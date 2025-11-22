Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Движки этих корейских авто хрустят одинаково: заводской изъян ведёт к внезапным и дорогим отказам

Дефекты моторов Theta II выявили эксперты Jalopnik
3:57
Авто

Истории о неполадках двигателей Hyundai и Kia тянутся уже много лет, и интерес к этой теме не угасает. Когда американские эксперты Jalopnik сопоставили статистику серьёзных отказов разных моторов, корейские силовые установки неожиданно оказались среди наиболее уязвимых. Внимание специалистов привлекли не единичные случаи, а целая цепочка схожих проблем.

Поршни двигателя
Фото: Designed by Freepik by jannoon028, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Поршни двигателя

Где скрыт главный изъян

Портал njcar.ru пояснял, что слабое место сконцентрировано внутри блока цилиндров — там, где чаще всего возникают разрушения, приводящие к преждевременной капитуляции моторов линейки Theta II. Когда дефект даёт о себе знать, владельцы нередко сталкиваются с большими расходами: ремонт блока обходится дорого, а установка нового агрегата требует ещё более внушительных сумм. В итоге человек вынужден выбирать между дорогостоящим восстановлением или продажей машины с серьёзным недостатком.

Эти моторы ставились на широкий спектр моделей. Классические двухлитровые и 2,4-литровые версии Theta II встречаются на Hyundai i30, Elantra, Sonata, Tucson, Kia Ceed, Cerato, Soul, Sportage, Optima и даже на премиальной Genesis G70. Поэтому круг затронутых владельцев вышел очень широким.

Как устроена цепочка неполадок

Для многих ситуация превращается в долговременную эпопею. Машина простаивает в сервисе, пока мастера ищут детали или пытаются определить степень повреждений. При этом сама проблема не сводится к одному неверному решению в конструкции.

Первым слабым элементом называют масляный насос, который не всегда держит нужное давление в тяжёлых режимах. Далее своё дело делают особенности блока цилиндров: со временем на стенках появляются дефекты, ускоряющие износ. Дополняет картину и то, что система подачи масла к поршням лишена узлов, которые могли бы стабилизировать температуру и улучшить смазку. В итоге поршневая группа изнашивается быстрее, чем ожидалось.

Почему катализатор стал ключевым фактором

Наибольшего ущерба наносят проблемы с катализатором. Когда он начинает разрушаться, крошечные фрагменты керамики оказываются в цилиндрах и работают как абразив. Всего несколько сотен километров — и на стенках появляются глубокие риски, из-за чего падает давление и мотор стремительно теряет ресурс.

Особенно тревожно, что такие случаи фиксировались даже у относительно новых машин. У некоторых владельцев неприятности возникали на пробегах, где подобные поломки просто не должны появляться.

Как реагировали владельцы и автопроизводители

Когда у третьего поколения Sportage жалобы стали массовыми, многие автомобилисты решили перестраховаться. Наиболее распространённой мерой стало раннее удаление катализатора — люди стремились убрать источник опасной пыли до того, как она доберётся до цилиндров.

В США масштаб проблемы вынудил Hyundai и Kia запустить широкие отзывные кампании: моторы меняли, машины чинили, а владельцам выплачивали компенсации. Суммарные расходы производителей достигли миллиардов долларов, что стало одной из крупнейших сервисных программ в их истории.

В России ситуация развивалась иначе. Официального признания дефекта не последовало, а значит, не появились ни бесплатные ремонты, ни расширенные гарантии. Российские автомобилисты оказались в положении, когда все риски и финансовые последствия легли исключительно на их плечи.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
