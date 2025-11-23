Зимняя резина дорожает как техника: простые правила сохранят шипы и отложат покупку нового комплекта

Зимние шины становятся всё дороже, а спрос на качественные модели с шипами только растёт. Но менять комплект каждый сезон вовсе не обязательно. По данным "Российской газеты", эксперты шинной индустрии утверждают: при правильной эксплуатации шипованная резина способна прослужить на два-три года дольше без потери сцепления и безопасности.
Первую сотню километров после установки шипованной резины можно считать самым важным этапом её "жизни". В это время шипы фиксируются в своих гнёздах и адаптируются к поверхности протектора.
Чтобы обкатка прошла успешно:
Такой щадящий стиль вождения в первые 500 км позволит шипам "усесться" надёжно. Если пренебречь этим правилом, уже к середине зимы можно потерять до 20-30% металлических вставок.
Одно из главных условий долгой службы шин — поддержание правильного давления. Отклонение даже на 20% от нормы сокращает ресурс покрышки почти на треть.
Проверяйте давление хотя бы раз в две недели, особенно при резких перепадах температуры. Недокаченные колёса быстрее изнашиваются по бокам, а перекачанные — по центру.
Не забывайте также о балансировке и регулировке сход-развала перед началом зимнего сезона. Небольшие перекосы подвески или нарушенные углы установки колёс приводят к неравномерному износу и преждевременному стиранию протектора.
Даже при аккуратной езде часть шипов со временем теряется. Но это не означает, что покрышка непригодна. Сегодня многие шиномонтажные сервисы предлагают услугу дошиповки - восстановления потерянных шипов с помощью ремонтных элементов.
Эта процедура позволяет вернуть до 99% сцепных свойств, что продлевает срок службы комплекта ещё на один-два сезона. Стоимость дошиповки значительно ниже цены нового комплекта, а качество при правильной установке практически не уступает заводскому.
Когда зима подходит к концу, начинается не менее важный этап — хранение. Чтобы покрышки не потрескались и не деформировались, соблюдайте несколько простых правил:
|Ошибка
|Последствие
|Альтернатива
|Быстрая езда в период обкатки
|Потеря шипов, ослабление сцепления
|Спокойный стиль до 500 км пробега
|Несвоевременная проверка давления
|Неравномерный износ и ухудшение управляемости
|Проверка каждые 2 недели
|Хранение на солнце или в тепле
|Растрескивание резины
|Темное прохладное помещение
|Езда на одном и том же положении колёс
|Неравномерный износ протектора
|Менять местами передние и задние колёса раз в сезон
Если вы живёте в регионе с мягкой зимой, можно рассмотреть фрикционные шины (липучки) - они служат дольше при меньших нагрузках на протектор. Но в северных областях шипы остаются вне конкуренции: они обеспечивают стабильное сцепление на льду и укатанном снегу, сообщает 110km.ru.
|Преимущества
|Недостатки
|Отличное сцепление на льду и укатанном снегу
|Повышенный шум на сухом асфальте
|Стабильная управляемость при гололёде
|Требуют аккуратной обкатки
|Возможность восстановления шипов
|Быстрее изнашиваются на тёплых дорогах
Нет. Высокие температуры разрушают резину и ускоряют потерю шипов.
Рекомендуется делать это раз в сезон, чтобы износ был равномерным.
Да, если восстановление выполнено профессионально и шины прошли балансировку.
Учёные обнаружили на Большом Никобаре новый вид змеи. Она оказалась уникальной, что делает её уязвимой и какое значение открытие имеет для сохранения островной природы.