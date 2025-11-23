Зимняя резина дорожает как техника: простые правила сохранят шипы и отложат покупку нового комплекта

Агрессивная езда ускоряет потерю шипов зимой

Зимние шины становятся всё дороже, а спрос на качественные модели с шипами только растёт. Но менять комплект каждый сезон вовсе не обязательно. По данным "Российской газеты", эксперты шинной индустрии утверждают: при правильной эксплуатации шипованная резина способна прослужить на два-три года дольше без потери сцепления и безопасности.

Грамотно обкатайте новый комплект

Первую сотню километров после установки шипованной резины можно считать самым важным этапом её "жизни". В это время шипы фиксируются в своих гнёздах и адаптируются к поверхности протектора.

Чтобы обкатка прошла успешно:

избегайте резких стартов и торможений;

не превышайте скорость 60-70 км/ч;

не входите в повороты с пробуксовкой.

Такой щадящий стиль вождения в первые 500 км позволит шипам "усесться" надёжно. Если пренебречь этим правилом, уже к середине зимы можно потерять до 20-30% металлических вставок.

Следите за давлением и балансировкой

Одно из главных условий долгой службы шин — поддержание правильного давления. Отклонение даже на 20% от нормы сокращает ресурс покрышки почти на треть.

Проверяйте давление хотя бы раз в две недели, особенно при резких перепадах температуры. Недокаченные колёса быстрее изнашиваются по бокам, а перекачанные — по центру.

Не забывайте также о балансировке и регулировке сход-развала перед началом зимнего сезона. Небольшие перекосы подвески или нарушенные углы установки колёс приводят к неравномерному износу и преждевременному стиранию протектора.

Восстанавливайте шипы вместо покупки новых шин

Даже при аккуратной езде часть шипов со временем теряется. Но это не означает, что покрышка непригодна. Сегодня многие шиномонтажные сервисы предлагают услугу дошиповки - восстановления потерянных шипов с помощью ремонтных элементов.

Эта процедура позволяет вернуть до 99% сцепных свойств, что продлевает срок службы комплекта ещё на один-два сезона. Стоимость дошиповки значительно ниже цены нового комплекта, а качество при правильной установке практически не уступает заводскому.

Правильно храните шины между сезонами

Когда зима подходит к концу, начинается не менее важный этап — хранение. Чтобы покрышки не потрескались и не деформировались, соблюдайте несколько простых правил:

тщательно вымойте и высушите шины;

храните их в сухом, прохладном месте, вдали от солнца и нагревателей;

шины без дисков ставьте вертикально и периодически поворачивайте;

шины с дисками можно хранить стопкой или подвешенными;

перед новым сезоном меняйте колёса местами — это выровняет износ.

Избегайте типичных ошибок

Ошибка Последствие Альтернатива Быстрая езда в период обкатки Потеря шипов, ослабление сцепления Спокойный стиль до 500 км пробега Несвоевременная проверка давления Неравномерный износ и ухудшение управляемости Проверка каждые 2 недели Хранение на солнце или в тепле Растрескивание резины Темное прохладное помещение Езда на одном и том же положении колёс Неравномерный износ протектора Менять местами передние и задние колёса раз в сезон

А что если…

Если вы живёте в регионе с мягкой зимой, можно рассмотреть фрикционные шины (липучки) - они служат дольше при меньших нагрузках на протектор. Но в северных областях шипы остаются вне конкуренции: они обеспечивают стабильное сцепление на льду и укатанном снегу, сообщает 110km.ru.

Плюсы и минусы шипованных шин

Преимущества Недостатки Отличное сцепление на льду и укатанном снегу Повышенный шум на сухом асфальте Стабильная управляемость при гололёде Требуют аккуратной обкатки Возможность восстановления шипов Быстрее изнашиваются на тёплых дорогах

Часто задаваемые вопросы

Можно ли использовать шипованные шины летом

Нет. Высокие температуры разрушают резину и ускоряют потерю шипов.

Как часто нужно менять направление установки колёс

Рекомендуется делать это раз в сезон, чтобы износ был равномерным.

Стоит ли покупать шины с восстановленными шипами

Да, если восстановление выполнено профессионально и шины прошли балансировку.

