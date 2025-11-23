Мотор мурлычет, бензин плещется: когда включённый двигатель у колонки опаснее, чем кажется

Персонал АЗС вправе требовать заглушить двигатель автомобиля- ГАИ

Заправка автомобиля кажется простым и привычным действием, но именно на автозаправочных станциях чаще всего возникают ситуации, в которых невнимательность может обернуться бедой. Среди распространённых ошибок — заправка при включённом двигателе. Многие водители делают это из удобства или привычки, не задумываясь, что даже короткая остановка у колонки требует строгого соблюдения правил.

Выключение мотора во время заправки — не формальность, а обязательное условие безопасности. Особенно это важно для старых автомобилей, где искра от выхлопной системы или неплотное соединение топливных магистралей могут стать причиной воспламенения.

"Персонал АЗС вправе потребовать заглушить двигатель и отказать в заправке при отказе выполнить требование", — пояснил представитель ГАИ.

Такие случаи происходят нечасто, но именно дисциплина и внимательность снижают риск чрезвычайных ситуаций на станциях.

Почему двигатель нужно глушить

Главная причина — пожарная безопасность. Топливо и его пары чрезвычайно легко воспламеняются, особенно в жаркую погоду или при статическом заряде. Когда двигатель работает, искра из выхлопной системы, неисправная катушка зажигания или перегрев элементов проводки могут стать источником возгорания. Даже малейшая утечка бензина в сочетании с раскалённым металлом — это реальная опасность.

Кроме того, при работающем моторе топливная система остаётся под давлением, что увеличивает вероятность просачивания паров. На старых моделях автомобилей вентиляция бака устроена иначе, и пары топлива могут выходить наружу.

Ещё одна причина — неверные показания датчика уровня топлива. У некоторых автомобилей индикатор обновляется только после перезапуска двигателя. Это приводит к путанице: водитель считает, что топлива достаточно, хотя на самом деле бак заполнен не полностью.

Почему водители игнорируют запрет

Причины бывают разные.

Страх, что двигатель не заведётся. Особенно это характерно для автомобилей с изношенным стартером, слабым аккумулятором или проблемами в топливной системе. Водитель предпочитает "не рисковать" и оставляет мотор включённым. Невнимательность. Многие просто забывают заглушить двигатель, отвлекаясь на разговор, оплату или звонок. Нежелание следовать формальностям. Некоторые считают, что опасность преувеличена и что мотор, работающий на холостом ходу, не создаёт проблем.

Однако практика показывает, что даже одна искра может привести к трагедии. На АЗС часто находятся десятки машин, и халатность одного водителя может поставить под угрозу всех.

Правила поведения на автозаправке

Перед заправкой заглушите двигатель. Даже если планируете заправиться "на пару литров". Не используйте мобильный телефон возле колонки. Электромагнитное излучение может вызвать статический заряд. Не курите и не выходите с горящей сигаретой. Это очевидное, но часто нарушаемое правило. Закройте двери автомобиля. Искра от статического электричества может перескочить при касании кузова. Не оставляйте детей без присмотра. Любое движение вблизи шланга или кнопок автомата может привести к опасной ситуации.

Эти простые меры не занимают много времени, но гарантируют безопасность всем, кто находится на территории АЗС.

Ответственность и меры

Хотя заправка при работающем двигателе не имеет отдельной статьи в КоАП, действия водителя могут быть квалифицированы как нарушение требований пожарной безопасности. В этом случае возможен штраф до 500 рублей. Но главная санкция — право персонала отказать в обслуживании.

Сотрудники АЗС обязаны прекратить заправку, если замечают нарушителя. Это не проявление строгости, а часть внутреннего регламента, направленного на предотвращение чрезвычайных ситуаций.

Последствия игнорирования правил

Опасность возгорания. Даже при исправной технике пары топлива могут воспламениться от искры.

Повреждение автомобиля. При перегреве система может дать сбой, особенно если топливный насос работает на холостом ходу.

Штраф и отказ в заправке. Нарушение фиксируется сотрудниками станции, и водителю могут отказать в обслуживании.

Риск для окружающих. При большом скоплении машин последствия могут быть катастрофическими.

Альтернатива: как избежать проблем

Если есть сомнения, что двигатель потом не запустится, стоит провести диагностику заранее. Проверка стартера, аккумулятора и системы зажигания позволит не бояться выключать мотор на заправке.

Для автомобилей с нестабильным запуском можно установить дополнительное реле задержки питания, которое помогает сохранить нужные настройки при кратковременном отключении зажигания. Это безопасно и не нарушает правил.

Типичные ситуации и правильные действия

Ситуация Ошибка водителя Последствие Правильное действие Заправка с работающим двигателем Не заглушил мотор Риск возгорания Остановить двигатель перед заправкой Долив топлива при пассажирах в салоне Не проконтролировал безопасность Возможен контакт с парами Выйти из авто, не трогать шланг Переполнение бака Не остановил вовремя Пролив бензина Следить за отсечкой пистолета Оплата по телефону у колонки Использует гаджет возле топлива Статический заряд Оплачивать в помещении или в машине с выключенным телефоном

Советы шаг за шагом: безопасная заправка

Остановите автомобиль и выключите двигатель. Снимите ключ из замка зажигания. Выйдите из машины, закройте двери и капот. Снимите крышку бака и установите пистолет. Следите за процессом, не отвлекайтесь. После заправки плотно закрутите крышку бака. Отойдите от колонки и только потом запускайте двигатель.

Эта последовательность гарантирует, что заправка пройдёт безопасно и без неприятных инцидентов.

А что если двигатель всё же оставили включённым?

Если вы случайно забыли заглушить мотор, а персонал станции сделал замечание, достаточно спокойно выполнить требование. Не стоит спорить — это не прихоть, а правило безопасности. При систематическом нарушении заправке могут отказать, а данные о клиенте внести в внутренний список нарушителей.

Плюсы и минусы соблюдения правила

Плюсы Минусы Повышение безопасности Требует дисциплины Исключение риска возгорания Неудобство при повторном запуске Защита оборудования АЗС Потеря нескольких секунд времени Профилактика поломок топливной системы Никаких объективных минусов

Часто задаваемые вопросы

Можно ли заправляться с работающим двигателем зимой?

Нет. Даже при низких температурах двигатель нужно глушить — на современных машинах запуск не представляет трудностей.

Что делать, если мотор не заводится после заправки?

Проверьте аккумулятор, стартер и топливный фильтр. Если проблема повторяется, обратитесь на СТО.

Может ли сотрудник АЗС отказать в заправке?

Да, если водитель отказывается выключить двигатель — это предусмотрено правилами безопасности.

Есть ли исключения из правила?

Нет. Заправка с работающим мотором запрещена для всех категорий транспорта.

Мифы и правда

Миф: если мотор работает тихо, опасности нет.

Правда: риск возгорания существует всегда — источник может быть невидим.

Миф: запрет — формальность.

Правда: нормы основаны на требованиях пожарной безопасности и опыте аварийных случаев.

Миф: можно не глушить двигатель при оплате с пистолета.

Правда: мотор нужно останавливать в любом случае, вне зависимости от способа оплаты.

Интересные факты

Первые запреты на заправку с включённым двигателем появились в 1950-х годах после серии пожаров в США. Современные топливные пистолеты оснащены отсечкой, но не защищают от воспламенения паров. В Европе и Японии персонал АЗС обязан остановить заправку при малейшем нарушении правил.

Исторический контекст

Первые автозаправочные станции появились в начале XX века, когда топливо разливали вручную. Тогда пожары на АЗС были частым явлением. Именно поэтому уже спустя несколько лет в большинстве стран ввели обязательное правило — заправка только с заглушенным двигателем. В Советском Союзе это требование закрепили в нормах пожарной безопасности ещё в 1960-х, и оно действует до сих пор.