждать весны?
Если есть время, весна даёт больше контактов и выше шанс продать без серьёзного торга.

Мифы и правда

Миф: зимой покупатели совсем не ищут авто.
Правда: ищут, но крайне выборочно — шанс продажи зависит от идеального состояния машины.

Миф: холодная погода скрывает проблемы.
Правда: наоборот, холод подчёркивает слабые места подвески и электрики.

Миф: зима — время для максимального торга.
Правда: торгуются всегда, но зимой это действительно заметнее.

Три интересных факта

  1. Больше половины зимних отказов — из-за слабого аккумулятора.

  2. В мороз до -15 °C мощность старого мотора падает на 5-10 %.

  3. Покупатели зимой чаще проверяют работу печки, чем состояние кузова.

Исторический контекст

  • В 2000-е зимняя продажа почти не отличалась от летней: автомобилей было мало, рынок был голодным.
  • К середине 2010-х дилеры начали массово запускать сезонные акции, что сделало зиму "минусовым" периодом для частников.
  • Сейчас рынок стабилизировался, но тренд остался: холодный сезон остаётся самым проблемным временем для быстрой продажи авто.
Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Точка зрения
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Наука и техника
Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Домашние животные
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Популярное
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье

Каркасный дом кажется идеальным решением, но в чём кроется обратная сторона? Рассказываем о плюсах, минусах и ошибках, которые лучше не совершать.

Каркасные дома имеют слабую звукоизоляцию
Кошки используют руки хозяина для ощущения безопасности сообщил Lemagduchat
Кошка сама идёт на руки — но вовсе не за лаской: её скрытый мотив переворачивает привычное поведение
После 60 тело начинает жить по новым правилам: тест с отжиманиями показывает правду, которую скрывают мышцы
В морской воде нашли след, который не должен был появиться: подкисление оказалось лишь началом
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Восточная Африка уходит под воду: раскрыта тайна раскола континента
Ничего не предвещало беды — пока кофе не превратил трубы в бетонный капкан
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Лишний вес уступает не силе, а мягкости: шаги без боли запускают самые устойчивые изменения
Последние материалы
Турпоток увеличился в Дагестане по данным Ильи Уманского, главы РСТ
Иммерсивный спектакль "На Трубе": погружение в прошлое на грани реальности
Зимний спад спроса снизил ликвидность авто по данным аналитиков рынка
Танцы ускоряют расход калорий — Harvard Health Publishing
Рвота и диарея остаются ключевыми признаками отравления у кошек — Тимофеева
Медленная резка тупым ножом усиливает слезотечение глаз
Условия хранения лука, чеснока и капусты зимой — сведения агрономов
При покупке квартиры важно требовать справки из психдиспансера — адвокат Князев
Учёные обнаружили новую область в поясе Койпера — данные Принстона
Спрос на новостройки снизился на 38% — аналитики рынка
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.