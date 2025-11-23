Зима подбрасывает ловушку за ловушкой: ошибка с резиной становится заметной только в заносе

Шипы обеспечили лучшее сцепление на льду отметил автоэксперт Петров

6:20 Your browser does not support the audio element. Авто

Когда осень окончательно уступает место зиме, перед автомобилистами встаёт неизбежный вопрос — какие зимние шины выбрать. Российский климат непредсказуем: в один день снег, на следующий — мокрый асфальт, а после — ночной ледяной налёт. Именно из-за такой переменчивости выбор между шипами и фрикционными шинами становится особенно важным, ведь от него напрямую зависит безопасность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Шипованные и нешипованные зимние шины

Госавтоинспекция напомнила, что шипованные шины сохраняют уверенное сцепление в самых сложных условиях. Ведомство подчёркивает: именно они лучше всего работают на наледи и укатанном снегу, а также помогают системам безопасности автомобиля функционировать корректнее.

Базовые утверждения: зачем нужны шипы и "липучка"

Зимние шины делятся на два класса:

шипованные, предназначенные для сцепления с льдом;

фрикционные ("липучки"), рассчитанные на более мягкий зимний климат и очищенные дороги.

Главное отличие — в характере покрытия, с которым им приходится взаимодействовать. При движении по льду шип цепляется за поверхность, "прокалывая" тонкую наледь, тогда как фрикционная шина работает за счёт ламелей и более мягкой резиновой смеси.

В ГАИ напоминают:

"Шип работает всегда — и на снегу, и на любом льду, даже очень тонком, и на мокром асфальте, со слоем воды сверху. Любая, даже самая хорошая шина без шипов в таких ситуациях ведет себя намного хуже", — считают в ГАИ.

Таблица "Сравнение": Шипы vs Липучка

Параметр Шипы Липучка Сцепление на льду очень высокое среднее Сцепление на снегу высокое высокое Работа на мокром асфальте стабильная при невысокой скорости комфортная Уровень шума заметный тихие Износ на асфальте выше ниже Комфорт средний высокий Эффективность ABS максимальная ниже, чем с шипами Подходящие условия частые гололёды, перепады мягкая зима, городские дороги

Как выбрать зимнюю резину

1. Оцените климат вашего региона

Если зима непредсказуема, бывают резкие оттепели и заморозки — шипы покажут себя лучше.

2. Подумайте о характере поездок

частые загородные маршруты → шипованная резина;

поездки по городу → фрикционная шина подойдёт.

3. Учитывайте тип автомобиля

Электромобили и кроссоверы требуют более точного подбора шин из-за веса и особенностей системы стабилизации.

4. Следите за температурой

В Гидрометцентре рекомендуют менять резину при устойчивой среднесуточной температуре ниже 0 °C. Эксперты — при отметке +7 °C.

5. Проверяйте дату выпуска

Зимняя резина сохраняет свойства 4-5 сезонов при правильном хранении.

6. Регулярно контролируйте давление

В морозах давление падает, что ухудшает сцепление — особенно на шипах.

7. Обкатывайте новые шины

Шипы требуют пробега около 500 км в щадящем режиме для фиксации шипов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Выбор липучки в регионе с гололёдом → увеличенный тормозной путь.

Альтернатива: шипованные шины Nokian, Michelin, Continental. Эксплуатация шипов на сухом асфальте на скорости → быстрый износ.

Альтернатива: умеренная скорость и плавное торможение. Поздняя замена летней резины → потеря эластичности, риск заноса.

Альтернатива: переобувка при +7 °C.

А что если...

Часто звучит мнение, что шипы портят асфальт. На деле это заметно только на высоких скоростях. При обычном городском движении влияние минимально, а безопасность при гололёде многократно выше. Именно поэтому ГАИ и эксперты продолжают рекомендовать шипы регионов с переменчивой погодой.

Таблица "Плюсы и минусы"

Шипы Липучка + Лучшее сцепление на льду + Тихая езда + Более короткий тормозной путь + Меньший износ + Лучшая работа ABS + Идеальны для города — Больше шум — Плохо держат гололёд — Труднее управлять на сухом асфальте — Менее эффективны на трассе

FAQ

Когда менять шины на зимние?

При устойчивой среднесуточной температуре ниже 0 °C или стабильных +7 °C по рекомендациям производителей.

Можно ли ездить на шипах по сухому асфальту?

Можно, но аккуратно: шипы быстрее стираются.

Что лучше для мегаполиса?

Фрикционная резина, если дороги регулярно очищают. Но в снежные зимы лучше шипы.

Как понять, что шина изношена?

Глубина протектора менее 4 мм — повод поменять комплект.

Мифы и правда

Миф: шипы нужны только в деревнях.

На самом деле укатанный городской снег и ночной гололёд встречаются в мегаполисах регулярно.

Миф: липучка держит так же.

На чистом асфальте — да. На льду — никогда.

Миф: шипы опасны на мокрой дороге.

Современные модели безопасны, если соблюдать скорость.

Три интересных факта

Первые шипованные шины появились в 1950-х в Скандинавии. Современные производители используют шипы с лёгкими сплавами, уменьшая воздействие на покрытие. В Японии шипы запрещены — там дороги зимой обильно посыпают гранитной крошкой.

Исторический контекст

Разделение зимних шин на шипованные и фрикционные появилось не сразу. В середине XX века водители использовали только "зимние смеси", которые плохо работали на льду. Скандинавские инженеры первыми предложили встраивать металлические шипы — это решение оказалось революционным и резко повысило безопасность в северных странах. В 1980–1990-х появились фрикционные шины, рассчитанные на мягкие зимы и городские дороги.