Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Свёкла в микроволновке готовится за 8–12 минут
Бьорк остаётся редкой женщиной, которая не боится старения
Ошибки техники увеличивают риск травм колена — тренер Андрей Павлов.
Индийский миллиардер Лакшми Миттал уехал из Великобритании в Швейцарию — Times
Эксперты моды зафиксировали включение красных сапог в тренды 2026 — vogue.cz
Лыжи равномерно нагружают мышцы всего тела по данным спортивных тренеров
Экс-супруга Дмитрия Позова рассказала о чувствах после развода
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — сообщает Malatec
Подтвердили действие мяты в создании спокойной атмосферы в жилище — ботаники

Зимняя колея превращает трассу в рельсы судьбы: неверный жест руля — и авто уходит боком

Глубокая снежная колея усилила рыскание машин сообщили автоинструкторы
0:30
Авто

С наступлением зимы дорожная реальность превращается в квест: скользкое покрытие, рыхлый снег, колея, реагенты — всё это заставляет машину "плясать" даже при аккуратной езде. И если летом многие недооценивают риски, то зимой дорога быстро показывает, кто здесь главный. Ниже — практичный разбор, как вести себя в снежной колее, чтобы не раскладывать авто по частям и доезжать до пункта назначения без нервных рывков.

Зимняя колея
Фото: commons.wikimedia.org by Aleksey Igonin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Зимняя колея

Почему снежная колея — это проблема

Колея всегда диктует свои правила. Её ширина фиксированная, а вот параметры у разных авто — нет. Поэтому машину начинает тянуть, дергать, при этом руль будто живёт сам по себе. Любой, кто попадал в глубокую снежную борозду, знает это "ощущение лодки", которую болтает от стенки к стенке.

Сложность усиливается тем, что колея редко бывает однородной: её то расширяет, то подрезает, то ведёт в неожиданный поворот. А если одно колесо в борозде, а второе на относительно ровной поверхности, эффект практически как при начале заноса — и реакции должны быть соответствующими.

Как действовать в снежной колее

Скорость — решающий фактор

Самое тонкое место — темп. Нужно найти режим, при котором машину меньше раскачивает. Слишком медленно — будете терять контроль. Слишком быстро — рискуете попасть в резкий снос. Оптимальный ориентир — до 60 км/ч.

Движения только плавные

Любой рывок по такой дороге работает против вас. Перестроения, обгоны, попытки выскочить из колеи — всё должно быть мягким, с минимальной амплитудой и под правильным углом относительно движения.

Два-три движения руля — максимум

Когда выбираетесь из колеи, не устраивайте "тест на снос подвески". Делайте 2-3 быстрых, но плавных корректировки руля, иначе машина начнёт рыскать сильнее.

Особая осторожность на специфической резине

Низкопрофильная спортивная шина и жёсткая внедорожная резина в колее работают хуже классической зимней. Реакции резкие, сцепление нестабильное — тут лучше подстраховаться двойной внимательностью.

Полезные зимние приёмы

Тронуться на льду проще со второй передачи — так меньше крутящий момент, а значит и пробуксовки. На автомате можно включить режим "зима" или "гололёд", если он есть.

Когда оставляете авто на стоянке во время снегопада, сделайте пару проездов туда-обратно в сторону выезда — утрамбуете снег и облегчите себе утренний старт. Колёса лучше оставить ровно.

Если забуксовали — ставьте передние колёса чуть под углом и пробуйте выйти из борозды. Если без толку, лопата в багажнике — must have. Откапайте край и подсыпьте песок или мелкие камни. Подойдут и коврики — старый проверенный метод.

Антипробуксовочная система делает половину работы сама: фиксирует проскальзывание и перераспределяет тягу по осям. Машина становится послушнее, но полностью расслабляться всё равно нельзя.

Сравнение

Ситуация Что происходит Как реагировать
Глубокая колея Машину "ведёт" по борозде Снизить скорость, стабилизировать руль
Только одно колесо в колее Эффект частичного заноса Корректировать мягко, не дёргаться
Буксование Колёса крутятся вхолостую Вторая передача / угол колёс / подсыпка

Советы шаг за шагом

  1. Оцените состояние покрытия — рыхлый снег, лёд, снежная каша.

  2. Подберите безопасную скорость.

  3. Держите руль уверенно, но без напряжённых рывков.

  4. Планируйте перестроение заранее.

  5. Держите в багажнике лопату, песок, буксировочный трос и перчатки.

  6. Перед парковкой в снегопад готовьте "дорожку выезда".

  7. Периодически прочищайте протекторы — "залипание" снега снижает сцепление.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  1. Резкое перестроение → занос → плавные корректировки и зимние шины с нормальным профилем.

  2. Попытка выехать газом → колёса "зарываются" → трогаться со второй передачи или в режиме "зима".

  3. Игнорирование колеи → потеря траектории → движение по центру и контроль скорости.

А что если…

…колея глубокая и нет возможности её объехать?
Лучше держаться внутри неё и выбирать темп без раскачки — выезд вбок может быть опаснее самой борозды.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Можно предсказуемо держать направление Риск "подруливания" колеёй
Дорога часто очищена траекторией других водителей Сложно перестраиваться
Помогает держать курс в снегопаде Опасно при разных типах шин

FAQ

Как выбрать зимнюю резину?

Смотрите на глубину протектора, мягкость состава, направленный рисунок. Для городской эксплуатации подойдут фрикционные шины, для регионов с льдом — шипы.

Сколько стоит комплект зимних шин?

В среднем от 250 до 600 рублей за комплект в зависимости от бренда, размера и типа (шипы/липучка).

Что лучше для города — шипы или липучка?

Если дороги часто очищены и реагентов много — липучка. Если лёд и накат — шипы удобнее и безопаснее.

Мифы и правда

  • Миф: "Если газануть сильнее, машина сама выскочит из колеи".
    Правда: это только глубже посадит колёса — выход нужен плавный.
  • Миф: "Антипробуксовочная система заменяет зимнюю резину".
    Правда: электроника помогает, но физику не отменяет.
  • Миф: "Новая всесезонка зимой — нормальный вариант".
    Правда: зимний состав резины работает совсем иначе, особенно при -10 и ниже.

Три интересных факта

  • В рыхлом снегу управляемость хуже, чем на укатанном льду.
  • Колея от грузовиков опаснее — она глубже и шире.
  • Ветер усиливает занос при выезде из колеи — учитывайте боковое давление.

Исторический контекст

  1. Первые зимние шины появились в 1930-х — были шипованные и узкие.

  2. В 1960-х производителей обязали тестировать шины на холодных трассах.

  3. Современные зимние составы используют кремний и полимеры для гибкости в мороз.

Автор Андрей Дементьев
Андрей Дементьев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Домашние животные
Titanoboa достигала 20 метров и весила свыше 5 тонн — Herpetological Journal
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Новости спорта
Красное мясо содержит гемовое железо с высокой усвояемостью по данным метаанализов
Популярное
Тихий шёпот океана не тихий: глубинный сигнал оказался почти невозможным природным феноменом

Учёные обнаружили редкое явление — два гигантских вихря, связанных подводной трубкой. Объясняем, как формируются модоны и чем они важны для науки.

Спутники выявили двойной океанский вихрь, связанный трубкой — Sciencepost
Отказ от пластика сократил расходы на эмиссию — банковские аналитики
Банки готовят удар по пластику: новая платёжная система может отправить банковские карты в прошлое
Обычная говядина влияет на тело сильнее, чем кажется: как красное мясо становится испытанием для рациона
Центральная Азия теряет валюту, США получают рабочие места: новые соглашения — дорога в один конец
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны Валерия Жемчугова УАЗ-452Д был создан после модернизации 1965 года по инициативе "Автоэкспорта" Сергей Милешкин Секреты манипуляций: мошенник Саймон Леваев снова избежал наказания Игорь Буккер
Тропики дрогнули: в тени вечнозелёных лесов всплыло существо, о котором мир молчал тысячелетиями
Дом собирается как конструктор, а проблемы — как снежный ком: неприглядная правда о каркасном жилье
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Монстр из угольной шахты: змея, которая доказала, что климат способен рождать невообразимых чудовищ
Последние материалы
Скраб из оливкового масла и соли улучшает состояние кожи — сообщает Malatec
Древесная зола под снегом: 5 шагов помогут вам обогатить почву до весны
Подтвердили действие мяты в создании спокойной атмосферы в жилище — ботаники
Джеймс Кэмерон раскрыл свою версию "Парка Юрского периода"
Зафиксировано снижение либидо зимой из-за теплой одежды сексологом Минди ДеСета
Обнаружены свежие органические молекулы в шлейфе Энцелада — Нозайр Хаваджа
Кипячение с уксусом убирает запах и уничтожает бактерии на кухонных полотенцах
Конденсат на стенах появляется из-за недостаточного утепления
Шея обеспечит наиболее мягкую структуру буженины — повара
Недостаток антифриза делает воздух в салоне холодным — автомеханики
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.