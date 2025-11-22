Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шимпанзе Нгого расширили ареал после конфликтов — антрополог Вуд
Деревня Молиец-и-Маа сохранила спокойный ритм по словам путешественников
Высушенные листья быстро теряют аромат на солнце по сведениям агрономов
Правило "А я и не знал" помогает выявлять ненужные вещи
G20 бьёт тревогу из-за растущего госдолга и дефицита бюджетов — лидеры стран
Молочные продукты помогают восстанавливаться после тренировок по данным тренеров
Этот простой шаг превратит обычную картофельную запеканку в деликатес — кулинары
Матовые и нюдовые колготки создают ровный силуэт и удлиняют ноги — сообщает Vogue
Смесь спирта, мыла и крахмала удаляет пригоревший жир

Мороз берёт движок в тиски: реальная температура быстро показывает, какое масло сдаётся первым

Синтетика облегчила холодный запуск двигателя по выводам автоэксперта Сайрулина
3:51
Авто

Осенью многие водители вспоминают не только о смене резины, но и о том, насколько уверенно их двигатель поведёт себя при первом утреннем пуске. Снаружи машины могут выглядеть одинаково, но в мороз они реагируют по-разному, и во многом это зависит от того, какое масло залито под капотом. Об этом подробно рассказал моторист, чьи советы опубликованы в материале Булата Сайрулина для издания naavtotrasse.

Мужчина стоит у машины
Фото: Desiggned by Freepik by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мужчина стоит у машины

Как читать маркировку на канистре

У современных лубрикантов действительно широкий температурный диапазон, но ориентироваться стоит на индекс SAE. Цифра перед буквой "W" показывает, насколько легко масло остаётся жидким на холоде: чем число меньше, тем свободнее оно прокачивается насосом в момент запуска. Поэтому составы 5W-30 и 5W-40 считаются удобными для регионов с умеренными морозами — при -10 °C они лишь слегка густеют, и мотор работает без чрезмерного напряжения.

Когда температура опускается гораздо ниже, циркуляция смазки замедляется. Даже исправный насос начинает трудиться интенсивнее, однако современные силовые агрегаты рассчитаны на такие нагрузки. Главное — первые секунды после запуска не "газовать", а дать маслу разойтись по каналам.

Почему синтетика облегчает зимний пуск

Качественные синтетические составы создают на деталях тонкую защитную плёнку, которая удерживается даже после остановки двигателя. Благодаря этому при следующем включении снижается сухое трение, исчезают рывки, а мотор "просыпается" мягче. Именно поэтому водители чаще выбирают масла 5W-30 и 5W-40 — они удачно сочетают стабильность и морозостойкость.

А вот смазки класса 10W в холодном климате менее удобны: они быстрее густеют и хуже перетекают при пуске. Разница всего в одно число в маркировке зимой превращается в ощутимый фактор.

Температурные пределы и реальная эксплуатация

Паспортные данные помогают понять общую картину. Для 5W-30 типичной считается точка застывания около -42 °C. У 10W-40 текучесть пропадает при -39 °C, а масла 0W-40 остаются подвижными примерно до -48 °C. Но лабораторные цифры не всегда отражают то, что происходит под капотом.

На поведение лубриканта влияют износ двигателя, состояние насоса, заряд аккумулятора и холод, который фактически доходит до узлов. При экстремальных -42 °C даже 5W-30 становится плотным, и смазке требуется время, чтобы добраться до всех деталей. Если запускать мотор в такие холода, первые секунды могут пройти практически "всухую".

Практический предел, о котором говорит автор материала, — около -30 °C. При такой температуре масло сохраняет достаточную текучесть, образует защитный слой и позволяет силовому агрегату запускаться без лишних нагрузок. Но чем сильнее мороз, тем выше риск, что даже исправная система смазки не сможет сразу перекачать густой лубрикант.

Как подготовить мотор к зиме

Чтобы избежать проблем, многие водители заранее меняют масло на более морозостойкое или используют предпусковые подогреватели. Но самый надёжный способ — ориентироваться на реальные температуры региона и состояние своего двигателя. Тогда даже в серьёзные холода ДВС будет запускаться уверенно и без вреда для ресурса.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
Сейчас читают
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Клуб Главного Редактора
Первая мировая война стала для России трагедией без ясного смысла — историк Платошкин
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Наука и техника
Воздушный шар НАСА ANITA зафиксировал аномальные радиосигналы
Популярное
Китайцы нервничают, Индия улыбается: кроссоверы до 160 л. с. заходят в Россию по цене бюджетников

Российские водители смогут ввозить новые модели кроссоверов по льготному сбору. Какие индийские автомобили подходят под требования и сколько они стоят.

Индийские кроссоверы оказались выгодными для частного импорта в Россию — аналитики
Прозрачный профлист изготавливается из поликарбоната или ПВХ
Шифер покидает стройплощадки: неожиданная альтернатива становится новым фаворитом
Печь греет часами, электрообогреватель сушит воздух: дачники нашли способ разогреть дом быстрее чайника
Лёд Антарктиды отвечает радиошумом: аномалии идут снизу, словно кто-то меняет правила космоса
"Мирный" план Трампа по Украине сразил наповал всю Европу Юрий Бочаров Парацельс оживил Магду Вассер в Вюрцбурге в 1515 году Игорь Буккер В ноябре-декабре снижаются активность и метаболизм — врач Анастасия Жданова Валерия Жемчугова
Учебники с мифами о прошлом: как искажения истории формируют недоверие и русофобию
Живут там, где другим не выжить: комнатные растения, которым хватает даже призрачного света
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Затерялась за Солнцем и вернулась другой: межзвёздная комета показывает сбой в движении
Последние материалы
Западная агентура влияет на элиты Казахстана и Узбекистана — политолог Мендкович
Утепляющий эффект снега для ягодных кустов подтвердили агрономы
Неустойчивость машины при перекачке в мороз зафиксировали автоинженеры
Отмечен риск скрытого дефицита B12 после 50 лет — врач Лухманн
Мать лишила жизни сына — эксперт Волынец об уязвимости системы защиты детей
Миграция сардин влияет на выживание колоний олушей BBC Earth
Атмосферные процессы внесли вклад в разогрев России в 2010 году по данным AOSL
Перевёрнутый торт с клюквой: простой рецепт, который удивит гостей
Volkswagen представил гибрид Passat ePro на автосалоне в Гуанчжоу
В угледобыче 74 процента предприятий стали убыточными — и. о. директора Лопатин
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.