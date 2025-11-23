Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Вирусный зимний лайфхак обернулся риском: это топливо изнашивает двигатель в разы быстрее

АИ — 92 легче воспламеняется на морозе из-за состава
5:44
Авто

С наступлением морозов в водительских чатах и гаражах неизменно возобновляется спор: стоит ли зимой менять привычный бензин АИ-95 на более "зимний" АИ-92? Аргумент у сторонников прост — мол, при низких температурах "девяносто второй" легче загорается, а значит, двигатель заведётся быстрее. Отчасти это правда, но только если рассматривать процесс чисто с физической стороны. В реальной эксплуатации такой шаг может привести к неприятным последствиям.

Автомобиль на заправке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Автомобиль на заправке

Почему АИ-92 действительно легче воспламеняется

Бензин АИ-92 содержит больше лёгких углеводородов, которые активнее испаряются при отрицательных температурах. Поэтому в мороз топливовоздушная смесь действительно образуется быстрее, что теоретически облегчает пуск двигателя. Это свойство часто воспринимают как преимущество, особенно когда автомобиль долго стоит на улице.

Но лёгкость испарения не делает топливо более подходящим для современных моторов.

Почему современным двигателям нужен АИ-95 и выше

Современные бензиновые двигатели рассчитаны на повышенную степень сжатия и точную работу системы зажигания. Они изначально спроектированы под бензин с октановым числом не ниже 95. При переходе на 92-й возможна детонация — самопроизвольное сгорание смеси, которое сопровождается ударными нагрузками.

Последствия детонации:

  • повышение вибрации и температуры в цилиндрах;
  • ускоренный износ клапанов и поршневых колец;
  • повреждение стенок цилиндров;
  • в крайних случаях — прогар поршней.

Таким образом, экономия на топливе может обернуться дорогостоящим ремонтом двигателя.

Когда использование АИ-92 допустимо

Если в инструкции вашего автомобиля указано, что двигатель допускает работу на бензине АИ-92, можно воспользоваться им при сильных морозах — ниже -25 °C. В этом случае его повышенная испаряемость действительно поможет запустить мотор.

Однако если производитель строго предписывает использование АИ-95 или АИ-98, эксперименты с "понижением" октанового числа недопустимы даже в экстремальный холод.

Настоящие причины трудного запуска зимой

Сложности с запуском чаще связаны вовсе не с типом бензина, а с другими факторами:

  • Качество топлива: зимой стоит заправляться только на крупных сетевых АЗС, где продаётся сертифицированное зимнее топливо. Оно содержит присадки, предотвращающие обледенение и сохраняющие летучесть до -40 °C.
  • Конденсат в баке: из-за перепадов температур в топливной системе скапливается влага, которая замерзает и блокирует подачу топлива.
  • Моторное масло: густое масло создаёт сопротивление для стартера. Зимой важно использовать состав с подходящим индексом вязкости.
  • Состояние аккумулятора: слабый аккумулятор — самая частая причина того, что машина "не крутит" при -20 °C.

А что если попробовать добавить присадки

Качественные топливные присадки действительно помогают предотвратить замерзание и улучшают запуск в мороз. Но важно использовать только проверенные составы, одобренные производителем авто. Самодельные добавки, особенно спиртосодержащие, могут повредить топливную систему, сообщает 110km.ru.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: заправить АИ-92 вместо рекомендованного АИ-95.
    Последствие: детонация и перегрев цилиндров.
    Альтернатива: использовать зимний АИ-95 от сетевых заправок.
  • Ошибка: держать бак наполовину пустым зимой.
    Последствие: образование конденсата и льда.
    Альтернатива: заправляйте бак хотя бы на две трети.
  • Ошибка: игнорировать замену масла перед холодами.
    Последствие: затруднённый запуск и повышенный износ двигателя.
    Альтернатива: использовать синтетическое масло с маркировкой 0W или 5W.

Плюсы и минусы АИ-92 зимой

Преимущества Недостатки
Быстрее испаряется и воспламеняется в мороз Не подходит для двигателей с высокой степенью сжатия
Может облегчить запуск старых машин Провоцирует детонацию и ускоренный износ
Чуть дешевле в цене Не компенсирует низкое качество топлива

Часто задаваемые вопросы

Можно ли чередовать АИ-92 и АИ-95

Нет. Смешение топлив с разным октановым числом сбивает настройки ЭБУ и может вызвать детонацию.

Как понять, что двигатель не принимает АИ-92

Появляется металлический звон при разгоне и ощутимые вибрации — это признаки детонации.

Поможет ли АИ-92 старому карбюраторному авто

Да, если оно изначально рассчитано на 92-й. В таких моторах низкое октановое число не опасно.

Интересные факты

  • Первые двигатели внутреннего сгорания конца XIX века работали на топливе с октановым числом около 40.
  • Октановое число 95 стало стандартом для большинства европейских двигателей после 2000 года.
  • Зимние сорта бензина получают за счёт изменения фракционного состава, а не октанового числа.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
